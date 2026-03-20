Ukraine hat Drohnenabwehreinheiten in fünf Nahost-Länder geschickt

Die Ukraine hat ​Militäreinheiten in fünf Länder des Nahen Ostens entsandt, um dort zum Schutz von kritischer und ziviler Infrastruktur vor Drohnenangriffen beizutragen. Das teilt der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, nach einem Besuch in der Region mit. Er habe in der vergangenen Woche die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait und Jordanien besucht. In jedem dieser Länder seien nun ukrainische Einheiten im Einsatz, schreibt Umjerow auf der Plattform X. Zudem seien weitere Schritte für eine "langfristige Sicherheitskooperation" mit jedem der Staaten skizziert worden. "Es wurden Abfangeinheiten zum Schutz ziviler und kritischer Infrastruktur stationiert", erklärt er. "Es wird auch daran gearbeitet, die Abdeckungsgebiete zu erweitern."



Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mitgeteilt, dass die Ukraine Luftabwehr-Experten in die Golfregion entsendet habe. Der Regierung in Kiew zufolge haben fast ein Dutzend Länder weltweit um ​Hilfe und Beratung bei der Abwehr von Angriffswellen mit iranischen Kamikaze-Drohnen gebeten, da die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland umfangreiche Erfahrungen mit den Drohnen gesammelt hat. Russland setzt solche Drohnen vom iranischen Typ Schahed seit Jahren gegen die Ukraine ein. Iran nutzt sie im Krieg in Nahost.