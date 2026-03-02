Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
IAEA-Chef: Keine Anzeichen für Atomwaffen-Programm in Iran
Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten
Israel greift erneut Teheran an
Die SZ berichtet über die Eskalation im Nahen Osten
Roter Halbmond: Mehr als 550 Tote bei Angriffen in Iran
Die Lage im Nahen Osten - ein Überblick
- Israel und die USA greifen Ziele in Iran an, Iran reagiert mit Vergeltungsschlägen.
- Bei den Angriffen wurden neben dem geistlichen Führer Irans, Ayatollah Ali Chamenei, auch der Chef der iranischen Streitkräfte und zwei weitere hochrangige Vertreter Chameneis getötet.
- Mindestens 555 Menschen sind bei den Angriffen in Iran ums Leben gekommen.
- Bei Vergeltungsschlägen sind vier US-Soldaten getötet worden. Auch in Israel gab es Tote.
- In Dubai, Abu Dhabi, Oman, Katars Hauptstadt Doha und Manama, der Hauptstadt von Bahrain, hat es iranische Drohnenangriffe und Explosionen gegeben.
- Die libanesische Hisbollah greift Israel an, Israel reagiert mit Gegenangriffen.
- Der Flugverkehr im Nahen Osten ist weitgehend eingestellt.
Abgestürzte US-Kampfflugzeuge über Kuwait: Absturzgrund war "friendly fire"
Laut einer Mitteilung des für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommandos (Centcom) auf der Plattform X war der Grund für den Absturz von drei US-amerikanischen F-15E Flugzeugen der irrtümliche Beschuss verbündeter Truppen. Die kuwaitischen Truppen hätten die US-Kampfflugzeuge abgeschossen, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle sechs Crewmitglieder hätten die Maschinen rechtzeitig verlassen können, seien aufgefunden worden und befänden sich in stabilem Zustand. Kuwait hätte das "friendly fire" zugegeben. Die USA seien Kuwait dankbar für dessen Unterstützung in der laufenden Militäraktion gegen Iran. Der Vorfall werde weiterhin untersucht.
US-Verteidigungsminister: Ziel von Iran-Einsatz ist nicht Machtwechsel
Der andauernde Militäreinsatz gegen Iran soll US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zufolge nicht zu einem Machtwechsel in Teheran führen. „Dies ist kein sogenannter 'Regimewechselkrieg', aber das Regime hat sich tatsächlich geändert, und die Welt ist dadurch besser dran“, sagte er auf einer Pressekonferenz. Er behauptete, dass die USA nicht den Krieg begonnen hätten – „aber unter Präsident Trump beenden wir ihn.“
Zuvor hatten Trump und auch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu indes deutlich gemacht, dass sie mit den Angriffen auf die Führungsriege des Landes den Weg für einen Machtwechsel ebnen wollen.
Augenzeuge: Hunderte Iraner überqueren Grenze zur Türkei
Hunderte Iraner überqueren einem Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge am Grenzübergang Kapiköy die Grenze zur Türkei. Einreisende berichten von Angst in der Hauptstadt Teheran, Bombardierungen militärischer Ziele und langen Schlangen an Tankstellen. Am Morgen hatte die Türkei den Grenzverkehr für Tagesausflügler noch ausgesetzt. Der türkische Handelsminister Ömer Bolat erklärt, der Frachtverkehr laufe unter kontrollierten Bedingungen weiter.
IAEA-Chef: Keine Anzeichen für Atomwaffen-Programm in Iran
Aus Sicht der UN-Atomwächter hat es keine Anzeichen für ein Kernwaffen-Projekt in Iran gegeben. „Wir sehen kein strukturiertes Programm zur Herstellung von Atomwaffen“, antwortete der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in einer Pressekonferenz in Wien auf eine entsprechende Frage einer Journalistin.
US-Präsident Trump hatte als Begründung für die jüngsten Angriffe auf Iran unter anderem behauptet, dass die Islamische Republik dabei sei, ihr Nuklearprogramm zur Entwicklung von Atomwaffen wieder aufzubauen.
Grossi schloss aber nicht aus, dass die aktuellen Militärschläge auf politischen Erwägungen beruhten, oder auf weiteren Informationen zum iranischen Atomprogramm, die der IAEA nicht vorlägen. Angesichts des Umfangs des Atomprogramms müssten IAEA-Inspektionen jedenfalls so bald wie möglich wiederaufgenommen werden, betonte Grossi.
Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten
Die libanesische Regierung hat die militärischen Aktivitäten der von Iran unterstützten Hisbollah-Miliz für illegal erklärt. Das kündigte Ministerpräsident Nauaf Salam in einer Fernsehansprache an. Damit verändert sich der Status der Gruppe von einer teilweise geduldeten Widerstandsbewegung zu einer verbotenen Organisation.
Salam betonte mit Blick auf den jüngsten Beschuss der Hisbollah auf Israel, dass Raketenangriffe vom libanesischen Staatsgebiet eine Verletzung von Waffenruheabkommen und Regierungsentscheidungen darstellen. „Der Staat lehnt jede militärische Aktion von seinem Territorium aus entschieden ab“, sagte er. Die Entscheidung über „Krieg und Frieden“ liege ausschließlich beim Staat. Das Armeekommando wurde angewiesen, den Entwaffnungsplan sofort voranzutreiben, insbesondere die Beschlagnahme von Waffen nördlich des Litani River. Seit November 2024 gilt eigentlich eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah, die beide Seiten aber regelmäßig missachten.
Israel greift erneut Teheran an
Auch an diesem Montag melden iranische Medien mehreren Explosionen in der Hauptstadt. Fast zeitgleich kündigt Israel neue Angriffe auf Teheran an.
Gestützt auf Geheimdienstinformationen ziele der Angriff „im Herzen von Teheran“ auf Sicherheitseinrichtungen des Landes, teilte das Militär mit. Zuvor hatte ein Sprecher bekanntgegeben, dass zwei Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstministeriums getötet worden seien, darunter ein für Israel zuständiger Beamter.
Augenzeugen in Teheran bestätigten schwere Bombardierungen in der Stadtmitte. Sie sollen sich in der Nähe des Parlaments ereignet haben. Auch im Norden der Millionenmetropole mit ihren rund 15 Millionen Einwohnern wurden Raketeneinschläge beobachtet.
Iranischer Diplomat: Atomanlage Natans angegriffen
Im Zuge der Angriffe Israels und der USA auf Iran ist nach Angaben eines hochrangigen iranischen Diplomaten die wichtige Atomanlage in Natans angegriffen worden. Wie Resa Nadschafi, Teherans Vertreter bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, vor Journalisten sagte, erfolgte die Attacke am Sonntag.
Kurz zuvor hatte IAEA-Chef Rafael Grossi in einer Sondersitzung des IAEA- Gouverneursrates berichtet, dass es im Zuge der jüngsten israelischen und US-amerikanischen Angriffe keine Anzeichen auf Treffer oder Schäden an Atomanlagen Irans gebe.
Israel und die Vereinigten Staaten hatten bereits im vergangenen Sommer Einrichtungen des iranischen Atomprogramms bombardiert und schwer beschädigt – darunter auch Natans, wo eine Anlage zur Anreicherung von Uran steht. Die Technologie kann zur Herstellung von Reaktor-Brennstoff oder auch Atomwaffen genutzt werden – Teheran bestreitet aber, solche Waffen zu entwickeln.
Die SZ berichtet über die Eskalation im Nahen Osten
- Der lange Abschied des Kanzlers vom Völkerrecht: Wie Merz auf die Angriffe der USA und Israels gegen Iran reagiert.
- "Sie haben zu lange gewartet": Donald Trump im Gespräch über seine Pläne. Ein Text aus The Atlantic im Original.
- Der Undurchschaubare: Nachruf auf Ali Chamenei, den Obersten Führer der Islamischen Republik Irans.
- Chameneis Tod bedeutet nicht unbedingt das Ende des Regimes. Ein Kommentar.
- "Hilfe ist unterwegs"? Von wegen! Gastbeitrag des Historikers Herfried Münkler zur Frage, was Trump in Iran will.
- Was der Krieg für den Welthandel und Reisende bedeutet. Ein Überbick.
Roter Halbmond: Mehr als 550 Tote bei Angriffen in Iran
Bei den Angriffen Israels und der USA sind in Iran nach Angaben des Roten Halbmonds mindestens 555 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 000 Rettungskräfte seien landesweit im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der humanitären Organisation in Iran. Mehr als 130 Landkreise seien vom Krieg betroffen.
Seit Samstag greifen Israel und die USA Hunderte Ziele in Iran an. Bei den Luftangriffen seien mehr als 2000 Ziele attackiert worden, hieß es in einer Analyse des Critical Threats Project (CTP), das von den in Washington ansässigen Denkfabriken Institute for the Study of War (ISW) und American Enterprise Institute betrieben wird.
Die Zahl der gefallenen US-Soldaten steigt unterdessen auf vier. Ein weiterer Soldat sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) mit. Er sei bei den ersten iranischen Angriffen verwundet worden.
US-Kampfflugzeuge in Kuwait abgestürzt
Im Golfstaat Kuwait sind nach dortigen offiziellen Angaben mehrere US-Militärflugzeuge abgestürzt. Die Besatzungen hätten überlebt, teilte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums mit. Zu den Absturzursachen machte der Sprecher keine Angaben.
Kuwaits Behörden hätten die Besatzungsmitglieder der US-Flugzeuge entdeckt und ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei stabil, teilte der Sprecher der Staatsagentur Kuna zufolge mit. Man stimme sich direkte mit den US-Truppen im Land ab über die Umstände des Vorfalls, dessen Hintergründe nun untersucht würden.
In sozialen Medien kursierten mehrere Videos, die einen der Vorfälle zeigen sollen. Der Pilot des Kampfjets vom Typ F-15 sowie ein Waffenoffizier sollen sich örtlichen Berichten zufolge rechtzeitig aus der Maschine befreit haben. Weitere Videos sollen auch zeigen, wie Anwohner einen US-Kampfpiloten im Kofferraum ihres Autos in Sicherheit bringen. Bilder vom Absturzort zeigen auch einen Fallschirm.
Der US-Nachrichtensender CNN lokalisierte die Videos und berichtete, der Absturz habe sich wenige Kilometer vom US-Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salam entfernt ereignet. Es handle sich um ein Kampfflugzeug des Typs F-15 oder F/A-18. Allerdings hätten auch Kuwaits Streitkräfte solche Flugzeuge im Einsatz.
Das US-Militär, das in dem kleinen Staat am Persischen Golf rund 13 500 Truppen stationiert hat, äußerte sich zunächst nicht. Unklar war auch, ob es sich um einen Unfall, einen Abschuss etwa durch eine iranische Rakete oder um versehentlichen Beschuss durch eigene Truppen handelte.
Kuwait gerät seit der Tötung von Irans oberstem Führer Ali Chamenei ähnlich wie die anderen Golfstaaten unter Beschuss. Iran griff infolge der amerikanisch-israelischen Angriffe Einrichtungen des US-Militärs in der Golfregion an.
Berichten zufolge soll auch an der US-amerikanischen Botschaft in Kuwait ein Feuer ausgebrochen sein. An dem Gebäude steige Rauch auf, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt eine anhaltende Bedrohung durch Raketen und Drohnen über Kuwait. Kommen Sie nicht zur Botschaft“, teilte die US-Botschaft im Land mit. Landsleute wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben und wachsam zu bleiben wegen möglicher Angriffe im Land. Die Luftabwehr von Kuwait habe mehrere „feindliche Drohnen“ abgefangen, teilte der Zivilschutz der Staatsagentur Kuna zufolge mit. Verletzte habe es nicht gegeben und die Sicherheitslage im Land sei „stabil“, hieß es.
Drohneneinschlag auf britischem Militärstützpunkt in Zypern
Die britische Luftwaffenbasis Akrotiri in Zypern ist in der Nacht zum Montag Behörden zufolge von einer Drohne getroffen worden. Der Angriff habe begrenzten Schaden verursacht, aber keine Verletzten gefordert, teilten die zyprischen Behörden und das britische Verteidigungsministerium mit. Nach Informationen aus verschiedenen Quellen habe es sich um eine unbemannte Drohne gehandelt, erklärte ein Sprecher der zyprischen Regierung. Die britische Militärverwaltung rief die Anwohner in der Umgebung von Akrotiri nach dem Drohneneinschlag dazu auf, bis auf Weiteres in ihren Häusern zu bleiben.
Wer die Drohne abgefeuert hat, ist unklar. Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach eigenen Angaben im Nahen Osten an einem defensiven Militäreinsatz gegen Iran. Verteidigungsminister John Healey zufolge schießen britische Flugzeuge Drohnen und Raketen ab, wenn sie diese sehen. Die Einheiten starten demnach unter anderem in Bahrain und in Zypern. Großbritannien unterhält dort zwei Stützpunkte.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sicherte den Mitgliedstaaten Unterstützung zu. Auch wenn die Republik Zypern nicht das Ziel gewesen sei, stehe die EU angesichts jeder Bedrohung "gemeinsam, fest und unmissverständlich" an der Seite ihrer Mitglieder, schreibt von der Leyen auf X, nachdem sie mit dem zyprischen Präsidenten telefoniert hat.
Derweil bereitet Großbritannien die Evakuierung seiner Bürger aus dem Nahen Osten vor. Schätzungsweise 300 000 Briten hätten ihre Anwesenheit in der Region registriert, sagt Außenministerin Yvette Cooper dem Sender Sky News. Die Regierung arbeite an verschiedenen Optionen. Es gehe um Zusammenarbeit mit der Reisebranche und vom Staat organisierte Evakuierungen. Zudem seien Eingreiftruppen in die Region entsandt worden.
Am Sonntag hatte Zyperns Regierung Berichte noch zurückgewiesen, wonach iranische Raketen in Richtung der Mittelmeerinsel abgefeuert worden seien. Verteidigungsminister Healey hatte vor der Gefahr „zunehmend wahlloser iranischer Vergeltungsangriffe“ gewarnt.
Israel bombardiert nach Hisbollah-Angriff Ziele in ganz Libanon
Das israelische Militär greift nach eigenen Angaben Ziele der Hisbollah in ganz Libanon an. Zuvor hatte die radikal-islamische Miliz Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert, was dem israelischen Militär zufolge einen Raketenalarm im Norden Israels auslöste. Die Hisbollah bezeichnete den Angriff als Vergeltung für die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei bei einem israelischen Luftangriff am Samstag in Irans Hauptstadt Teheran. Das teilte die von Iran unterstützte Miliz in der Nacht mit. Kurz darauf begann die israelische Armee nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah im nördlichen Nachbarland zu bombardieren.
Augenzeugen berichteten von Explosionen auch in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut, einer Hochburg der Schiiten-Milz. Bei den Angriffen sollen bereits Dutzende Menschen getötet worden sein. Wie das libanesische Gesundheitsministerium am Morgen mitteilte, kamen nach vorläufigen Angaben nahe Beirut sowie im Süden des Landes mindestens 31 Menschen ums Leben. 149 weitere Menschen seien verletzt worden.
Man werde gegen die Entscheidung der Hisbollah, sich an den iranischen Gegenangriffen zu beteiligen, vorgehen und nicht zulassen, dass die Miliz eine Bedrohung für den Staat Israel darstellt, teilte die israelische Armee mit. Sie fing kurz zuvor nach eigenen Angaben ein Geschoss der Hisbollah ab, mehrere andere seien in offenem Gelände niedergegangen.
Es ist das erste Mal seit Beginn einer Waffenruhe zwischen der Hisbollah und Israel im November 2024, dass die von Iran unterstützte Schiiten-Miliz Israel mit Raketen angegriffen hat. Nach den jüngsten amerikanisch-israelischen Angriffen auf Iran hatte die Miliz den Verbündeten in Teheran ihre Solidarität zugesagt. Die USA und Israel würden von der Konfrontation „nichts außer Versagen ernten“, teilte das Medienbüro der Organisation mit.
Die Folgen der „verräterischen Gewalt“ der USA und Israels würden sich auf die gesamte Region auswirken, erklärte die Miliz. Sie gilt als einer der stärksten nicht staatlichen Akteure weltweit. Auch nach dem jüngsten Krieg mit Israel, in dem die Miliz stark geschwächt wurde, soll sie noch über Zehntausende Kämpfer und große militärische Fähigkeiten verfügen. Seit Monaten gibt es einen Konflikt über die Frage, ob und wie die Hisbollah ihre Waffen abgeben soll.
USA und arabische Staaten verurteilen Angriffe Irans
Die USA und eine Gruppe arabischer Staaten haben die iranischen Gegenangriffe in der Region verurteilt. „Die Maßnahmen der Islamischen Republik stellen eine gefährliche Eskalation dar, die die Souveränität mehrerer Staaten verletzt und die regionale Stabilität gefährdet“, erklärte das US-Außenministerium. Der gemeinsamen Erklärung hatten sich demnach auch Bahrain, Jordanien, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate angeschlossen.
Die Angriffe seien ungerechtfertigt und hätten sich gegen zivile Ziele gerichtet, hieß es. Die USA und ihre Partner bekräftigen in der Erklärung ihren Zusammenhalt und pochen auf ihr Recht, sich und ihr Territorium zu verteidigen.
Iran schließt Verhandlungen mit den USA aus
Der iranische Sicherheitschef Ali Laridschani schließt Verhandlungen mit den USA aus. Teheran werde nicht mit Washington verhandeln, erklärte Laridschani am Montag auf der Plattform X. Er reagierte damit auf einen Bericht, wonach Iran versuche, die Verhandlungen wiederzubeleben.
Die beiden Länder hatten zuletzt am Donnerstag in Genf über eine Einigung im Atomstreit verhandelt. Für die USA waren der Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in die Schweiz gereist. Oman war als Vermittler an den Gesprächen beteiligt.
Omans Außenminister Badr al-Bussaidi sprach nach den Gesprächen auf X von „bedeutenden Fortschritten“ in den Verhandlungen. Eigentlich sollte es in Wien Gespräche auf technischer Ebene geben. Dazu wird es nun allem Anschein nach nicht mehr kommen. Denn trotz der laufenden Verhandlungen griffen die USA gemeinsam mit Israel Iran am Samstagmorgen an.