Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israelischer Angriff auf Hotel in Beirut - Mindestens vier Tote
Trump schließt Einsatz bewaffneter Kurdenmilizen aus
Ein Toter durch herabfallende Trümmerteile in Dubai
Ayatolla: Chamenei-Nachfolger soll in nächsten 24 Stunden ernannt werden
Berichte: USA schicken womöglich neuen Flugzeugträger nach Nahost
Die Lage im Überblick
- Israels Luftwaffe greift weiter Iran an. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet, teilte die Armee am Morgen mit.
- In der Nacht hatten Israels Kampfflugzeuge erstmals ein Öllager in Teheran bombardiert. Aufnahmen zeigen ein massives Feuer in der iranischen Hauptstadt.
- Kuwait meldet Angriffe durch Drohnen und Raketen, am internationalen Flughafen wurden nach Angaben der kuwaitischen Regierung Treibstofftanks getroffen.
- Auch Israel wurde in der Nacht Ziel iranischer Raketen, es gibt keine Hinweise auf Schäden oder Verletzte.
- Bei einem israelischen Angriff auf ein Apartment im Ramada-Hotel in Beirut sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Israels Militär meldet, in Beirut einen Angriff auf Kommandeure der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden durchgeführt zu haben.
Israel greift erstmals iranische Ölreserven an – Bundesregierung verlegt Botschaftspersonal
Das israelische Militär hat nach Angaben eines Militärsprechers erstmals die nationalen Ölreserven Irans in Teheran angegriffen. Ein Militärsprecher sagte, dies sei ein Teil der Maßnahmen gegen Einrichtungen der iranischen Führung. Demnach wurden etwa 30 Öltanks angegriffen. Die iranischen Streitkräfte nutzten diese Tanks für ihre militärische Infrastruktur, hieß es von Israel: Über sie werde Treibstoff an verschiedene Abnehmer verteilt, darunter auch militärische Einrichtungen in Iran.
Die Revolutionsgarden (IRGC) bestätigten laut dem iranischen Staatssender IRIB die Bombardierung einer Ölraffinerie im Süden der Hauptstadt. Als Reaktion sei die Ölanlage im israelischen Haifa mit Raketen beschossen worden, teilte die IRGC mit. Zahlreiche Bilder und Videos in sozialen Medien zeigen die Angriffe mit massiven Flammen in Teheran.
Nach den weiteren schweren Angriffen hat die Bundesregierung das Personal der deutschen Botschaft in Teheran vorübergehend in Sicherheit gebracht. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, das Personal sei aufgrund der Bedrohungslage temporär aus dem Land verlegt worden. Die Erreichbarkeit der Botschaft sei aber weiterhin gewährleistet. „Die temporäre Verlegung folgt einer Reduzierung, die bereits Mitte Januar vorsorglich erfolgte“, hieß es.
Bahrein: Entsalzungsanlage von iranischer Drohne getroffen
Erstmals ist es offenbar zu einem iranischen Angriff auf die Trinkwasserversorgung in den Golfstaaten gekommen. Das Innenministerium des Inselstaats Bahrain teilte mit, es sei eine wichtige Wasseraufbereitungsanlage beschädigt worden und wertete das als "iranische Aggression, die sich willkürlich gegen zivile Ziele richte".
Das kleine Land ist stark auf die Entsalzung von Meerwasser angewiesen. Insgesamt stehen in den Golfstaaten 400 dieser Anlagen, so viele wie sonst nirgendwo auf der Welt.
Zuvor hatte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi den USA vorgeworfen, eine iranische Entsalzungsanlage auf der Insel Qeschm angegriffen zu haben. Seitdem sei die Wasserversorgung von 30 Dörfern beeinträchtigt, schrieb er auf der Plattform X. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.
Kuwait mit Drohnen und Raketen angegriffen
Kuwait ist in der Nacht mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen worden. Die Luftabwehr habe drei in den Luftraum eingedrungene Raketen abgefangen und zerstört, teilte die Armee des am Persischen Golf gelegenen Landes auf der Plattform X mit.
Kurz zuvor waren nach Angaben des Verteidigungsministeriums bereits Treibstofftanks des internationalen Flughafens von Kuwait Ziel von Drohnenangriffen geworden. Die Armee erklärte außerdem, infolge des Einsatzes der Luftabwehr habe es an zivilen Einrichtungen Schäden durch Trümmerteile gegeben.
Als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge im Iran greift Teheran seit einer Woche eine ganze Reihe arabischer Länder an, in denen die USA Militärstützpunkte unterhalten.
Israelischer Angriff auf Hotel in Beirut - Mindestens vier Tote
Bei einem israelischen Angriff auf ein Apartment im Ramada-Hotel im Zentrum von Beirut sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Es handelt sich demnach um den ersten derartigen Angriff im Zentrum der Hauptstadt, seit die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah in der vergangenen Woche wiederaufgeflammt sind. In dem Hotel waren Binnenflüchtlinge untergebracht, die vor den Kämpfen im Südlibanon und den südlichen Vororten von Beirut geflohen waren.
Israel hat nach eigenen Angaben in Beirut einen Angriff auf Kommandeure der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden durchgeführt. Zugleich setzte Israel seine Angriffe gegen die mit Teheran verbündete Hisbollah-Miliz im Süden Beiruts fort.
Der Libanon geriet am Montag in den sich ausweitenden Krieg zwischen den USA, Israel und Iran, nachdem die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert hatte. Israel reagierte darauf mit schweren Angriffen im Süden und Osten des Libanon sowie in der Nähe von Beirut.
Das Ramada-Hotel in Beirut am Morgen nach dem Angriff. Reuters
Trump gibt Iran Schuld an Bombardierung von Mädchenschule
US-Präsident Donald Trump hat Teheran beschuldigt, für die Bombardierung einer iranischen Mädchenschule am ersten Kriegstag verantwortlich zu sein. Auf die Frage, ob die USA für den verheerenden Angriff verantwortlich seien, sagte Trump an Bord des Regierungsfliegers Air Force One vor Journalisten: "Nein, meiner Meinung nach, basierend auf dem, was ich gesehen habe, wurde das vom Iran getan". US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der mit ihm reiste, bestätigte das nicht direkt. Die USA untersuchten den Vorfall, sagte er.
Die Bombardierung der Schule in Minab im Süden des Landes erfolgte während US-Angriffen auf eine nahegelegene Militäranlage. Nach iranischen Angaben wurden dabei 170 Schülerinnen getötet.
Trump schließt Einsatz bewaffneter Kurdenmilizen aus
Trump hat den Einsatz bewaffneter Kurdenmilizen in Iran ausgeschlossen. Wie er Reportern der Air Force One sagte, wolle man den Krieg nicht noch komplizierter machen, als er ohnehin schon sei. Ja, die Kurden hätten ihre Bereitschaft signalisiert. Aber er wolle nicht mit ansehen, wie die Kurden verletzt und getötet würden. Zugleich dämpfte er Erwartungen an einen baldigen Bodeneinsatz amerikanischer Truppen: Dafür bräuchte es einen „sehr guten Grund", sagte Trump – und iranische Streitkräfte müssten so weit dezimiert sein, dass sie keinen Widerstand mehr leisten könnten.
Zuletzt hatten sich Gerüchte verdichtet, wonach Kurdenmilizen als Bodentruppen in Iran eingesetzt werden könnten. CNN etwa hatte berichtet, dass die CIA dran arbeite, kurdische Kräfte – darunter die KDPI und die mit der PKK verbündete PJAK – zu bewaffnen und auf einen Einmarsch in Westiran vorzubereiten. Ein Anführer der iranischen Kurden im Irak hatte eine Bodenoperation zuletzt als „höchstwahrscheinlich" bezeichnet.
Israels Armee setzt Angriffe im Libanon fort - Nahost
Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon auch in dieser Nacht fort. In den als Dahija bezeichneten südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut werde Infrastruktur der Miliz bombardiert, schrieb die Armee auf Telegram. Kurz zuvor hatte sie nach eigenen Angaben in Reaktion auf einen Raketenbeschuss aus dem Libanon eine Abschussanlage der Schiiten-Miliz attackiert und zerstört.
Die vom Iran unterstützte Hisbollah feuert seit dem vergangenen Wochenende erstmals seit dem Beginn einer Waffenruhe im November 2024 wieder regelmäßig Raketen auf israelische Ziele ab. Zur Begründung nannte die Miliz die israelischen Angriffe auf den Iran mit der Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei. Seit der jüngsten Eskalation im Libanon sind nach örtlichen Behördenangaben mehr als 200 Menschen im Land getötet worden.
Trump zu Starmer: Brauchen eure Flugzeugträger nicht mehr
US-Präsident Donald Trump hat die aus seiner Sicht zu späte Bereitschaft Großbritanniens zur Unterstützung der USA im Iran-Krieg kritisiert. Das Vereinigte Königreich, „unser einst großartiger Verbündeter“, erwäge nun ernsthaft, zwei Flugzeugträger in den Nahen Osten zu verlegen, behauptete Trump auf seiner Plattform Truth Social. „Das ist OK, Premierminister (Keir) Starmer, wir brauchen sie nicht mehr – aber wir werden uns daran erinnern.“ Man brauche keine Leute, die sich erst dann an Kriegen beteiligten, wenn sie bereits gewonnen seien, so Trump.
Wie die BBC jüngst mit Verweis auf eine Quelle im Verteidigungsministerium mitteilte, wurde die Bereitschaftszeit für den Flugzeugträger „HMS Prince of Wales“ verkürzt. Eine Entscheidung über eine Verlegung in die Kriegsregion sei aber noch nicht getroffen worden. Premierminister Keir Starmer hatte erst mit Verzögerung die Genehmigung für die US-Nutzung britischer Stützpunkte erteilt, Trump hatte das scharf kritisiert. Seinen Kurswechsel hatte Starmer damit begründet, dass sich die Situation verändert und Iran inzwischen Drohnen und Raketen auf Länder abgefeuert habe, die ihn nicht angegriffen haben.
Zuletzt war auch bekannt geworden, dass US-Streitkräfte weitere Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt haben. Das Verteidigungsministerium in London bestätigte am Samstag, dass die USA britische Stützpunkte für „spezifische Verteidigungsoperationen“ im Iran-Krieg nutzten.
Ein Toter durch herabfallende Trümmerteile in Dubai
In Dubai ist nach Angaben von lokalen Behörden ein Mann getötet worden. Im Zuge eines Luftabfangmanövers seien Trümmerteile auf ein Fahrzeug gefallen, heißt es. Die Dubaier Behörden berichten auch von einem weiteren Zwischenfall in der Stadt, bei dem Trümmerteile an der Fassade eines Hochhauses in der Dubai Marina niedergingen. Niemand sei verletzt worden. Zuvor hatte die Fluggesellschaft Emirates ihre Flüge von und nach Dubai vorübergehend ausgesetzt – die Behörden hatten auch hier von Gefahr durch Trümmerteile gesprochen.
Westjordanland: Jüdischer Siedler erschießt Palästinenser
Im Schatten des Iran-Krieges macht auch die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im Westjordanland nicht Halt. Nach palästinensischen Angaben hat ein israelischer Siedler einen 27-jährigen Palästinenser erschossen. Der Mann sei in der Ortschaft Masafer Yatta nahe Hebron getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Laut dem israelischen Militär war der Schütze ein Reservist, der nach einem Bericht über Zusammenstöße zwischen Siedlern und Palästinensern an den Ort gekommen sei. Der Vorfall werde nun untersucht.
Ayatolla: Chamenei-Nachfolger soll in nächsten 24 Stunden ernannt werden
Wird Iran in den kommenden 24 Stunden einen Nachfolger für den getöteten Religionsführer Ali Chamenei ernennen? Entsprechendes sagte jedenfalls Ayatollah Hassan Mosafari, ein Mitglied des für die Wahl zuständigen Expertenrates, der Nachrichtenagentur Fars. Zugleich bat er darum, keine Gerüchte zu verbreiten, warum die Wahl bislang nicht erfolgt sei. Zuvor war in religiösen Kreisen der schiitischen Hochburg Ghom Kritik immer lauter geworden, warum der für das Verfahren zuständige Expertenrat noch immer keinen Nachfolger bestimmt hat.
Als die beiden wichtigsten Kandidaten gelten nach unbestätigten Berichten Modschtaba Chamenei, der Sohn des getöteten Obersten Führers, sowie Hassan Chomeini, der Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini. Weder Modschtaba noch Hassan verfügen jedoch über den in der Verfassung geforderten Rang eines Großayatollahs. Laut Verfassung ist der Expertenrat, dem 88 Kleriker angehören, für die Ernennung des neuen obersten Führers verantwortlich. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers führt ein Übergangstrio unter Präsident Massud Peseschkian, dem Justizchef und einem weiteren Geistlichen die Staatsgeschäfte.
Nach Drohungen von US‑Präsident Donald Trump, wonach auch ein möglicher Nachfolger Chameneis getötet werde, herrscht Kennern der iranischen Innenpolitik zufolge Unruhe in der Führungsebene. Ein Attentat auf den Nachfolger Chameneis wird – insbesondere bei öffentlichen Auftritten – für durchaus möglich gehalten. Religionsführer Chamenei war am Samstag vergangener Woche bei einem israelischen Luftangriff getötet worden.
Ein Porträt von Modschtaba Chamenei, dem Sohn des getöteten Obersten Führers, lesen Sie hier:
Als die beiden wichtigsten Kandidaten gelten nach unbestätigten Berichten Modschtaba Chamenei, der Sohn des getöteten Obersten Führers, sowie Hassan Chomeini, der Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini. Weder Modschtaba noch Hassan verfügen jedoch über den in der Verfassung geforderten Rang eines Großayatollahs. Laut Verfassung ist der Expertenrat, dem 88 Kleriker angehören, für die Ernennung des neuen obersten Führers verantwortlich. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers führt ein Übergangstrio unter Präsident Massud Peseschkian, dem Justizchef und einem weiteren Geistlichen die Staatsgeschäfte.
Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate: „Wir befinden uns im Krieg“
Mohammed bin Sajid, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, hat sich angesichts der iranischen Angriffe mit eindringlichen Worten an sein Volk gewandt. „Wir befinden uns im Krieg“, sagte er dem Fernsehsender Abu Dhabi TV. Die Emirate würden ihre Pflicht erfüllen und alle Einwohner schützen, fügte er bei einem Besuch von Verletzten hinzu. Er habe auch eine Botschaft an die Feinde, so der Präsident weiter: „Die Emirate haben ein dickes Fell und bitteres Fleisch, wir sind keine leichte Beute.“ Das Land sei zwar „attraktiv, wunderschön und ein Vorbild“, davon dürften sich die Gegner der Emirate aber nicht täuschen lassen. „Ich verspreche allen, dass wir stärker denn je aus diesem Krieg hervorgehen werden.“
Die Emirate stehen wie die weiteren Golfstaaten seit einer Woche unter Beschuss durch Iran. Die Flugabwehr des Landes hat nach eigenen Angaben bisher rund 200 Raketen, 1100 Drohnen und mehrere Marschflugkörper abgefangen.
Berichte: USA schicken womöglich neuen Flugzeugträger nach Nahost
Die Vereinigten Staaten bereiten sich möglicherweise darauf vor, den Flugzeugträger USS George H.W. Bush in den Nahen Osten zu schicken. Das berichten mehrere Medien mit Bezug auf den US-amerikanischen Fernsehsender Fox News. Die Information ist bisher nicht bestätigt. Die Organisation U.S. Naval Institute teilte mit, der Flugzeugträger USS George H.W. Bush sei ab sofort bereit für einen Einsatz. Die USS George H.W. Bush, ihre Begleitschiffe und ihre Luftflotte hätten die gemeinsame Einheitsübung abgeschlossen, die alle Flugzeugträgerkampfgruppen absolvieren müssen, bevor sie für nationale Einsätze zertifiziert werden. Bisher haben die USA zwei Flugzeugträger in der Region. Ein dritter würde eine deutliche Erhöhung der Kampfeskraft bedeuten.
Zudem haben die US-Streitkräfte weitere Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt. Das Verteidigungsministerium in London bestätigte am Samstag, dass die USA britische Stützpunkte für „spezifische Verteidigungsoperationen“ im Iran-Krieg nutzten. Nachdem am Freitag der erste Militärflieger des Typs B-1 Lancer in Gloucestershire angekommen war, erreichten am Samstag drei weitere die RAF-Basis Fairford. Das Ministerium schrieb auf der Plattform X: Die Verteidigungsoperationen sollen Iran daran hindern, Raketen in die Region abzufeuern und damit britische Leben in Gefahr zu bringen.
Tausende Menschen demonstrieren in Berlin und Düsseldorf gegen iranische Führung
Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Düsseldorf und Berlin bei Kundgebungen Freiheit für Iran gefordert. In Düsseldorf kamen nach Polizeiangaben etwa 2500 Menschen zur Demonstration. In Berlin versammelten sich rund 1000 Teilnehmer in der Nähe des Brandenburger Tors, 2000 waren angemeldet. Unter den Demonstranten waren viele Anhänger des iranischen Oppositionspolitikers Reza Pahlavi. Er ist der Sohn des 1979 gestürzten Schahs. Auf Plakaten waren Fotos von ihm zu sehen, auf Schildern und Transparenten war zu lesen: „Das Mullah-Pack muss weg“ oder „Demokratie für Iran“.
Redner erinnerten an die Tausenden Menschen, die während der Proteste zu Beginn des Jahres in Iran ermordet wurden, und an die Tausenden, die noch gefangen gehalten werden. Vor der Bühne in Berlin hingen auch eine deutsche, eine israelische und eine amerikanische Flagge. Manche Demonstranten hatten sich eine israelische Fahne um die Schultern gelegt, andere eine amerikanische auf die Wange geschminkt.
