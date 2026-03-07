Kuwait mit Drohnen und Raketen angegriffen

Kuwait ist in der Nacht mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen worden. Die Luftabwehr habe drei in den Luftraum eingedrungene Raketen abgefangen und zerstört, teilte die Armee des am Persischen Golf gelegenen Landes auf der Plattform X mit.

Kurz zuvor waren nach Angaben des Verteidigungsministeriums bereits Treibstofftanks des internationalen Flughafens von Kuwait Ziel von Drohnenangriffen geworden. Die Armee erklärte außerdem, infolge des Einsatzes der Luftabwehr habe es an zivilen Einrichtungen Schäden durch Trümmerteile gegeben.

Als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge im Iran greift Teheran seit einer Woche eine ganze Reihe arabischer Länder an, in denen die USA Militärstützpunkte unterhalten.