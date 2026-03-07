Irans Präsident entschuldigt sich bei Nachbarländern - und stellt Bedingungen für Ende von Angriffen

Irans Präsident Massud Peseschkian entschuldigte sich in einem im staatlichen Rundfunk veröffentlichten Video bei den Nachbarländern für Irans Angriffe. „Diese Vorfälle waren das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten“, sagte er. Zugleich stellte Peseschkian Bedingungen für ein Ende der Luftangriffe auf Nachbarländer. Er erklärte, Iran werde keine Raketen abfeuern und Nachbarländer angreifen, sofern von deren Territorium keine Attacken auf Iran erfolgten. Er nannte jede Form der Unterstützung für Israel und die USA „ehrlos“.



Peseschkians Aussage bedeutet, dass auch von US-Militärstützpunkten in der Region keine Angriffe auf Iran erfolgen dürften. Da solche Basen in mehreren Nachbarländern stationiert sind, würde die Bedingung faktisch auch die USA betreffen.



Eine Kapitulation schloss Peseschkian aus. In der Video-Botschaft sagte er, „die Spekulationen über eine mögliche Kapitulation des Landes sind absurd und die Feinde können solche Träume mit ins Grab nehmen.“ US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, er wolle kein Abkommen mit Iran mehr schließen. Stattdessen müsse es auf eine „bedingungslose Kapitulation“ hinauslaufen.



Peseschkian rief außerdem seine Landsleute auf, alle internen Differenzen beiseitezulegen und geschlossen gegen äußere Bedrohungen aufzutreten. „Wenn wir Differenzen haben, ist es besser, sie untereinander zu lösen“, sagte er. Die iranische Bevölkerung ist gespalten: Ein Teil der Iraner unterstützt einen Sturz der politischen Führung und hofft, dass der Krieg diesen beschleunigt.



Im Anschluss an die Rede Peseschkians erklärten die Islamischen Revolutionsgarden laut Nachrichtenagentur Tasnim, dass sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Präsidenten die Interessen und die nationale Souveränität der Nachbarländer respektierten. Alle Militärstützpunkte und Interessen der USA und Israels zu Wasser, zu Land und in der Luft in der Region würden aber weiter als Hauptziele angesehen.