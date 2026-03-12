Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
IEA: größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarktes
Israels Verteidigungsminister: Militär soll Libanon-Einsatz ausweiten
Angriffe auf Treibstofftanks in Bahrain und Oman
Brand nach Beschuss von thailändischem Frachter
Trump will strategische Ölreserven freigeben
Irak meldet einen Toten bei Angriff auf Öltanker
Bei einem Angriff auf zwei Öltanker im Persischen Golf ist nach Angaben der irakischen Regierung mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Attacke in irakischen Hoheitsgewässern stelle eine Verletzung der Souveränität des Landes dar, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur INA einen Militärsprecher. Sechs Schiffe wurden demnach entsandt, um der Besatzung der beiden Tanker zu helfen. 38 Crew-Mitglieder seien geborgen worden, darunter ein Toter, sagte der Militärsprecher weiter. Bei dem Toten handele es sich um einen Inder, berichtete die indische Nachrichtenagentur PTI. Der Angriff erfolgte ihren Informationen zufolge durch ein iranisches für den Kamikazeeinsatz entwickeltes Sprengboot.
Die iranischen Revolutionsgarden haben unterdessen einen weiteren Angriff auf einen Öltanker im Persischen Golf für sich reklamiert. In den frühen Morgenstunden sei das Schiff Safesea Vishnu unter der Flagge der Marshallinseln getroffen worden, berichtete Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna. Der Angriff auf den Öltanker sei erfolgt „nachdem er den Warnungen und Aufforderungen der Marine der Revolutionsgarden nicht nachgekommen“ sei. Das Schiff befindet sich nach iranischer Darstellung in US-Besitz.
Im Krieg zwischen den USA und Israel mit Iran geraten Schiffe im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn vor anderthalb Wochen fast komplett zum Erliegen gebracht.
IEA: größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarktes
Der Iran-Krieg sorgt nach Angaben der Internationalen Energieagentur IEA für eine beispiellose Störung der Ölversorgung. Der Krieg schaffe die „größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarktes“, schreibt die IEA in einer Zusammenfassung ihres monatlichen Ölmarktberichts. Die Golfstaaten hätten die Ölproduktion um mindestens zehn Millionen Barrel pro Tag heruntergefahren.
Die IEA vermutet, dass die Versorgungsausfälle ohne eine rasche Wiederaufnahme des Verkehrsflusses weiter zunehmen. Für den März rechnet die IEA mit einer um acht Millionen Barrel pro Tag niedrigeren Ölversorgung weltweit. Die Organisation geht von einer täglichen Rohöl-Nachfrage von gut 100 Millionen Barrel aus.
Die IEA nennt vor allem den einbrechenden Verkehr durch die Straße von Hormus als Grund für die Engpässe. Vor dem Krieg seien täglich etwa 20 Millionen Barrel Öl durch die Meeresenge transportiert worden. Nun sei es nur mehr ein Rinnsal. Die Möglichkeiten, die Wasserstraße zu umgehen, seien eingeschränkt. Speicher füllten sich, sodass die Golfstaaten die Produktion herunterführen. Teils würden die Kürzungen durch eine höhere Produktion anderswo ausgeglichen, etwa in Kasachstan und Russland.
Allerdings rechnet die IEA auch damit, dass die Nachfrage nach Öl im März und April weltweit etwa eine Million Barrel pro Tag niedriger liegen wird als bisher angenommen. Als Gründe nennt die Organisation massenhafte Flugstreichungen in den Nahen und Mittleren Osten und Störungen bei der Versorgung mit Flüssiggas.
Viele Bewohner Teherans harren in ihren Wohnungen aus
In der iranischen Hauptstadt Teheran harren viele Bewohner angesichts der israelischen Luftangriffe in ihren Wohnungen aus. Mehrere Bewohner der Millionenmetropole berichteten davon, inzwischen so wenig möglich das Haus zu verlassen. Auf den Hauptverkehrsachsen kontrollieren den Angaben nach Sicherheitskräfte in kurzen Abständen Fahrzeuge und durchsuchen dabei auch die Handys der Insassen.
Bewohner berichten zudem von Angriffen mit kleinen bewaffneten Drohnen, die auf Kontrollposten der Staatskräfte zielen sollen. Am Mittwochabend war in Teheran und der Großstadt Karadsch, einem Vorort westlich der Hauptstadt, stundenlang die Flugabwehr im Einsatz. „Wenn diese Situation anhält, wird das Leben wirklich schwierig und wir werden keine Sicherheit mehr haben“, sagte die 24-jährige Studentin Nilufar.
„Zu Hause bleiben zu müssen und Angst zu haben, hinauszugehen, ist mein schlimmster Albtraum.“
Augenzeugen zufolge waren an mehreren Verkehrsknotenpunkten, darunter am Haft-e-Tir-Platz im Stadtzentrum, Spuren von Explosionen zu sehen. In der Bevölkerung wächst die Sorge vor möglichen Konflikten zwischen Staatskräften und bewaffneten Gruppen. Auch regierungsnahe iranische Medien hatten zuvor von nicht näher beschriebenen „Zusammenstößen“ berichtet. Andere Stimmen, vor allem unter Regierungsanhängern, glauben hingegen, die israelisch-amerikanischen Angriffe könnten die Bevölkerung zusammenschweißen.
Israels Verteidigungsminister: Militär soll Libanon-Einsatz ausweiten
Das israelische Militär hat den Befehl erhalten, seinen Einsatz im Nachbarland Libanon auszuweiten. Das teilt Verteidigungsminister Israel Katz mit und droht dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun, Israel werde "selbst handeln", sollte die libanesische Regierung Angriffe der Hisbollah auf Israel nicht unterbinden können. Katz' Äußerung folgt einem Raketenangriff der Hisbollah-Miliz in der Nacht zuvor.
Seit dem 2. März attackiert das israelische Militär auch Ziele in Libanon. Der Beschuss gilt nach seinen Angaben der radikal-islamischen Hisbollah, die mit Iran verbündet ist.
Iran warnt vor Angriff auf Inseln im Persischen Golf
Irans Parlamentspräsident hat die USA und Israel vor einem Angriff auf Inseln im Persischen Golf gewarnt. „Jede Aggression gegen den Boden der iranischen Inseln wird alle Zurückhaltung zunichtemachen“, schrieb Mohammed Bagher Ghalibaf auf X. „Wir werden jede Zurückhaltung aufgeben und den Persischen Golf mit dem Blut der Invasoren tränken“, fügte der frühere General hinzu. „Das Blut der amerikanischen Soldaten liegt in (US-Präsident Donald) Trumps persönlicher Verantwortung.“
Zunächst war unklar, was Ghalibafs Drohungen ausgelöst hat. Im Persischen Golf liegen mehrere Inseln von strategischer Bedeutung für die Führung in Teheran. Sie spielen auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle. Die iranische Insel Charg etwa ist das wichtigste Exportterminal für iranisches Erdöl im Persischen Golf. Ein großer Teil der Ölproduktion wird von dort verschifft. Im Iran-Irak-Krieg (1980–1988) war Charg wegen seiner strategischen Bedeutung wiederholt Ziel von Angriffen.
Medien: Koordinierte Angriffe von Iran und Hisbollah auf Israel
Laut lokalen Medien zeichnet sich eine engere Koordination der Angriffe Irans und der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Israel ab. Der Beschuss durch Raketen, Marschflugkörper und Drohnen erfolge zunehmend abgestimmt, um Israels Abwehr zu belasten. Während Teheran seit Mitternacht vier Raketenangriffe auf Israel gestartet habe, erlebten die Menschen in Libanon eine „Nacht des Schreckens“, schreibt die libanesische Tageszeitung L'Orient Le Jour. Mindestens fünf Menschen seien bei Angriffen aus Israel getötet worden.
Umgekehrt lag auch der Norden Israels unter starkem Beschuss. Rund 200 Raketenstarts seien aus Libanon Richtung Süden registriert worden, so israelische Medien. Bei einem iranischen Angriff am Donnerstagmorgen waren in der Nähe von Jerusalem Trümmerteile niedergegangen, meldete die Zeitung Haaretz. Verletzt worden sei niemand.
Unterdessen erklärte Israels Verteidigungsminister Gideon Saar, dass Verhandlungen mit der libanesischen Regierung in Betracht gezogen werden könnten. Das Problem sei jedoch, dass ein solcher Dialog den Raketenbeschuss von libanesischem Gebiet aus nicht stoppen würde. Das Haupthindernis für die Aufnahme friedlicher Beziehungen zu Libanon, mit dem Israel keine größeren Streitigkeiten habe, sei und bleibe die Hisbollah, sagte Saar der Times of Israel.
Iran feuert neue Welle von Raketen auf Israel
Irans Luftstreitkräfte haben eine neue Welle an Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Die Revolutionsgarde, Irans Elitestreitmacht, hätte ballistische Raketen auf Israel geschossen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst. Irans reguläre Streitkräfte meldeten unterdessen einen Angriff mit Kampfdrohnen auf militärische Ziele in Israel. Die Luftwaffenbasis Palmachim und der Militärflugplatz Ovda seien attackiert worden, hieß es in einer vom staatlichen iranischen Rundfunk verbreiteten Erklärung. Ein weiteres Ziel sei das Hauptquartier des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet gewesen.
Schiitische Milizen im Irak melden Tote
Im Irak haben mit Iran verbündete Milizen einen amerikanisch-israelischen Luftangriff im Westen des Landes gemeldet. Dabei soll es Opfer unter den Mitgliedern der Milizen gegeben haben. Örtlichen Medienberichten zufolge wurden 27 Kämpfer der sogenannten Volksmobilisierungskräfte (PMF) in der irakischen Provinz Anbar getötet und mehr als 60 weitere verletzt. Das Hauptquartier der Miliz in der Gegend nahe der Grenze zu Syrien sowie mehrere Fahrzeuge seien zerstört worden, hieß es. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Die irakische Regierung in Bagdad sowie die USA und Israel äußerten sich nicht dazu.
Angriffe auf Treibstofftanks in Bahrain und Oman
In Bahrain griff Iran nach Angaben örtlicher Behörden Treibstofflager nahe dem internationalen Flughafen an. Unklar war zunächst, ob es sich bei den betroffenen Treibstofflagern um die Kerosindepots des Flughafens am Rande der Hauptstadt Manama oder eine andere Einrichtung handelte. Die Bewohner des Inselstaats im Persischen Golf wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Die Menschen in den Vierteln in der Nähe des Flughafens sollten zu Hause bleiben und die Fenster geschlossen halten, teilte das Innenministerium mit.
Im Oman wurden Treibstofftanks im Hafen von Salala mutmaßlich von iranischen Drohnen getroffen. Auf einem vom arabischen Fernsehsender Al Jazeera veröffentlichten Video war zu sehen, wie ein großer Feuerball über einem der Tanks aufsteigt. Der Golf-Kooperationsrat verurteilte den Angriff.
Mutmaßlich iranische Angriffe in Muharraq, Bahrain, lösten einen Brand an Treibstofftanks in der Nähe des Flughafens aus. Reuters
Brand nach Beschuss von thailändischem Frachter
Ein unter thailändischer Flagge fahrender Frachter wurde nahe der Straße von Hormus von iranischen Raketen getroffen. Die Mayuree Naree, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien unterwegs war, sei von zwei Geschossen oberhalb der Wasserlinie getroffen worden, wodurch am Heck und im Maschinenraum ein Brand ausgelöst wurde, teilte die thailändische Marine mit. Von den 23 thailändischen Besatzungsmitgliedern konnten 20 von der Marine Omans in Sicherheit gebracht werden, während drei Seeleute nach Angaben der Reederei Precious Shipping wahrscheinlich zunächst im Maschinenraum eingeschlossen blieben.
Unterdessen meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO), dass vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ein Containerschiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Der Treffer habe ein kleines Feuer an Bord ausgelöst, verletzt wurde demnach niemand.
Schweiz schließt Botschaft in Iran, die auch US-Interessen vertritt
Die Schweiz schließt ihre Botschaft in Teheran nach eigenen Angaben wegen eines „steigenden Sicherheitsrisikos“ vorübergehend. Die Schweiz vertritt in Iran seit Jahrzehnten auch die Interessen Washingtons. Die US-Regierung respektiere die Entscheidung und sei der Botschaft und den Mitarbeitern zu tiefem Dank verpflichtet, erklärte die US-Vertretung in Bern. Deren Arbeit „bleibt für den Schutz von US-Interessen und die Unterstützung unserer Staatsbürger entscheidend“.
Die Regierung in Bern wiederum erklärte, in Absprache mit den betroffenen Ländern halte die Schweiz den Kommunikationskanal zwischen den USA und Iran weiterhin offen. Der Botschafter in Teheran und fünf Mitarbeiter hätten Iran am Mittwoch auf dem Landweg verlassen und befänden sich in Sicherheit. „Sobald es die Lage erlaubt, werden die Mitarbeitenden nach Teheran zurückkehren“, hieß es.
Vor etwa einer Woche hatte die Regierung erklärt, an der Botschaft seien aktuell sechs Schweizer und 18 lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Vier Schweizer hatten das Land bereits am 3. März verlassen.
Die Schweiz agiert als sogenannte Schutzmacht der USA in Iran. Sie vertritt dort seit dem Abbruch der amerikanisch-iranischen Beziehungen die Interessen der USA. Sie übermittelt Botschaften zwischen beiden Ländern und betreut bei Bedarf amerikanische Staatsbürger. Das verbliebene Personal der deutschen Botschaft in Teheran wurde bereits Ende vergangener Woche in Sicherheit gebracht.
Israel greift Kommandozentralen der Hisbollah in Libanon an
Die israelischen Streitkräfte haben bei einer heftigen Angriffswelle auf Libanon nach eigenen Angaben Dutzende Stellungen der proiranischen Hisbollah zerstört. Innerhalb von 30 Minuten habe die Luftwaffe in den als Dahija bekannten Vororten der Hauptstadt Beirut zehn Ziele angegriffen, darunter ein Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdienstes, die Zentrale der Eliteeinheit Radwan und weitere Kommandozentralen, teilte das israelische Militär mit.
Demnach griffen die Streitkräfte auch zahlreiche Raketenabschussrampen und Dutzende Hisbollah-Kämpfer an, die den Angaben zufolge Attacken auf Israel vorbereiteten. Nach Hinweisen von israelischen Bodentruppen nahm die Luftwaffe darüber hinaus über 20 Ziele in verschiedenen Teilen Libanons unter Beschuss, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Zuvor hatte die Hisbollah den Norden von Israel mit Raketen angegriffen.
Trump will strategische Ölreserven freigeben
US-Präsident Donald Trump will mit der Freigabe strategischer Reserven den rasant gestiegenen Ölpreis stabilisieren. „Wir werden das machen, und dann füllen wir sie wieder auf“, sagte er dem US Fernsehsender Local 12 über die Reserven. Die Maßnahme werde die Preise wieder nach unten bringen. In welchem Umfang er den Vorrat anzapfen will, sagte Trump nicht.
Zuvor hatte die Internationale Energieagentur (IEA) mitgeteilt, eine Rekordmenge an Ölreserven auf den Weltmarkt zu pumpen. Insgesamt werden die 32 Mitgliedsländer, zu denen auch die USA zählen, 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben, wie es in einer Mitteilung heißt.
Die strategische Ölreserve der USA ist nach Regierungsangaben der weltweit größte Notfallvorrat an Rohöl. Er wurde in erster Linie eingerichtet, um die Auswirkungen von Lieferkrisen zu verringern und internationalen Verpflichtungen nachzukommen.
UN-Sicherheitsrat verurteilt iranische Angriffe auf Golfstaaten
Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen hat sich eindeutig gegen die Angriffe des Irans auf die Golfstaaten positioniert. 13 der 15 Mitglieder des Rates stimmten in New York für die Resolution, die von dem nichtständigen Mitglied Bahrain eingebracht worden war. Russland und China enthielten sich.
Gefordert wird unter anderem die sofortige Einstellung der iranischen Angriffe auf die Golfstaaten und andere Nachbarstaaten Irans. Außerdem wird Irans Einsatz von Stellvertretergruppen wie der Hisbollah kritisiert. Die Resolution werde von insgesamt 135 UN-Staaten unterstützt, sagte der UN-Botschafter von Bahrain. Dazu gehörte auch Deutschland. Staaten außerhalb des Sicherheitsrats können sich Entwürfen anschließen – ein Schritt mit vor allem symbolischer Wirkung.
