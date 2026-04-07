Trump: Ganz Iran kann innerhalb einer Nacht ausgeschaltet werden

US-Präsident Donald Trump hat bei einer Pressekonferenz über Iran gesagt, das gesamte Land könne innerhalb einer Nacht ausgeschaltet werden – und diese Nacht könne morgen sein. Eine von ihm an die Führung in Teheran gesetzte Frist läuft nach deutscher Zeit um 2 Uhr deutscher Zeit in der Nacht zum Mittwoch ab. Trump will, dass Iran die Straße von Hormus öffnet.



Trump droht, andernfalls in großem Stil iranische Infrastruktur anzugreifen, insbesondere alle Brücken und Kraftwerke. Der Republikaner sagte im Weißen Haus, dass die USA nach Ablauf seines Ultimatums innerhalb von vier Stunden eine „völlige Zerstörung“ herbeiführen könnten. Trump sagte zugleich, man wolle nicht, dass das passiert. Er betonte aber zugleich: „Wir haben einen Plan.“ Jedes Kraftwerk würde vom Netz gehen, brennen, explodieren und niemals mehr genutzt werden können.



Internationale Organisationen wie das Rote Kreuz kritisierten Trump bereits vor dieser Ankündigung: Gezielte Drohungen, sei es in Wort oder Tat, gegen wichtige zivile Infrastruktur und Nuklearanlagen dürften nicht zur neuen Norm der Kriegsführung werden. Ursprünglich lief Trumps Frist vor einigen Tagen aus, er hatte sie aber bis Ostermontag verlängert und dann erklärt, sie laufe bis 2 Uhr am Mittwochmorgen. Iran hat bislang nicht erkennen lassen, dass es sich darauf einlässt.



Trump lobte die Rettungsaktion, bei der die Besatzung eines abgeschossenen amerikanischen Militärflugzeugs in Iran in Sicherheit gebracht worden ist. „Kein Amerikaner wird zurückgelassen“, sagte Trump, als er Details des Rettungseinsatzes mitteilte. So sagte er unter anderem, dass ein eingesetzter Helikopter mehrere Einschusslöscher aufweise.