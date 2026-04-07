Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Irans Armee weist Trumps Drohungen als „haltlos“ zurück
Trump: Ganz Iran kann innerhalb einer Nacht ausgeschaltet werden
Trump nennt Iraner „Tiere“
Iran lehnt US-Vorschlag für Waffenstillstand offenbar ab – Trump beharrt auf Frist
Israel spricht von intensiven Angriffen auf Irans Gasindustrie
Internationale Energieagentur: Ölkrise schwerwiegender als die von 1973, 1979 und 2022 zusammen
Die aktuelle Öl- und Gaskrise, die durch die Blockade der Straße von Hormus ausgelöst wurde, ist dem Leiter der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge schwerwiegender als die Krisen von 1973, 1979 und 2022 zusammen. „Die Welt hat noch nie eine Unterbrechung der Energieversorgung dieses Ausmaßes erlebt“, sagte Fatih Birol im Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro. Europa, Japan, Australien und andere würden dadurch belastet, aber die am stärksten betroffenen Länder seien die Entwicklungsländer.
Die IEA-Mitgliedsländer hatten sich im vergangenen Monat zur Entlastung darauf geeinigt, einen Teil ihrer strategischen Reserven freizugeben. Ein Teil davon sei bereits freigegeben worden, und der Prozess gehe weiter, sagte Birol.
Die IEA-Mitgliedsländer hatten sich im vergangenen Monat zur Entlastung darauf geeinigt, einen Teil ihrer strategischen Reserven freizugeben. Ein Teil davon sei bereits freigegeben worden, und der Prozess gehe weiter, sagte Birol.
Pauline Claßen
Israel: Iran greift Großraum Tel Aviv erneut mit Streumunition an
Am Morgen hat Iran bei einem Raketenangriff auf den Großraum Tel Aviv nach israelischen Militärangaben erneut international geächtete Streumunition eingesetzt. Auch im Stadtzentrum der Küstenmetropole heulten die Warnsirenen, die Bürger liefen in Schutzräume. Es waren dumpfe Explosionen zu hören.
Der israelische TV-Sender berichtete, es habe etwa zehn Einschlagsorte gegeben. Dabei seien Sachschäden an Gebäuden und Fahrzeugen verursacht worden. Berichte zu Verletzten gab es zunächst nicht. Auch die Hafenstadt Eilat an der Südspitze Israels wurde nach Medienberichten mit Streumunition angegriffen.
Eine Rakete mit Streumunition zerbricht häufig über dem Ziel in der Luft und verteilt dann Submunitionen, auch Bomblets genannt, über einem großen Gebiet. Die kleinen Geschosse können von der israelischen Luftabwehr kaum abgefangen werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte die iranischen Angriffe mit Streumunition auf israelische Bevölkerungszentren zuletzt verurteilt. Diese könnten auch Kriegsverbrechen darstellen, hieß es in dem Bericht.
Der israelische TV-Sender berichtete, es habe etwa zehn Einschlagsorte gegeben. Dabei seien Sachschäden an Gebäuden und Fahrzeugen verursacht worden. Berichte zu Verletzten gab es zunächst nicht. Auch die Hafenstadt Eilat an der Südspitze Israels wurde nach Medienberichten mit Streumunition angegriffen.
Eine Rakete mit Streumunition zerbricht häufig über dem Ziel in der Luft und verteilt dann Submunitionen, auch Bomblets genannt, über einem großen Gebiet. Die kleinen Geschosse können von der israelischen Luftabwehr kaum abgefangen werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte die iranischen Angriffe mit Streumunition auf israelische Bevölkerungszentren zuletzt verurteilt. Diese könnten auch Kriegsverbrechen darstellen, hieß es in dem Bericht.
Israel warnt Iraner vor Zugreisen
Das israelische Militär hat die Bevölkerung in Iran davor gewarnt, mit dem Zug zu reisen oder sich in der Nähe von Bahnstrecken aufzuhalten. Wer sich dort aufhalte, gefährde sein Leben, hieß es in einem auf Farsi formulierten Post auf der Plattform X. Die Warnung gelte ab sofort bis 21 Uhr Ortszeit (19.30 Uhr MESZ).
Die iranische Bevölkerung hat seit dem 28. Februar nur Zugang zu einem eingeschränkten internen Intranet, in dem es nur staatlich genehmigte Inhalte gibt. Die Iraner nutzen aber iranische Plattformen, die Telegram ähneln. Auf einer dieser Plattformen wurde die Warnung der Israelis sechs Minuten nach der Veröffentlichung auf X geteilt.
Die iranische Bevölkerung hat seit dem 28. Februar nur Zugang zu einem eingeschränkten internen Intranet, in dem es nur staatlich genehmigte Inhalte gibt. Die Iraner nutzen aber iranische Plattformen, die Telegram ähneln. Auf einer dieser Plattformen wurde die Warnung der Israelis sechs Minuten nach der Veröffentlichung auf X geteilt.
UN-Sicherheitsrat stimmt über Resolution zur Straße von Hormus ab
Der UN-Sicherheitsrat soll an diesem Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit über einen Resolutionsentwurf von Bahrain zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus abstimmen. In dem Entwurf werden betroffene Staaten aufgefordert, ihre defensiven Maßnahmen zu koordinieren, um zur Sicherheit der Schifffahrt beizutragen, wie es von Diplomaten hieß. Dafür soll Iran seine Angriffe auf Handels- und Frachtschiffe einstellen.
Um den Resolutionstext war tagelang gerungen worden. In einer vorangegangenen Version des Dokuments wurde etwa explizit auf Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen verwiesen, das dem Sicherheitsrat die Befugnis einräumt, Maßnahmen von Sanktionen bis zu militärischer Gewalt zu ergreifen. Dagegen hätten sich etwa die Vertreter Russlands und Chinas gewehrt, hieß es.
Um den Resolutionstext war tagelang gerungen worden. In einer vorangegangenen Version des Dokuments wurde etwa explizit auf Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen verwiesen, das dem Sicherheitsrat die Befugnis einräumt, Maßnahmen von Sanktionen bis zu militärischer Gewalt zu ergreifen. Dagegen hätten sich etwa die Vertreter Russlands und Chinas gewehrt, hieß es.
Saudi-Arabien meldet weitere Luftangriffe
Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben sieben ballistische Raketen abgefangen, die auf die östliche Region des Landes abgefeuert wurden. Trümmer der abgefangenen Geschosse seien in der Nähe von Energieanlagen niedergegangen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Behörden prüfen mögliche Schäden. Wer die Raketen abgefeuert hat, teilte das Ministerium bislang nicht mit.
Irans Armee weist Trumps Drohungen als „haltlos“ zurück
Die iranische Militärführung hat die Drohungen von US-Präsident Donald Trump vor einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke des Landes kritisiert. Trump sei „wahnhaft“, sagte Ebrahim Zolfaqari, ein Sprecher der iranischen Armee. Die „rüde, arrogante Rhetorik und haltlosen Drohungen des wahnhaften US-Präsidenten“ würden die Angriffe gegen die „amerikanischen und zionistischen Feinde“ nicht stoppen, wurde der Militärsprecher in Staatsmedien zitiert.
Trump hatte Iran kurz zuvor mit einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke binnen weniger Stunden nach Ablauf seines jüngsten Ultimatums gedroht. Die USA könnten innerhalb von vier Stunden eine „völlige Zerstörung“ herbeiführen, sagte der Präsident im Weißen Haus. Die Frist, die er Teheran zur Öffnung der für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtigen Straße von Hormus gesetzt hat, läuft nach deutscher Zeit um 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ab.
Trump hatte Iran kurz zuvor mit einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke binnen weniger Stunden nach Ablauf seines jüngsten Ultimatums gedroht. Die USA könnten innerhalb von vier Stunden eine „völlige Zerstörung“ herbeiführen, sagte der Präsident im Weißen Haus. Die Frist, die er Teheran zur Öffnung der für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtigen Straße von Hormus gesetzt hat, läuft nach deutscher Zeit um 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ab.
Kampfjet-Rettungsmission: Mehr als 150 Flugzeuge beteiligt
An der Rettung des Waffenoffiziers eines abgeschossenen US-Kampfjets in Iran waren nach Angaben von Präsident Donald Trump mehr als 150 Flugzeuge beteiligt. Ein großer Teil davon sei für ein Täuschungsmanöver an verschiedenen Orten im Einsatz gewesen, sagte er. Der verletzte Offizier selbst sei unterdessen stark blutend steile Felswände hinaufgeklettert. Während er seine Wunden versorgt habe, habe er Kontakt zu den US-Streitkräften aufgenommen.
Trump: Ganz Iran kann innerhalb einer Nacht ausgeschaltet werden
US-Präsident Donald Trump hat bei einer Pressekonferenz über Iran gesagt, das gesamte Land könne innerhalb einer Nacht ausgeschaltet werden – und diese Nacht könne morgen sein. Eine von ihm an die Führung in Teheran gesetzte Frist läuft nach deutscher Zeit um 2 Uhr deutscher Zeit in der Nacht zum Mittwoch ab. Trump will, dass Iran die Straße von Hormus öffnet.
Trump droht, andernfalls in großem Stil iranische Infrastruktur anzugreifen, insbesondere alle Brücken und Kraftwerke. Der Republikaner sagte im Weißen Haus, dass die USA nach Ablauf seines Ultimatums innerhalb von vier Stunden eine „völlige Zerstörung“ herbeiführen könnten. Trump sagte zugleich, man wolle nicht, dass das passiert. Er betonte aber zugleich: „Wir haben einen Plan.“ Jedes Kraftwerk würde vom Netz gehen, brennen, explodieren und niemals mehr genutzt werden können.
Internationale Organisationen wie das Rote Kreuz kritisierten Trump bereits vor dieser Ankündigung: Gezielte Drohungen, sei es in Wort oder Tat, gegen wichtige zivile Infrastruktur und Nuklearanlagen dürften nicht zur neuen Norm der Kriegsführung werden. Ursprünglich lief Trumps Frist vor einigen Tagen aus, er hatte sie aber bis Ostermontag verlängert und dann erklärt, sie laufe bis 2 Uhr am Mittwochmorgen. Iran hat bislang nicht erkennen lassen, dass es sich darauf einlässt.
Trump lobte die Rettungsaktion, bei der die Besatzung eines abgeschossenen amerikanischen Militärflugzeugs in Iran in Sicherheit gebracht worden ist. „Kein Amerikaner wird zurückgelassen“, sagte Trump, als er Details des Rettungseinsatzes mitteilte. So sagte er unter anderem, dass ein eingesetzter Helikopter mehrere Einschusslöscher aufweise.
Trump droht, andernfalls in großem Stil iranische Infrastruktur anzugreifen, insbesondere alle Brücken und Kraftwerke. Der Republikaner sagte im Weißen Haus, dass die USA nach Ablauf seines Ultimatums innerhalb von vier Stunden eine „völlige Zerstörung“ herbeiführen könnten. Trump sagte zugleich, man wolle nicht, dass das passiert. Er betonte aber zugleich: „Wir haben einen Plan.“ Jedes Kraftwerk würde vom Netz gehen, brennen, explodieren und niemals mehr genutzt werden können.
Internationale Organisationen wie das Rote Kreuz kritisierten Trump bereits vor dieser Ankündigung: Gezielte Drohungen, sei es in Wort oder Tat, gegen wichtige zivile Infrastruktur und Nuklearanlagen dürften nicht zur neuen Norm der Kriegsführung werden. Ursprünglich lief Trumps Frist vor einigen Tagen aus, er hatte sie aber bis Ostermontag verlängert und dann erklärt, sie laufe bis 2 Uhr am Mittwochmorgen. Iran hat bislang nicht erkennen lassen, dass es sich darauf einlässt.
Trump lobte die Rettungsaktion, bei der die Besatzung eines abgeschossenen amerikanischen Militärflugzeugs in Iran in Sicherheit gebracht worden ist. „Kein Amerikaner wird zurückgelassen“, sagte Trump, als er Details des Rettungseinsatzes mitteilte. So sagte er unter anderem, dass ein eingesetzter Helikopter mehrere Einschusslöscher aufweise.
Hegseth: Am Montag größte Zahl an Angriffen seit Beginn des Kriegs
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat eine deutliche Ausweitung der amerikanischen Luftangriffe im Krieg gegen Iran angekündigt. „Heute wird – auf Anweisung des Präsidenten – der größte Umfang an Angriffen seit Beginn des Einsatzes geflogen“, sagte Hegseth während einer Pressekonferenz am frühen Montagnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus. „Und dann hat Iran eine Wahl.“ Für den folgenden Tag kündigte er eine weitere Intensivierung an: „Morgen sogar noch mehr als heute.“
Trump: Rückhalt in Amerika für Öl-Pläne in Iran fehlt
US-Präsident Donald Trump sieht für seine Öl-Ambitionen in Iran nicht genügend Rückhalt in der eigenen Bevölkerung. „Leider möchte die amerikanische Bevölkerung, dass wir nach Hause kommen“, sagte er bei einer Osterveranstaltung auf dem Gelände des Weißen Hauses. Wenn es nach ihm ginge, würde man das Öl übernehmen, das Öl behalten und sehr viel Geld verdienen. Aber er wolle auch die Menschen im eigenen Land glücklich machen.
Trump hatte im Ende Februar begonnenen Iran-Krieg zuletzt immer wieder die Idee vorgebracht, dass die USA das Öl in Iran übernehmen könnten. Für einen solchen Schritt müsste das US-Militär wohl die iranische Insel Charg im Persischen Golf einnehmen, über die etwa 90 Prozent der Erdölausfuhren des Landes abgewickelt werden.
Trump hatte im Ende Februar begonnenen Iran-Krieg zuletzt immer wieder die Idee vorgebracht, dass die USA das Öl in Iran übernehmen könnten. Für einen solchen Schritt müsste das US-Militär wohl die iranische Insel Charg im Persischen Golf einnehmen, über die etwa 90 Prozent der Erdölausfuhren des Landes abgewickelt werden.
Trump nennt Iraner „Tiere“
US-Präsident Donald Trump hat sich respektlos über die iranische Bevölkerung geäußert. Auf die Frage, warum ein Angriff auf die zivile Infrastruktur des Landes kein Kriegsverbrechen sein soll, sagte Trump, weil die Iraner „Tiere“ seien. Trump behauptet zudem, die USA hätten einen Regimewechsel in Iran hin zu einer moderateren Führung im Land erreicht.
Beobachter haben indes darauf verwiesen, dass nach der Tötung des iranischen geistlichen Oberhaupts, Ayatollah Ali Chamenei, kurz nach Ausbruch des Krieges, nun wohl die Revolutionsgarden größeren Einfluss hätten und diese radikaler seien. Offiziell ist der Sohn Chameneis, Motschtaba Chamenei, zum neuen geistlichen Oberhaupt ernannt worden. Er trat bislang aber nicht öffentlich in Erscheinung.
Beobachter haben indes darauf verwiesen, dass nach der Tötung des iranischen geistlichen Oberhaupts, Ayatollah Ali Chamenei, kurz nach Ausbruch des Krieges, nun wohl die Revolutionsgarden größeren Einfluss hätten und diese radikaler seien. Offiziell ist der Sohn Chameneis, Motschtaba Chamenei, zum neuen geistlichen Oberhaupt ernannt worden. Er trat bislang aber nicht öffentlich in Erscheinung.
Iran lehnt US-Vorschlag für Waffenstillstand offenbar ab – Trump beharrt auf Frist
Iran lehnt offenbar einen US-Vorschlag für einen Waffenstillstand ab. Das Land habe dem Vermittler Pakistan seine Antwort auf den Vorschlag zur Beendigung des Krieges mitgeteilt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA laut Reuters. Stattdessen betone die Regierung in Teheran die Notwendigkeit eines dauerhaften Kriegsendes.
Die iranische Antwort bestehe aus zehn Punkten. Dazu zählten die Forderungen nach einem Ende der Konflikte in der Region, einem Protokoll für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus, nach der Aufhebung von Sanktionen sowie dem Wiederaufbau, heißt es weiter.
US-Präsident Donald Trump bezeichnete die von ihm gesetzte Frist für ein Abkommen mit Iran bis Dienstagabend als endgültig. Der iranische Vorschlag zur Beendigung der Kämpfe sei zwar bedeutsam, aber nicht gut genug, fügte er hinzu.
Die iranische Antwort bestehe aus zehn Punkten. Dazu zählten die Forderungen nach einem Ende der Konflikte in der Region, einem Protokoll für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus, nach der Aufhebung von Sanktionen sowie dem Wiederaufbau, heißt es weiter.
US-Präsident Donald Trump bezeichnete die von ihm gesetzte Frist für ein Abkommen mit Iran bis Dienstagabend als endgültig. Der iranische Vorschlag zur Beendigung der Kämpfe sei zwar bedeutsam, aber nicht gut genug, fügte er hinzu.
Weitere Universität in Teheran angegriffen
In der iranischen Hauptstadt Teheran ist iranischen Angaben zufolge eine weitere Hochschule Ziel bombardiert worden. Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen sei ein Gebäude der Scharif-Universität getroffen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Bereits in den vergangenen Tagen waren iranische Hochschulen attackiert worden.
Die Scharif-Universität für Technologie gilt als eine der renommiertesten Hochschulen in Iran. Eine ihrer Absolventinnen, die Mathematikerin und spätere Stanford-Professorin Maryam Mirzakhani, wurde 2014 mit der Fields-Medaille ausgezeichnet.
Die Universität bestätigte die nächtlichen Angriffe auf ihrem Telegram-Kanal. Dabei wurde das Rechenzentrum zerstört. Es wurde demnach von Professoren, Studierenden und Start-ups für die Speicherung von Daten, Onlinedienste und Rechenleistung sowie Simulationen genutzt.
Die Auswirkungen derartiger Angriffe auf das kollektive Bewusstsein der iranischen Gesellschaft würden unterschätzt, schrieb Shoura Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International in Österreich, auf X. „Egal, wo die Menschen politisch stehen, links, rechts, Mitte, säkular, religiös, was auch immer, ALLE sind schockiert über die Angriffe auf Unis, die noch dazu Zentren des Widerstands sind“, schrieb sie.
Die Scharif-Universität für Technologie gilt als eine der renommiertesten Hochschulen in Iran. Eine ihrer Absolventinnen, die Mathematikerin und spätere Stanford-Professorin Maryam Mirzakhani, wurde 2014 mit der Fields-Medaille ausgezeichnet.
Die Universität bestätigte die nächtlichen Angriffe auf ihrem Telegram-Kanal. Dabei wurde das Rechenzentrum zerstört. Es wurde demnach von Professoren, Studierenden und Start-ups für die Speicherung von Daten, Onlinedienste und Rechenleistung sowie Simulationen genutzt.
Die Auswirkungen derartiger Angriffe auf das kollektive Bewusstsein der iranischen Gesellschaft würden unterschätzt, schrieb Shoura Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International in Österreich, auf X. „Egal, wo die Menschen politisch stehen, links, rechts, Mitte, säkular, religiös, was auch immer, ALLE sind schockiert über die Angriffe auf Unis, die noch dazu Zentren des Widerstands sind“, schrieb sie.
Shoura Hashemi on Twitter / X
Genauso wie der US-Angriff auf die Schule in Minab für das kollektive Bewusstsein der Iraner*innen unterschätzt wurde, werden die Angriffe auf Universitäten unterschätzt. Für die bildungsbewusste iranische Bevölkerung sind die Unis Nationalheiligtümer.Hier die Sharif-Universität pic.twitter.com/PRDgX3OTlP— Shoura Hashemi (@ShouraHashemi) April 6, 2026
x.com
Universitätspräsident Massud Tadschrischi verurteilte den Luftangriff scharf. „Die Scharif-Universität ist eine wissenschaftliche Einrichtung, deren Aufgabe im Bereich der Kultur und Verbreitung von Wissen liegt“, zitierte ihn die Staatsagentur. Todesopfer habe es nicht gegeben.
Irans Erstem Vizepräsidenten Mohammed-Resa Aref zufolge kamen bei der Attacke bunkerbrechende Bomben zum Einsatz. Dies sei ein „Symbol für den Wahnsinn und die Unwissenheit“ von US-Präsident Donald Trump. „Er versteht nicht, dass das Wissen Irans nicht im Beton liegt“, zitierten ihn iranische Medien. „Der eigentliche Schutzwall ist der Wille unserer Professoren.“
Irans Erstem Vizepräsidenten Mohammed-Resa Aref zufolge kamen bei der Attacke bunkerbrechende Bomben zum Einsatz. Dies sei ein „Symbol für den Wahnsinn und die Unwissenheit“ von US-Präsident Donald Trump. „Er versteht nicht, dass das Wissen Irans nicht im Beton liegt“, zitierten ihn iranische Medien. „Der eigentliche Schutzwall ist der Wille unserer Professoren.“
Israel spricht von intensiven Angriffen auf Irans Gasindustrie
Iran hat einen neuen Angriff auf die Gasindustrie am Persischen Golf gemeldet. Die Nachrichtenagentur Fars berichtete von mehreren Explosionen nahe einer Raffinerie in der Küstenstadt Asalujeh in der Provinz Buschehr. Diese gilt als Herz der iranischen Gasindustrie. Bereits Mitte März war sie Ziel israelisch-amerikanischer Luftangriffe.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz teilte mit, die israelische Armee habe in Asalujeh „mit großer Intensität die größte petrochemische Anlage in Iran“ angegriffen. Dies sei geschehen, nachdem bereits in der vergangenen Woche die zweite zentrale Anlage angegriffen worden sei. „Nun sind beide Anlagen, die zusammen für rund 85 Prozent der petrochemischen Exporte Irans verantwortlich sind, außer Betrieb gesetzt und funktionieren nicht mehr“, hieß es weiter in der Mitteilung. Es handele sich um einen schweren wirtschaftlichen Schlag für den iranischen Machtapparat.
Das Gasfeld „South Pars“, das Iran und Katar ausbeuten, ist die weltweit größte bekannte Gasreserve und liefert rund 70 Prozent der iranischen Gasversorgung. Israel hatte bereits während des Zwölftageskrieges im Juni 2025 Anlagen auf dem Gasfeld angriffen.
Auch weitere Bombardierungen im Landeszentrum wurden seitens Irans gemeldet. Ziel sei ein petrochemischer Komplex in der Stadt Marwdascht rund 45 Kilometer nordöstlich der Metropole Schiras gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz teilte mit, die israelische Armee habe in Asalujeh „mit großer Intensität die größte petrochemische Anlage in Iran“ angegriffen. Dies sei geschehen, nachdem bereits in der vergangenen Woche die zweite zentrale Anlage angegriffen worden sei. „Nun sind beide Anlagen, die zusammen für rund 85 Prozent der petrochemischen Exporte Irans verantwortlich sind, außer Betrieb gesetzt und funktionieren nicht mehr“, hieß es weiter in der Mitteilung. Es handele sich um einen schweren wirtschaftlichen Schlag für den iranischen Machtapparat.
Das Gasfeld „South Pars“, das Iran und Katar ausbeuten, ist die weltweit größte bekannte Gasreserve und liefert rund 70 Prozent der iranischen Gasversorgung. Israel hatte bereits während des Zwölftageskrieges im Juni 2025 Anlagen auf dem Gasfeld angriffen.
Auch weitere Bombardierungen im Landeszentrum wurden seitens Irans gemeldet. Ziel sei ein petrochemischer Komplex in der Stadt Marwdascht rund 45 Kilometer nordöstlich der Metropole Schiras gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim.
Vier Tote nach Raketenangriff auf Haifa
In der israelischen Hafenstadt Haifa sind vier Menschen getötet worden. Israelischen Medien zufolge schlug eine iranische Rakete in ein Wohnhaus ein. Die Leichen seien nach stundenlangen, intensiven Such- und Rettungsarbeiten aus den Trümmern geborgen worden, teilte das israelische Militär demnach mit.