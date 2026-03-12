Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
USA: Noch keine Schiffs-Eskorte durch Straße von Hormus möglich
Israel droht Libanon mit Gebietseinnahme
IEA: größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarktes
Israels Verteidigungsminister: Militär soll Libanon-Einsatz ausweiten
Irak meldet einen Toten bei Angriff auf Öltanker
Irans neuer oberster Führer fordert Rache für Kriegsopfer
Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei hat in einer ersten Stellungnahme Rache für die Opfer im Krieg gegen die USA und Israel gefordert. Der 56-jährige Kleriker betonte die Notwendigkeit von Vergeltung, insbesondere für die bei einem Luftangriff getöteten Schülerinnen, wie es in einer Erklärung des Geistlichen hieß, die im Staatsfernsehen verlesen wurde. Gleichzeitig feuerten Irans Streitkräfte eine neue Welle von Raketen auf Israel.
„Besonders empfindlich sind wir gegenüber dem Blut unserer Kinder“, hieß es in der Rede. Bei einem Angriff am ersten Kriegstag Ende Februar waren in Minab im Süden des Landes nach iranischen Angaben rund 170 Schülerinnen getötet worden. Dafür waren nach Recherchen von US-Medien Streitkräfte der USA verantwortlich.
Modschtaba Chamenei betonte in seiner Rede die Notwendigkeit der Verteidigung und forderte das Land zum Zusammenhalt auf. „Auch muss weiterhin der Hebel der Blockierung der Straße von Hormus genutzt werden“, sagte der Geistliche laut dem Transkript. Die Meerenge ist wichtig für den internationalen Ölhandel. „Wir werden vom Feind Entschädigung verlangen“, wurde Chamenei weiter zitiert. Wenn der Feind sich weigere, werde ihm Eigentum genommen. Sollte dies nicht möglich sein, soll sein Eigentum zerstört werden.
Die Golfstaaten in der Region forderte Chamenei auf, US-Stützpunkte zu schließen. Er sprach von warmen und konstruktiven Beziehungen zu den arabischen Nachbarn, deren Staaten jedoch für den Krieg gegen Iran genutzt werden. Die iranischen Streitkräfte hätten dort lediglich auf US-Ziele geschossen. „Wenn es nötig ist, werden wir dies weiterhin tun.“ Die Golfstaaten müssten ihre Haltung gegenüber den USA klären, forderte Chamenei.
Seit seiner Ernennung zum obersten Führer Irans am Sonntag hat sich Chamenei nicht öffentlich gezeigt. Ohnehin mied der Sohn des am 28. Februar getöteten Staatsoberhaupts Ayatollah Ali Chamenei seit Jahren die Öffentlichkeit. Er überlebte die Bombardierungen im Herzen der Millionenmetropole beim Kriegsbeginn, verlor dabei jedoch auch seine Ehefrau, Mutter und einen Schwager. Das iranische Staatsfernsehen bezeichnete ihn als „Kriegsversehrten“, nannte aber keine weiteren Details.
Karte: SZ
USA: Noch keine Schiffs-Eskorte durch Straße von Hormus möglich
Die USA sind nach Angaben von Energieminister Chris Wright aktuell noch nicht in der Lage, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren. Die Marine werde das relativ bald tun können, gerade sei das aber noch nicht möglich, sagte Wright dem Sender CNBC. „Wir sind einfach noch nicht bereit.“ Alle militärischen Ressourcen der USA seien aktuell darauf ausgerichtet, die offensiven Fähigkeiten Irans zu zerstören. Er halte es für wahrscheinlich, dass die US-Marine bis Ende des Monats einige Schiffe durch die Meerenge eskortieren könne, sagte Wright.
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist infolge des Iran-Kriegs nahezu zum Erliegen gekommen. Die etwa 55 Kilometer breite Meeresenge zwischen Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang des Monats angeboten, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus – falls notwendig – auch mit der eigenen Marine abzusichern. Mit dem Angebot einer solchen Eskorte versucht seine Regierung auch, die globalen Märkte zu beruhigen.
Iranische Opposition: Krieg taugt nicht für Sturz des Regimes
Die Angriffe der USA und Israels auf Iran sind iranischen Oppositionellen zufolge nicht das geeignete Mittel, um die Führung in Teheran zu stürzen. Dafür sei allein ein vom inneren Widerstand getragener Volksaufstand in der Lage, sagte Mohammad Mohaddesin, der außenpolitische Leiter des Nationalen Widerstandsrates Irans (NWRI). "Der zwölftägige Krieg im Juni und der jetzige Krieg, der nun ebenfalls zwölf Tage andauert, haben bewiesen, dass Bombenangriffe das Regime nicht stürzen können." Bei den fast zweiwöchigen Bombardierungen wurden nach iranischen Angaben rund 2000 Menschen getötet, darunter auch der Oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei. Zudem wurden große Teile des Militär- und Sicherheitsapparats beschädigt. "Selbst mit 50 000 bewaffneten Soldaten am Boden braucht man die Unterstützung des iranischen Volkes. Man braucht einen Volksaufstand", erklärte Mohaddesin.
In Iran wurden die Massenproteste Anfang Januar mit äußerster Härte erstickt – Tausende Menschen wurden getötet. Die in militärischer, aber auch wirtschaftlicher Hinsicht überaus einflussreiche Revolutionsgarde habe dadurch ihre Macht gefestigt. Sie habe gedroht, jegliche Unruhen niederzuschlagen. Mit der Wahl von Modschtaba Chamenei zum neuen geistlichen und politischen Oberhaupt steht ein Hardliner mit guten Verbindungen zu der Revolutionsgarde an der Spitze der Islamischen Republik. Modschtaba Chamenei ist der Sohn des getöteten Ayatollah Ali Chamenei.
Die in Paris ansässige Gruppe NWRI, auch bekannt unter ihrem persischen Namen Mudschahedin-e Chalk, wurde von den USA bis 2012 als Terrororganisation eingestuft. In Iran ist sie verboten, und es ist unklar, wie viel Unterstützung sie dort hat. Ihr Außenpolitik-Leiter Mohaddesin räumte ein, dass seine Gruppe allein das System nicht stürzen könne. Er rechnete jedoch damit, dass Massenproteste, wie es sie bis zu ihrer Niederschlagung im Januar gab, nach dem Ende der Bombardierungen wieder aufgenommen würden. Das könne schließlich das Gleichgewicht in Iran verschieben.
Israel droht Libanon mit Gebietseinnahme
Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Nachbarland Libanon mit der Ausweitung des israelischen Armeeeinsatzes dort und mit der Einnahme von Gebieten gedroht. Sollte die libanesische Regierung nicht in der Lage sein, die Hisbollah davon abzuhalten, auf israelische Ortschaften zu feuern, werde Israels Armee „das Gebiet einnehmen und die Sache selbst in die Hand nehmen“, sagte er nach Angaben seines Büros bei einer Besprechung mit hochrangigen Armee- und Geheimdienstvertretern. Er habe den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun diese Warnung überbracht.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Katz haben die Armee den Angaben zufolge bereits angewiesen, sich auf „eine Ausweitung ihrer Aktivitäten in Libanon vorzubereiten“. Die von Iran unterstützte Miliz sollte eigentlich gemäß einer Waffenruhenvereinbarung entwaffnet werden. Dies ist bislang nicht gelungen. Anfang März griff die Hisbollah in den Krieg zwischen Israel und Iran auf der Seite Teherans ein. Die Hisbollah hatte am Mittwochabend den Norden Israels massiv mit Raketen und Drohnen beschossen. Israels Luftwaffe flog heftige Angriffe auf Ziele in den südlichen Vororten von Beirut.
Israel greift Militärforschungskomplex bei Teheran an
Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine bekannte Militärforschungseinrichtung in Iran angegriffen. Die Attacke auf den Taleghan-Komplex östlich der iranischen Hauptstadt Teheran sei im Rahmen einer der Angriffswellen der vergangenen Tage auf Basis „präziser Geheimdienstinformationen“ erfolgt, teilte Israels Militär mit.
Der Taleghan-Komplex hat in der Vergangenheit immer wieder zu Spekulationen geführt. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde wurde dort im Rahmen des iranischen Amad-Programms bis 2003 an Technologien gearbeitet, die für Atomwaffen relevant sein könnten. Dabei sollen Tests mit starken Sprengstoffen erfolgt sein, um die Implosion eines nuklearen Sprengkopfs zu simulieren. Iran bestreitet die Existenz des Programms.
Bereits im Oktober 2024 hatte Israel die Anlage bombardiert. Sie wurde jedoch wieder aufgebaut und befestigt. Ein Satellitenbild des US-Unternehmens Vantor zeigte drei Einschlaglöcher auf die Anlage, wie sie typisch sind für bunkerbrechende Bomben.
Unicef: Hunderte Kinder im Nahost-Krieg verletzt oder getötet
Seit Beginn der Eskalation im Nahen Osten sind laut Unicef hunderte Kinder verletzt oder getötet worden. Die Lage für Millionen Mädchen und Jungen in der Region sei katastrophal, erklärte das UN-Kinderhilfswerk. Seit dem 28. Februar wurden demnach mehr als 1100 Kinder verwundet oder getötet. Darunter seien 200 Kinder, die Berichten zufolge in Iran getötet worden seien, 91 in Libanon, vier in Israel und eines in Kuwait.
Hunderttausende Kinder würden durch die Bombardierungen vertrieben, Millionen könnten wegen der Zerstörungen und Schließung nicht mehr zur Schule gehen. Schwere Verstöße gegen Kinder in bewaffneten Konflikten könnten zudem Verstöße gegen das Völkerrecht darstellen, einschließlich des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen, erklärte Unicef. Die UN-Organisation forderte die Konfliktparteien auf, die Kämpfe zu beenden und diplomatische Verhandlungen aufzunehmen.
IEA: größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarktes
Der Iran-Krieg sorgt nach Angaben der Internationalen Energieagentur IEA für eine beispiellose Störung der Ölversorgung. Der Krieg schaffe die „größte Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarktes“, schreibt die IEA in einer Zusammenfassung ihres monatlichen Ölmarktberichts. Die Golfstaaten hätten die Ölproduktion um mindestens zehn Millionen Barrel pro Tag heruntergefahren.
Die IEA vermutet, dass die Versorgungsausfälle ohne eine rasche Wiederaufnahme des Verkehrsflusses weiter zunehmen. Für den März rechnet die IEA mit einer um acht Millionen Barrel pro Tag niedrigeren Ölversorgung weltweit. Die Organisation geht von einer täglichen Rohöl-Nachfrage von gut 100 Millionen Barrel aus.
Die IEA nennt vor allem den einbrechenden Verkehr durch die Straße von Hormus als Grund für die Engpässe. Vor dem Krieg seien täglich etwa 20 Millionen Barrel Öl durch die Meeresenge transportiert worden. Nun sei es nur mehr ein Rinnsal. Die Möglichkeiten, die Wasserstraße zu umgehen, seien eingeschränkt. Speicher füllten sich, sodass die Golfstaaten die Produktion herunterführen. Teils würden die Kürzungen durch eine höhere Produktion anderswo ausgeglichen, etwa in Kasachstan und Russland.
Allerdings rechnet die IEA auch damit, dass die Nachfrage nach Öl im März und April weltweit etwa eine Million Barrel pro Tag niedriger liegen wird als bisher angenommen. Als Gründe nennt die Organisation massenhafte Flugstreichungen in den Nahen und Mittleren Osten und Störungen bei der Versorgung mit Flüssiggas.
Viele Bewohner Teherans harren in ihren Wohnungen aus
In der iranischen Hauptstadt Teheran harren viele Bewohner angesichts der israelischen Luftangriffe in ihren Wohnungen aus. Mehrere Bewohner der Millionenmetropole berichteten davon, inzwischen so wenig möglich das Haus zu verlassen. Auf den Hauptverkehrsachsen kontrollieren den Angaben nach Sicherheitskräfte in kurzen Abständen Fahrzeuge und durchsuchen dabei auch die Handys der Insassen.
Bewohner berichten zudem von Angriffen mit kleinen bewaffneten Drohnen, die auf Kontrollposten der Staatskräfte zielen sollen. Am Mittwochabend war in Teheran und der Großstadt Karadsch, einem Vorort westlich der Hauptstadt, stundenlang die Flugabwehr im Einsatz. „Wenn diese Situation anhält, wird das Leben wirklich schwierig und wir werden keine Sicherheit mehr haben“, sagte die 24-jährige Studentin Nilufar.
„Zu Hause bleiben zu müssen und Angst zu haben, hinauszugehen, ist mein schlimmster Albtraum.“Studentin Nilufar aus Teheran
Augenzeugen zufolge waren an mehreren Verkehrsknotenpunkten, darunter am Haft-e-Tir-Platz im Stadtzentrum, Spuren von Explosionen zu sehen. In der Bevölkerung wächst die Sorge vor möglichen Konflikten zwischen Staatskräften und bewaffneten Gruppen. Auch regierungsnahe iranische Medien hatten zuvor von nicht näher beschriebenen „Zusammenstößen“ berichtet. Andere Stimmen, vor allem unter Regierungsanhängern, glauben hingegen, die israelisch-amerikanischen Angriffe könnten die Bevölkerung zusammenschweißen.
Israels Verteidigungsminister: Militär soll Libanon-Einsatz ausweiten
Das israelische Militär hat den Befehl erhalten, seinen Einsatz im Nachbarland Libanon auszuweiten. Das teilt Verteidigungsminister Israel Katz mit und droht dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun, Israel werde "selbst handeln", sollte die libanesische Regierung Angriffe der Hisbollah auf Israel nicht unterbinden können. Katz' Äußerung folgt einem Raketenangriff der Hisbollah-Miliz in der Nacht zuvor.
Seit dem 2. März attackiert das israelische Militär auch Ziele in Libanon. Der Beschuss gilt nach seinen Angaben der radikal-islamischen Hisbollah, die mit Iran verbündet ist.
Iran warnt vor Angriff auf Inseln im Persischen Golf
Irans Parlamentspräsident hat die USA und Israel vor einem Angriff auf Inseln im Persischen Golf gewarnt. „Jede Aggression gegen den Boden der iranischen Inseln wird alle Zurückhaltung zunichtemachen“, schrieb Mohammed Bagher Ghalibaf auf X. „Wir werden jede Zurückhaltung aufgeben und den Persischen Golf mit dem Blut der Invasoren tränken“, fügte der frühere General hinzu. „Das Blut der amerikanischen Soldaten liegt in (US-Präsident Donald) Trumps persönlicher Verantwortung.“
Zunächst war unklar, was Ghalibafs Drohungen ausgelöst hat. Im Persischen Golf liegen mehrere Inseln von strategischer Bedeutung für die Führung in Teheran. Sie spielen auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle. Die iranische Insel Charg etwa ist das wichtigste Exportterminal für iranisches Erdöl im Persischen Golf. Ein großer Teil der Ölproduktion wird von dort verschifft. Im Iran-Irak-Krieg (1980–1988) war Charg wegen seiner strategischen Bedeutung wiederholt Ziel von Angriffen.
Irak meldet einen Toten bei Angriff auf Öltanker
Bei einem Angriff auf zwei Öltanker im Persischen Golf ist nach Angaben der irakischen Regierung mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Attacke in irakischen Hoheitsgewässern stelle eine Verletzung der Souveränität des Landes dar, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur INA einen Militärsprecher. Sechs Schiffe wurden demnach entsandt, um der Besatzung der beiden Tanker zu helfen. 38 Crew-Mitglieder seien geborgen worden, darunter ein Toter, sagte der Militärsprecher weiter. Bei dem Toten handele es sich um einen Inder, berichtete die indische Nachrichtenagentur PTI. Der Angriff erfolgte ihren Informationen zufolge durch ein iranisches für den Kamikazeeinsatz entwickeltes Sprengboot.
Die iranischen Revolutionsgarden haben unterdessen einen weiteren Angriff auf einen Öltanker im Persischen Golf für sich reklamiert. In den frühen Morgenstunden sei das Schiff Safesea Vishnu unter der Flagge der Marshallinseln getroffen worden, berichtete Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna. Der Angriff auf den Öltanker sei erfolgt „nachdem er den Warnungen und Aufforderungen der Marine der Revolutionsgarden nicht nachgekommen“ sei. Das Schiff befindet sich nach iranischer Darstellung in US-Besitz.
Im Krieg zwischen den USA und Israel mit Iran geraten Schiffe im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn vor anderthalb Wochen fast komplett zum Erliegen gebracht.
Medien: Koordinierte Angriffe von Iran und Hisbollah auf Israel
Laut lokalen Medien zeichnet sich eine engere Koordination der Angriffe Irans und der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Israel ab. Der Beschuss durch Raketen, Marschflugkörper und Drohnen erfolge zunehmend abgestimmt, um Israels Abwehr zu belasten. Während Teheran seit Mitternacht vier Raketenangriffe auf Israel gestartet habe, erlebten die Menschen in Libanon eine „Nacht des Schreckens“, schreibt die libanesische Tageszeitung L'Orient Le Jour. Mindestens fünf Menschen seien bei Angriffen aus Israel getötet worden.
Umgekehrt lag auch der Norden Israels unter starkem Beschuss. Rund 200 Raketenstarts seien aus Libanon Richtung Süden registriert worden, so israelische Medien. Bei einem iranischen Angriff am Donnerstagmorgen waren in der Nähe von Jerusalem Trümmerteile niedergegangen, meldete die Zeitung Haaretz. Verletzt worden sei niemand.
Unterdessen erklärte Israels Verteidigungsminister Gideon Saar, dass Verhandlungen mit der libanesischen Regierung in Betracht gezogen werden könnten. Das Problem sei jedoch, dass ein solcher Dialog den Raketenbeschuss von libanesischem Gebiet aus nicht stoppen würde. Das Haupthindernis für die Aufnahme friedlicher Beziehungen zu Libanon, mit dem Israel keine größeren Streitigkeiten habe, sei und bleibe die Hisbollah, sagte Saar der Times of Israel.
Iran feuert neue Welle von Raketen auf Israel
Irans Luftstreitkräfte haben eine neue Welle an Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Die Revolutionsgarde, Irans Elitestreitmacht, hätte ballistische Raketen auf Israel geschossen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst. Irans reguläre Streitkräfte meldeten unterdessen einen Angriff mit Kampfdrohnen auf militärische Ziele in Israel. Die Luftwaffenbasis Palmachim und der Militärflugplatz Ovda seien attackiert worden, hieß es in einer vom staatlichen iranischen Rundfunk verbreiteten Erklärung. Ein weiteres Ziel sei das Hauptquartier des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet gewesen.
Schiitische Milizen im Irak melden Tote
Im Irak haben mit Iran verbündete Milizen einen amerikanisch-israelischen Luftangriff im Westen des Landes gemeldet. Dabei soll es Opfer unter den Mitgliedern der Milizen gegeben haben. Örtlichen Medienberichten zufolge wurden 27 Kämpfer der sogenannten Volksmobilisierungskräfte (PMF) in der irakischen Provinz Anbar getötet und mehr als 60 weitere verletzt. Das Hauptquartier der Miliz in der Gegend nahe der Grenze zu Syrien sowie mehrere Fahrzeuge seien zerstört worden, hieß es. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Die irakische Regierung in Bagdad sowie die USA und Israel äußerten sich nicht dazu.