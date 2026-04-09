Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran warnt vor Minen in Straße von Hormus
Hisbollah-Miliz: Angriffe auf Israel gehen weiter – Vance spricht von "Missverständnis"
Iran droht mit Ausstieg aus Waffenruhe und blockiert offenbar Straße von Hormus erneut
Netanjahu zur Iran-Waffenruhe: Finger bleibt am Abzug
US-Delegation will Samstag Gespräche mit Iran in Pakistan führen
Irans Parlamentsausschuss billigt Maut für Straße von Hormus – Kritik einiger Länder
Der Sicherheitsausschuss des iranischen Parlaments hat den Gesetzentwurf für ein Mautsystem in der Straße von Hormus gebilligt. Der Vorschlag solle umgehend im Parlament beraten und verabschiedet werden, sagte das Ausschussmitglied, Modschtaba Sarei, der Nachrichtenagentur Fars. Der Entwurf sieht laut Sarei außerdem vor, dass Schiffe aus den USA, Israel sowie aus Staaten, die in den vergangenen Jahren Sanktionen gegen Iran verhängt haben, die Meerenge nicht passieren dürfen. Auch Schiffe aus der EU wären davon betroffen.
Die Maut soll laut Fars in der Landeswährung Rial erhoben werden. Iran will damit die Landeswährung stärken und US-Sanktionen umgehen. Damit hat der Staat die volle Kontrolle über den Geldfluss. Der Parlamentsausschuss geht damit auf Konfrontationskurs zur US-Regierung. Präsident Donald Trump hat Iran ultimativ aufgefordert, die für den globalen Energiehandel zentrale Schiffsroute wieder uneingeschränkt zu öffnen.
Einige Länder kritisieren bereits die geplante Maut. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis fordert nach Ende des Iran-Krieges einen gebührenfreien und sicheren Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. „Ich glaube nicht, dass die internationale Gemeinschaft bereit wäre zu akzeptieren, dass Iran für jedes Schiff, das die Straße von Hormus durchquert, eine Mautstelle einrichtet“, sagte er dem US-Fernsehsender CNN. „Das erscheint mir völlig inakzeptabel.“
Großbritannien, Frankreich und Italien fordern ebenfalls eine gebührenfreie Schifffahrt durch die Straße von Hormus. „Die grundlegenden Freiheiten der Meere dürfen nicht einseitig entzogen oder an einzelne Bieter verkauft werden“, sagte die britische Außenministerin Yvette Cooper laut vorab veröffentlichten Auszügen aus einer Rede. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sagte im Sender France Inter: „Die freie Schifffahrt in internationalen Gewässern ist ein Gemeingut, ein Gemeingut der Menschheit, das nicht von irgendeiner Behinderung oder einem Durchfahrtszoll gestört werden darf.“ Niemand würde das akzeptieren, denn es sei illegal. Iran müsse das Meeresrecht respektieren.
Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonte, dass Einschränkungen nicht akzeptiert werden dürften. „Denn sollte Iran die Möglichkeit erhalten, zusätzliche Zölle auf den Transit durch die Meerenge zu erheben, könnte dies weiterhin zu unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen führen“, sagte sie im italienischen Parlament. Vorrangiges Interesse Italiens sowie seiner europäischen Partner sei, dass die Freiheit der Schifffahrt in der Meerenge zwischen Iran und der Arabischen Halbinsel vollständig zu den Bedingungen vor dem Iran-Krieg wiederhergestellt werde.
Die Maut soll laut Fars in der Landeswährung Rial erhoben werden. Iran will damit die Landeswährung stärken und US-Sanktionen umgehen. Damit hat der Staat die volle Kontrolle über den Geldfluss. Der Parlamentsausschuss geht damit auf Konfrontationskurs zur US-Regierung. Präsident Donald Trump hat Iran ultimativ aufgefordert, die für den globalen Energiehandel zentrale Schiffsroute wieder uneingeschränkt zu öffnen.
Einige Länder kritisieren bereits die geplante Maut. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis fordert nach Ende des Iran-Krieges einen gebührenfreien und sicheren Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. „Ich glaube nicht, dass die internationale Gemeinschaft bereit wäre zu akzeptieren, dass Iran für jedes Schiff, das die Straße von Hormus durchquert, eine Mautstelle einrichtet“, sagte er dem US-Fernsehsender CNN. „Das erscheint mir völlig inakzeptabel.“
Großbritannien, Frankreich und Italien fordern ebenfalls eine gebührenfreie Schifffahrt durch die Straße von Hormus. „Die grundlegenden Freiheiten der Meere dürfen nicht einseitig entzogen oder an einzelne Bieter verkauft werden“, sagte die britische Außenministerin Yvette Cooper laut vorab veröffentlichten Auszügen aus einer Rede. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sagte im Sender France Inter: „Die freie Schifffahrt in internationalen Gewässern ist ein Gemeingut, ein Gemeingut der Menschheit, das nicht von irgendeiner Behinderung oder einem Durchfahrtszoll gestört werden darf.“ Niemand würde das akzeptieren, denn es sei illegal. Iran müsse das Meeresrecht respektieren.
Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonte, dass Einschränkungen nicht akzeptiert werden dürften. „Denn sollte Iran die Möglichkeit erhalten, zusätzliche Zölle auf den Transit durch die Meerenge zu erheben, könnte dies weiterhin zu unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen führen“, sagte sie im italienischen Parlament. Vorrangiges Interesse Italiens sowie seiner europäischen Partner sei, dass die Freiheit der Schifffahrt in der Meerenge zwischen Iran und der Arabischen Halbinsel vollständig zu den Bedingungen vor dem Iran-Krieg wiederhergestellt werde.
Die Lage vor Ort
SZ-Grafik
Israels Armee meldet Tötung von Neffen des Hisbollah-Chefs
Bei einem israelischen Luftangriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist der Neffe des Hisbollah-Chefs Naim Kassim getötet worden. Das teilte die israelische Armee mit, nachdem auch libanesische Sicherheitskreise am Mittwochabend einen Angriff auf eine Wohnung in einem zehnstöckigen Gebäude bestätigt hatten, in der sich der Verwandte offenbar aufgehalten hatte.
Die israelische Armee benannte den Neffen als Ali Jussuf Harschi und erklärte, dieser habe auch als persönlicher Sekretär Kassims gedient. Dafür gab es von libanesischer Seite aber keine Bestätigung. Als Sekretär habe er „eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Sicherung seines Büros“ gespielt, hieß es in der Mitteilung der Armee.
Bei einem anderen israelischen Luftangriff im Süden Libanons war nach Hisbollah-Angaben auch ein Leibwächter Kassims getötet worden.
Kassim übernahm die Führung der Schiitenorganisation im Oktober 2024. Er folgte auf den langjährigen Generalsekretär Hassan Nasrallah, der im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im September 2024 vom israelischen Militär gezielt getötet wurde. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte mehrfach deutlich gemacht, dass Kassim ebenfalls ein Angriffsziel sei.
Die israelische Armee benannte den Neffen als Ali Jussuf Harschi und erklärte, dieser habe auch als persönlicher Sekretär Kassims gedient. Dafür gab es von libanesischer Seite aber keine Bestätigung. Als Sekretär habe er „eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Sicherung seines Büros“ gespielt, hieß es in der Mitteilung der Armee.
Bei einem anderen israelischen Luftangriff im Süden Libanons war nach Hisbollah-Angaben auch ein Leibwächter Kassims getötet worden.
Kassim übernahm die Führung der Schiitenorganisation im Oktober 2024. Er folgte auf den langjährigen Generalsekretär Hassan Nasrallah, der im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im September 2024 vom israelischen Militär gezielt getötet wurde. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte mehrfach deutlich gemacht, dass Kassim ebenfalls ein Angriffsziel sei.
Trauerfeier für getöteten Chamenei in Teheran
In der iranischen Hauptstadt Teheran haben sich Regierungsanhänger zu Trauerfeiern für den im Krieg getöteten Religionsführer Ayatollah Ali Chamenei versammelt. Der staatliche Rundfunk zeigte Bilder aus dem Stadtzentrum der Millionenmetropole, wo Menschenmassen um ihn trauerten.
Die Zeremonien fallen mit dem Ende der vierzigtägigen Trauerzeit zusammen, die im schiitischen Islam Tradition hat. Den Beginn der Umzüge in Teheran um 9.40 Uhr (Ortszeit) wählten die Organisatoren bewusst. Es war der Zeitpunkt, als am 28. Februar Israel Chameneis Amtssitz in Teheran bombardierte.
Morgen ist für Chamenei ein Freitagsgebet in Teheran geplant. Noch ist unklar, wer es leiten soll. Sein Sohn und Nachfolger Modschtaba hat sich seit seiner Wahl zum neuen Staatsoberhaupt nicht öffentlich gezeigt. Zudem gibt es Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, von schweren Verletzungen ist die Rede.
Unklar bleibt auch, wann Chamenei beerdigt wird. Offiziell soll der frühere Religionsführer, Iran mit harter Hand regiert hat, in seiner Heimatstadt Maschhad im Nordosten begraben werden.
Die Zeremonien fallen mit dem Ende der vierzigtägigen Trauerzeit zusammen, die im schiitischen Islam Tradition hat. Den Beginn der Umzüge in Teheran um 9.40 Uhr (Ortszeit) wählten die Organisatoren bewusst. Es war der Zeitpunkt, als am 28. Februar Israel Chameneis Amtssitz in Teheran bombardierte.
Morgen ist für Chamenei ein Freitagsgebet in Teheran geplant. Noch ist unklar, wer es leiten soll. Sein Sohn und Nachfolger Modschtaba hat sich seit seiner Wahl zum neuen Staatsoberhaupt nicht öffentlich gezeigt. Zudem gibt es Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, von schweren Verletzungen ist die Rede.
Unklar bleibt auch, wann Chamenei beerdigt wird. Offiziell soll der frühere Religionsführer, Iran mit harter Hand regiert hat, in seiner Heimatstadt Maschhad im Nordosten begraben werden.
Eine Frau hält am Mittwoch ein Bild von Ayatollah Ali Chamenei in die Höhe. AP
Iran warnt vor Minen in Straße von Hormus
Die Marine der iranischen Revolutionsgarde hat vor Seeminen in der Straße von Hormus gewarnt. Die Streitkräfte publizierten am späten Mittwochabend (Ortszeit) eine Karte, auf der eine Gefahrenzone in den gewöhnlichen Schifffahrtswegen der Meerenge verzeichnet ist. In Anbetracht der Kriegssituation im Persischen Golf werde allen Schiffen dazu geraten, eine Alternativroute weiter nördlich zu nutzen. Damit soll der „mögliche Zusammenstoß mit Seeminen“ vermieden werden. Die neue, von der Revolutionsgarde empfohlene Route verläuft entlang der Insel Larak unweit der Südküste Irans.
Erste Tanker bereiten Durchfahrt durch die Straße von Hormus vor
Zwei chinesische Öltanker nähern sich der Straße von Hormus und könnten zu den ersten großen Schiffen werden, die die Meerenge seit der US-iranischen Waffenruhe passieren. Eines der beiden Schiffe ist beladen mit irakischem, das andere mit saudischem Rohöl.
Ob die Passage gelingt, ist ungewiss. Während Trump die Straße für geöffnet erklärt hat, besteht Iran darauf, den Verkehr militärisch zu kontrollieren, und hat Schiffen mitgeteilt, die Meerenge bleibe geschlossen. Mehrere Schiffe waren zuletzt in letzter Minute umgekehrt. Eine erfolgreiche Durchfahrt wäre auch für den staatlichen Konzern Cosco ein Novum – seine Tanker stecken seit Beginn des Krieges im Golf fest.
Hisbollah-Miliz: Angriffe auf Israel gehen weiter – Vance spricht von "Missverständnis"
Nach den verheerenden israelischen Luftangriffen in Libanon kündigt die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz an, ihre Angriffe gegen Israel fortzusetzen. In Reaktion auf Israels „Verstoß gegen die Waffenruhe“ sei in der Nacht der Kibbuz Manara im Norden Israels beschossen worden, heißt es in einer Erklärung der Schiiten-Miliz. Die Gegenangriffe auf Israel würden so lange fortgesetzt, bis die israelisch-amerikanische Aggression aufhöre.
Auch Israel kündigte bereits an, seine Angriffe auf Ziele in Libanon fortzusetzen. Nach nur 36 Stunden steht die Waffenruhe damit auf äußerst wackeligem Boden. Iran erwägt laut der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah aus der Feuerpause auszusteigen.
Iran und die pakistanischen Vermittler betrachten Libanon als Teil der vereinbarten Waffenruhe. Die USA und Israel tun das offenbar nicht. J. D. Vance sprach beim Sender CNN von einem „Missverständnis“. Ab Freitag wird er Gelegenheit haben, es auszuräumen: Der Vizepräsident soll eine US-Delegation bei den Verhandlungen mit Iran in Pakistan anführen.
Auch Israel kündigte bereits an, seine Angriffe auf Ziele in Libanon fortzusetzen. Nach nur 36 Stunden steht die Waffenruhe damit auf äußerst wackeligem Boden. Iran erwägt laut der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah aus der Feuerpause auszusteigen.
Iran und die pakistanischen Vermittler betrachten Libanon als Teil der vereinbarten Waffenruhe. Die USA und Israel tun das offenbar nicht. J. D. Vance sprach beim Sender CNN von einem „Missverständnis“. Ab Freitag wird er Gelegenheit haben, es auszuräumen: Der Vizepräsident soll eine US-Delegation bei den Verhandlungen mit Iran in Pakistan anführen.
Macron kritisiert Israels Angriffe auf Libanon scharf – Todeszahl steigt auf mindestens 254
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dringt in Telefonaten mit US-Präsident Donald Trump und Irans Präsident Massud Peseschkian auf die Einhaltung der vereinbarten Waffenruhe. Sie müsse den Weg für umfassende Verhandlungen ebnen, schreibt Macron auf X. Ein Abkommen müsse Antworten auf die Bedenken geben, die Irans Atom- und Raketenprogramm, seine Regionalpolitik und die Behinderung der Schifffahrt in der Straße von Hormus auslösen. So könne ein belastbarer und dauerhafter Frieden entstehen.
Zugleich fordert Macron, auch in Libanon müsse die Waffenruhe eingehalten werden. Nach einem Telefonat mit Präsident Joseph Aoun und Regierungschef Nawaf Salam verurteilt er die israelischen Angriffe in Libanon scharf und spricht von einer Bedrohung für den gerade erzielten Waffenstillstand. Mindestens 254 Menschen wurden dem libanesischen Zivilschutz zufolge bei Angriffen am Mittwoch getötet und 1165 verletzt. Die Zahl könne weiter steigen, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.
Zugleich fordert Macron, auch in Libanon müsse die Waffenruhe eingehalten werden. Nach einem Telefonat mit Präsident Joseph Aoun und Regierungschef Nawaf Salam verurteilt er die israelischen Angriffe in Libanon scharf und spricht von einer Bedrohung für den gerade erzielten Waffenstillstand. Mindestens 254 Menschen wurden dem libanesischen Zivilschutz zufolge bei Angriffen am Mittwoch getötet und 1165 verletzt. Die Zahl könne weiter steigen, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.
Newsdesk
Bernd Dörries, Kairo, und Juri Auel
Iran droht mit Ausstieg aus Waffenruhe und blockiert offenbar Straße von Hormus erneut
Wegen der anhaltenden Angriffe der israelischen Armee auf die proiranische Hisbollah-Miliz in Libanon will Iran nicht wie in der Waffenruhe vereinbart die Straße von Hormus wieder öffnen. Die iranische Hafenbehörde hat Schiffen davon abgeraten, ohne vorherige Abstimmung mit der iranischen Revolutionsgarde die Straße zu passieren. Die Behörde verwies in einer Mitteilung, die unter anderem über den staatlichen Nachrichtenkanal Khabar-Fouri und den Staatssender Irib verbreitet wurde, auf die Gefahr von Minen in der wichtigen Meerenge.
Schiffstracking-Dienste wie Marinetraffic zeigen, dass in der Tat gerade keine Schiffe die Straße passieren.
In der Nacht zu Mittwoch hatte Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif erklärt, dass sich „die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten auf eine sofortige Waffenruhe geeinigt haben, überall, einschließlich in Libanon und anderswo“. Die Regierung von Benjamin Netanjahu hatte kurze Zeit später bestritten, dass die Waffenruhe auch für Libanon gilt, und mit heftigen Angriffen begonnen, die nach libanesischen Angaben mehrere Hunderte Tote forderten. Iranische Medien berichten darüber, dass Iran wegen der anhaltenden Attacken auf Libanon erneute Angriffe auf Israel erwägt.
Am Mittwochabend äußerte sich auch US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem TV-Magazin PBS-Newshour zu der Frage, warum Libanon weiter angegriffen wird: „Sie sind nicht Teil des Deals. Das ist eine andere Schlacht.“ Die Waffenruhe könnte bald schon wieder Geschichte sein. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schreibt hingegen auf X, die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens seien klar und deutlich. Die USA müssten sich entscheiden zwischen einer Waffenruhe und der Fortsetzung des Krieges. Beides zugleich würden sie nicht bekommen. Der Ball liege nun im Feld der USA. Die Weltgemeinschaft werde hinschauen, ob die USA ihr Wort hielten, sagte er mit Blick auf die Fortsetzung der Angriffe Israels auf Libanon.
Schiffstracking-Dienste wie Marinetraffic zeigen, dass in der Tat gerade keine Schiffe die Straße passieren.
In der Nacht zu Mittwoch hatte Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif erklärt, dass sich „die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten auf eine sofortige Waffenruhe geeinigt haben, überall, einschließlich in Libanon und anderswo“. Die Regierung von Benjamin Netanjahu hatte kurze Zeit später bestritten, dass die Waffenruhe auch für Libanon gilt, und mit heftigen Angriffen begonnen, die nach libanesischen Angaben mehrere Hunderte Tote forderten. Iranische Medien berichten darüber, dass Iran wegen der anhaltenden Attacken auf Libanon erneute Angriffe auf Israel erwägt.
Am Mittwochabend äußerte sich auch US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem TV-Magazin PBS-Newshour zu der Frage, warum Libanon weiter angegriffen wird: „Sie sind nicht Teil des Deals. Das ist eine andere Schlacht.“ Die Waffenruhe könnte bald schon wieder Geschichte sein. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schreibt hingegen auf X, die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens seien klar und deutlich. Die USA müssten sich entscheiden zwischen einer Waffenruhe und der Fortsetzung des Krieges. Beides zugleich würden sie nicht bekommen. Der Ball liege nun im Feld der USA. Die Weltgemeinschaft werde hinschauen, ob die USA ihr Wort hielten, sagte er mit Blick auf die Fortsetzung der Angriffe Israels auf Libanon.
Iran: Drei von zehn Verhandlungspunkten bereits verletzt
Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf sagt, drei zentrale Punkte des 10-Punkte-Vorschlags seien bereits vor den für Freitag in Pakistan geplanten Verhandlungen mit den USA verletzt worden. Zu den Verstößen gehörten die Verletzung eines Waffenstillstands in Libanon, das Eindringen einer Drohne in den iranischen Luftraum und die Verweigerung des Rechts Irans auf Urananreicherung, schreibt Ghalibaf auf X. Unter solchen Umständen seien ein bilateraler Waffenstillstand oder Verhandlungen nicht sinnvoll.
Netanjahu zur Iran-Waffenruhe: Finger bleibt am Abzug
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat betont, die Waffenruhe im Iran-Krieg sei „nicht das Ende des Kampfes“. Es sei vielmehr eine „Station auf dem Weg zum Erreichen aller unserer Ziele“, sagte Netanjahu in einer Ansprache. Im Krieg mit Iran habe der Staat Israel „enorme Erfolge erzielt – Erfolge, die bis vor Kurzem völlig unrealistisch schienen“, sagte Netanjahu. „Iran ist schwächer als je zuvor, Israel ist stärker als je zuvor.“
Gleichzeitig sagte der Premier, Israel habe „noch Ziele zu erreichen, und wir werden dies tun“. Dies könne entweder durch eine Einigung oder eine Wiederaufnahme der Kämpfe geschehen. „Wir sind bereit, jederzeit die Kämpfe wieder aufzunehmen“, sagte der Regierungschef. Man habe weiter den „Finger am Abzug“.
Gleichzeitig sagte der Premier, Israel habe „noch Ziele zu erreichen, und wir werden dies tun“. Dies könne entweder durch eine Einigung oder eine Wiederaufnahme der Kämpfe geschehen. „Wir sind bereit, jederzeit die Kämpfe wieder aufzunehmen“, sagte der Regierungschef. Man habe weiter den „Finger am Abzug“.
Die Waffenruhe zwischen den USA und Iran sei in Abstimmung mit Israel erzielt worden. „Nein, sie haben uns nicht im letzten Moment überrascht“, sagte Netanjahu, offenbar als Reaktion auf Kritik an seinem Vorgehen im Krieg. Kritiker hatten ihm vorgeworfen, keines der Ziele Israels in dem fast sechswöchigen Krieg erreicht zu haben.
Netanjahu sagte dagegen, die Fähigkeit Irans zur Herstellung neuer Raketen sei zerstört worden. Die verbliebenen Vorräte gingen ebenfalls langsam zur Neige. Auch das iranische Atomprogramm sei schwer beschädigt worden. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die mehr als 400 Kilogramm an hoch angereichertem Uran, die noch in Iran verblieben, würde noch vollständig aus dem Land entfernt, kündigte Netanjahu an. Dies könne im Rahmen einer Einigung oder einer Wiederaufnahme des Kriegs geschehen. Bei dem Thema sei man sich mit den USA einig.
Netanjahu sagte dagegen, die Fähigkeit Irans zur Herstellung neuer Raketen sei zerstört worden. Die verbliebenen Vorräte gingen ebenfalls langsam zur Neige. Auch das iranische Atomprogramm sei schwer beschädigt worden. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die mehr als 400 Kilogramm an hoch angereichertem Uran, die noch in Iran verblieben, würde noch vollständig aus dem Land entfernt, kündigte Netanjahu an. Dies könne im Rahmen einer Einigung oder einer Wiederaufnahme des Kriegs geschehen. Bei dem Thema sei man sich mit den USA einig.
US-Delegation will Samstag Gespräche mit Iran in Pakistan führen
Nach der Vereinbarung einer Waffenruhe im Iran-Krieg sollen dem Weißen Haus zufolge am Samstag direkte Verhandlungen mit Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad stattfinden. US-Präsident Donald Trump entsende dafür eine Delegation um Vizepräsident J. D. Vance, den Sondergesandten Steve Witkoff sowie Jared Kushner, sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt in Washington. Erste Gespräche sollen demnach am Samstagmorgen (Ortszeit) stattfinden. In Pakistan ist es drei Stunden später als in Deutschland.
Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif hatte zuvor Delegationen der USA und Irans für Gespräche eingeladen, um über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts zu beraten. Pakistanischen Quellen zufolge könnten auch Vertreter aus Saudi-Arabien, der Türkei und Ägypten an den Gesprächen teilnehmen.
Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif hatte zuvor Delegationen der USA und Irans für Gespräche eingeladen, um über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts zu beraten. Pakistanischen Quellen zufolge könnten auch Vertreter aus Saudi-Arabien, der Türkei und Ägypten an den Gesprächen teilnehmen.
Pauline Claßen
Die Straße von Hormus ist offenbar weiterhin großteils blockiert
Für viele Schiffseigentümer ist unklar, ob sie derzeit die Straße von Hormus sicher passieren können. Am Mittwoch sollen laut Erhebungen der Nachrichtenagentur Bloomberg nur drei Schiffe die Wasserstraße befahren haben. Einige davon sollen Verbindungen nach Iran haben, hieß es weiter bei Bloomberg. Die Staatsmedien berichteten der Agentur zufolge, dass nach den Attacken in Libanon die Straße von Hormus blockiert bleibe. Nach Angaben der BBC sollen im Persischen Golf wartende Frachter die Nachricht erhalten haben, dass eine Passage nur mit Erlaubnis Irans möglich sei.
Trump: Könnten Schiffsverkehr gemeinsam mit Iran schützen
Die Schifffahrt durch die Straße von Hormus könnte nach den Worten von US-Präsident Donald Trump gemeinsam von den USA und Iran abgesichert werden. Es gebe die Überlegung, es als Gemeinschaftsprojekt umzusetzen, sagte er dem Sender ABC News zufolge. „Das ist eine Möglichkeit, sie abzusichern – auch vor anderen Leuten“, sagte er, ohne weiter ins Detail zu gehen.
Trump hatte sich zuvor bereiterklärt, zwei Wochen lang auf Bombardierungen und Angriffe auf Iran zu verzichten, sollte Teheran die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus öffnen. Iran hält derweil weiterhin an einer Kontrolle des Schiffsverkehrs durch die Meerenge fest. Laut einer Erklärung von Irans Außenminister Abbas Araghtschi unterliegt der Verkehr nach wie vor „technischen Beschränkungen und der Abstimmung mit den iranischen Streitkräften“.
Nach Angaben des Schiffsverfolgungsdienstes MarineTraffic nimmt der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus allerdings wieder Fahrt auf. Es seien erste Anzeichen für Schiffsbewegungen in der Meerenge zu beobachten.
Trump hatte sich zuvor bereiterklärt, zwei Wochen lang auf Bombardierungen und Angriffe auf Iran zu verzichten, sollte Teheran die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus öffnen. Iran hält derweil weiterhin an einer Kontrolle des Schiffsverkehrs durch die Meerenge fest. Laut einer Erklärung von Irans Außenminister Abbas Araghtschi unterliegt der Verkehr nach wie vor „technischen Beschränkungen und der Abstimmung mit den iranischen Streitkräften“.
Nach Angaben des Schiffsverfolgungsdienstes MarineTraffic nimmt der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus allerdings wieder Fahrt auf. Es seien erste Anzeichen für Schiffsbewegungen in der Meerenge zu beobachten.
Iran meldet Explosionen – Kuwait und Emirate berichten ebenfalls von Beschuss
Trotz der Waffenruhe mit den USA und Israel hat Iran neue Explosionen am Persischen Golf gemeldet. Sie ereigneten sich an einer Raffinerie auf der Insel Lawan, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Die Ölraffinerie sei Ziel eines „feindlichen, hinterhältigen Angriffs“ geworden, berichtete die Agentur unter Berufung auf die nationale Ölgesellschaft. Die Feuerwehr sei im Einsatz, die Brände unter Kontrolle zu bringen und die Anlagen zu sichern. Todesopfer gab es demnach nicht. Der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani sagte am Nachmittag, Israels Armee habe sich nicht an Angriffen dort beteiligt. Auch auf der Insel Sirri soll es laut Mehr zu Explosionen gekommen sein. Es ist unklar, was hinter den beiden Vorfällen steckt. Auf jede Aggression werde Iran mit einer „Reue bringenden Antwort“ reagieren, hieß es in dem Bericht.
Auch die Golfstaaten Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate melden Beschuss aus Iran. Man sei seit dem Morgen mit einer Welle iranischer Angriffe konfrontiert, teilte die kuwaitische Armee mit. Man habe 28 iranische Drohnen abgefangen. Einige der Drohnen hätten auf Ölanlagen und Kraftwerke im Süden des Landes gezielt und Sachschaden an der Infrastruktur und Entsalzungsanlagen verursacht.
Das Verteidigungsministerium der Emirate teilte auf X mit, die Luftverteidigung sei gegen Raketen- und Drohnenangriffe aus Iran im Einsatz. Ballistische Raketen und Drohnen seien abgefangen worden. Im iranischen Staatsfernsehen wurden die Angriffe mit Raketen und Drohnen bestätigt. Sie erfolgten in Reaktion auf Bombardierungen iranischer Ölanlagen am Persischen Golf kurz zuvor, hieß es in einer Nachrichtensendung.
Auch die Golfstaaten Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate melden Beschuss aus Iran. Man sei seit dem Morgen mit einer Welle iranischer Angriffe konfrontiert, teilte die kuwaitische Armee mit. Man habe 28 iranische Drohnen abgefangen. Einige der Drohnen hätten auf Ölanlagen und Kraftwerke im Süden des Landes gezielt und Sachschaden an der Infrastruktur und Entsalzungsanlagen verursacht.
Das Verteidigungsministerium der Emirate teilte auf X mit, die Luftverteidigung sei gegen Raketen- und Drohnenangriffe aus Iran im Einsatz. Ballistische Raketen und Drohnen seien abgefangen worden. Im iranischen Staatsfernsehen wurden die Angriffe mit Raketen und Drohnen bestätigt. Sie erfolgten in Reaktion auf Bombardierungen iranischer Ölanlagen am Persischen Golf kurz zuvor, hieß es in einer Nachrichtensendung.