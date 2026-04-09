Irans Parlamentsausschuss billigt Maut für Straße von Hormus – Kritik einiger Länder

Der Sicherheitsausschuss des iranischen Parlaments hat den Gesetzentwurf für ein Mautsystem in der Straße von Hormus gebilligt. Der Vorschlag solle umgehend im Parlament beraten und verabschiedet werden, sagte das Ausschussmitglied, Modschtaba Sarei, der Nachrichtenagentur Fars. Der Entwurf sieht laut Sarei außerdem vor, dass Schiffe aus den USA, Israel sowie aus Staaten, die in den vergangenen Jahren Sanktionen gegen Iran verhängt haben, die Meerenge nicht passieren dürfen. Auch Schiffe aus der EU wären davon betroffen.



Die Maut soll laut Fars in der Landeswährung Rial erhoben werden. Iran will damit die Landeswährung stärken und US-Sanktionen umgehen. Damit hat der Staat die volle Kontrolle über den Geldfluss. Der Parlamentsausschuss geht damit auf Konfrontationskurs zur US-Regierung. Präsident Donald Trump hat Iran ultimativ aufgefordert, die für den globalen Energiehandel zentrale Schiffsroute wieder uneingeschränkt zu öffnen.



Einige Länder kritisieren bereits die geplante Maut. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis fordert nach Ende des Iran-Krieges einen gebührenfreien und sicheren Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. „Ich glaube nicht, dass die internationale Gemeinschaft bereit wäre zu akzeptieren, dass Iran für jedes Schiff, das die Straße von Hormus durchquert, eine Mautstelle einrichtet“, sagte er dem US-Fernsehsender CNN. „Das erscheint mir völlig inakzeptabel.“



Großbritannien, Frankreich und Italien fordern ebenfalls eine gebührenfreie Schifffahrt durch die Straße von Hormus. „Die grundlegenden Freiheiten der Meere ​dürfen nicht einseitig entzogen oder an einzelne Bieter verkauft werden“, sagte die britische Außenministerin Yvette Cooper laut ⁠vorab veröffentlichten Auszügen aus einer Rede. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sagte im Sender France Inter: „Die freie Schifffahrt in internationalen Gewässern ist ein Gemeingut, ein Gemeingut der Menschheit, das nicht von irgendeiner Behinderung oder einem Durchfahrtszoll gestört werden darf.“ Niemand würde das akzeptieren, denn es sei illegal. Iran müsse das Meeresrecht respektieren.



Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonte, dass Einschränkungen nicht akzeptiert werden dürften. „Denn sollte Iran die Möglichkeit erhalten, zusätzliche Zölle auf den Transit durch die Meerenge zu erheben, könnte dies weiterhin zu unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen führen“, sagte sie im italienischen Parlament. Vorrangiges Interesse Italiens sowie seiner europäischen Partner sei, dass die Freiheit der Schifffahrt in der Meerenge zwischen Iran und der Arabischen Halbinsel vollständig zu den Bedingungen vor dem Iran-Krieg wiederhergestellt werde.