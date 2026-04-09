Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Al-Jazeera-Reporter in Gaza getötet – Israel: Hamas-Terrorist
Irans Parlamentsausschuss billigt Maut für Straße von Hormus – Kritik einiger Länder
Iran warnt vor Minen in Straße von Hormus
Hisbollah-Miliz: Angriffe auf Israel gehen weiter – Vance spricht von "Missverständnis"
Iran droht mit Ausstieg aus Waffenruhe und blockiert offenbar Straße von Hormus erneut
Iran: Israels Angriffe auf Libanon verletzen Waffenruhe – Teheran droht mit harter Reaktion
Die israelischen Angriffe auf Libanon verletzen nach iranischen Angaben die mit den USA vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe. Durch diese Angriffe würden Verhandlungen sinnlos, teilte der iranische Präsident Massud Peseschkian mit. Israels Attacken seien „ein klarer Verstoß“, schrieb er auf X. „Dies ist ein gefährliches Zeichen von Täuschung und mangelnder Einhaltung möglicher Vereinbarungen“, fügte er hinzu. „Unsere Hände bleiben am Abzug. Iran wird seine libanesischen Schwestern und Brüder niemals alleinlassen.“
Irans Parlamentspräsident Mohammed-Bagher Ghalibaf drohte Israel ebenfalls mit einer entschiedenen Reaktion. „Verstöße gegen die Waffenruhe haben konkrete Konsequenzen und ziehen starke Reaktionen nach sich. Löschen Sie das Feuer sofort“, schrieb er auf X.
Iran reagierte damit auf die schwersten israelischen Angriffe auf Libanon seit Anfang März, bei denen am Mittwoch Berichten zufolge mehr als 250 Menschen getötet wurden. Israel hat erklärt, die mit Iran vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe schließe Libanon nicht mit ein. Dort hat das israelische Militär massiv angegriffen und nach eigener Darstellung Ziele der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz ins Visier genommen. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte verkündet, die Angriffe in Libanon fortführen zu wollen.
Irans Parlamentspräsident Ghalibaf verwies in seiner Erklärung auch auf Worte von Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif, der die Waffenruhe zwischen den USA, Israel und Iran in der Nacht zu Mittwoch ebenfalls verkündet hatte. In Sharifs Mitteilung war auch explizit die Rede von Libanon. Pakistan hatte zwischen den Kriegsparteien vermittelt. Am Freitag oder Samstag sollen in Islamabad Friedensverhandlungen beginnen.
Irans Parlamentspräsident Mohammed-Bagher Ghalibaf drohte Israel ebenfalls mit einer entschiedenen Reaktion. „Verstöße gegen die Waffenruhe haben konkrete Konsequenzen und ziehen starke Reaktionen nach sich. Löschen Sie das Feuer sofort“, schrieb er auf X.
Iran reagierte damit auf die schwersten israelischen Angriffe auf Libanon seit Anfang März, bei denen am Mittwoch Berichten zufolge mehr als 250 Menschen getötet wurden. Israel hat erklärt, die mit Iran vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe schließe Libanon nicht mit ein. Dort hat das israelische Militär massiv angegriffen und nach eigener Darstellung Ziele der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz ins Visier genommen. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte verkündet, die Angriffe in Libanon fortführen zu wollen.
Irans Parlamentspräsident Ghalibaf verwies in seiner Erklärung auch auf Worte von Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif, der die Waffenruhe zwischen den USA, Israel und Iran in der Nacht zu Mittwoch ebenfalls verkündet hatte. In Sharifs Mitteilung war auch explizit die Rede von Libanon. Pakistan hatte zwischen den Kriegsparteien vermittelt. Am Freitag oder Samstag sollen in Islamabad Friedensverhandlungen beginnen.
Israels Militär erteilt Evakuierungswarnung für Vororte Beiruts
Das israelische Militär gibt eine Evakuierungswarnung für die Vororte im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut heraus. Üblicherweise gehen solche Warnungen Angriffen des israelischen Militärs voraus. Es nimmt nach eigenen Angaben Ziele der libanesischen Hisbollah ins Visier, die mit Iran verbündet ist.
Nachrichtenagentur: Iran lässt 15 Schiffe täglich durch Straße von Hormus
Iran will einem Medienbericht zufolge die Straße von Hormus zunächst nicht vollständig öffnen. Als Teil der mit den USA ausgehandelten Feuerpause dürften höchstens 15 Schiffe pro Tag die Meerenge passieren, meldete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen hochrangigen iranischen Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt wurde. Vor Beginn des Krieges durchquerten im Schnitt 140 Schiffe täglich die Meerenge.
Al-Jazeera-Reporter in Gaza getötet – Israel: Hamas-Terrorist
Bei einem israelischen Drohnenangriff im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben ein Reporter des arabischen Senders Al Jazeera getötet worden. Mohammed Wischah sei ums Leben gekommen, als ein Fahrzeug, in dem er westlich der Stadt Gaza unterwegs gewesen sei, von einer Rakete getroffen worden sei, teilte der palästinensische Zivilschutz mit.
Die israelische Armee teilte mit, bei dem Mann handele es sich um ein Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas. Er habe eine Schlüsselposition in der Raketen-, Drohnen- und Waffenproduktion der Gruppierung gespielt. Wischah habe Terroranschläge auf israelische Soldaten geplant, die in der Gegend im Einsatz gewesen seien und eine „konkrete Bedrohung“ für diese dargestellt. Die Arbeit als Journalist habe nur als Fassade gedient. Die Vorwürfe lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Al Jazeera teilte dagegen mit, Wischah habe seit 2018 für den Sender gearbeitet. Israel habe seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als zweieinhalb Jahren immer wieder Journalisten im Visier gehabt. Die Tötung Wischahs sei ein „abscheuliches Verbrechen“ und stelle einen eklatanten Verstoß gegen internationales Recht dar. Israel ziele systematisch auf Journalisten ab, um „die Stimme der Wahrheit zum Schweigen zu bringen“.
Laut Informationen des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) sind seit Beginn des Gaza-Kriegs mindestens 260 Journalisten im Gazastreifen getötet worden. Es ist demnach der Krieg mit den meisten dokumentierten Fällen getöteter Journalisten. Seit dem 10. Oktober herrscht eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, es kommt aber dennoch immer wieder zu tödlichen Vorfällen. Israel hat Journalisten im Gazastreifen mehrfach vorgeworfen, sie seien für die Hamas im Einsatz gewesen.
Die israelische Armee teilte mit, bei dem Mann handele es sich um ein Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas. Er habe eine Schlüsselposition in der Raketen-, Drohnen- und Waffenproduktion der Gruppierung gespielt. Wischah habe Terroranschläge auf israelische Soldaten geplant, die in der Gegend im Einsatz gewesen seien und eine „konkrete Bedrohung“ für diese dargestellt. Die Arbeit als Journalist habe nur als Fassade gedient. Die Vorwürfe lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Al Jazeera teilte dagegen mit, Wischah habe seit 2018 für den Sender gearbeitet. Israel habe seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als zweieinhalb Jahren immer wieder Journalisten im Visier gehabt. Die Tötung Wischahs sei ein „abscheuliches Verbrechen“ und stelle einen eklatanten Verstoß gegen internationales Recht dar. Israel ziele systematisch auf Journalisten ab, um „die Stimme der Wahrheit zum Schweigen zu bringen“.
Laut Informationen des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) sind seit Beginn des Gaza-Kriegs mindestens 260 Journalisten im Gazastreifen getötet worden. Es ist demnach der Krieg mit den meisten dokumentierten Fällen getöteter Journalisten. Seit dem 10. Oktober herrscht eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, es kommt aber dennoch immer wieder zu tödlichen Vorfällen. Israel hat Journalisten im Gazastreifen mehrfach vorgeworfen, sie seien für die Hamas im Einsatz gewesen.
Einige Schiffe passierten in den vergangenen 24 Stunden Straße von Hormus
Ein Tanker für Ölprodukte und fünf verschiedene Massengutfrachter haben in den vergangenen 24 Stunden die Straße von Hormus durchquert, wie aus einer Auswertung von Daten von Schiffsverfolgungsdiensten hervorgeht. Der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Meerenge ist praktisch zum Erliegen gekommen: Seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen Iran am 28. Februar gab es kaum Bewegung, und laut Daten von Kpler, Lloyd’s List Intelligence und Signal Ocean passierten durchschnittlich nur wenige Schiffe pro Tag die Meerenge. Vor dem 28. Februar waren es laut Marktschätzungen durchschnittlich 140 Schiffe täglich.
Die Lage vor Ort
SZ-Grafik
Israels Armee meldet Tötung von Neffen des Hisbollah-Chefs
Bei einem israelischen Luftangriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist der Neffe des Hisbollah-Chefs Naim Kassim getötet worden. Das teilte die israelische Armee mit, nachdem auch libanesische Sicherheitskreise am Mittwochabend einen Angriff auf eine Wohnung in einem zehnstöckigen Gebäude bestätigt hatten, in der sich der Verwandte offenbar aufgehalten hatte.
Die israelische Armee benannte den Neffen als Ali Jussuf Harschi und erklärte, dieser habe auch als persönlicher Sekretär Kassims gedient. Dafür gab es von libanesischer Seite aber keine Bestätigung. Als Sekretär habe er „eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Sicherung seines Büros“ gespielt, hieß es in der Mitteilung der Armee.
Bei einem anderen israelischen Luftangriff im Süden Libanons war nach Hisbollah-Angaben auch ein Leibwächter Kassims getötet worden.
Kassim übernahm die Führung der Schiitenorganisation im Oktober 2024. Er folgte auf den langjährigen Generalsekretär Hassan Nasrallah, der im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im September 2024 vom israelischen Militär gezielt getötet wurde. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte mehrfach deutlich gemacht, dass Kassim ebenfalls ein Angriffsziel sei.
Die israelische Armee benannte den Neffen als Ali Jussuf Harschi und erklärte, dieser habe auch als persönlicher Sekretär Kassims gedient. Dafür gab es von libanesischer Seite aber keine Bestätigung. Als Sekretär habe er „eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Sicherung seines Büros“ gespielt, hieß es in der Mitteilung der Armee.
Bei einem anderen israelischen Luftangriff im Süden Libanons war nach Hisbollah-Angaben auch ein Leibwächter Kassims getötet worden.
Kassim übernahm die Führung der Schiitenorganisation im Oktober 2024. Er folgte auf den langjährigen Generalsekretär Hassan Nasrallah, der im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im September 2024 vom israelischen Militär gezielt getötet wurde. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte mehrfach deutlich gemacht, dass Kassim ebenfalls ein Angriffsziel sei.
Irans Parlamentsausschuss billigt Maut für Straße von Hormus – Kritik einiger Länder
Der Sicherheitsausschuss des iranischen Parlaments hat den Gesetzentwurf für ein Mautsystem in der Straße von Hormus gebilligt. Der Vorschlag solle umgehend im Parlament beraten und verabschiedet werden, sagte das Ausschussmitglied, Modschtaba Sarei, der Nachrichtenagentur Fars. Der Entwurf sieht laut Sarei außerdem vor, dass Schiffe aus den USA, Israel sowie aus Staaten, die in den vergangenen Jahren Sanktionen gegen Iran verhängt haben, die Meerenge nicht passieren dürfen. Auch Schiffe aus der EU wären davon betroffen.
Die Maut soll laut Fars in der Landeswährung Rial erhoben werden. Iran will damit die Landeswährung stärken und US-Sanktionen umgehen. Damit hat der Staat die volle Kontrolle über den Geldfluss. Der Parlamentsausschuss geht damit auf Konfrontationskurs zur US-Regierung. Präsident Donald Trump hat Iran ultimativ aufgefordert, die für den globalen Energiehandel zentrale Schiffsroute wieder uneingeschränkt zu öffnen.
Einige Länder kritisieren bereits die geplante Maut. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis fordert nach Ende des Iran-Krieges einen gebührenfreien und sicheren Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. „Ich glaube nicht, dass die internationale Gemeinschaft bereit wäre zu akzeptieren, dass Iran für jedes Schiff, das die Straße von Hormus durchquert, eine Mautstelle einrichtet“, sagte er dem US-Fernsehsender CNN. „Das erscheint mir völlig inakzeptabel.“
Großbritannien, Frankreich und Italien fordern ebenfalls eine gebührenfreie Schifffahrt durch die Straße von Hormus. „Die grundlegenden Freiheiten der Meere dürfen nicht einseitig entzogen oder an einzelne Bieter verkauft werden“, sagte die britische Außenministerin Yvette Cooper laut vorab veröffentlichten Auszügen aus einer Rede. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sagte im Sender France Inter: „Die freie Schifffahrt in internationalen Gewässern ist ein Gemeingut, ein Gemeingut der Menschheit, das nicht von irgendeiner Behinderung oder einem Durchfahrtszoll gestört werden darf.“ Niemand würde das akzeptieren, denn es sei illegal. Iran müsse das Meeresrecht respektieren.
Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonte, dass Einschränkungen nicht akzeptiert werden dürften. „Denn sollte Iran die Möglichkeit erhalten, zusätzliche Zölle auf den Transit durch die Meerenge zu erheben, könnte dies weiterhin zu unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen führen“, sagte sie im italienischen Parlament. Vorrangiges Interesse Italiens sowie seiner europäischen Partner sei, dass die Freiheit der Schifffahrt in der Meerenge zwischen Iran und der Arabischen Halbinsel vollständig zu den Bedingungen vor dem Iran-Krieg wiederhergestellt werde.
Die Maut soll laut Fars in der Landeswährung Rial erhoben werden. Iran will damit die Landeswährung stärken und US-Sanktionen umgehen. Damit hat der Staat die volle Kontrolle über den Geldfluss. Der Parlamentsausschuss geht damit auf Konfrontationskurs zur US-Regierung. Präsident Donald Trump hat Iran ultimativ aufgefordert, die für den globalen Energiehandel zentrale Schiffsroute wieder uneingeschränkt zu öffnen.
Einige Länder kritisieren bereits die geplante Maut. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis fordert nach Ende des Iran-Krieges einen gebührenfreien und sicheren Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. „Ich glaube nicht, dass die internationale Gemeinschaft bereit wäre zu akzeptieren, dass Iran für jedes Schiff, das die Straße von Hormus durchquert, eine Mautstelle einrichtet“, sagte er dem US-Fernsehsender CNN. „Das erscheint mir völlig inakzeptabel.“
Großbritannien, Frankreich und Italien fordern ebenfalls eine gebührenfreie Schifffahrt durch die Straße von Hormus. „Die grundlegenden Freiheiten der Meere dürfen nicht einseitig entzogen oder an einzelne Bieter verkauft werden“, sagte die britische Außenministerin Yvette Cooper laut vorab veröffentlichten Auszügen aus einer Rede. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sagte im Sender France Inter: „Die freie Schifffahrt in internationalen Gewässern ist ein Gemeingut, ein Gemeingut der Menschheit, das nicht von irgendeiner Behinderung oder einem Durchfahrtszoll gestört werden darf.“ Niemand würde das akzeptieren, denn es sei illegal. Iran müsse das Meeresrecht respektieren.
Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonte, dass Einschränkungen nicht akzeptiert werden dürften. „Denn sollte Iran die Möglichkeit erhalten, zusätzliche Zölle auf den Transit durch die Meerenge zu erheben, könnte dies weiterhin zu unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen führen“, sagte sie im italienischen Parlament. Vorrangiges Interesse Italiens sowie seiner europäischen Partner sei, dass die Freiheit der Schifffahrt in der Meerenge zwischen Iran und der Arabischen Halbinsel vollständig zu den Bedingungen vor dem Iran-Krieg wiederhergestellt werde.
Trauerfeier für getöteten Chamenei in Teheran
In der iranischen Hauptstadt Teheran haben sich Regierungsanhänger zu Trauerfeiern für den im Krieg getöteten Religionsführer Ayatollah Ali Chamenei versammelt. Der staatliche Rundfunk zeigte Bilder aus dem Stadtzentrum der Millionenmetropole, wo Menschenmassen um ihn trauerten.
Die Zeremonien fallen mit dem Ende der vierzigtägigen Trauerzeit zusammen, die im schiitischen Islam Tradition hat. Den Beginn der Umzüge in Teheran um 9.40 Uhr (Ortszeit) wählten die Organisatoren bewusst. Es war der Zeitpunkt, als am 28. Februar Israel Chameneis Amtssitz in Teheran bombardierte.
Morgen ist für Chamenei ein Freitagsgebet in Teheran geplant. Noch ist unklar, wer es leiten soll. Sein Sohn und Nachfolger Modschtaba hat sich seit seiner Wahl zum neuen Staatsoberhaupt nicht öffentlich gezeigt. Zudem gibt es Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, von schweren Verletzungen ist die Rede.
Unklar bleibt auch, wann Chamenei beerdigt wird. Offiziell soll der frühere Religionsführer, Iran mit harter Hand regiert hat, in seiner Heimatstadt Maschhad im Nordosten begraben werden.
Die Zeremonien fallen mit dem Ende der vierzigtägigen Trauerzeit zusammen, die im schiitischen Islam Tradition hat. Den Beginn der Umzüge in Teheran um 9.40 Uhr (Ortszeit) wählten die Organisatoren bewusst. Es war der Zeitpunkt, als am 28. Februar Israel Chameneis Amtssitz in Teheran bombardierte.
Morgen ist für Chamenei ein Freitagsgebet in Teheran geplant. Noch ist unklar, wer es leiten soll. Sein Sohn und Nachfolger Modschtaba hat sich seit seiner Wahl zum neuen Staatsoberhaupt nicht öffentlich gezeigt. Zudem gibt es Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, von schweren Verletzungen ist die Rede.
Unklar bleibt auch, wann Chamenei beerdigt wird. Offiziell soll der frühere Religionsführer, Iran mit harter Hand regiert hat, in seiner Heimatstadt Maschhad im Nordosten begraben werden.
Iran warnt vor Minen in Straße von Hormus
Die Marine der iranischen Revolutionsgarde hat vor Seeminen in der Straße von Hormus gewarnt. Die Streitkräfte publizierten am späten Mittwochabend (Ortszeit) eine Karte, auf der eine Gefahrenzone in den gewöhnlichen Schifffahrtswegen der Meerenge verzeichnet ist. In Anbetracht der Kriegssituation im Persischen Golf werde allen Schiffen dazu geraten, eine Alternativroute weiter nördlich zu nutzen. Damit soll der „mögliche Zusammenstoß mit Seeminen“ vermieden werden. Die neue, von der Revolutionsgarde empfohlene Route verläuft entlang der Insel Larak unweit der Südküste Irans.
Erste Tanker bereiten Durchfahrt durch die Straße von Hormus vor
Zwei chinesische Öltanker nähern sich der Straße von Hormus und könnten zu den ersten großen Schiffen werden, die die Meerenge seit der US-iranischen Waffenruhe passieren. Eines der beiden Schiffe ist beladen mit irakischem, das andere mit saudischem Rohöl.
Ob die Passage gelingt, ist ungewiss. Während Trump die Straße für geöffnet erklärt hat, besteht Iran darauf, den Verkehr militärisch zu kontrollieren, und hat Schiffen mitgeteilt, die Meerenge bleibe geschlossen. Mehrere Schiffe waren zuletzt in letzter Minute umgekehrt. Eine erfolgreiche Durchfahrt wäre auch für den staatlichen Konzern Cosco ein Novum – seine Tanker stecken seit Beginn des Krieges im Golf fest.
Hisbollah-Miliz: Angriffe auf Israel gehen weiter – Vance spricht von "Missverständnis"
Nach den verheerenden israelischen Luftangriffen in Libanon kündigt die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz an, ihre Angriffe gegen Israel fortzusetzen. In Reaktion auf Israels „Verstoß gegen die Waffenruhe“ sei in der Nacht der Kibbuz Manara im Norden Israels beschossen worden, heißt es in einer Erklärung der Schiiten-Miliz. Die Gegenangriffe auf Israel würden so lange fortgesetzt, bis die israelisch-amerikanische Aggression aufhöre.
Auch Israel kündigte bereits an, seine Angriffe auf Ziele in Libanon fortzusetzen. Nach nur 36 Stunden steht die Waffenruhe damit auf äußerst wackeligem Boden. Iran erwägt laut der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah aus der Feuerpause auszusteigen.
Iran und die pakistanischen Vermittler betrachten Libanon als Teil der vereinbarten Waffenruhe. Die USA und Israel tun das offenbar nicht. J. D. Vance sprach beim Sender CNN von einem „Missverständnis“. Ab Freitag wird er Gelegenheit haben, es auszuräumen: Der Vizepräsident soll eine US-Delegation bei den Verhandlungen mit Iran in Pakistan anführen.
Auch Israel kündigte bereits an, seine Angriffe auf Ziele in Libanon fortzusetzen. Nach nur 36 Stunden steht die Waffenruhe damit auf äußerst wackeligem Boden. Iran erwägt laut der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah aus der Feuerpause auszusteigen.
Iran und die pakistanischen Vermittler betrachten Libanon als Teil der vereinbarten Waffenruhe. Die USA und Israel tun das offenbar nicht. J. D. Vance sprach beim Sender CNN von einem „Missverständnis“. Ab Freitag wird er Gelegenheit haben, es auszuräumen: Der Vizepräsident soll eine US-Delegation bei den Verhandlungen mit Iran in Pakistan anführen.
Macron kritisiert Israels Angriffe auf Libanon scharf – Todeszahl steigt auf mindestens 254
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dringt in Telefonaten mit US-Präsident Donald Trump und Irans Präsident Massud Peseschkian auf die Einhaltung der vereinbarten Waffenruhe. Sie müsse den Weg für umfassende Verhandlungen ebnen, schreibt Macron auf X. Ein Abkommen müsse Antworten auf die Bedenken geben, die Irans Atom- und Raketenprogramm, seine Regionalpolitik und die Behinderung der Schifffahrt in der Straße von Hormus auslösen. So könne ein belastbarer und dauerhafter Frieden entstehen.
Zugleich fordert Macron, auch in Libanon müsse die Waffenruhe eingehalten werden. Nach einem Telefonat mit Präsident Joseph Aoun und Regierungschef Nawaf Salam verurteilt er die israelischen Angriffe in Libanon scharf und spricht von einer Bedrohung für den gerade erzielten Waffenstillstand. Mindestens 254 Menschen wurden dem libanesischen Zivilschutz zufolge bei Angriffen am Mittwoch getötet und 1165 verletzt. Die Zahl könne weiter steigen, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.
Zugleich fordert Macron, auch in Libanon müsse die Waffenruhe eingehalten werden. Nach einem Telefonat mit Präsident Joseph Aoun und Regierungschef Nawaf Salam verurteilt er die israelischen Angriffe in Libanon scharf und spricht von einer Bedrohung für den gerade erzielten Waffenstillstand. Mindestens 254 Menschen wurden dem libanesischen Zivilschutz zufolge bei Angriffen am Mittwoch getötet und 1165 verletzt. Die Zahl könne weiter steigen, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.
Newsdesk
Bernd Dörries, Kairo, und Juri Auel
Iran droht mit Ausstieg aus Waffenruhe und blockiert offenbar Straße von Hormus erneut
Wegen der anhaltenden Angriffe der israelischen Armee auf die proiranische Hisbollah-Miliz in Libanon will Iran nicht wie in der Waffenruhe vereinbart die Straße von Hormus wieder öffnen. Die iranische Hafenbehörde hat Schiffen davon abgeraten, ohne vorherige Abstimmung mit der iranischen Revolutionsgarde die Straße zu passieren. Die Behörde verwies in einer Mitteilung, die unter anderem über den staatlichen Nachrichtenkanal Khabar-Fouri und den Staatssender Irib verbreitet wurde, auf die Gefahr von Minen in der wichtigen Meerenge.
Schiffstracking-Dienste wie Marinetraffic zeigen, dass in der Tat gerade keine Schiffe die Straße passieren.
In der Nacht zu Mittwoch hatte Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif erklärt, dass sich „die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten auf eine sofortige Waffenruhe geeinigt haben, überall, einschließlich in Libanon und anderswo“. Die Regierung von Benjamin Netanjahu hatte kurze Zeit später bestritten, dass die Waffenruhe auch für Libanon gilt, und mit heftigen Angriffen begonnen, die nach libanesischen Angaben mehrere Hunderte Tote forderten. Iranische Medien berichten darüber, dass Iran wegen der anhaltenden Attacken auf Libanon erneute Angriffe auf Israel erwägt.
Am Mittwochabend äußerte sich auch US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem TV-Magazin PBS-Newshour zu der Frage, warum Libanon weiter angegriffen wird: „Sie sind nicht Teil des Deals. Das ist eine andere Schlacht.“ Die Waffenruhe könnte bald schon wieder Geschichte sein. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schreibt hingegen auf X, die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens seien klar und deutlich. Die USA müssten sich entscheiden zwischen einer Waffenruhe und der Fortsetzung des Krieges. Beides zugleich würden sie nicht bekommen. Der Ball liege nun im Feld der USA. Die Weltgemeinschaft werde hinschauen, ob die USA ihr Wort hielten, sagte er mit Blick auf die Fortsetzung der Angriffe Israels auf Libanon.
Schiffstracking-Dienste wie Marinetraffic zeigen, dass in der Tat gerade keine Schiffe die Straße passieren.
In der Nacht zu Mittwoch hatte Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif erklärt, dass sich „die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten auf eine sofortige Waffenruhe geeinigt haben, überall, einschließlich in Libanon und anderswo“. Die Regierung von Benjamin Netanjahu hatte kurze Zeit später bestritten, dass die Waffenruhe auch für Libanon gilt, und mit heftigen Angriffen begonnen, die nach libanesischen Angaben mehrere Hunderte Tote forderten. Iranische Medien berichten darüber, dass Iran wegen der anhaltenden Attacken auf Libanon erneute Angriffe auf Israel erwägt.
Am Mittwochabend äußerte sich auch US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem TV-Magazin PBS-Newshour zu der Frage, warum Libanon weiter angegriffen wird: „Sie sind nicht Teil des Deals. Das ist eine andere Schlacht.“ Die Waffenruhe könnte bald schon wieder Geschichte sein. Irans Außenminister Abbas Araghtschi schreibt hingegen auf X, die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens seien klar und deutlich. Die USA müssten sich entscheiden zwischen einer Waffenruhe und der Fortsetzung des Krieges. Beides zugleich würden sie nicht bekommen. Der Ball liege nun im Feld der USA. Die Weltgemeinschaft werde hinschauen, ob die USA ihr Wort hielten, sagte er mit Blick auf die Fortsetzung der Angriffe Israels auf Libanon.
Iran: Drei von zehn Verhandlungspunkten bereits verletzt
Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf sagt, drei zentrale Punkte des 10-Punkte-Vorschlags seien bereits vor den für Freitag in Pakistan geplanten Verhandlungen mit den USA verletzt worden. Zu den Verstößen gehörten die Verletzung eines Waffenstillstands in Libanon, das Eindringen einer Drohne in den iranischen Luftraum und die Verweigerung des Rechts Irans auf Urananreicherung, schreibt Ghalibaf auf X. Unter solchen Umständen seien ein bilateraler Waffenstillstand oder Verhandlungen nicht sinnvoll.