Iranische Medien bestätigen Tod von Sicherheitschef Laridschani

In den iranischen Staatsmedien wird der Tod des iranischen Sicherheitschefs Ali Laridschani bestätigt. Auf dem ehemaligen Twitteraccount des wichtigen Militärstrategen hieß es, „ein Diener Gottes ist als Märtyrer zu seinem Herrn gelangt". Israels Verteidigungsminister, Israel Katz, hatte am Morgen erklärt, der einflussreiche Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates sei bei einem Angriff ​getötet worden.



Laridschani war in den vergangenen Monaten zu einer zentralen Figur im iranischen Machtapparat aufgestiegen. Er wurde im August 2025 auf den Posten im Sicherheitsrat berufen. Zuvor hatte er als Berater des am 28. Februar getöteten Religionsführers Ayatollah Ali Chamenei gearbeitet. Der Aufstieg des 67-Jährigen überraschte damals viele Beobachter. Laridschani galt als Pragmatiker und hegte Ambitionen auf das Präsidentenamt. Für die Wahl 2024 wurde er jedoch vom mächtigen Wächterrat, einem Kontrollgremium, disqualifiziert.



Laridschani studierte Mathematik und galt als „Mann des Systems“, vertrat in den vergangenen Jahren jedoch auch wiederholt moderatere Positionen. Wie viele heutige Politiker machte er zunächst Karriere bei der Revolutionsgarde und stieg bis zum Brigadegeneral auf, ehe er Anfang der Neunzigerjahre aus dem aktiven Dienst ausschied. Er soll eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der jüngsten Massenproteste gespielt haben, berichtete das Exilmedium Iranwire. Tausende Demonstranten wurden bei den Aufständen Anfang Januar getötet.



Irans Sicherheitsrat befasst sich mit Fragen der nationalen Sicherheit, der Landesverteidigung und dem Schutz der Islamischen Revolution. Neben dem Präsidenten als Vorsitzendem gehören dem Gremium mit rund einem Dutzend Mitgliedern mehrere Minister und Generäle an. Der Rat kann Entscheidungen treffen, ohne das Parlament einzubeziehen, die nach Zustimmung des Religionsführers endgültig sind.



Anfang März porträtierte SZ-Korrespondent Raphael Geiger Laridschani in diesem Text: