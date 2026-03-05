Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran dementiert geheime Kontaktaufnahme zur CIA
Hisbollah-Chef: „Wir werden uns nicht ergeben“
Nato geht von iranischem Beschuss auf die Türkei aus - iranischer Botschafter einbestellt
Containerschiff von Projektil in Straße von Hormus getroffen
Türkei fängt iranische Rakete ab
Irans Militär greift kurdische Gruppen im Irak an
Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak angegriffen. Es seien drei Raketen auf das Hauptquartier oppositioneller Verbände abgefeuert worden, meldete die staatlichen Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf die Militärführung in Teheran. Der regierungstreue Sender Press TV veröffentlichte Videos, auf denen Einschläge in den Stellungen „antiiranischer Separatisten“ zu sehen sein sollen.
US-Medien berichteten zuletzt, Präsident Donald Trump erwäge, kurdische Gruppen für einen Aufstand gegen Irans Regierung zu bewaffnen. Das Weiße Haus wies dies zurück.
Irakische Kurden inspizieren nach einem Drohnenangriff den Schaden an ihren Häusern in Irbil, Irak. Salar Salim/AP
US-Regierung dementiert Berichte über Bewaffnung von Kurden
Das Weiße Haus hat Berichte über eine geplante Bewaffnung kurdischer Gruppen durch die US-Regierung zurückgewiesen. Die Behauptung, US-Präsident Donald Trump habe derlei Plänen zugestimmt, sei falsch und sollte nicht verbreitet werden, sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt in Washington. Richtig sei, dass Trump mit kurdischen Anführern in der Region mit Blick auf den US-Stützpunkt im Norden des Iraks gesprochen habe.
US-Medien hatten zuvor berichtet, dass Trump einen Tag nach Beginn der Angriffe auf Iran auch mit dem irakischen Kurdenführer Masud Barsani gesprochen habe. Trump soll demnach erwägt haben, die irakischen Kurden bei einem Kampf gegen die iranische Führung zu unterstützen, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Regierungsvertreter.
Einem CNN-Bericht zufolge arbeitet der US-Geheimdienst CIA daran, kurdische Gruppen für einen Aufstand gegen Irans Regierung zu bewaffnen. Die US-Regierung sei dazu in Gesprächen sowohl mit der iranischen Opposition als auch mit Kurdenvertretern im Irak, berichtete der US-Sender unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.
Die Kurden sind eine ethnische Gruppe mit schätzungsweise 30 Millionen Mitgliedern, die vor allem im Irak, in Iran sowie in Syrien und der Türkei leben. Sie kämpfen seit Jahrzehnten für einen eigenen Staat und wurden lange im Irak wie auch in Iran verfolgt und unterdrückt. Die autonome Kurdenregion im Irak entstand nach dem Sturz von Diktator Saddam Hussein im Jahr 2003.
Die Lage im Überblick
- Am fünften Tag des Iran-Kriegs haben die Konfliktparteien ihre Angriffe im Nahe Osten unvermindert fortgesetzt.
- Die israelische Armee startete eine neue Angriffswelle in Iran und auf die Hisbollah in Libanon.
- Im Großraum Tel Aviv heulten indes wegen andauernder Raketenangriffe immer wieder die Warnsirenen – die Raketen flogen dabei nach Militärangaben erstmals parallel aus Iran und Libanon.
- Am US-Stützpunkt in der Nähe von Bagdad im Irak schlug eine Drohne ein.
- Die US-Marine will für eine sichere Passage von Öltankern durch die Straße von Hormus sorgen. Iran drohte, diese zu beschießen.
- Die Nato geht davon aus, dass Iran absichtlich eine Rakete auf das Bündnismitglied Türkei abgefeuert hat.
Israel startet neue Angriffswelle in Teheran
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle in Teheran begonnen. In einer Mitteilung des Militärs war die Rede von großangelegten Angriffen auf Infrastruktur der iranischen Führung in der Hauptstadt. Augenzeugen berichteten über Explosionsgeräusche in Teheran. Außerdem griff Israels Luftwaffe den Angaben zufolge mehrere Kommandozentren der proiranischen Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut an.
Explosion beschädigt Tanker vor Küste Kuwaits
Nach einer Explosion vor der Küste Kuwaits ist ein Tanker beschädigt worden und leckgeschlagen. Das meldet die britische Seefahrtsbehörde UKMTO. Die Besatzung sei in Sicherheit. Nach der Explosion sei ein kleines Boot gesichtet worden, das sich vom Ort des Geschehens entfernt habe. Das kuwaitische Innenministerium teilte mit, der Vorfall habe sich außerhalb der Hoheitsgewässer des Landes ereignet.
Israelische Luftwaffe greift Hisbollah-Stellungen in Beirut an
Die israelische Luftwaffe hat erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah in Beirut angegriffen. Ziel sei die Infrastruktur der Terrororganisation, erklärte die Armee. Zuvor hatte das Militär bereits ein Gebäude in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt als Stützpunkt der schiitischen Miliz identifiziert und einen Angriff angekündigt. Ein Armeesprecher rief die Anwohner dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.
Die Hisbollah hatte in der Nacht zu Montag begonnen, als Reaktion auf die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ali Chamenei Raketen auf Israel zu schießen. Seitdem greift auch Israels Militär in mehreren Teilen des Landes wieder massiv Ziele in Libanon an. In der Nacht auf Donnerstag zerstörten die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben mehrere Raketenabschussrampen und eine Drohnenfabrik der Hisbollah im Süden des Landes nahe der Grenze zu Israel. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Portugal erlaubt USA Nutzung von Militärbasis für Iran-Einsätze - Spanien will kein „Vasall“ sein
Portugal hat den USA die Nutzung des Luftwaffenstützpunkts Lajes auf den Azoren während der Bombardierung Irans gestattet. Ein langjähriges Abkommen mit Washington erlaubt den USA die Nutzung des Stützpunkts ohne vorherige Genehmigung in Friedenszeiten, verlangt jedoch die Zustimmung Portugals, sobald Feindseligkeiten beginnen – diese Zustimmung wurde nun erteilt.
Ministerpräsident Luís Montenegro verteidigte die Entscheidung am Mittwoch vor dem Parlament. Die Nutzung der Basis durch die USA stehe sowohl mit portugiesischem Recht als auch mit den Vereinbarungen mit den Vereinigten Staaten im Einklang, erklärte er. Die Genehmigung sei zu Verteidigungszwecken erteilt worden, basierend auf der Notwendigkeit und gegen militärische Ziele, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht. „Portugal unterhält objektiv gesehen enge Beziehungen zu unserem Verbündeten, den Vereinigten Staaten", sagte Montenegro. Iran habe mit seinen nuklearen Ambitionen und Langstreckenraketen wiederholt gegen internationale Normen verstoßen und unterstütze den internationalen Terrorismus.
Die Haltung Portugals steht in krassem Gegensatz zu der des Nachbarlandes Spanien, das entsprechende US-Anfragen abgelehnt und damit Präsident Donald Trump verärgert hatte. Darüber entbrannte ein Streit zwischen beiden Ländern. Während die Trump-Regierung erklärte, die Regierung in Madrid habe dem Druck aus Washington nachgegeben und einer Zusammenarbeit zugestimmt, dementierte dies Spaniens Außenminister José Manuel Albares. Die Regierung unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez verurteilt die Angriffe als rücksichtslos und illegal. Sánchez warnte in einer Fernsehansprache vor einer globalen Katastrophe. Seine Stellvertreterin María Jesús Montero betonte, Spanien werde kein „Vasall“ eines anderen Landes sein.
Macron warnt Netanjahu vor Bodenoffensive in Libanon
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dazu aufgerufen, von einer Bodenoffensive in Libanon abzusehen. Es sei wichtig, dass die territoriale Integrität Libanons gewahrt werde und die proiranische Hisbollah-Miliz ihre Angriffe auf Israel einstelle, teilte Macron nach Gesprächen mit Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun auf der Plattform X mit. Es sei wichtig, dass die Parteien zum Waffenruheabkommen zurückkehrten.
Frankreich werde die libanesischen Streitkräfte in ihren Bemühungen unterstützen, damit sie ihre Hoheitsaufgaben uneingeschränkt wahrnehmen und der Bedrohung durch die Hisbollah ein Ende setzen könnten, sagte Macron. Angesichts der humanitären Notlage im Südlibanon werde Frankreich unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um die vertriebenen libanesischen Bevölkerungsgruppen zu unterstützen.
Frankreich ist Libanon als frühere Mandatsmacht traditionell eng verbunden. Wie es aus dem Élysée-Palast hieß, machte Macron in einem Telefonat auch US-Präsident Donald Trump auf die Lage in Libanon aufmerksam.
Iran dementiert geheime Kontaktaufnahme zur CIA
Das iranische Geheimdienstministerium hat laut der Nachrichtenagentur Tasnim einen Bericht über mögliche geheime Kontakte zur Beendigung des Krieges dementiert. Anlass ist ein Bericht der New York Times, wonach Mitarbeiter des Ministeriums einen Tag nach Kriegsbeginn indirekt über den Geheimdienst eines Drittstaates an den US-Geheimdienst CIA herangetreten seien, um mögliche Bedingungen für ein Ende des Konflikts auszuloten. Eine „informierte Quelle“ bezeichnete dies laut Tasnim als falsch und Teil einer psychologischen Kriegsführung.
Die Informationen stammen laut New York Times von anonymen Beamten aus dem Nahen Osten und einem westlichen Land. US-Regierungsvertreter seien skeptisch, ob die Regierung von Donald Trump oder Iran wirklich bereit für einen Ausweg seien, hieß es.
Der Axios-Korrespondent Barak Ravid schrieb auf der Plattform X unter Berufung auf einen US-Beamten und eine „informierte Quelle“, dass Iran in den vergangenen Tagen über arabische Golfstaaten und andere Länder in der Region Botschaften an die USA gesendet habe. Die USA hätten diese Botschaften jedoch als Quatsch abgetan und nicht darauf reagiert.
US-Außenminister Rubio hält Angriffe auf Türkei für inakzeptabel
Nach dem Abfeuern einer Rakete aus Iran auf die Türkei haben die USA dem Nato-Partner ihre Unterstützung zugesichert. US-Außenminister Marco Rubio habe seinem türkischen Kollegen Hakan Fidan mitgeteilt, dass Angriffe auf das Hoheitsgebiet der Türkei inakzeptabel seien, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums mit.
Mit dem Abfeuern einer ballistischen Rakete auf die Türkei sorgte Iran für Empörung und eine weitere Eskalation des Nahost-Konflikts. Die Rakete war von einem Nato-Abwehrsystem in der türkischen Grenzregion abgefangen worden. Ein Teil der Abwehrrakete fiel in der Grenzprovinz Hatay auf eine freie Fläche, es gab keine Verletzten. Wo die iranische Rakete hätte einschlagen sollen, wurde zunächst nicht bekannt.
Die Türkei verhält sich im Krieg gegen Iran eigentlich neutral und hat sich lange um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht. In der Türkei sind aber auch US-Soldaten stationiert. Der wichtigste Nato-Luftwaffenstützpunkt im Land ist in Incirlik in der südtürkischen Provinz Adana. Nach US-Angaben sind dort rund 1 500 Militärangehörige stationiert. Der Stützpunkt gilt als wichtiges Militär-Drehkreuz in der Region.
Israel zerstört in Iran 300 Raketenwerfer - Angriffe lassen nach
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn der Angriffe in Iran rund 300 Raketenwerfer dort zerstört. „Wir glauben, dass unsere Einsätze gegen diese Raketenwerfer und gegen die Raketenbestände wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Anzahl der täglich abgefeuerten Raketen zurückgeht“, sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani am Abend.
Im Laufe des Tages hatte es in Israel zwar wieder mehrmals Raketenalarm gegeben. Laut Schoschani schießt Iran inzwischen aber mitunter nur noch einzelne Raketen Richtung Israel und nicht mehr mehrere auf einmal. Am Samstag, als Israel und die USA ihre Angriffe auf Ziele in Iran begonnen haben, seien vor dort aus noch „viele Dutzend“ Raketen Richtung Israel gefeuert worden. Auf die gesamte Region schoss Iran laut dem Militärsprecher bislang insgesamt „mehrere Hundert“ Raketen. Bereits am Dienstag hatte Schoschani erklärt, dass Irans Feuerkraft nachlasse.
Erstmals nahm Israels Militär den Angaben zufolge im Laufe des Tages auch „militärische Ziele“, darunter Raketenlager, in den Städten Isfahan und Schiras ins Visier.
Hisbollah-Chef: „Wir werden uns nicht ergeben“
Hisbollah-Chef Naim Kassim hat in einer ersten Ansprache seit der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Schiitenmiliz die Kampfbereitschaft seiner Organisation betont. „Wir werden uns dem Feind nicht ergeben“, sagte er in der im Fernsehen übertragenen Rede.
„Unsere Entscheidung ist Konfrontation und Widerstand bis an die äußersten Grenzen“, sagte Kassim. Israel sei seiner Ansicht nach eine „existenzielle Bedrohung“ für die Hisbollah, Libanon und die gesamte Region. „Was Israel getan hat, war keine Reaktion auf einen Raketenbeschuss, sondern vielmehr ein vorsätzlich geplanter Akt der Aggression“, sagte er weiter. Es sei die Pflicht der Hisbollah, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den gefährlichen Kurs fortgesetzter israelischer Aggression zu stoppen.
Ein israelischer Armeesprecher erklärte wiederum am Abend, die Hisbollah habe sich für einen Krieg mit Israel entschieden. Seinen Angaben zufolge hat Iran die Miliz massiv unter Druck gesetzt, in den Konflikt einzugreifen. Die Hisbollah stelle iranische Interessen über das Wohl der libanesischen Zivilbevölkerung, sagte der Sprecher. Israels Armee versucht laut eigenen Angaben, Unbeteiligte bei ihren Angriffen auf die Hisbollah in Libanon zu schonen. Das israelische Militär kämpfe gegen die Schiitenorganisation, um israelische Zivilisten vor deren Angriffen zu schützen, erklärte der Armeesprecher weiter.
Libanon: Mehr als 70 Tote durch israelische Angriffe
Bei den jüngsten israelischen Angriffen auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz in Libanon sind nach libanesischen Behördenangaben 72 Menschen getötet worden. 437 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit.
Die Hisbollah hatte in der Nacht zu Montag begonnen, als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ali Chamenei Raketen auf Israel zu schießen. Seitdem greift auch Israels Militär in mehreren Teilen des Landes wieder regelmäßig an, unter anderem auch in denen als Dahija bekannten Vororten Beiruts. Zehntausende Menschen wurden durch die gegenseitigen Angriffe bereits erneut vertrieben.
Israel: Angriff auf bedeutenden Militärkomplex in Teheran
Israels Luftwaffe hat laut Militärangaben in der iranischen Hauptstadt Teheran einen wichtigen militärischen Komplex bombardiert. Dort seien die Hauptquartiere aller Sicherheitsorganisationen Irans untergebracht, teilte die israelische Armee mit. Konkret handle es sich um die Hauptquartiere unter anderem der iranischen Revolutionsgarde, des Geheimdienstes sowie der Basidsch-Milizen.
Auch für die innere Sicherheit des Landes zuständige Mitarbeiter seien während des „großangelegten Angriffs“ vor Ort gewesen. Diese Mitarbeiter seien auch dafür verantwortlich, „die iranische Bevölkerung zu unterdrücken“, hieß es in einer Mitteilung der israelischen Armee. Auch die Basidsch-Milizen sind für ihr hartes Vorgehen gegen Proteste im eigenen Land bekannt. Über mögliche Schäden oder Opfer berichteten die iranischen Staatsmedien nicht.
Hegseth: Iranisches Kriegsschiff mit Torpedo versenkt - 80 Leichen geborgen
Das US-Militär hat nach Angaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth ein iranisches Kriegsschiff mit einem Torpedo versenkt. Ein amerikanisches U-Boot habe in internationalen Gewässern auf das Schiff geschossen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Hegseth zufolge war es der erste Angriff dieser Art seit dem Zweiten Weltkrieg.
Mindestens 80 Besatzungsmitglieder sind dabei getötet worden. Die Leichen seien nach dem Untergang des Schiffes geborgen worden, sagte der stellvertretende Außenminister Arun Hemachandra dem einheimischen Sender Ada Derana. Dutzende Crewmitglieder wurden zudem zunächst noch vermisst. Die sri-lankische Regierung hatte zuvor von mindestens 180 Personen an Bord des iranischen Schiffes IRIS Dana gesprochen. Von ihnen seien 32 bei einem gemeinsamen Bergungseinsatz der sri-lankischen Marine und der Luftwaffe vor der Südwestküste des Landes gerettet worden.
Zuvor war bekannt geworden, dass es auf der Fregatte IRIS Dena zu einer Explosion gekommen war. Das Schiff der iranischen Marine hatte den Berichten zufolge Seenotsignale abgesetzt. Die sri-lankischen Behörden hätten jedoch zunächst nichts über die Ursache der Explosion gesagt, berichtete die sri-lankischen Zeitung Daily Mirror unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Das Schiff war demnach in internationalen Gewässern unterwegs.
