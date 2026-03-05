Portugal erlaubt USA Nutzung von Militärbasis für Iran-Einsätze - Spanien will kein „Vasall“ sein

Portugal hat den USA die Nutzung des Luftwaffenstützpunkts Lajes auf den Azoren während der Bombardierung Irans gestattet. Ein langjähriges Abkommen mit Washington erlaubt den USA die Nutzung des Stützpunkts ohne vorherige Genehmigung in Friedenszeiten, verlangt jedoch die Zustimmung Portugals, sobald Feindseligkeiten beginnen – diese Zustimmung wurde nun erteilt.



Ministerpräsident Luís Montenegro verteidigte die Entscheidung am Mittwoch vor dem Parlament. Die Nutzung der Basis durch die USA stehe sowohl mit portugiesischem Recht als auch mit den Vereinbarungen mit den Vereinigten Staaten im Einklang, erklärte er. Die Genehmigung sei zu Verteidigungszwecken erteilt worden, basierend auf der Notwendigkeit und gegen militärische Ziele, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht. „Portugal unterhält objektiv gesehen enge Beziehungen zu unserem Verbündeten, den Vereinigten Staaten", sagte Montenegro. Iran habe mit seinen nuklearen Ambitionen und Langstreckenraketen wiederholt gegen internationale Normen verstoßen und unterstütze den internationalen Terrorismus.



Die Haltung Portugals steht in krassem Gegensatz zu der des Nachbarlandes Spanien, das entsprechende US-Anfragen abgelehnt und damit Präsident Donald Trump verärgert hatte. Darüber entbrannte ein Streit zwischen beiden Ländern. Während die Trump-Regierung erklärte, die Regierung in Madrid habe dem Druck aus Washington nachgegeben und einer Zusammenarbeit ⁠zugestimmt, dementierte dies Spaniens Außenminister José Manuel Albares. Die Regierung unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez verurteilt die Angriffe als rücksichtslos und illegal. Sánchez warnte in einer Fernsehansprache vor einer globalen Katastrophe. Seine Stellvertreterin María ⁠Jesús Montero betonte, Spanien werde kein „Vasall“ eines ‌anderen Landes ‌sein.