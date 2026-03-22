Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israel greift wichtige Brücke im Süden Libanons an
Netanjahu: Weitere Länder müssen sich Iran-Krieg anschließen
Iran und Hisbollah greifen Israel an – ein Toter
Zurückhaltende Reaktionen auf Trumps Ultimatum
Israel untersucht Versagen der Luftabwehr nach iranischem Angriff
Iran droht mit vollständiger Schließung der Hormus-Meerenge
Iran droht nach einem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump mit der vollständigen Schließung der Straße von Hormus, falls die USA iranische Kraftwerke angreifen. Die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge werde dann vollständig gesperrt und erst wieder geöffnet, wenn die zerstörten Kraftwerke wieder aufgebaut seien, teilten die iranischen Revolutionsgarden über den Staatssender Irib mit.
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist infolge des Iran-Kriegs bereits weitgehend zum Erliegen gekommen. Iran hat zuletzt in der Region wiederholt Schiffe angegriffen. Einzelne Schiffe konnten die Meerenge aber auch passieren.
In der Nacht auf Sonntag mitteleuropäischer Zeit Trump hatte eine weitere Ausweitung des Krieges am Persischen Golf angedroht, sollte Iran nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig öffnen. Dann würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, „beginnend mit dem größten!“, kündigte Trump an.
Die Revolutionsgarden antworteten daraufhin nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars: Sollte die Kraftstoff- und Energieinfrastruktur Irans angegriffen werden, werde das iranische Militär alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der gesamten Golfregion ins Visier nehmen.
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist infolge des Iran-Kriegs bereits weitgehend zum Erliegen gekommen. Iran hat zuletzt in der Region wiederholt Schiffe angegriffen. Einzelne Schiffe konnten die Meerenge aber auch passieren.
In der Nacht auf Sonntag mitteleuropäischer Zeit Trump hatte eine weitere Ausweitung des Krieges am Persischen Golf angedroht, sollte Iran nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig öffnen. Dann würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, „beginnend mit dem größten!“, kündigte Trump an.
Die Revolutionsgarden antworteten daraufhin nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars: Sollte die Kraftstoff- und Energieinfrastruktur Irans angegriffen werden, werde das iranische Militär alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der gesamten Golfregion ins Visier nehmen.
Angriffe in Golfstaaten gehen weiter
Mehr als drei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs durch die USA und Israel gehen die iranischen Angriffe in der Golfregion weiter. „Die Flugabwehrsysteme reagieren derzeit auf eine Bedrohung durch Raketen. Bitte bleiben Sie an einem sicheren Ort und folgen Sie offiziellen Kanälen für Warnungen und neue Informationen“, teilte die Katastrophenschutzbehörde in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, mit.
Die Vereinigten Arabischen Emirate reagierten nach Angaben des Verteidigungsministeriums bisher auf Beschuss mit 345 Raketen, 15 Marschflugkörpern und mehr als 1700 Drohnen. Zwei Angehörige der Streitkräfte und sechs Zivilisten kamen demnach in den Emiraten seit Kriegsbeginn ums Leben. 160 weitere Menschen seien verletzt worden.
Saudi-Arabiens Verteidigungsministerium erklärte, im Osten des Landes, wo die meisten Ölfelder liegen, seien mehrere Drohnen abgefangen worden. In der Nähe von Riad sei eine Rakete abgefangen worden, zwei weitere seien in offenem Gelände niedergegangen.
Bahrain hat nach Angaben seiner Streitkräfte bisher mehr als 140 iranische Raketen und mehr als 240 iranische Drohnen abgefangen.
Die Vereinigten Arabischen Emirate reagierten nach Angaben des Verteidigungsministeriums bisher auf Beschuss mit 345 Raketen, 15 Marschflugkörpern und mehr als 1700 Drohnen. Zwei Angehörige der Streitkräfte und sechs Zivilisten kamen demnach in den Emiraten seit Kriegsbeginn ums Leben. 160 weitere Menschen seien verletzt worden.
Saudi-Arabiens Verteidigungsministerium erklärte, im Osten des Landes, wo die meisten Ölfelder liegen, seien mehrere Drohnen abgefangen worden. In der Nähe von Riad sei eine Rakete abgefangen worden, zwei weitere seien in offenem Gelände niedergegangen.
Bahrain hat nach Angaben seiner Streitkräfte bisher mehr als 140 iranische Raketen und mehr als 240 iranische Drohnen abgefangen.
Die Hochhäuser der Skyline von Abu Dhabi, Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Sina Schuldt/dpa
Israel greift wichtige Brücke im Süden Libanons an
Die israelische Armee hat nach libanesischen Angaben eine wichtige Brücke angegriffen, die Südlibanon mit dem restlichen Teil des Landes verbindet. Die Brücke al-Kasmijeh sei beschossen worden, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Israels Armee hatte kurz zuvor mitgeteilt, sie habe eine Angriffswelle gegen Hisbollah-Infrastruktur im Süden Libanons begonnen. Es gab zunächst keine Informationen über Verletzte.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte am Vormittag angekündigt, man habe die Armee angewiesen, „sofort alle Brücken über den Litani-Fluss zu zerstören, die Terroraktivitäten dienen“. So solle verhindert werden, dass Mitglieder der mit Iran verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz und Waffen in den Süden gelangen. Außerdem solle das Militär die Zerstörung von Häusern im libanesischen Grenzgebiet zu Israel beschleunigen, um eine Bedrohung israelischer Grenzorte zu verhindern. Dabei folge man dem „Modell“ der Grenzgebiete im Gazastreifen.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte am Vormittag angekündigt, man habe die Armee angewiesen, „sofort alle Brücken über den Litani-Fluss zu zerstören, die Terroraktivitäten dienen“. So solle verhindert werden, dass Mitglieder der mit Iran verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz und Waffen in den Süden gelangen. Außerdem solle das Militär die Zerstörung von Häusern im libanesischen Grenzgebiet zu Israel beschleunigen, um eine Bedrohung israelischer Grenzorte zu verhindern. Dabei folge man dem „Modell“ der Grenzgebiete im Gazastreifen.
Schafe am Ufer des Qaraoun-Sees, des größten Stausees am Litani-Fluss. Die von Israel attackierte Brücke al-Kasmijeh überquert den Litani-Fluss und verbindet Südlibanon mit dem Norden des Landes (Archivbild). Marwan Naamani/dpa
Die Lage vor Ort
Netanjahu: Weitere Länder müssen sich Iran-Krieg anschließen
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat weitere Länder dazu gedrängt, sich dem Kampf gegen Iran anzuschließen. „Sie haben eine interkontinentale ballistische Rakete auf Diego Garcia abgefeuert“, sagte Netanjahu bei einem Besuch in der israelischen Wüstenstadt Arad, in der am Samstagabend eine iranische Rakete eingeschlagen und schwere Zerstörungen angerichtet hatte.
Netanjahu fragte: „Welchen weiteren Beweis brauchen Sie noch, dass dieses Regime, das die ganze Welt bedroht, gestoppt werden muss?“ Es sei an der Zeit, „dass die Staats- und Regierungschefs der übrigen Länder sich anschließen“, sagte Netanjahu, ohne dabei konkrete Staaten zu nennen. Einige bewegten sich bereits in diese Richtung, „aber es ist mehr nötig“. Es gehe um die „Sicherheit der ganzen Welt“, sagte der Regierungschef.
Netanjahu fragte: „Welchen weiteren Beweis brauchen Sie noch, dass dieses Regime, das die ganze Welt bedroht, gestoppt werden muss?“ Es sei an der Zeit, „dass die Staats- und Regierungschefs der übrigen Länder sich anschließen“, sagte Netanjahu, ohne dabei konkrete Staaten zu nennen. Einige bewegten sich bereits in diese Richtung, „aber es ist mehr nötig“. Es gehe um die „Sicherheit der ganzen Welt“, sagte der Regierungschef.
Iran und Hisbollah greifen Israel an – ein Toter
Bei einem Raketenangriff auf den Norden Israels ist nach Angaben von Sanitätern mindestens ein Mensch getötet worden. Zwei Fahrzeuge seien bei dem Vorfall in Misgav Am an Israels Grenze zu Libanon ausgebrannt, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. „Wir kamen am Einsatzort an und sahen zwei Fahrzeuge in Flammen stehen“, erzählte ein Sanitäter. „Während der Löscharbeiten der Feuerwehrkräfte entdeckten wir einen Mann auf dem Fahrersitz. Wir führten medizinische Untersuchungen durch – er zeigte keine Lebenszeichen, und wir mussten seinen Tod feststellen.“
Der libanesische TV-Sender Al-Manar berichtete, eine Raketensalve sei von Libanon aus in Richtung Misgav Am abgefeuert worden. Der Sender steht der proiranischen libanesischen Hisbollah-Miliz nahe.
Iran hat derweil seine massiven Raketenangriffe auf israelische Ziele fortgesetzt. Im Großraum Tel Aviv heulten erneut die Sirenen, Menschen eilten in Schutzräume. Nach Angaben von Sanitätern sind 15 Menschen verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Mann habe schwere Verletzungen erlitten, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Nach Polizeiangaben gab es mehrere Einschläge im Bereich des Großraums Tel Aviv. Ein Armeesprecher teilte mit, Iran habe bei dem Angriff erneut Streumunition eingesetzt. Eine Rakete mit Streumunition zerbricht häufig über dem Ziel in der Luft und verteilt dann Submunitionen, auch Bomblets genannt, über einem großen Gebiet. Nach Militärangaben beträgt der Radius der Einschläge bei dieser Art von Waffe rund zehn Kilometer. Iran bestätigte einen Angriff auf Tel Aviv. Man habe Raketen auf die Küstenmetropole sowie auf weitere Städte in Israel abgefeuert, berichtete die der Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim.
Das iranische Militär teilte derweil mit, es habe den internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv mit Drohnen angegriffen. Dafür gab es von der israelischen Armee keine Bestätigung.
Der libanesische TV-Sender Al-Manar berichtete, eine Raketensalve sei von Libanon aus in Richtung Misgav Am abgefeuert worden. Der Sender steht der proiranischen libanesischen Hisbollah-Miliz nahe.
Iran hat derweil seine massiven Raketenangriffe auf israelische Ziele fortgesetzt. Im Großraum Tel Aviv heulten erneut die Sirenen, Menschen eilten in Schutzräume. Nach Angaben von Sanitätern sind 15 Menschen verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Mann habe schwere Verletzungen erlitten, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Nach Polizeiangaben gab es mehrere Einschläge im Bereich des Großraums Tel Aviv. Ein Armeesprecher teilte mit, Iran habe bei dem Angriff erneut Streumunition eingesetzt. Eine Rakete mit Streumunition zerbricht häufig über dem Ziel in der Luft und verteilt dann Submunitionen, auch Bomblets genannt, über einem großen Gebiet. Nach Militärangaben beträgt der Radius der Einschläge bei dieser Art von Waffe rund zehn Kilometer. Iran bestätigte einen Angriff auf Tel Aviv. Man habe Raketen auf die Küstenmetropole sowie auf weitere Städte in Israel abgefeuert, berichtete die der Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim.
Das iranische Militär teilte derweil mit, es habe den internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv mit Drohnen angegriffen. Dafür gab es von der israelischen Armee keine Bestätigung.
Katar: Tote bei Absturz eines Militärhubschraubers
In Katar sind beim Absturz eines Militärhubschraubers mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Dabei verunglückten vier Mitglieder der katarischen Streitkräfte, ein türkischer Soldat und zwei Techniker einer türkischen Sicherheitsfirma, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte. Diese seien in dem katarischen Hubschrauber bei einem gemeinsamen Einsatz beider Militärs über Wasser abgestürzt.
Das katarische Verteidigungsministerium sprach von einer „technischen Störung während eines Routine-Einsatzes“. Auch die türkische Seite sprach von einem „technischen Versagen“. Es gab keine Hinweise darauf, dass der Hubschrauber möglicherweise bei einem iranischen Angriff abgeschossen wurde. Es war unklar, wohin der Hubschrauber bei dem Einsatz flog.
Katar ist im seit drei Wochen laufenden Krieg der USA und Israels gegen Iran wiederholt Ziel von Angriffen geworden. Katars Flugabwehr fing dabei iranische Drohnen und Raketen ab, zudem schossen die katarischen Streitkräfte zwei iranische Kampfflugzeuge ab.
Das katarische Verteidigungsministerium sprach von einer „technischen Störung während eines Routine-Einsatzes“. Auch die türkische Seite sprach von einem „technischen Versagen“. Es gab keine Hinweise darauf, dass der Hubschrauber möglicherweise bei einem iranischen Angriff abgeschossen wurde. Es war unklar, wohin der Hubschrauber bei dem Einsatz flog.
Katar ist im seit drei Wochen laufenden Krieg der USA und Israels gegen Iran wiederholt Ziel von Angriffen geworden. Katars Flugabwehr fing dabei iranische Drohnen und Raketen ab, zudem schossen die katarischen Streitkräfte zwei iranische Kampfflugzeuge ab.
Zurückhaltende Reaktionen auf Trumps Ultimatum
US-Präsident Donald Trump droht, iranische Kraftwerke zu zerstören, sollte das Land die Straße von Hormus nicht binnen 48 Stunden freigeben. Verschiedene Länder haben sich nun zu dem Ultimatum von Trump zurückhaltend geäußert.
Verteidigungsminister Boris Pistorius will das 48-Stunden-Ultimatum von Trump nicht kommentieren. "Ich würde sagen: abwarten", sagte er bei einem Japan-Besuch auf eine entsprechende Frage. "Wir werden sehen, was passiert." Zudem bekräftigt Pistorius, dass Deutschland sich erst nach einem Waffenstillstand beteiligen würde. Man sei bereit zu helfen, ob bei der Minenräumung "oder was auch immer", "aber eben erst nach Beendigung der Kampfhandlungen". "Alles andere macht überhaupt keinen Sinn." Deutschland wolle sich nicht in den Krieg hineinziehen lassen.
Die britische Regierung hält sich bedeckt. Trump spreche für sich selbst und könne seine Aussagen selbst verteidigen, sagte der britische Wohnungsbauminister Steve Reed dem Sender Sky News auf die Frage nach der britischen Haltung. "Wir werden uns nicht in den Krieg hineinziehen lassen, aber wir werden unsere eigenen Interessen in der Region schützen." Großbritannien werde mit seinen Verbündeten zusammenarbeiten, um die Lage zu deeskalieren.
Japan könnte sich nach den Worten von Außenminister Toshimitsu Motegi an einer Minenräumung in der Straße von Hormus beteiligen. Voraussetzung sei jedoch ein Waffenstillstand in dem Krieg zwischen den USA, Israel und Iran, sagte Motegi. Japan importiert rund 90 Prozent seines Öls über die Meerenge, die Iran im Zuge des Krieges weitgehend geschlossen hat. US-Präsident Donald Trump hatte die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zuvor gedrängt, sich stärker für die Öffnung der wichtigen Schifffahrtsroute zu engagieren.
Verteidigungsminister Boris Pistorius will das 48-Stunden-Ultimatum von Trump nicht kommentieren. "Ich würde sagen: abwarten", sagte er bei einem Japan-Besuch auf eine entsprechende Frage. "Wir werden sehen, was passiert." Zudem bekräftigt Pistorius, dass Deutschland sich erst nach einem Waffenstillstand beteiligen würde. Man sei bereit zu helfen, ob bei der Minenräumung "oder was auch immer", "aber eben erst nach Beendigung der Kampfhandlungen". "Alles andere macht überhaupt keinen Sinn." Deutschland wolle sich nicht in den Krieg hineinziehen lassen.
Die britische Regierung hält sich bedeckt. Trump spreche für sich selbst und könne seine Aussagen selbst verteidigen, sagte der britische Wohnungsbauminister Steve Reed dem Sender Sky News auf die Frage nach der britischen Haltung. "Wir werden uns nicht in den Krieg hineinziehen lassen, aber wir werden unsere eigenen Interessen in der Region schützen." Großbritannien werde mit seinen Verbündeten zusammenarbeiten, um die Lage zu deeskalieren.
Japan könnte sich nach den Worten von Außenminister Toshimitsu Motegi an einer Minenräumung in der Straße von Hormus beteiligen. Voraussetzung sei jedoch ein Waffenstillstand in dem Krieg zwischen den USA, Israel und Iran, sagte Motegi. Japan importiert rund 90 Prozent seines Öls über die Meerenge, die Iran im Zuge des Krieges weitgehend geschlossen hat. US-Präsident Donald Trump hatte die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zuvor gedrängt, sich stärker für die Öffnung der wichtigen Schifffahrtsroute zu engagieren.
Israel untersucht Versagen der Luftabwehr nach iranischem Angriff
Die israelische Armee geht der Frage nach, warum die Luftabwehr bei iranischen Angriffen am Samstagabend nicht so funktioniert hat wie gewünscht. Die Abwehrsysteme hätten zwar ausgelöst, die Raketen jedoch nicht gestoppt, erklärte der israelische Militärsprecher Effie Defrin auf der Plattform X. „Wir werden den Vorfall untersuchen und daraus lernen“, kündigte der Brigadegeneral an.
Bisher gibt es keine Erkenntnisse über die Ursachen. Generell kann die israelische Luftverteidigung bei massiven Angriffen an Grenzen stoßen: Viele gleichzeitig angreifende Raketen können Sensoren überfordern und die Bestände an Abfangraketen übersteigen.
Bei mehreren Einschlägen in den Städten Dimona und Arad wurden am späten Samstagabend (Ortszeit) mehr als 100 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Elf Personen sind bei der Attacke schwer verletzt worden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach nach dem Beschuss von Arad von einem „sehr schwierigen Abend im Kampf um unsere Zukunft“. „Wir sind entschlossen, unsere Feinde weiterhin an allen Fronten anzugreifen“, hieß es in einer Mitteilung seines Büros.
Die iranischen Revolutionsgarden teilten am frühen Sonntag mit, sie hätten „militärische Anlagen“ und Sicherheitszentren ins Visier genommen. Dimona und Arad liegen in der Nähe mehrerer Militärstützpunkte, darunter der Luftwaffenstützpunkt Nevatim, einer der größten des Landes. Etwa 13 Kilometer südöstlich von Dimona befindet sich zudem ein streng abgeschirmter Atomreaktor Israels.
Bisher gibt es keine Erkenntnisse über die Ursachen. Generell kann die israelische Luftverteidigung bei massiven Angriffen an Grenzen stoßen: Viele gleichzeitig angreifende Raketen können Sensoren überfordern und die Bestände an Abfangraketen übersteigen.
Bei mehreren Einschlägen in den Städten Dimona und Arad wurden am späten Samstagabend (Ortszeit) mehr als 100 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Elf Personen sind bei der Attacke schwer verletzt worden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach nach dem Beschuss von Arad von einem „sehr schwierigen Abend im Kampf um unsere Zukunft“. „Wir sind entschlossen, unsere Feinde weiterhin an allen Fronten anzugreifen“, hieß es in einer Mitteilung seines Büros.
Die iranischen Revolutionsgarden teilten am frühen Sonntag mit, sie hätten „militärische Anlagen“ und Sicherheitszentren ins Visier genommen. Dimona und Arad liegen in der Nähe mehrerer Militärstützpunkte, darunter der Luftwaffenstützpunkt Nevatim, einer der größten des Landes. Etwa 13 Kilometer südöstlich von Dimona befindet sich zudem ein streng abgeschirmter Atomreaktor Israels.
Bericht: Britisches Atom-U-Boot ins Arabische Meer verlegt
Großbritannien hat einem Zeitungsbericht zufolge ein atomgetriebenes U-Boot ins Arabische Meer verlegt. Das mit Tomahawk-Marschflugkörpern ausgestattete U-Boot ermögliche Langstreckenangriffe, sollte der Konflikt in der Region eskalieren, berichtet die Zeitung Daily Mail. Eine Stellungnahme des britischen Verteidigungsministeriums liegt zunächst nicht vor.
Trump setzt Iran Ultimatum für Öffnung der Straße von Hormus
US-Präsident Donald Trump droht Iran mit der Zerstörung seiner Energieanlagen, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Andernfalls würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, "beginnend mit dem größten!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Iran reagierte auf die Drohung mit einer Gegendrohung: Für den Fall eines Angriffs auf die eigene Treibstoff- und Energieinfrastruktur kündigte das Vereinigte Kampfkommando der iranischen Streitkräfte einen Vergeltungsschlag an. Dann würden sämtliche Energieanlagen der USA in der Region ins Visier genommen, berichten iranische Medien.
Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist eine wichtige Ader für den internationalen Handel mit Öl und Flüssiggas. Teheran hat infolge der amerikanisch-israelischen Angriffe in Iran mehrfach gedroht, dort passierende Schiffe anzugreifen. Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist seit Kriegsbeginn vor drei Wochen praktisch zum Erliegen gekommen.
US-Medienberichten zufolge bombardieren US-Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber verstärkt iranische Drohnen und Kriegsschiffe, um die wichtige Straße von Hormus freizubekommen. Auch setzten die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben bunkerbrechende Bomben ein, um besonders geschützte iranische Raketenstellungen an der Straße von Hormus anzugreifen.
Die aktuelle Lage im Iran-Krieg - in Karten, Satellitenbildern und Videos - finden Sie hier:
Iran reagierte auf die Drohung mit einer Gegendrohung: Für den Fall eines Angriffs auf die eigene Treibstoff- und Energieinfrastruktur kündigte das Vereinigte Kampfkommando der iranischen Streitkräfte einen Vergeltungsschlag an. Dann würden sämtliche Energieanlagen der USA in der Region ins Visier genommen, berichten iranische Medien.
Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist eine wichtige Ader für den internationalen Handel mit Öl und Flüssiggas. Teheran hat infolge der amerikanisch-israelischen Angriffe in Iran mehrfach gedroht, dort passierende Schiffe anzugreifen. Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist seit Kriegsbeginn vor drei Wochen praktisch zum Erliegen gekommen.
US-Medienberichten zufolge bombardieren US-Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber verstärkt iranische Drohnen und Kriegsschiffe, um die wichtige Straße von Hormus freizubekommen. Auch setzten die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben bunkerbrechende Bomben ein, um besonders geschützte iranische Raketenstellungen an der Straße von Hormus anzugreifen.
Die aktuelle Lage im Iran-Krieg - in Karten, Satellitenbildern und Videos - finden Sie hier:
Trump: Haben Iran von der Landkarte gefegt
US-Präsident Donald Trump hält sich im Iran-Krieg für einen erfolgreichen Feldherrn. In Reaktion auf eine Analyse des New York Times-Autoren David Sanger, wonach Trump viele seiner Kriegsziele bislang nicht erreicht habe, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social trotzig zurück: "Doch, das habe ich, und Wochen früher als geplant!" Die USA hätten Iran "von der Landkarte gefegt." Das Land habe keine Führung mehr, die Marine und Luftwaffe seien vernichtet. Auch habe es "absolut keine Verteidigung mehr".
Iran wolle einen Deal abschließen, bekräftigte Trump. "Ich will das nicht! Wir sind Wochen vor dem Zeitplan", schrieb der US-Präsident weiter. Er hatte zuvor mitgeteilt, er erwäge, die Angriffe in Iran zurückzufahren. Die USA stünden kurz davor, ihre Ziele in dem seit drei Wochen andauernden Krieg zu erreichen.
Iran wolle einen Deal abschließen, bekräftigte Trump. "Ich will das nicht! Wir sind Wochen vor dem Zeitplan", schrieb der US-Präsident weiter. Er hatte zuvor mitgeteilt, er erwäge, die Angriffe in Iran zurückzufahren. Die USA stünden kurz davor, ihre Ziele in dem seit drei Wochen andauernden Krieg zu erreichen.
Iran: Mehr als 1500 Tote seit Kriegsbeginn
In Iran sind seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe Ende Februar nach offiziellen Angaben mehr als 1500 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien mehr als 200 Menschen im Alter von unter 18 Jahren, teilte der iranische Staatssender Irib unter Berufung auf das Gesundheitsministerium auf der Plattform X mit. 21 000 weitere Menschen seien verletzt. Mehr als 220 medizinische Zentren hätten in Sicherheit gebracht werden müssen. 21 medizinische Mitarbeiter seien tot, berichtete der iranische Sender weiter.
Saudi-Arabien weist Irans Botschaftspersonal aus
Saudi-Arabien hat den Militärattaché der iranischen Botschaft sowie vier weitere Botschaftsangehörige zu unerwünschten Personen erklärt und des Landes verwiesen. Sie seien aufgefordert, Saudi-Arabien innerhalb von 24 Stunden zu verlassen, heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Das Ministerium verweist auf fortgesetzte Aktionen der Islamischen Republik gegen Saudi-Arabien – „seine Souveränität, zivile Einrichtungen, Zivilisten, wirtschaftliche Interessen und diplomatische Vertretungen innerhalb des Königreichs“. Am Donnerstag hatte bereits der Golfstaat Katar die Militär- und Sicherheitsattachés der iranischen Botschaft sowie deren Mitarbeiter des Landes verwiesen.
Israel: Mindestens 60 Verletzte nach weiterem Angriff
Bei einem iranischen Raketenangriff in der israelischen Wüstenstadt Arad wurden mindestens 60 Menschen verletzt. Eine Rakete schlug zwischen mehreren Gebäuden ein. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom erlitten sieben Menschen schwere Verletzungen, darunter auch ein vierjähriges Mädchen. Aufnahmen von vor Ort zeigten massiv beschädigte Wohnhäuser.
„Es handelt sich um einen schlimmen Einsatzort“, sagte ein Sanitäter. „Wir sahen große Zerstörungen an mehreren Gebäuden, dichter schwarzer Rauch stieg an mehreren Stellen auf und es herrschte großes Chaos vor Ort.“ Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem „sehr schweren Abend in unserem Kampf um unsere Zukunft“.
„Es handelt sich um einen schlimmen Einsatzort“, sagte ein Sanitäter. „Wir sahen große Zerstörungen an mehreren Gebäuden, dichter schwarzer Rauch stieg an mehreren Stellen auf und es herrschte großes Chaos vor Ort.“ Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem „sehr schweren Abend in unserem Kampf um unsere Zukunft“.
Bilder zeigen die Zerstörung nach einem Raketeneinschlag in der israelischen Stadt Arad. REUTERS/Ilan Assayag
Rettungskräfte und israelische Soldaten sind vor Ort. . REUTERS/Ilan Assayag