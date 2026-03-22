Zurückhaltende Reaktionen auf Trumps Ultimatum

US-Präsident Donald Trump droht, iranische Kraftwerke zu zerstören, sollte das Land die Straße von Hormus nicht binnen 48 Stunden freigeben. Verschiedene Länder haben sich nun zu dem Ultimatum von Trump zurückhaltend geäußert.



Verteidigungsminister Boris Pistorius will das 48-Stunden-Ultimatum von Trump nicht kommentieren. "Ich würde sagen: abwarten", sagte er bei einem Japan-Besuch auf eine entsprechende Frage. "Wir werden sehen, was passiert." Zudem bekräftigt Pistorius, dass Deutschland sich erst nach einem Waffenstillstand beteiligen würde. Man sei bereit zu helfen, ob bei der Minenräumung "oder was auch immer", "aber eben erst nach Beendigung der Kampfhandlungen". "Alles andere macht überhaupt keinen Sinn." Deutschland wolle sich nicht in den Krieg hineinziehen lassen.



Die britische Regierung hält sich bedeckt. Trump spreche für sich selbst und könne seine Aussagen selbst verteidigen, sagte der britische Wohnungsbauminister Steve Reed dem Sender Sky News auf die Frage nach der britischen Haltung. "Wir werden uns nicht in den Krieg hineinziehen ​lassen, aber wir werden unsere eigenen Interessen in der Region schützen." Großbritannien werde mit seinen Verbündeten zusammenarbeiten, um die Lage zu deeskalieren.



Japan könnte sich nach den Worten von Außenminister Toshimitsu Motegi an einer Minenräumung in der Straße von Hormus beteiligen. Voraussetzung sei jedoch ein Waffenstillstand in dem Krieg zwischen den USA, Israel ​und Iran, sagte Motegi. Japan importiert rund 90 Prozent seines Öls über die Meerenge, die Iran im Zuge des Krieges ⁠weitgehend geschlossen hat. US-Präsident Donald Trump hatte die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zuvor gedrängt, sich stärker für die Öffnung der wichtigen Schifffahrtsroute zu engagieren.