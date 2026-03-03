Netanjahu: Krieg gegen Iran wird nicht endlos sein

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnet den Krieg der USA und Israels gegen Iran als Tor zum Frieden. „Dies ist kein endloser Krieg, dies ist das Tor zum Frieden“, sagt Netanjahu im US-Fernsehsender Fox News. Der Krieg werde schnelle und entscheidende Maßnahmen beinhalten. ​Auf die Frage, ob er einen dauerhaften Weg zum Frieden im Nahen Osten sehe, antwortet er mit „Ja“.



Zudem rechtfertigte er den Angriff auf Iran mit dem angeblichen Bau neuer Bunker zum Schutz der iranischen Raketen- und Atomprogramme. „Der Grund, warum wir jetzt handeln mussten“, sei, dass Iran nach den Bombardierungen seiner Atomanlagen und seiner Raketenarsenale im vergangenen Jahr mit dem Bau „neuer Anlagen, unterirdischer Bunker“ begonnen habe, sagte Netanjahu dem US-Sender Fox News. Das Raketen- und „Atombombenprogramm“ wäre sonst „innerhalb von Monaten“ unangreifbar gewesen, behauptete Netanjahu.



Wenn man jetzt nicht gehandelt hätte, „hätte man in Zukunft nichts mehr tun können“, sagte Netanjahu dem Sender weiter. Israel hatte Iran bereits im Juni vergangenen Jahres angegriffen. Das US-Militär hatte sich knapp eine Woche später Israel angeschlossen und Irans Atomanlagen bombardiert. „Man könnte meinen, sie hätten ihre Lektion gelernt, aber das haben sie nicht, denn sie sind unverbesserlich. Sie sind völlig fanatisch, was ihr Ziel angeht, Amerika zu zerstören“, sagte der israelische Ministerpräsident dem US-Fernsehsender.



Netanjahu sieht die Gelegenheit, neben dem Regime in Iran auch andere Feinde zu beseitigen, schreibt Tomas Avenarius: