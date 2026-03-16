Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bundesregierung warnt vor größeren Bodeneinsätzen in Libanon
EU berät über Öffnung der Straße von Hormus – Japan und Australien lehnen ab
Israel beginnt neue Angriffswelle in Iran – Stromwerke in Teheran getroffen
Trump droht Nato und fordert Hilfe in der Straße von Hormus
Kallas schlägt UN-Abkommen für Straße von Hormus vor: kein Angriff auf Öltransporte
Israel bestätigt „begrenzte“ Bodeneinsätze in Libanon
Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen „begrenzte und gezielte Bodeneinsätze“ im Süden des Nachbarlands Libanon begonnen. Ziel seien in der Gegend aktive Hisbollah-Mitglieder und die Infrastruktur der Miliz, teilte Israels Armee mit. Die Einsätze am Boden seien „Teil umfassenderer Verteidigungsmaßnahmen“, um die Einwohner im angrenzenden Nordisrael zu schützen.
Die Armee sei dabei nun in Gebieten im Einsatz, in denen sie zuvor nicht gewesen sei, sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani. In diesen Gegenden stelle die Hisbollah eine Bedrohung für Israels Zivilbevölkerung dar. Um welche Orte es sich genau handle, wollte er nicht mitteilen. Ob Israels Armee diese neuen Gebiete halten werde, wird laut dem Sprecher erst noch festgelegt. Die Entscheidung hänge von der weiteren Planung und dem weiteren Verlauf ab.
Israels Armee teilte weiter mit, dass sie vor dem Einmarsch der Soldaten Angriffe mit Artillerie und aus der Luft ausgeführt habe, „um Bedrohungen im Einsatzgebiet zu minimieren“. Die Times of Israel sprach von einer „Erweiterung der Pufferzone“ in Südlibanon, „um die Bedrohung durch die Hisbollah von der Grenze fernzuhalten“.
Die Times of Israel hatte bereits am Wochenende berichtet, dass israelische Bodentruppen bei Kämpfen in Südlibanon Dutzende Milizionäre der Iran-treuen Hisbollah getötet hätten. Israels Verteidigungsministerium bestätigte den Bericht auf Anfrage. Zudem seien Waffenlager, ein Kommandozentrum und Beobachtungsposten der Hisbollah zerstört worden.
In Libanon herrscht die Sorge vor einer größeren Bodenoffensive Israels in dem Land. Nach Darstellung des Nachrichtenportals Axios will Israel das gesamte Gebiet südlich des Litani-Flusses einnehmen, um die militärische Infrastruktur der Hisbollah zu zerschlagen.
Die Armee sei dabei nun in Gebieten im Einsatz, in denen sie zuvor nicht gewesen sei, sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani. In diesen Gegenden stelle die Hisbollah eine Bedrohung für Israels Zivilbevölkerung dar. Um welche Orte es sich genau handle, wollte er nicht mitteilen. Ob Israels Armee diese neuen Gebiete halten werde, wird laut dem Sprecher erst noch festgelegt. Die Entscheidung hänge von der weiteren Planung und dem weiteren Verlauf ab.
Israels Armee teilte weiter mit, dass sie vor dem Einmarsch der Soldaten Angriffe mit Artillerie und aus der Luft ausgeführt habe, „um Bedrohungen im Einsatzgebiet zu minimieren“. Die Times of Israel sprach von einer „Erweiterung der Pufferzone“ in Südlibanon, „um die Bedrohung durch die Hisbollah von der Grenze fernzuhalten“.
Die Times of Israel hatte bereits am Wochenende berichtet, dass israelische Bodentruppen bei Kämpfen in Südlibanon Dutzende Milizionäre der Iran-treuen Hisbollah getötet hätten. Israels Verteidigungsministerium bestätigte den Bericht auf Anfrage. Zudem seien Waffenlager, ein Kommandozentrum und Beobachtungsposten der Hisbollah zerstört worden.
In Libanon herrscht die Sorge vor einer größeren Bodenoffensive Israels in dem Land. Nach Darstellung des Nachrichtenportals Axios will Israel das gesamte Gebiet südlich des Litani-Flusses einnehmen, um die militärische Infrastruktur der Hisbollah zu zerschlagen.
Das ist die Lage in Nahost
IEA-Chef: größter Ölengpass der Geschichte
Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) führt der Irankrieg zur größten Unterbrechung des Ölnachschubs in der Geschichte, die Auswirkungen seien massiver als nach dem Ölschock 1973. Die stärksten Effekte seien in Asien zu spüren, sagte IEA-Chef Fatih Birol in einer Videokonferenz.
Seiner Ansicht nach habe die Ankündigung der Freigabe von Ölreserven in einem Rekordvolumen von 400 Millionen Barrel vergangene Woche einen dämpfenden Effekt auf den Preisanstieg gehabt. Den Angaben zufolge verfügen die 32 Mitgliedsstaaten über 1,4 Milliarden Barrel Öl-Notreserven und könnten bei Bedarf weitere Ölvorräte freigeben. "Die derzeitige Freigabe wird, sobald sie abgeschlossen ist, die Notvorräte in den IEA-Ländern nur um etwa 20 Prozent reduzieren", sagte Birol.
Begonnen wurde mit der Freigabe der Reserven in Asien und Ozeanien. Wenn notwendig, könnten weitere Freigaben erfolgen. Es gebe auch Bemühungen anderer Ölstaaten außerhalb der Golfregion, die Produktion zu erhöhen, sagte Birol. Länder wie Indien, Kolumbien, Singapur, Thailand und Vietnam hätten Unterstützung angeboten. Er hoffe, dass sich die Märkte damit erholen.
Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums hatte zuvor gesagt, am Montag oder Dienstag werde die Verordnung zur Freigabe eines Teils der deutschen Ölreserven unterzeichnet. Danach könne das Öl auf dem Markt angeboten werden. Es gehe insgesamt um rund 2,65 Millionen Tonnen Öl.
Seiner Ansicht nach habe die Ankündigung der Freigabe von Ölreserven in einem Rekordvolumen von 400 Millionen Barrel vergangene Woche einen dämpfenden Effekt auf den Preisanstieg gehabt. Den Angaben zufolge verfügen die 32 Mitgliedsstaaten über 1,4 Milliarden Barrel Öl-Notreserven und könnten bei Bedarf weitere Ölvorräte freigeben. "Die derzeitige Freigabe wird, sobald sie abgeschlossen ist, die Notvorräte in den IEA-Ländern nur um etwa 20 Prozent reduzieren", sagte Birol.
Begonnen wurde mit der Freigabe der Reserven in Asien und Ozeanien. Wenn notwendig, könnten weitere Freigaben erfolgen. Es gebe auch Bemühungen anderer Ölstaaten außerhalb der Golfregion, die Produktion zu erhöhen, sagte Birol. Länder wie Indien, Kolumbien, Singapur, Thailand und Vietnam hätten Unterstützung angeboten. Er hoffe, dass sich die Märkte damit erholen.
Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums hatte zuvor gesagt, am Montag oder Dienstag werde die Verordnung zur Freigabe eines Teils der deutschen Ölreserven unterzeichnet. Danach könne das Öl auf dem Markt angeboten werden. Es gehe insgesamt um rund 2,65 Millionen Tonnen Öl.
UN: Israelischer Angriff auf Gefängnis im Juni 2025 war Kriegsverbrechen
Eine UN-Untersuchungskommission stuft einen israelischen Luftangriff auf ein Gefängnis im vergangenen Jahr als Kriegsverbrechen ein. Es gebe hinreichende Gründe für die Annahme, dass Israel bei dem Angriff auf das Ewin-Gefängnis in Teheran im vergangenen Juni vorsätzlich ein ziviles Ziel angegriffen habe, sagt die Vorsitzende der Kommission, Sara Hossain, vor dem UN-Menschenrechtsrat. Bei dem Angriff im Zuge des Zwölftage-Krieges seien 80 Personen, darunter ein Kind und acht Frauen, ums Leben gekommen. Eine Stellungnahme Israels liegt nicht vor.
Bedrohung für den Weltraum? Israel zerstört Anlage in Teheran
Bei Angriffen auf Ziele in Teheran hat Israels Luftwaffe Armeeangaben zufolge eine Anlage ins Visier genommen und zerstört, in der Iran Fähigkeiten für Angriffe auf Satelliten im Weltraum entwickelt haben soll. Die von Irans Regierung genutzte Einrichtung sei deshalb „eine Bedrohung für Israels Satelliten und Weltraumressourcen anderer Länder“ gewesen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Über sein eigenes Raumfahrtprogramm hatte Teheran in der Vergangenheit erklärt, dass es keinerlei militärische Ziele verfolge. Da das Programm jedoch von der iranischen Revolutionsgarde gelenkt und ausgeführt wird, gibt es international Zweifel an dieser Darstellung.
Israels Armee warf dem Land nun vor, seit Jahren „erhebliche Mittel in die Entwicklung seiner Fähigkeiten zur Kriegsführung im Weltraum“ zu investieren. Teheran wolle auf diese Weise die regionale und internationale Stabilität untergraben. Das israelische Militär sprach von einem „bedeutenden Schlag im Herzen Teherans“.
Auf dem getroffenen Gelände wurde den Angaben zufolge auch der Satellit Chamran-1 entwickelt, den Iran im Herbst 2024 in die Erdumlaufbahn brachte. Laut dem Land handelte es sich auch dabei um einen Forschungssatelliten mit ausschließlich wissenschaftlichen Zielen. Die Islamische Republik hat bereits öfter Satelliten in den Weltraum befördert, um eigenen Angaben zufolge Daten über Wetter, Naturkatastrophen und Landwirtschaft zu gewinnen.
Über sein eigenes Raumfahrtprogramm hatte Teheran in der Vergangenheit erklärt, dass es keinerlei militärische Ziele verfolge. Da das Programm jedoch von der iranischen Revolutionsgarde gelenkt und ausgeführt wird, gibt es international Zweifel an dieser Darstellung.
Israels Armee warf dem Land nun vor, seit Jahren „erhebliche Mittel in die Entwicklung seiner Fähigkeiten zur Kriegsführung im Weltraum“ zu investieren. Teheran wolle auf diese Weise die regionale und internationale Stabilität untergraben. Das israelische Militär sprach von einem „bedeutenden Schlag im Herzen Teherans“.
Auf dem getroffenen Gelände wurde den Angaben zufolge auch der Satellit Chamran-1 entwickelt, den Iran im Herbst 2024 in die Erdumlaufbahn brachte. Laut dem Land handelte es sich auch dabei um einen Forschungssatelliten mit ausschließlich wissenschaftlichen Zielen. Die Islamische Republik hat bereits öfter Satelliten in den Weltraum befördert, um eigenen Angaben zufolge Daten über Wetter, Naturkatastrophen und Landwirtschaft zu gewinnen.
Bundesregierung warnt vor größeren Bodeneinsätzen in Libanon
Die Bundesregierung äußert sich „enorm beunruhigt“ über die Entwicklungen in Libanon und warnt die israelische Regierung vor einer größeren Bodenoffensive. „Der Blick auf diesen Teil des Kriegsgebietes erfüllt uns mit Sorge, weil wir Vorbereitung für eine größere israelische Bodenoffensive sehen“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Eine solche Offensive würde „die ohnehin angespannte humanitäre Lage in der Region deutlich verschlechtern und noch mal zu einem erhöhten Fluchtgeschehen beitragen“, fügte er hinzu. Deswegen fordere man „unsere israelischen Freunde eindringlich auf, diesen Weg nicht einzuschlagen, und sind auch im Kontakt, diese Botschaft mitzuteilen“, sagte Kornelius.
Die Bundesregierung verurteile scharf, dass die Hisbollah-Miliz aufseiten Irans wieder in den Kampf gegen Israel eingetreten sei. Die Hisbollah müsse die Kämpfe einstellen und die Waffen niederlegen. Man begrüße, dass es Anstrengungen gebe, die Gespräche zwischen Israel und Libanon wieder in Gang zu setzen, sagte Kornelius. Die Bundesregierung fordere Israel zudem auf, zivile Ziele und die Friedenstruppe der UN-Beobachtermission Unifil nicht anzugreifen. Unifil-Blauhelmsoldaten waren zuletzt im Grenzgebiet zu Israel immer wieder zwischen die Fronten und unter Beschuss geraten.
Die Bundesregierung verurteile scharf, dass die Hisbollah-Miliz aufseiten Irans wieder in den Kampf gegen Israel eingetreten sei. Die Hisbollah müsse die Kämpfe einstellen und die Waffen niederlegen. Man begrüße, dass es Anstrengungen gebe, die Gespräche zwischen Israel und Libanon wieder in Gang zu setzen, sagte Kornelius. Die Bundesregierung fordere Israel zudem auf, zivile Ziele und die Friedenstruppe der UN-Beobachtermission Unifil nicht anzugreifen. Unifil-Blauhelmsoldaten waren zuletzt im Grenzgebiet zu Israel immer wieder zwischen die Fronten und unter Beschuss geraten.
EU berät über Öffnung der Straße von Hormus – Japan und Australien lehnen ab
Die EU-Staaten beraten nach Angaben der Außenbeauftragten Kaja Kallas über Möglichkeiten zur Öffnung der Straße von Hormus. "Es liegt in unserem Interesse, die Straße von Hormus offen zu halten, und deshalb diskutieren wir auch, was wir in dieser Hinsicht von europäischer Seite aus tun können", sagt Kallas vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel.
Frankreich hat selbst einen Begleitschutz für Handelsschiffe ins Spiel gebracht. Nach Beratungen der G7-Gruppe großer Industrienationen, der Frankreich dieses Jahr vorsitzt, verkündete Präsident Emmanuel Macron, die G7-Staaten wollten die Straße von Hormus für die Handelsschifffahrt befahrbar machen, indem sie Öltanker und Frachtschiffe eskortieren lassen. Allerdings schränkte er ein, dass die Voraussetzungen dafür derzeit nicht gegeben seien.
Großbritanniens Premierminister Keir Starmer sieht die Sicherung der Straße von Hormus entgegen der Forderung von US-Präsident Donald Trump nicht als Aufgabe der Nato. „Das wird keine Nato-Mission sein und war auch nie als eine solche vorgesehen“, sagte Starmer. Zuständig sein müsse eine Allianz von Partnern in Europa, am Golf und mit den USA. Zuvor hatte der britische Energieminister Ed Miliband gesagt, Großbritannien werde mit seinen Verbündeten dafür zu sorgen, dass die Straße von Hormus wieder befahrbar wird.
Bundeskanzler Friedrich Merz erteilte einem Militäreinsatz in der Straße von Hormus allerdings eine Absage. Für ihn gebe es im Augenblick „keine Veranlassung, über eine militärische Absicherung der Seewege nachzudenken“, sagte der CDU-Vorsitzende. Deutschland sei nicht Teil dieses Krieges „und wir wollen es auch nicht werden“, betonte er.
Japan und Australien erklären ebenfalls, sie planten keine Entsendung von Kriegsschiffen in die für die weltweite Ölversorgung wichtige Wasserstraße zwischen Iran und der arabischen Halbinsel. Trump hatte am Wochenende die Nato-Mitglieder gewarnt, es wäre sehr schlecht für das westliche Verteidigungsbündnis, sollten sie nicht helfen, die Straße von Hormus zwischen dem Golf von Oman und dem Persischen Golf wieder zu öffnen. Iran will die Passage blockieren und hat mit Angriffen auf Tanker und Frachter gedroht.
Die Nato hat sich zurückhaltend zu den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einem Bündniseinsatz in der Meerenge zwischen Iran und der Arabischen Halbinsel geäußert. Alliierte hätten bereits zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Mittelmeer ergriffen, sagte ein Sprecher in Brüssel. Es sei zudem bekannt, dass einzelne Alliierte mit den USA und anderen darüber sprächen, was sie darüber hinaus tun könnten – auch im Zusammenhang mit der Sicherheit in der Straße von Hormus.
Trump hat auch China aufgefordert, sich an der Öffnung der Meerenge zu beteiligen. Peking reagiert zurückhaltend. Wegen der derzeitigen Situation stehe man in Kontakt mit allen Seiten, erklärt das chinesische Außenministerium. Man sei einer Deeskalation der Lage verpflichtet. Zur Drohung Trumps, den geplanten China-Besuch zu verschieben, sagt Ministeriumssprecher Lin Jian, man spreche mit den USA über die Besuchspläne. Die Diplomatie auf Ebene der Staatschefs spiele eine unersetzliche Rolle für die strategische Ausrichtung der Beziehungen.
Frankreich hat selbst einen Begleitschutz für Handelsschiffe ins Spiel gebracht. Nach Beratungen der G7-Gruppe großer Industrienationen, der Frankreich dieses Jahr vorsitzt, verkündete Präsident Emmanuel Macron, die G7-Staaten wollten die Straße von Hormus für die Handelsschifffahrt befahrbar machen, indem sie Öltanker und Frachtschiffe eskortieren lassen. Allerdings schränkte er ein, dass die Voraussetzungen dafür derzeit nicht gegeben seien.
Großbritanniens Premierminister Keir Starmer sieht die Sicherung der Straße von Hormus entgegen der Forderung von US-Präsident Donald Trump nicht als Aufgabe der Nato. „Das wird keine Nato-Mission sein und war auch nie als eine solche vorgesehen“, sagte Starmer. Zuständig sein müsse eine Allianz von Partnern in Europa, am Golf und mit den USA. Zuvor hatte der britische Energieminister Ed Miliband gesagt, Großbritannien werde mit seinen Verbündeten dafür zu sorgen, dass die Straße von Hormus wieder befahrbar wird.
Bundeskanzler Friedrich Merz erteilte einem Militäreinsatz in der Straße von Hormus allerdings eine Absage. Für ihn gebe es im Augenblick „keine Veranlassung, über eine militärische Absicherung der Seewege nachzudenken“, sagte der CDU-Vorsitzende. Deutschland sei nicht Teil dieses Krieges „und wir wollen es auch nicht werden“, betonte er.
Japan und Australien erklären ebenfalls, sie planten keine Entsendung von Kriegsschiffen in die für die weltweite Ölversorgung wichtige Wasserstraße zwischen Iran und der arabischen Halbinsel. Trump hatte am Wochenende die Nato-Mitglieder gewarnt, es wäre sehr schlecht für das westliche Verteidigungsbündnis, sollten sie nicht helfen, die Straße von Hormus zwischen dem Golf von Oman und dem Persischen Golf wieder zu öffnen. Iran will die Passage blockieren und hat mit Angriffen auf Tanker und Frachter gedroht.
Die Nato hat sich zurückhaltend zu den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einem Bündniseinsatz in der Meerenge zwischen Iran und der Arabischen Halbinsel geäußert. Alliierte hätten bereits zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Mittelmeer ergriffen, sagte ein Sprecher in Brüssel. Es sei zudem bekannt, dass einzelne Alliierte mit den USA und anderen darüber sprächen, was sie darüber hinaus tun könnten – auch im Zusammenhang mit der Sicherheit in der Straße von Hormus.
Trump hat auch China aufgefordert, sich an der Öffnung der Meerenge zu beteiligen. Peking reagiert zurückhaltend. Wegen der derzeitigen Situation stehe man in Kontakt mit allen Seiten, erklärt das chinesische Außenministerium. Man sei einer Deeskalation der Lage verpflichtet. Zur Drohung Trumps, den geplanten China-Besuch zu verschieben, sagt Ministeriumssprecher Lin Jian, man spreche mit den USA über die Besuchspläne. Die Diplomatie auf Ebene der Staatschefs spiele eine unersetzliche Rolle für die strategische Ausrichtung der Beziehungen.
EU schickt mehr als 450 Millionen Euro Hilfe nach Nahost
Die Europäische Union gibt mehr als 450 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Nahost. Sie soll Menschen in Jordanien, Syrien, Ägypten, in Libanon und in den palästinensischen Gebieten helfen, wie die Europäische Kommission mitteilte. Europa müsse weiterhin zu den Menschen in Krisengebieten halten, teilte die EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, Hadja Lahbib, mit. „Wir werden weiterhin lebensrettende Hilfe leisten, solange sie benötigt wird.“
Nach dem Plan der Kommission sollen 210 Millionen Euro nach Syrien gehen. Mehr als 16 Millionen Menschen seien dort ein Jahr nach dem Sturz des Langzeitmachthabers Baschar al-Assad noch auf Unterstützung angewiesen. In die palästinensischen Gebiete sollen 124 Millionen Euro fließen und nach Libanon etwa 100 Millionen. Die Gelder werden zum Beispiel für Lebensmittel, die medizinische Versorgung, Unterkünfte und Bildungsangebote für Kinder verwendet.
Angesichts des Kriegs in Iran unterstützt die EU auch Flüge, die in der Region gestrandete Bürgerinnen und Bürger nach Europa bringen. In den vergangenen Wochen sind so mehr als 11 000 Menschen zurückgeholt worden.
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hatte zuvor schon Hilfe für Libanon angekündigt: "Um die Not zu lindern, habe ich entschieden, ein Soforthilfepaket in Höhe von 188 Millionen Euro zu schnüren."
Nach dem Plan der Kommission sollen 210 Millionen Euro nach Syrien gehen. Mehr als 16 Millionen Menschen seien dort ein Jahr nach dem Sturz des Langzeitmachthabers Baschar al-Assad noch auf Unterstützung angewiesen. In die palästinensischen Gebiete sollen 124 Millionen Euro fließen und nach Libanon etwa 100 Millionen. Die Gelder werden zum Beispiel für Lebensmittel, die medizinische Versorgung, Unterkünfte und Bildungsangebote für Kinder verwendet.
Angesichts des Kriegs in Iran unterstützt die EU auch Flüge, die in der Region gestrandete Bürgerinnen und Bürger nach Europa bringen. In den vergangenen Wochen sind so mehr als 11 000 Menschen zurückgeholt worden.
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hatte zuvor schon Hilfe für Libanon angekündigt: "Um die Not zu lindern, habe ich entschieden, ein Soforthilfepaket in Höhe von 188 Millionen Euro zu schnüren."
Israel beginnt neue Angriffswelle in Iran – Stromwerke in Teheran getroffen
Israels Armee greift eigenen Angaben zufolge erneut Ziele in Iran an. Sie sprach von einer „großangelegten Angriffswelle“, die in den Städten Teheran, Schiras und Tabris die Infrastruktur der Führung ins Visier nehme. Auch iranische Medien meldeten eine neue Angriffswelle in der Hauptstadt Teheran. Im Osten der Stadt seien nach israelisch-amerikanischen Angriffen Explosionen zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Das staatliche Fernsehnetzwerk SNN meldete Explosionen an mehreren Orten in der Metropole.
Bei den Luftangriffen seien neben städtischer Infrastruktur auch Wohngebiete bombardiert worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Es sei eine „beträchtliche Zahl von Menschen“ getötet oder verletzt worden, hieß es in dem Bericht ohne konkrete Zahlen. Die Attacken erfolgten demnach im Nordwesten, im Zentrum und im Südosten der Millionenmetropole.
Iranischen Angaben zufolge ist ein Gebäude der städtischen Stromwerke getroffen worden. Das Verwaltungsgebäude im Stadtteil Schohada sei getroffen worden, berichtete das staatliche TV-Netzwerk SNN. Mehrere Mitarbeiter und Ingenieure kamen demnach ums Leben. Durch die Druckwelle der Explosion seien auch Gebäude in unmittelbarer Nähe beschädigt worden. Splitter hätten Passanten in den Tod gerissen und verletzt.
Die Bevölkerung Teherans ist nun seit mehr als zwei Wochen vom Internet abgeschnitten. Nachrichten dringen folglich nur schwer nach außen. Am Sonntag meldete die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks zudem den Einbruch von Verbindungen bei einem der letzten Telekommunikationsnetzwerke.
Bei den Luftangriffen seien neben städtischer Infrastruktur auch Wohngebiete bombardiert worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Es sei eine „beträchtliche Zahl von Menschen“ getötet oder verletzt worden, hieß es in dem Bericht ohne konkrete Zahlen. Die Attacken erfolgten demnach im Nordwesten, im Zentrum und im Südosten der Millionenmetropole.
Iranischen Angaben zufolge ist ein Gebäude der städtischen Stromwerke getroffen worden. Das Verwaltungsgebäude im Stadtteil Schohada sei getroffen worden, berichtete das staatliche TV-Netzwerk SNN. Mehrere Mitarbeiter und Ingenieure kamen demnach ums Leben. Durch die Druckwelle der Explosion seien auch Gebäude in unmittelbarer Nähe beschädigt worden. Splitter hätten Passanten in den Tod gerissen und verletzt.
Die Bevölkerung Teherans ist nun seit mehr als zwei Wochen vom Internet abgeschnitten. Nachrichten dringen folglich nur schwer nach außen. Am Sonntag meldete die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks zudem den Einbruch von Verbindungen bei einem der letzten Telekommunikationsnetzwerke.
Trump droht Nato und fordert Hilfe in der Straße von Hormus
US-Präsident Donald Trump drängt im Iran-Krieg die Nato-Verbündeten mit konfrontativen Worten zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der wichtigen Straße von Hormus. Die Nato werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner der USA dabei nicht helfen, sagte Trump in einem kurzen Interview der Financial Times. Sollte es "keine Reaktion geben oder sollte die Reaktion negativ ausfallen, wird dies, denke ich, sehr schlecht für die Zukunft der Nato sein", wurde Trump zitiert.
Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus, die sehr wichtig ist für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas, ist wegen des Kriegs und drohender iranischer Angriffe praktisch zum Erliegen gekommen. Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf US-Beamte, die Regierung in Washington werde voraussichtlich schon in dieser Woche bekanntgeben, dass mehrere Länder sich zur Bildung einer Koalition bereit erklärt hätten, die Schiffe durch die Meerenge eskortieren soll. Die USA und potenzielle Koalitionsländer diskutierten noch darüber, ob diese Einsätze vor oder nach Kriegsende beginnen sollen, berichtete die Zeitung.
In dem achtminütigen Gespräch mit der Financial Times erwähnte Trump auch China. Die Volksrepublik sei wie Europa - und anders als die USA - stark vom Öl aus der Golfregion abhängig, wurde Trump weiter zitiert. Tatsächlich beziehen die Europäer aber nur einen Bruchteil der Ölmenge aus dieser Weltregion, den China von dort importiert. Ein in diesem Monat in China geplantes Gipfeltreffen mit Staatspräsident Xi Jinping könne er verschieben, sagte Trump der Zeitung zufolge.
Es sei "nur angemessen, dass diejenigen, die von der Meerenge profitieren, dazu beitragen, dass dort nichts Schlimmes passiert", wurde der Republikaner zitiert. Trotz seiner Warnung an die Adresse der Nato zeigte er sich demnach pessimistisch, dass die Verbündeten seinen Appellen Gehör schenken würden.
"Wir hätten ihnen in der Ukraine nicht helfen müssen. Die Ukraine ist Tausende von Kilometern von uns entfernt. Aber wir haben ihnen geholfen", wurde Trump mit Blick auf die Nato zitiert. "Jetzt werden wir sehen, ob sie uns helfen. Denn ich habe schon lange gesagt, dass wir für sie da sein werden, sie aber nicht für uns. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie da sein werden."
Auf die Frage der Financial Times, welche Hilfe er genau erwarte, habe Trump erwidert: "Was auch immer nötig ist." Er habe hinzugefügt, dass die Verbündeten Minensuchboote entsenden sollten, von denen Europa viel mehr besitze als die USA. Außerdem deutete er an, dass er Hilfe dabei erwarte, "einige böswillige Akteure an der (iranischen) Küste auszuschalten".
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Freitag einem Militäreinsatz in der Meerenge eine Absage erteilt. Für ihn gebe es im Augenblick "keine Veranlassung, über eine militärische Absicherung der Seewege nachzudenken", sagte der CDU-Vorsitzende. Deutschland sei nicht Teil dieses Kriegs "und wir wollen es auch nicht werden", betonte er.
Lesen Sie hier mehr über Deutschlands Nahost-Dilemma:
Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus, die sehr wichtig ist für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas, ist wegen des Kriegs und drohender iranischer Angriffe praktisch zum Erliegen gekommen. Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf US-Beamte, die Regierung in Washington werde voraussichtlich schon in dieser Woche bekanntgeben, dass mehrere Länder sich zur Bildung einer Koalition bereit erklärt hätten, die Schiffe durch die Meerenge eskortieren soll. Die USA und potenzielle Koalitionsländer diskutierten noch darüber, ob diese Einsätze vor oder nach Kriegsende beginnen sollen, berichtete die Zeitung.
In dem achtminütigen Gespräch mit der Financial Times erwähnte Trump auch China. Die Volksrepublik sei wie Europa - und anders als die USA - stark vom Öl aus der Golfregion abhängig, wurde Trump weiter zitiert. Tatsächlich beziehen die Europäer aber nur einen Bruchteil der Ölmenge aus dieser Weltregion, den China von dort importiert. Ein in diesem Monat in China geplantes Gipfeltreffen mit Staatspräsident Xi Jinping könne er verschieben, sagte Trump der Zeitung zufolge.
Es sei "nur angemessen, dass diejenigen, die von der Meerenge profitieren, dazu beitragen, dass dort nichts Schlimmes passiert", wurde der Republikaner zitiert. Trotz seiner Warnung an die Adresse der Nato zeigte er sich demnach pessimistisch, dass die Verbündeten seinen Appellen Gehör schenken würden.
"Wir hätten ihnen in der Ukraine nicht helfen müssen. Die Ukraine ist Tausende von Kilometern von uns entfernt. Aber wir haben ihnen geholfen", wurde Trump mit Blick auf die Nato zitiert. "Jetzt werden wir sehen, ob sie uns helfen. Denn ich habe schon lange gesagt, dass wir für sie da sein werden, sie aber nicht für uns. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie da sein werden."
Auf die Frage der Financial Times, welche Hilfe er genau erwarte, habe Trump erwidert: "Was auch immer nötig ist." Er habe hinzugefügt, dass die Verbündeten Minensuchboote entsenden sollten, von denen Europa viel mehr besitze als die USA. Außerdem deutete er an, dass er Hilfe dabei erwarte, "einige böswillige Akteure an der (iranischen) Küste auszuschalten".
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Freitag einem Militäreinsatz in der Meerenge eine Absage erteilt. Für ihn gebe es im Augenblick "keine Veranlassung, über eine militärische Absicherung der Seewege nachzudenken", sagte der CDU-Vorsitzende. Deutschland sei nicht Teil dieses Kriegs "und wir wollen es auch nicht werden", betonte er.
Lesen Sie hier mehr über Deutschlands Nahost-Dilemma:
Nach Brand am Flughafen Dubai: Flugverkehr läuft wieder an
Ein Drohneneinschlag hat am Flughafen Dubai ein Treibstofflager in Brand gesetzt und den Luftverkehr stundenlang lahmgelegt. Am Vormittag durften dann wieder erste Flieger starten und landen, wie die Regierung auf X mitteilte. Zuvor hatten Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht, es gab nach Behördenangaben keine Verletzten.
Dubai gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Airport dort – normalerweise eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze – ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion ohnehin massiv eingeschränkt. Schon vor der jüngsten Attacke galt kein regulärer Flugplan.
Dubai gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Airport dort – normalerweise eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze – ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion ohnehin massiv eingeschränkt. Schon vor der jüngsten Attacke galt kein regulärer Flugplan.
Kallas schlägt UN-Abkommen für Straße von Hormus vor: kein Angriff auf Öltransporte
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas will die iranische Blockade der Straße von Hormus mit einer diplomatischen Vereinbarung nach dem Vorbild des Ukraine-Getreide-Abkommens beenden. Sie habe mit UN-Generalsekretär António Guterres darüber gesprochen, ob sich die Initiative vom Schwarzen Meer auf die Golfregion übertragen lasse, sagte Kallas vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Ziel sei es, den Transport von Öl und Gas durch die für die weltweite Energieversorgung wichtige Straße von Hormus wieder zu ermöglichen.
Das Schwarzmeer-Abkommen hatte es der Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges erlaubt, Agrargüter sicher zu exportieren. Kallas prüft nun, ob ein ähnlicher Mechanismus für die Straße von Hormus geschaffen werden kann. Die Meerenge ist wegen des seit mittlerweile mehr als zwei Wochen andauernden Krieges zwischen Iran und den USA und Israel faktisch gesperrt. Iranische Streitkräfte greifen dort Schiffe an, was ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung abschneidet. Kallas warnte, die Blockade gefährde nicht nur die Energieversorgung Asiens, sondern auch die Produktion von Düngemitteln. "Sollte es in diesem Jahr an Düngemitteln mangeln, wird es im nächsten Jahr zu Nahrungsmittelknappheit kommen", sagte sie.
Neben der diplomatischen Initiative nach dem Ukraine-Modell diskutieren die Minister auch eine militärische Option. Dabei geht es um eine mögliche Ausweitung des Mandats des EU-Marine-Einsatzes "Aspides", die bislang Handelsschiffe im Roten Meer schützt. Bundesaußenminister Johann Wadephul hatte sich hierzu jedoch skeptisch geäußert. Kallas räumte ein, dass die Zustimmung der Mitgliedstaaten erforderlich sei. "Wenn die Mitgliedstaaten sagen, dass wir in dieser Sache nichts unternehmen, dann ist das natürlich ihre Entscheidung", sagte Kallas. Man müsse jedoch diskutieren, wie man helfen könne, die wichtige Wasserstraße zu öffnen.
Das Schwarzmeer-Abkommen hatte es der Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges erlaubt, Agrargüter sicher zu exportieren. Kallas prüft nun, ob ein ähnlicher Mechanismus für die Straße von Hormus geschaffen werden kann. Die Meerenge ist wegen des seit mittlerweile mehr als zwei Wochen andauernden Krieges zwischen Iran und den USA und Israel faktisch gesperrt. Iranische Streitkräfte greifen dort Schiffe an, was ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung abschneidet. Kallas warnte, die Blockade gefährde nicht nur die Energieversorgung Asiens, sondern auch die Produktion von Düngemitteln. "Sollte es in diesem Jahr an Düngemitteln mangeln, wird es im nächsten Jahr zu Nahrungsmittelknappheit kommen", sagte sie.
Neben der diplomatischen Initiative nach dem Ukraine-Modell diskutieren die Minister auch eine militärische Option. Dabei geht es um eine mögliche Ausweitung des Mandats des EU-Marine-Einsatzes "Aspides", die bislang Handelsschiffe im Roten Meer schützt. Bundesaußenminister Johann Wadephul hatte sich hierzu jedoch skeptisch geäußert. Kallas räumte ein, dass die Zustimmung der Mitgliedstaaten erforderlich sei. "Wenn die Mitgliedstaaten sagen, dass wir in dieser Sache nichts unternehmen, dann ist das natürlich ihre Entscheidung", sagte Kallas. Man müsse jedoch diskutieren, wie man helfen könne, die wichtige Wasserstraße zu öffnen.
Fünfte iranische Fußballerin zieht Asyl in Australien zurück
Eine fünfte Spielerin der iranischen Frauen-Fußballnationalmannschaft hat ihren Asylantrag in Australien zurückgezogen und das Land verlassen. Australische Medien berichteten unter Berufung auf iranische Staatsmedien, dass es sich dabei um die Kapitänin des Teams handele. Sie soll in der Nacht aus Australien abgeflogen sein, auf dem Weg in ihr Heimatland. Damit haben inzwischen fünf der sieben Teammitglieder, denen die australische Regierung nach dem Asien-Cup humanitäre Visa gewährt hatte, ihre Asylgesuche wieder zurückgezogen. Zwei Frauen wollen demnach weiterhin in Australien bleiben.
Nach dem Turnier hatten zunächst fünf Mitglieder Asyl beantragt und die Zusage mit Australiens Innenminister Tony Burke gefeiert. Kurz darauf erhielten eine weitere iranische Fußballerin sowie ein Mitglied des Teams ebenfalls Asyl. Das Schicksal des iranischen Teams hatte in der vergangenen Woche für großen Wirbel gesorgt. Die Auswahl war wegen eines stillen Protests beim in Australien ausgetragenen Asien-Cup in der Heimat in die Kritik geraten.
Beim ersten Gruppenspiel hatten die Spielerinnen während der Nationalhymne geschwiegen – in Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet. Staatsmedien bezeichneten sie später als „Verräterinnen“, auch wenn sie bei den folgenden Partien wieder mitsangen und salutierten. Beobachter befürchten, dass den Frauen in Iran schlimme Konsequenzen drohen könnten – oder, dass ihre Familien unter Druck geraten, falls sie nicht zurückkehren sollten.
„Sie standen unter großem Stress. Sie wussten nicht, was sie tun sollten, sie machten sich Sorgen um ihre Familie, ihr Vermögen in Iran und fragten sich, welche Entscheidung jetzt die beste sei“, hatte Naghmeh Danai, die Migrationsberaterin der australischen Regierung, in der vergangenen Woche berichtet, nachdem sie mit den Asylsuchenden gesprochen hatte.
Nach dem Turnier hatten zunächst fünf Mitglieder Asyl beantragt und die Zusage mit Australiens Innenminister Tony Burke gefeiert. Kurz darauf erhielten eine weitere iranische Fußballerin sowie ein Mitglied des Teams ebenfalls Asyl. Das Schicksal des iranischen Teams hatte in der vergangenen Woche für großen Wirbel gesorgt. Die Auswahl war wegen eines stillen Protests beim in Australien ausgetragenen Asien-Cup in der Heimat in die Kritik geraten.
Beim ersten Gruppenspiel hatten die Spielerinnen während der Nationalhymne geschwiegen – in Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet. Staatsmedien bezeichneten sie später als „Verräterinnen“, auch wenn sie bei den folgenden Partien wieder mitsangen und salutierten. Beobachter befürchten, dass den Frauen in Iran schlimme Konsequenzen drohen könnten – oder, dass ihre Familien unter Druck geraten, falls sie nicht zurückkehren sollten.
„Sie standen unter großem Stress. Sie wussten nicht, was sie tun sollten, sie machten sich Sorgen um ihre Familie, ihr Vermögen in Iran und fragten sich, welche Entscheidung jetzt die beste sei“, hatte Naghmeh Danai, die Migrationsberaterin der australischen Regierung, in der vergangenen Woche berichtet, nachdem sie mit den Asylsuchenden gesprochen hatte.
Israel meldet Zerstörung von Ali Chameneis Regierungsflieger
Israels Militär hat die Zerstörung eines iranischen Regierungsfliegers gemeldet, der in der Vergangenheit vom obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei genutzt worden sein soll. „Damit wurde dem iranischen Regime ein weiteres strategisches Gut entzogen“, hieß es in einem auf Persisch verfassten Beitrag der israelischen Streitkräfte auf X. Der Flieger sei für Flüge im In- und Ausland verwendet worden.
Irans oberster Führer Chamenei wurde am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff in der Hauptstadt Teheran getötet. Offiziell flog das Staatsoberhaupt seit seiner Ernennung 1989 zum Religionsführer nie ins Ausland. Chamenei reiste jedoch gelegentlich in die iranischen Provinzen. Der Flughafen Mehrabad, Sitz der iranischen Regierungsflotte, wurde in den vergangenen Tagen mehrfach bombardiert.
Irans oberster Führer Chamenei wurde am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff in der Hauptstadt Teheran getötet. Offiziell flog das Staatsoberhaupt seit seiner Ernennung 1989 zum Religionsführer nie ins Ausland. Chamenei reiste jedoch gelegentlich in die iranischen Provinzen. Der Flughafen Mehrabad, Sitz der iranischen Regierungsflotte, wurde in den vergangenen Tagen mehrfach bombardiert.
Saudi-Arabien fängt mehr als 60 Drohnen ab
Saudi-Arabien hat in der Nacht mehr als 60 Drohnen im ölreichen Osten des Landes abgefangen. Die Drohnen seien zerstört worden, erklärte das Verteidigungsministerium. Im Osten des Königreichs um Abkaik liegen die größten Ölfelder und -anlagen des Landes, die im Krieg mit Iran schon mehrfach Ziel von Angriffen wurden. Zugleich kündigte das Ministerium einen neuen Dienst an, mit dem Bewohner des Landes „verdächtige Aktivitäten am Himmel“ melden können. Der Dienst ist Teil einer Handy-Anwendung für Bürgerdienste in Saudi-Arabien.
Auch die Vereinigten Arabischen Emirate standen erneut unter Beschuss. Das Verteidigungsministerium sprach ohne nähere Details von „Bedrohungen mit Drohnen und Raketen aus Iran“. Das Emirat Fudschaira meldete ein großes Feuer nach einem Drohnenangriff auf dortige Ölanlagen. Iran hat die Emirate im Krieg bisher besonders stark angegriffen. Die Angriffe in den Emiraten haben eine ähnliche Intensität wie Irans Angriffe in Israel.
Auch die Vereinigten Arabischen Emirate standen erneut unter Beschuss. Das Verteidigungsministerium sprach ohne nähere Details von „Bedrohungen mit Drohnen und Raketen aus Iran“. Das Emirat Fudschaira meldete ein großes Feuer nach einem Drohnenangriff auf dortige Ölanlagen. Iran hat die Emirate im Krieg bisher besonders stark angegriffen. Die Angriffe in den Emiraten haben eine ähnliche Intensität wie Irans Angriffe in Israel.