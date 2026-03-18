Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
US-Flugzeugträger muss Hafen anlaufen – zahlreiche Seeleute erleiden Rauchvergiftung
Irans Außenminister: System besteht trotz gezielter Tötungen weiter
USA setzen Bunkerbrecher gegen Stellungen an Straße von Hormus ein
Iranische Medien bestätigen Tod von Sicherheitschef Laridschani
Nato als „Einbahnstraße“: Trump wettert gegen Verbündete
Israel: Haben iranischen Geheimdienstchef getötet
Der iranische Geheimdienstminister ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff getötet worden. Ismail Chatib sei in der Nacht bei einem gezielten Angriff ums Leben gekommen, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz mit. Aus Iran gab es dazu zunächst keine Bestätigung. Katz sagte nach Angaben seines Büros, Chatib sei für Unterdrückung im eigenen Land und für „Bedrohungen nach außen“ verantwortlich gewesen.
„Die Intensität der Angriffe in Iran nimmt zu. Der iranische Geheimdienstminister Khatib wurde ebenfalls in der Nacht eliminiert“, sagte Katz einem Bericht der Times of Israel zufolge in einer Stellungnahme seines Büros während einer Sicherheitsbesprechung.
Chatib ist Anfang der Sechzigerjahre in der südwestlichen Provinz Chusestan geboren worden. Seit fünf Jahren war der schiitische Geistliche Minister für die Nachrichtendienste der Islamischen Republik. Zuvor ist er in verschiedenen Funktionen im iranischen Sicherheitsapparat tätig gewesen.
Chatib galt als hervorragend vernetzt und behielt seinen Ministerposten auch nach dem Regierungswechsel 2024, als die ultrakonservative Regierung nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi vom Reformisten Massud Peseschkian abgelöst wurde. Im Herbst 2022 belegten die USA Chatib mit Sanktionen. Hintergrund waren Cyberangriffe, die das iranische Geheimdienstministerium in Auftrag gegeben haben soll.
„Die Intensität der Angriffe in Iran nimmt zu. Der iranische Geheimdienstminister Khatib wurde ebenfalls in der Nacht eliminiert“, sagte Katz einem Bericht der Times of Israel zufolge in einer Stellungnahme seines Büros während einer Sicherheitsbesprechung.
Chatib ist Anfang der Sechzigerjahre in der südwestlichen Provinz Chusestan geboren worden. Seit fünf Jahren war der schiitische Geistliche Minister für die Nachrichtendienste der Islamischen Republik. Zuvor ist er in verschiedenen Funktionen im iranischen Sicherheitsapparat tätig gewesen.
Chatib galt als hervorragend vernetzt und behielt seinen Ministerposten auch nach dem Regierungswechsel 2024, als die ultrakonservative Regierung nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi vom Reformisten Massud Peseschkian abgelöst wurde. Im Herbst 2022 belegten die USA Chatib mit Sanktionen. Hintergrund waren Cyberangriffe, die das iranische Geheimdienstministerium in Auftrag gegeben haben soll.
Irans Geheimdienstchef Ismail Chatib (Mitte) mit Präsident Massud Peseschkian (rechts daneben) im iranischen Parlament (Archivfoto). Atta Kenare/AFP
Laut der Times of Israel sagte Israels Verteidigungsminister Katz außerdem, dass er und Premierminister Benjamin Netanjahu „die israelische Armee ermächtigt haben, jede hochrangige iranische Persönlichkeit zu eliminieren, ohne dass eine zusätzliche Genehmigung erforderlich ist.“ Israel hat im Iran-Krieg bereits Dutzende führende Persönlichkeiten des iranischen Machtapparats getötet, darunter Irans obersten Führer Ali Chamenei. In der Nacht auf Dienstag wurde zudem der einflussreiche Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Laridschani, gezielt getötet.
Das ist die Lage in Nahost
Nato stärkt Luftabwehr in der Türkei
Die Nato verlegt nach türkischen Angaben ein weiteres Raketenabwehrsystem vom Typ Patriot in die südtürkische Provinz Adana. Die Maßnahme diene der Sicherung des türkischen Luftraums und dem Schutz der Bevölkerung, teilt das Verteidigungsministerium in Ankara mit.
In Adana liegt der Luftwaffenstützpunkt Incirlik, auf dem neben türkischen Truppen auch Soldaten der USA und anderer verbündeter Staaten stationiert sind. Der Türkei zufolge befindet sich dort bereits ein Patriot-System der Spanier. Seit Beginn des Kriegs gegen Iran wurden nach türkischen Angaben drei von der Islamischen Republik aus gestartete Raketen abgefangen.
In Adana liegt der Luftwaffenstützpunkt Incirlik, auf dem neben türkischen Truppen auch Soldaten der USA und anderer verbündeter Staaten stationiert sind. Der Türkei zufolge befindet sich dort bereits ein Patriot-System der Spanier. Seit Beginn des Kriegs gegen Iran wurden nach türkischen Angaben drei von der Islamischen Republik aus gestartete Raketen abgefangen.
Ein "Patriot"-Luftabwehrsystem (Archivbild). Michael Fischer/dpa
US-Flugzeugträger muss Hafen anlaufen – zahlreiche Seeleute erleiden Rauchvergiftung
Der im Krieg gegen Iran eingesetzte US-Flugzeugträger Gerald R. Ford muss US-Regierungsvertretern zufolge nach einem Feuer an Bord einen Hafen anlaufen. Das Schiff befinde sich derzeit im Roten Meer und werde wohl vorübergehend die Souda-Bucht auf Kreta ansteuern, sagen zwei mit dem Vorgang vertraute Personen.
Einem der Insider zufolge wurden fast 200 Seeleute wegen Rauchvergiftungen behandelt, ein Soldat sei ausgeflogen worden. Das Feuer sei in der Wäscherei ausgebrochen. Mehr als 600 Crewmitglieder hätten kein Bett mehr, berichtet die New York Times. Das schade auch der Moral der Matrosen.
Ohnehin sei die Crew schon seit neun Monaten im Einsatz, denn das Schiff war auch am US-Angriff auf Venezuela beteiligt. An Bord des größten Flugzeugträgers der Welt befinden sich mehr als 5000 Seeleute und über 75 Militärflugzeuge, darunter Kampfjets vom Typ F-18 Super Hornet.
Einem der Insider zufolge wurden fast 200 Seeleute wegen Rauchvergiftungen behandelt, ein Soldat sei ausgeflogen worden. Das Feuer sei in der Wäscherei ausgebrochen. Mehr als 600 Crewmitglieder hätten kein Bett mehr, berichtet die New York Times. Das schade auch der Moral der Matrosen.
Ohnehin sei die Crew schon seit neun Monaten im Einsatz, denn das Schiff war auch am US-Angriff auf Venezuela beteiligt. An Bord des größten Flugzeugträgers der Welt befinden sich mehr als 5000 Seeleute und über 75 Militärflugzeuge, darunter Kampfjets vom Typ F-18 Super Hornet.
USS Gerald R. Ford ist der größte Flugzeugträger der Welt. COSTAS MECostas Metaxakis/AFP
Irans Geheimdienst geht gegen Opposition vor
Irans Geheimdienst ist eigenen Angaben zufolge gegen Dutzende Netzwerke von Oppositionellen vorgegangen. In 26 Provinzen seien „111 Zellen“ von Monarchisten identifiziert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Gemeint sind Anhänger des Schah-Sohns Reza Pahlavi, der aus dem Ausland eine führende Rolle in der Opposition beansprucht. Es habe Festnahmen gegeben.
Reza Pahlavi, Sohn des ehemaligen Schahs von Iran, auf einer Demonstration im Februar in München. Ebrahim Noroozi/AP
Tasnim zufolge wurden bei den Geheimdienstoperationen Schusswaffen „zur Auslösung von Straßenunruhen“ beschlagnahmt. Vier Personen seien außerdem wegen des Vorwurfs der Spionage festgenommen worden. Sie sollen dem „Feind“ in den Provinzen Hamedan und West-Aserbaidschan Informationen über die Positionen von Sicherheitskräften verraten haben.
Auch mehrere Menschen seien festgenommen worden, die Informationen und Fotos an den persischsprachigen Exilsender „Iran International“ übermittelt hätten. Tasnim meldete zudem die Beschlagnahme von 350 Starlink-Geräten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Auch mehrere Menschen seien festgenommen worden, die Informationen und Fotos an den persischsprachigen Exilsender „Iran International“ übermittelt hätten. Tasnim meldete zudem die Beschlagnahme von 350 Starlink-Geräten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Irans Außenminister: System besteht trotz gezielter Tötungen weiter
Irans Außenminister Abbas Araghtschi hält das politische System seines Landes im Krieg weiterhin für überlebensfähig. Dabei spiele auch die gezielte Tötung von Führungspersonen keine Rolle, sagte Araghtschi dem Nachrichtensender Al Jazeera in einem heute veröffentlichten Interview. „Die An- oder Abwesenheit einer einzelnen Person hat keinen Einfluss auf die Struktur. Entscheidend ist, dass das politische System in Iran eine sehr solide Struktur ist.“
Das sei auch der Fall gewesen nach der Tötung des obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei durch einen israelischen Luftangriff in Teheran, sagte Araghtschi. „Sogar der Anführer wurde getötet. Aber das System arbeitete weiter und sorgte sofort für Ersatz. So wird es auch sein, wenn jemand anders getötet wird.“ Auch im Fall, dass der Außenminister getötet würde – also er selbst – stünde jemand anderes bereit, um den Posten einzunehmen, sagte Araghtschi.
Das sei auch der Fall gewesen nach der Tötung des obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei durch einen israelischen Luftangriff in Teheran, sagte Araghtschi. „Sogar der Anführer wurde getötet. Aber das System arbeitete weiter und sorgte sofort für Ersatz. So wird es auch sein, wenn jemand anders getötet wird.“ Auch im Fall, dass der Außenminister getötet würde – also er selbst – stünde jemand anderes bereit, um den Posten einzunehmen, sagte Araghtschi.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi. Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa
Mehrere Tote und Dutzende Verletzte bei Angriff in Iran
Bei einem israelisch-amerikanischen Angriff sind nach Angaben Irans mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 56 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Der Luftangriff traf ein Wohngebiet der westlichen Stadt Dorud, wie es in dem Bericht unter Berufung auf den Vizegouverneur der Provinz Lorestan hieß.
Iran richtet mutmaßlichen Mossad-Spion hin
Irans Justiz hat einen mutmaßlichen Spion für den israelischen Geheimdienst Mossad hinrichten lassen. Das Todesurteil sei am Morgen vollstreckt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Der Mann sei im vergangenen Jahr während des Zwölftagekriegs in einer ländlichen Region westlich der Hauptstadt Teheran festgenommen worden.
Bei der Festnahme seien eine große Menge Bargeld und Spionage- und Satellitentelefone gefunden worden, hieß es bei Tasnim weiter. Dem Mann wurde vorgeworfen, Bilder und Informationen über sensible Anlagen an den Mossad übermittelt zu haben. Angeworben worden sei er ursprünglich durch einen Führungsoffizier in Schweden. Es habe auch ein Treffen in Berlin stattgefunden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.
In den vergangenen Monaten wurden bereits mehrere Männer hingerichtet, denen Irans Justiz eine Verbindung zum israelischen Geheimdienst vorwirft. Israel hatte im Juni 2025 zwölf Tage lang Krieg gegen Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Irans Justiz klagte nach dem Krieg viele Männer wegen mutmaßlicher Spionage für Israel an oder verurteilte sie zum Tode. Mehr als zehn Menschen wurden in diesem Zusammenhang bereits exekutiert.
Bei der Festnahme seien eine große Menge Bargeld und Spionage- und Satellitentelefone gefunden worden, hieß es bei Tasnim weiter. Dem Mann wurde vorgeworfen, Bilder und Informationen über sensible Anlagen an den Mossad übermittelt zu haben. Angeworben worden sei er ursprünglich durch einen Führungsoffizier in Schweden. Es habe auch ein Treffen in Berlin stattgefunden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.
In den vergangenen Monaten wurden bereits mehrere Männer hingerichtet, denen Irans Justiz eine Verbindung zum israelischen Geheimdienst vorwirft. Israel hatte im Juni 2025 zwölf Tage lang Krieg gegen Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Irans Justiz klagte nach dem Krieg viele Männer wegen mutmaßlicher Spionage für Israel an oder verurteilte sie zum Tode. Mehr als zehn Menschen wurden in diesem Zusammenhang bereits exekutiert.
USA setzen Bunkerbrecher gegen Stellungen an Straße von Hormus ein
Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bunkerbrechende Bomben eingesetzt, um besonders geschützte iranische Raketenstellungen an der Straße von Hormus anzugreifen. „Mehrere“ der Bomben mit einem Gewicht von jeweils knapp 2,3 Tonnen seien „erfolgreich eingesetzt“ worden, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit.
Die Spezialmunition mit besonderer Durchdringungskraft kommt etwa bei Angriffen auf besonders verstärkte Einrichtungen oder unterirdische Bunkeranlagen zum Einsatz. Nach Angaben des US-Militärs zielte der Angriff auf Stellungen mit Marschflugkörpern ab, die gegen Schiffe eingesetzt werden sollten. Sie hätten „eine Bedrohung für den Schiffsverkehr in der Meerenge“ dargestellt.
Größere bunkerbrechende Bomben waren bereits bei den US-Angriffen auf Iran im Sommer vergangenen Jahres zum Einsatz gekommen. Christian Weber erklärt, wie sie funktionieren:
Die Spezialmunition mit besonderer Durchdringungskraft kommt etwa bei Angriffen auf besonders verstärkte Einrichtungen oder unterirdische Bunkeranlagen zum Einsatz. Nach Angaben des US-Militärs zielte der Angriff auf Stellungen mit Marschflugkörpern ab, die gegen Schiffe eingesetzt werden sollten. Sie hätten „eine Bedrohung für den Schiffsverkehr in der Meerenge“ dargestellt.
Größere bunkerbrechende Bomben waren bereits bei den US-Angriffen auf Iran im Sommer vergangenen Jahres zum Einsatz gekommen. Christian Weber erklärt, wie sie funktionieren:
Saudi-Arabien lädt Außenminister zu Beratungen ein
Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs hat Saudi-Arabien Außenminister arabischer und islamischer Staaten zu neuen Beratungen eingeladen. Bei dem Treffen an diesem Mittwoch in der Hauptstadt Riad gehe es darum, sich gemeinsam um die Förderung von Sicherheit und Stabilität in der Region zu bemühen, teilte das Außenministerium mit. Einzelheiten zu den eingeladenen Staaten oder eine Gesamtzahl erwarteter Minister wurden nicht genannt.
Iran greift Saudi-Arabien und die übrigen Staaten am Persischen Golf seit Beginn des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs immer wieder mit Raketen und Drohnen an.
Iran greift Saudi-Arabien und die übrigen Staaten am Persischen Golf seit Beginn des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs immer wieder mit Raketen und Drohnen an.
Mehr als ein Dutzend Tote in Libanon nach israelischen Angriffen
Mindestens 17 Menschen sollen in der Nacht zum Mittwoch bei israelischen Angriffen in Libanon ums Leben gekommen sein. Das berichtet CNN. Demnach wurden Dutzende weitere Menschen verletzt. Laut Reuters wurden drei libanesische Soldaten in Südlibanon durch einen israelischen Luftangriff getötet. Israel war zuvor groß angelegte Angriffswellen auf Beiruts südliche Vororte sowie auf den Süden und Osten des Landes geflogen. Laut BBC starben alleine zwölf Menschen an der Beiruter Strandpromenade.
Das UN-Menschenrechtsbüro forderte eine Untersuchung zu möglicherweise kriegsrechtswidrigen israelischen Angriffen – darunter explizit der Angriff auf Vertriebene in Zelten an der Beiruter Strandpromenade sowie auf ein Gesundheitszentrum in Bint Jbeil. Seit dem 2. März wurden laut libanesischem Gesundheitsministerium mehr als 900 Menschen getötet. Laut der internationalen Hilfsorganisation Care sind eine Million Menschen auf der Flucht. Die israelische Armee hatte am Dienstag mitgeteilt, die Operationen im Südlibanon richteten sich gegen die Hisbollah – und nicht gegen die libanesischen Streitkräfte oder Zivilisten.
Das UN-Menschenrechtsbüro forderte eine Untersuchung zu möglicherweise kriegsrechtswidrigen israelischen Angriffen – darunter explizit der Angriff auf Vertriebene in Zelten an der Beiruter Strandpromenade sowie auf ein Gesundheitszentrum in Bint Jbeil. Seit dem 2. März wurden laut libanesischem Gesundheitsministerium mehr als 900 Menschen getötet. Laut der internationalen Hilfsorganisation Care sind eine Million Menschen auf der Flucht. Die israelische Armee hatte am Dienstag mitgeteilt, die Operationen im Südlibanon richteten sich gegen die Hisbollah – und nicht gegen die libanesischen Streitkräfte oder Zivilisten.
Ein Feuerwehrmann arbeitet an den Trümmern eines Gebäudes, das durch einen israelischen Angriff im Zentrum von Beirut, Libanon, zerstört wurde. Hussein Malla/AP/dpa
Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff auf Israel
Bei einem iranischen Raketenangriff sind in Israel mindestens zwei Menschen getötet worden. Ein Mann und eine Frau wurden bei einem Angriff in der Stadt Ramat Gan nahe Tel Aviv schwer verwundet und erlagen wenig später ihren Verletzungen, wie der Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. Medienberichten zufolge handelte es sich bei den Opfern um ein Paar im Alter zwischen 70 und 80 Jahren. Auf Videos waren an der Einschlagstelle schwere Schäden an einem Wohnhaus zu sehen.
In Bnei Berak östlich von Tel Aviv wurde dem Rettungsdienst zufolge ein junger Mann mit leichten Splitter-Verletzungen an der Hand in ein Krankenhaus gebracht. Schäden aufgrund des Raketenangriffs wurden zudem am Bahnhof Savidor in Tel Aviv gemeldet. Der Zugverkehr an dem Bahnhof wurde vorübergehend eingestellt.
Medienberichten zufolge rückte die Feuerwehr im Zentrum Israels wegen mehrerer Brände aus, die mit dem Raketenangriff zusammenhingen. Vor dem Raketenangriff war in Israel Luftalarm aufgelöst worden. Die meisten Geschosse wurden von der israelischen Luftabwehr abgefangen. Allerdings teilte das Militär mit, es seien an mehreren Stellen im Zentrum des Landes Einschläge gemeldet worden - Medienberichten zufolge mithilfe von Streumunition. Es forderte die Bevölkerung auf, sich von diesen Orten fernzuhalten.
Mit dem Angriff sei die Tötung des Generalsekretärs des Nationalem Sicherheitsrats in Iran, Ali Laridschani, vergolten worden, berichtete die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim.
In Bnei Berak östlich von Tel Aviv wurde dem Rettungsdienst zufolge ein junger Mann mit leichten Splitter-Verletzungen an der Hand in ein Krankenhaus gebracht. Schäden aufgrund des Raketenangriffs wurden zudem am Bahnhof Savidor in Tel Aviv gemeldet. Der Zugverkehr an dem Bahnhof wurde vorübergehend eingestellt.
Medienberichten zufolge rückte die Feuerwehr im Zentrum Israels wegen mehrerer Brände aus, die mit dem Raketenangriff zusammenhingen. Vor dem Raketenangriff war in Israel Luftalarm aufgelöst worden. Die meisten Geschosse wurden von der israelischen Luftabwehr abgefangen. Allerdings teilte das Militär mit, es seien an mehreren Stellen im Zentrum des Landes Einschläge gemeldet worden - Medienberichten zufolge mithilfe von Streumunition. Es forderte die Bevölkerung auf, sich von diesen Orten fernzuhalten.
Mit dem Angriff sei die Tötung des Generalsekretärs des Nationalem Sicherheitsrats in Iran, Ali Laridschani, vergolten worden, berichtete die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim.
Einschlagsstelle in einem Vorort von Tel Aviv. Alexi J. Rosenfeld/Getty Images
Bericht: Russland teilt Satellitenbilder mit Iran
Russland weitet einem Zeitungsbericht zufolge seine geheimdienstliche und militärische Zusammenarbeit mit Iran aus. Die Regierung in Moskau stelle Teheran Satellitenbilder und verbesserte Drohnentechnologie zur Verfügung, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Damit werde Iran dabei unterstützt, US-Streitkräfte in der Region ins Visier zu nehmen, schreibt die Zeitung weiter.
Iranische Medien bestätigen Tod von Sicherheitschef Laridschani
In den iranischen Staatsmedien wird der Tod des iranischen Sicherheitschefs Ali Laridschani bestätigt. Auf dem ehemaligen Twitteraccount des wichtigen Militärstrategen hieß es, „ein Diener Gottes ist als Märtyrer zu seinem Herrn gelangt". Israels Verteidigungsminister, Israel Katz, hatte am Morgen erklärt, der einflussreiche Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates sei bei einem Angriff getötet worden.
Laridschani war in den vergangenen Monaten zu einer zentralen Figur im iranischen Machtapparat aufgestiegen. Er wurde im August 2025 auf den Posten im Sicherheitsrat berufen. Zuvor hatte er als Berater des am 28. Februar getöteten Religionsführers Ayatollah Ali Chamenei gearbeitet. Der Aufstieg des 67-Jährigen überraschte damals viele Beobachter. Laridschani galt als Pragmatiker und hegte Ambitionen auf das Präsidentenamt. Für die Wahl 2024 wurde er jedoch vom mächtigen Wächterrat, einem Kontrollgremium, disqualifiziert.
Laridschani studierte Mathematik und galt als „Mann des Systems“, vertrat in den vergangenen Jahren jedoch auch wiederholt moderatere Positionen. Wie viele heutige Politiker machte er zunächst Karriere bei der Revolutionsgarde und stieg bis zum Brigadegeneral auf, ehe er Anfang der Neunzigerjahre aus dem aktiven Dienst ausschied. Er soll eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der jüngsten Massenproteste gespielt haben, berichtete das Exilmedium Iranwire. Tausende Demonstranten wurden bei den Aufständen Anfang Januar getötet.
Irans Sicherheitsrat befasst sich mit Fragen der nationalen Sicherheit, der Landesverteidigung und dem Schutz der Islamischen Revolution. Neben dem Präsidenten als Vorsitzendem gehören dem Gremium mit rund einem Dutzend Mitgliedern mehrere Minister und Generäle an. Der Rat kann Entscheidungen treffen, ohne das Parlament einzubeziehen, die nach Zustimmung des Religionsführers endgültig sind.
Anfang März porträtierte SZ-Korrespondent Raphael Geiger Laridschani in diesem Text:
Laridschani war in den vergangenen Monaten zu einer zentralen Figur im iranischen Machtapparat aufgestiegen. Er wurde im August 2025 auf den Posten im Sicherheitsrat berufen. Zuvor hatte er als Berater des am 28. Februar getöteten Religionsführers Ayatollah Ali Chamenei gearbeitet. Der Aufstieg des 67-Jährigen überraschte damals viele Beobachter. Laridschani galt als Pragmatiker und hegte Ambitionen auf das Präsidentenamt. Für die Wahl 2024 wurde er jedoch vom mächtigen Wächterrat, einem Kontrollgremium, disqualifiziert.
Laridschani studierte Mathematik und galt als „Mann des Systems“, vertrat in den vergangenen Jahren jedoch auch wiederholt moderatere Positionen. Wie viele heutige Politiker machte er zunächst Karriere bei der Revolutionsgarde und stieg bis zum Brigadegeneral auf, ehe er Anfang der Neunzigerjahre aus dem aktiven Dienst ausschied. Er soll eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der jüngsten Massenproteste gespielt haben, berichtete das Exilmedium Iranwire. Tausende Demonstranten wurden bei den Aufständen Anfang Januar getötet.
Irans Sicherheitsrat befasst sich mit Fragen der nationalen Sicherheit, der Landesverteidigung und dem Schutz der Islamischen Revolution. Neben dem Präsidenten als Vorsitzendem gehören dem Gremium mit rund einem Dutzend Mitgliedern mehrere Minister und Generäle an. Der Rat kann Entscheidungen treffen, ohne das Parlament einzubeziehen, die nach Zustimmung des Religionsführers endgültig sind.
Anfang März porträtierte SZ-Korrespondent Raphael Geiger Laridschani in diesem Text:
Israel meldet neue Angriffe aus Libanon
Die proiranische Hisbollah in Libanon hat der israelischen Armee zufolge erneut Israel beschossen. Israelischen Medien zufolge feuerte die Miliz am Abend Dutzende Raketen und Drohnen ab. Demnach gab es Schäden durch Einschläge von Raketenteilen. Unter anderem sei ein Wohnhaus getroffen worden. Berichte über Verletzte gab es bisher nicht. In mehreren Gegenden im Norden Israels sowie in israelischen Siedlungen im Westjordanland heulten Warnsirenen.
Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe mit Raketen und Drohnen für sich. Zuvor hatte Israels Armee Pläne der Hisbollah für umfangreiche Raketenangriffe auf Israel für den Abend publik gemacht. Das israelische Militär teilte auch mit, die israelische Luftwaffe greife derzeit Raketenabschussrampen und weitere Ziele der Hisbollah in Libanon an.
Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe mit Raketen und Drohnen für sich. Zuvor hatte Israels Armee Pläne der Hisbollah für umfangreiche Raketenangriffe auf Israel für den Abend publik gemacht. Das israelische Militär teilte auch mit, die israelische Luftwaffe greife derzeit Raketenabschussrampen und weitere Ziele der Hisbollah in Libanon an.