Wichtige Updates
Bericht: Trump nennt Krieg gegen Iran so gut wie abgeschlossen
Offenbar Raketenangriff aus Iran auf deutsches Feldlager al-Azraq in Jordanien
Türkei: Nato fängt Geschoss im türkischen Luftraum ab
Medien: US-Flugkörper traf Ziel nahe Mädchenschule
Selenskij: Ukraine schickt Drohnen zum Schutz von US-Basen nach Jordanien
Iran kündigt Ausweitung von Raketenangriffen an
Die iranischen Revolutionsgarden kündigen an, Schlagkraft und Häufigkeit ihrer Raketenstarts zu erhöhen. Auch die Reichweite werde vergrößert, zitiert das Staatsfernsehen den Kommandeur der Luft- und Raumfahrttruppe der Garden, Madschid Mussawi. Künftig würden keine Raketen mit Sprengköpfen von weniger als einer Tonne Gewicht mehr abgefeuert.
Wadephul telefoniert mit Rubio
Außenminister Johann Wadephul hat am Abend nach mit US-Außenminister Marco Rubio telefoniert. "Es besteht gleichzeitig die Sorge in Bezug auf die wirtschaftlichen Folgen einer langfristigen Auseinandersetzung", teilte Wadephul danach mit. Man sei sich einig gewesen, dass Iran seine Angriffe auf die Nachbarländer stoppen müsse. Er habe Rubio auch für die US-Unterstützung bei der Ausreise des deutschen Botschaftspersonals aus Bagdad gedankt. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es dazu, dass das Personal der deutschen Botschaft in Bagdad aufgrund der Bedrohungslage temporär aus Irak verlegt worden sei. Die Erreichbarkeit der Botschaft sei weiterhin gewährleistet.
Israel: Wieder Ziele der iranischen Regierung angegriffen
Israels Luftwaffe hat Armeeangaben zufolge erneut militärische Ziele der iranischen Regierung angegriffen. In der Hauptstadt Teheran sei eine Kommandozentrale der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden und in Isfahan eine Stätte zur Herstellung und Lagerung von Waffen getroffen worden, hieß es in einer Armeemitteilung. Zudem hätten israelische Kampfjets in der Gegend der Stadt Schiras weitere Stellungen ins Visier genommen. Die Angriffe seien inzwischen abgeschlossen.
Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandsabteilung der iranischen Revolutionsgarden. Laut Israels Armee sind sie auch für Waffenlieferungen in die gesamte Region zuständig.
Israels Armee teilte am Abend außerdem mit, sie habe in der Nacht zuvor in Iran sechs wichtige Militärflugplätze angegriffen. Dabei seien unter anderem iranische Kampfhubschrauber zerstört worden. Diese Angriffe beeinträchtigten Irans Möglichkeiten, gegen Israels Luftwaffe vorzugehen und sich wieder aufzurüsten, teilte das israelische Militär weiter mit. Irans Führung habe die Flugplätze auch für die Bewaffnung von Milizen wie die Hisbollah in Libanon genutzt. Iran feuerte am Abend derweil wieder Raketen Richtung Israel. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.
Fünf iranische Fußballerinnen erhalten in Australien Asyl
Fünf Mitglieder der iranischen Frauenfußball-Nationalmannschaft haben in Australien Asyl erhalten. Wie der australische Innenminister Tony Burke mitteilte, sei die Bearbeitung ihrer humanitären Visa abgeschlossen worden. Zuvor hatte sich bereits US-Präsident Donald Trump für die fünf Spielerinnen, die mit dem iranischen Team beim Asien Cup in Australien im Einsatz waren, eingesetzt und eine bevorstehende Lösung angekündigt. „Ich habe gerade mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese über die iranische Frauenfußball-Nationalmannschaft gesprochen. Er kümmert sich darum!“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Fünf Spielerinnen seien bereits versorgt, die anderen auf dem Weg, so Trump. „Einige fühlen sich jedoch gezwungen zurückzukehren, weil sie um die Sicherheit ihrer Familien fürchten, auch wegen Drohungen gegen Familienmitglieder, sollten sie nicht zurückkehren“, schrieb Trump.
Zuvor hatte der US-Präsident mit gewohnt markigen Worten Asyl für Irans Fußballerinnen gefordert – und im Falle einer Ablehnung in Australien Hilfe durch die USA zugesagt. „Australien begeht einen schweren humanitären Fehler, indem es zulässt, dass die iranische Frauenfußball-Nationalmannschaft nach Iran zurückgeschickt wird, wo sie höchstwahrscheinlich getötet werden. Tun Sie das nicht, Herr Premierminister! Gewähren Sie Asyl! Die USA werden sie aufnehmen, wenn Sie es nicht tun“, schrieb Trump.
Trump erwägt Übernahme der Straße von Hormus
US-Präsident Donald Trump überlegt dem Sender CBS zufolge, die Kontrolle über die Straße von Hormus zu übernehmen. Dem neuen geistlichen Oberhaupt Ayatollah Modschtaba Chamenei habe er nichts zu sagen, zitiert der US-Sender weiter aus seinem Interview mit Trump. Ihm schwebe jemand vor, der stattdessen Iran führen könne. Einen Namen nennt Trump nicht. Der US-Präsident hat nach der Tötung von Ayatollah Ali Chamenei bei US-israelischen Luftangriffen ein Mitspracherecht bei der Neubesetzung des höchsten Amtes in der Islamischen Republik beansprucht. Die Regierung in Teheran hat dies zurückgewiesen.
Bericht: Trump nennt Krieg gegen Iran so gut wie abgeschlossen
US-Präsident Donald Trump bezeichnet einem Bericht zufolge den Krieg gegen Iran als weitgehend entschieden. "Ich denke, der Krieg ist so gut wie abgeschlossen", zitiert eine CBS-Reporterin den Präsidenten auf der Plattform X aus einem Telefoninterview. Iran verfüge über keine Marine, keine Kommunikationswege und keine Luftwaffe mehr. Die USA seien dem ursprünglichen Zeitplan von vier bis fünf Wochen "sehr weit" voraus. An den US-Börsen notieren die Kurse nach Bekanntwerden der Nachricht im Plus.
Offenbar Raketenangriff aus Iran auf deutsches Feldlager al-Azraq in Jordanien
In der Nacht zum Montag soll das deutsche Feldlager im jordanischen al-Azraq von Raketen aus Iran angegriffen worden sein. Nach Informationen des Spiegel ist auch der deutsche Bereich des gemeinsam mit den US-Streitkräften genutzten Luftwaffenstützpunkts betroffen. Verletzte habe es nicht gegeben, da sich die Soldatinnen und Soldaten während des Angriffs in Schutzräumen befunden haben sollen. Ob Raketen einschlugen oder Trümmerteile abgefangener Geschosse das Gelände trafen, sei bislang unklar.
IAEA: Hälfte des hochangereicherten Urans im Iran wohl unversehrt
Etwa die Hälfte des hochangereicherten Urans in Iran lagert nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in einer unterirdischen Anlage in Isfahan. Diese wurde durch die jüngsten US-israelischen Angriffe wohl nicht beschädigt, sagt IAEA-Chef Rafael Grossi am Rande einer Konferenz in Paris. "Wir glauben, dass in Isfahan etwas mehr als 200 Kilogramm 60-prozentiges Uran waren." Die weitverbreitete Annahme sei, dass das Material noch dort ist. Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent ist nur einen technischen Schritt von waffenfähigem Material entfernt.
Frankreich entsendet Kriegsschiffe ins Mittelmeer
Frankreich verlegt zur Unterstützung seiner Verbündeten im Nahost-Konflikt rund ein Dutzend Kriegsschiffe ins Mittelmeer und das Rote Meer, wie die Deutsche-Presseagentur berichtet. Zu dem Verband gehöre auch der Flugzeugträger Charles de Gaulle, sagt Präsident Emmanuel Macron bei einem Besuch auf Zypern. "Wenn Zypern angegriffen wird, wird Europa angegriffen", betont er. Ziel des Einsatzes sei eine rein defensive Haltung, um die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten. Macron stellt zudem in Aussicht, Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu eskortieren, sobald die intensivste Phase des Konflikts vorüber sei.
Libanon verschiebt Parlamentswahl wegen Konflikt mit Israel
Eigentlich sollte im Mai die Parlamentswahl in Libanon stattfinden. Wegen der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah soll nun die Amtszeit des libanesischen Parlaments um zwei Jahre verlängert und damit die für Mai geplanten Parlamentswahlen verschoben werden. Nach Angaben des Parlamentspräsidenten und Hisbollah-Verbündeten Nabih Berri stimmten 76 der 128 Abgeordneten für die Verlängerung der vierjährigen Legislaturperiode um zwei weitere Jahre. Auch Mitglieder des 13-köpfigen Parlamentsblocks der proiranischen Hisbollah stimmten für eine Verlängerung der Amtszeit, hieß es in lokalen Medien. Die Entscheidung des Parlaments folgte auf eine erneute Eskalation im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah in Libanon. Seit vergangener Woche beschießen sich beide Seiten wieder gegenseitig.
Türkei: Nato fängt Geschoss im türkischen Luftraum ab
Ein aus Iran abgefeuertes ballistisches Geschoss ist nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums im türkischen Luftraum von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden. Einige Trümmer der Munition seien auf freies Gelände in Gaziantep im Süden des Landes gefallen, teilte das Ministerium auf X mit. Demnach gab es keine Toten oder Verletzten. Das Ministerium warnte, die Türkei werde ohne Zögern die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Alle Parteien seien aufgefordert, die Warnungen Ankaras zu beachten.
Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb einer Woche, bei dem das Nato-Mitglied Ziel eines iranischen Geschosses wurde. Am Mittwoch vergangener Woche war die Türkei erstmals von den Kampfhandlungen direkt betroffen. Nato-Luftabwehrsysteme zerstörten eine iranische ballistische Rakete, die nach Regierungsangaben auf dem Weg in den türkischen Luftraum gewesen war. Nach dem ersten Vorfall verzichtete die Regierung in Ankara darauf, Konsultationen der Nato zu beantragen.
Israel: Iran setzt bei Angriff erneut Streumunition ein
Iran hat bei seinen Raketenangriffen auf Israel nach Angaben der israelischen Armee erneut Streumunition eingesetzt. Welches Gebiet in dem Land genau betroffen gewesen ist, sagte der Armeesprecher jedoch nicht. Teheran hatte in diesem Krieg sowie im Krieg im vergangenen Jahr bereits Gefechtsköpfe mit Streumunition verwendet. Zuletzt hatte es den Einsatz selbst bestätigt.
Der Einsatz von Streumunition ist international weitgehend geächtet, weil sie große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist. Israel hat Iran vorgeworfen, mit dieser Art von Munition absichtlich auf zivile Gebiete geschossen zu haben. Die Armee warnt die Bürger des Landes immer wieder, sich den Bomben nach Einschlägen nicht zu nähern.
Ein Sprecher der israelischen Armee sagte Journalisten, seit Beginn des jüngsten Kriegs habe Iran „fast täglich“ Streumunition gegen israelische Bevölkerungszentren eingesetzt. „Sie nehmen große Städte ins Visier“, sagte er. Die Todesopfer in Israel bei iranischen Angriffen seien bisher ausschließlich Zivilisten gewesen. „Eine Streumunition ist im Allgemeinen ein Begriff für eine Rakete oder einen Flugkörper, der mehrere Gefechtsköpfe oder Sprengladungen enthält“, erklärte er. „Wir sehen das in verschiedenen Varianten.“
Menschenrechtsorganisation wirft Israel Einsatz von weißem Phosphor vor
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat Israel vorgeworfen, vergangene Woche bei einem Angriff auf ein Wohngebiet in Südlibanon verbotenerweise weißen Phosphor eingesetzt zu haben. Die Organisation habe sieben Aufnahmen verifizieren und geografisch zuordnen können, hieß es in einem Bericht. Ein Mitarbeiter sprach darin von schweren Folgen für Zivilisten. Die Brandeigenschaften von weißem Phosphor könnten zum Tod oder schweren Verletzungen führen, die lebenslanges Leid nach sich ziehen.
In einer Mitteilung der israelischen Streitkräfte (IDF) hieß es, der behauptete Einsatz von Granaten mit weißem Phosphor könne nicht bestätigt werden. „Im Allgemeinen enthalten die von der IDF primär verwendeten Rauchgranaten keinen weißen Phosphor“, hieß es. Wie viele westliche Streitkräfte verfüge auch das israelische Militär über Rauchgranaten mit einem gewissen Anteil an weißem Phosphor, deren Einsatz nach internationalem Recht zulässig sei.
„Rauchgranaten mit weißem Phosphor können von der IDF zur Erzeugung von Nebelwänden eingesetzt werden, insbesondere zum Schutz israelischer Zivilisten und IDF-Truppen vor Angriffen feindlicher Kräfte aus angrenzenden Gebieten. Gemäß den IDF-Richtlinien werden diese Granaten nicht zur gezielten Bekämpfung von Zielen oder zur Brandstiftung verwendet.“ Es könnte „visuelle Ähnlichkeiten“ zwischen Rauchgranaten mit und ohne weißen Phosphor geben, so das Militär.
Mehr zu weißem Phosphor:
Weißer Phosphor entzündet sich durch den Kontakt mit Sauerstoff in der Luft und brennt so lange weiter, bis entweder nichts mehr übrig ist oder die Sauerstoffzufuhr unterbrochen wird. Ein Zusatzprotokoll der Genfer Konventionen über das Kriegsvölkerrecht verbietet den Einsatz von Phosphorwaffen, wenn das Risiko besteht, dass sie vor allem Zivilisten treffen.
Vor dem Angriff am 3. März hatte das israelische Militär die Zivilbevölkerung zur Evakuierung und einem Abstand von mindestens tausend Metern vom Angriffsgebiet aufgerufen, heißt es in dem HRW-Bericht. Es habe nicht verifiziert werden können, ob Menschen in dem Gebiet durch weißen Phosphor zu Schaden gekommen seien.
Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff auf Israel
Die israelische Luftabwehr kann weiterhin nicht jedes Geschoss aus Iran abfangen. Bei einem neuen Raketenangriff auf Israel sind nach Angaben von Sanitätern zwei Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, bei dem Angriff im Großraum Tel Aviv sei ein etwa 40-jähriger Mann getötet worden. Ein weiterer Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes Zaka wurde er später für tot erklärt. Ein aus Iran abgefeuertes Geschoss sei auf einer Baustelle eingeschlagen, bei den Betroffenen handele es sich um Bauarbeiter. Es habe auch an anderen Orten im Großraum Tel Aviv Einschläge gegeben.
Medien: US-Flugkörper traf Ziel nahe Mädchenschule
Investigativjournalisten haben Zweifel an der Behauptung von US-Präsident Donald Trump, Iran selbst sei für die Bombardierung einer Mädchenschule mit etwa 170 Toten verantwortlich. Rechercheteams von New York Times und der Plattform Bellingcat haben den Vorfall unabhängig voneinander untersucht. Ein am Sonntag von der iranischen Nachrichtenagentur Mehr veröffentlichtes Video zeigt demnach den Einschlag eines US-Flugkörpers in der Nähe der Schule in der Stadt Minab im Süden des Landes.
In dem nur wenige Sekunden langen Clip sei zu sehen, wie ein US-Tomahawk-Marschflugkörper am 28. Februar eine Einrichtung der iranischen Revolutionsgarde treffe, schreibt Bellingcat. Das von den Journalisten überprüfte Videomaterial zeige zudem, wie Rauch aus der Nähe der Mädchenschule aufsteige.
Die New York Times gibt an, der US-Marschflugkörper habe einen Marinestützpunkt neben der Schule getroffen. „Das US-Militär ist die einzige an dem Konflikt beteiligte Streitkraft, die Tomahawks einsetzt“, so die Zeitung.
Eine Untersuchung von Satellitenbildern, Social-Media-Beiträgen und weiteren Videos deutet nach Angaben der New York Times darauf hin, dass die Schäden an der Mädchenschule in etwa zur gleichen Zeit verursacht wurden, zu der die nun im Clip gezeigten Angriffe auf den Marinestützpunkt stattfanden. Am 28. Februar feuerte die US-Marine nach Aussagen von Verteidigungsminister Pete Hegseth Marschflugkörper des Typs Tomahawk auf iranische Streitkräfte.
