Wichtige Updates
Angriffe auf Treibstofftanks in Bahrain und Oman
Brand nach Beschuss von thailändischem Frachter
Trump will strategische Ölreserven freigeben
G7 wollen Schifffahrt durch Straße von Hormus absichern
Wadephul hilft gestrandeten deutschen Touristen bei der Heimreise
Irak meldet einen Toten bei Angriff auf Öltanker
Bei einem Angriff auf zwei Öltanker im Persischen Golf ist nach Angaben der irakischen Regierung mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Attacke in irakischen Hoheitsgewässern stelle eine Verletzung der Souveränität des Landes dar, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur INA einen Militärsprecher. Sechs Schiffe wurden demnach entsandt, um der Besatzung der beiden Tanker zu helfen. 38 Crew-Mitglieder seien geborgen worden, darunter ein Toter, sagte der Militärsprecher weiter.
Im Krieg zwischen den USA und Israel mit Iran geraten Schiffe im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn vor anderthalb Wochen fast komplett zum Erliegen gebracht.
Angriffe auf Treibstofftanks in Bahrain und Oman
In Bahrain griff Iran nach Angaben örtlicher Behörden Treibstofflager nahe dem internationalen Flughafen an. Unklar war zunächst, ob es sich bei den betroffenen Treibstofflagern um die Kerosindepots des Flughafens am Rande der Hauptstadt Manama oder eine andere Einrichtung handelte. Die Bewohner des Inselstaats im Persischen Golf wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Die Menschen in den Vierteln in der Nähe des Flughafens sollten zu Hause bleiben und die Fenster geschlossen halten, teilte das Innenministerium mit.
Im Oman wurden Treibstofftanks im Hafen von Salala mutmaßlich von iranischen Drohnen getroffen. Auf einem vom arabischen Fernsehsender Al Jazeera veröffentlichten Video war zu sehen, wie ein großer Feuerball über einem der Tanks aufsteigt. Der Golf-Kooperationsrat verurteilte den Angriff.
Brand nach Beschuss von thailändischem Frachter
Ein unter thailändischer Flagge fahrender Frachter wurde nahe der Straße von Hormus von iranischen Raketen getroffen. Die Mayuree Naree, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien unterwegs war, sei von zwei Geschossen oberhalb der Wasserlinie getroffen worden, wodurch am Heck und im Maschinenraum ein Brand ausgelöst wurde, teilte die thailändische Marine mit. Von den 23 thailändischen Besatzungsmitgliedern konnten 20 von der Marine Omans in Sicherheit gebracht werden, während drei Seeleute nach Angaben der Reederei Precious Shipping wahrscheinlich zunächst im Maschinenraum eingeschlossen blieben.
Unterdessen meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO), dass vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ein Containerschiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Der Treffer habe ein kleines Feuer an Bord ausgelöst, verletzt wurde demnach niemand.
Schweiz schließt Botschaft in Iran, die auch US-Interessen vertritt
Die Schweiz schließt ihre Botschaft in Teheran nach eigenen Angaben wegen eines „steigenden Sicherheitsrisikos“ vorübergehend. Die Schweiz vertritt in Iran seit Jahrzehnten auch die Interessen Washingtons. Die US-Regierung respektiere die Entscheidung und sei der Botschaft und den Mitarbeitern zu tiefem Dank verpflichtet, erklärte die US-Vertretung in Bern. Deren Arbeit „bleibt für den Schutz von US-Interessen und die Unterstützung unserer Staatsbürger entscheidend“.
Die Regierung in Bern wiederum erklärte, in Absprache mit den betroffenen Ländern halte die Schweiz den Kommunikationskanal zwischen den USA und Iran weiterhin offen. Der Botschafter in Teheran und fünf Mitarbeiter hätten Iran am Mittwoch auf dem Landweg verlassen und befänden sich in Sicherheit. „Sobald es die Lage erlaubt, werden die Mitarbeitenden nach Teheran zurückkehren“, hieß es.
Vor etwa einer Woche hatte die Regierung erklärt, an der Botschaft seien aktuell sechs Schweizer und 18 lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Vier Schweizer hatten das Land bereits am 3. März verlassen.
Die Schweiz agiert als sogenannte Schutzmacht der USA in Iran. Sie vertritt dort seit dem Abbruch der amerikanisch-iranischen Beziehungen die Interessen der USA. Sie übermittelt Botschaften zwischen beiden Ländern und betreut bei Bedarf amerikanische Staatsbürger. Das verbliebene Personal der deutschen Botschaft in Teheran wurde bereits Ende vergangener Woche in Sicherheit gebracht.
Israel greift Kommandozentralen der Hisbollah in Libanon an
Die israelischen Streitkräfte haben bei einer heftigen Angriffswelle auf Libanon nach eigenen Angaben Dutzende Stellungen der proiranischen Hisbollah zerstört. Innerhalb von 30 Minuten habe die Luftwaffe in den als Dahija bekannten Vororten der Hauptstadt Beirut zehn Ziele angegriffen, darunter ein Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdienstes, die Zentrale der Eliteeinheit Radwan und weitere Kommandozentralen, teilte das israelische Militär mit.
Demnach griffen die Streitkräfte auch zahlreiche Raketenabschussrampen und Dutzende Hisbollah-Kämpfer an, die den Angaben zufolge Attacken auf Israel vorbereiteten. Nach Hinweisen von israelischen Bodentruppen nahm die Luftwaffe darüber hinaus über 20 Ziele in verschiedenen Teilen Libanons unter Beschuss, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Zuvor hatte die Hisbollah den Norden von Israel mit Raketen angegriffen.
Trump will strategische Ölreserven freigeben
US-Präsident Donald Trump will mit der Freigabe strategischer Reserven den rasant gestiegenen Ölpreis stabilisieren. „Wir werden das machen, und dann füllen wir sie wieder auf“, sagte er dem US Fernsehsender Local 12 über die Reserven. Die Maßnahme werde die Preise wieder nach unten bringen. In welchem Umfang er den Vorrat anzapfen will, sagte Trump nicht.
Zuvor hatte die Internationale Energieagentur (IEA) mitgeteilt, eine Rekordmenge an Ölreserven auf den Weltmarkt zu pumpen. Insgesamt werden die 32 Mitgliedsländer, zu denen auch die USA zählen, 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben, wie es in einer Mitteilung heißt.
Die strategische Ölreserve der USA ist nach Regierungsangaben der weltweit größte Notfallvorrat an Rohöl. Er wurde in erster Linie eingerichtet, um die Auswirkungen von Lieferkrisen zu verringern und internationalen Verpflichtungen nachzukommen.
UN-Sicherheitsrat verurteilt iranische Angriffe auf Golfstaaten
Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen hat sich eindeutig gegen die Angriffe des Irans auf die Golfstaaten positioniert. 13 der 15 Mitglieder des Rates stimmten in New York für die Resolution, die von dem nichtständigen Mitglied Bahrain eingebracht worden war. Russland und China enthielten sich.
Gefordert wird unter anderem die sofortige Einstellung der iranischen Angriffe auf die Golfstaaten und andere Nachbarstaaten Irans. Außerdem wird Irans Einsatz von Stellvertretergruppen wie der Hisbollah kritisiert. Die Resolution werde von insgesamt 135 UN-Staaten unterstützt, sagte der UN-Botschafter von Bahrain. Dazu gehörte auch Deutschland. Staaten außerhalb des Sicherheitsrats können sich Entwürfen anschließen – ein Schritt mit vor allem symbolischer Wirkung.
Gefordert wird unter anderem die sofortige Einstellung der iranischen Angriffe auf die Golfstaaten und andere Nachbarstaaten Irans. Außerdem wird Irans Einsatz von Stellvertretergruppen wie der Hisbollah kritisiert. Die Resolution werde von insgesamt 135 UN-Staaten unterstützt, sagte der UN-Botschafter von Bahrain. Dazu gehörte auch Deutschland. Staaten außerhalb des Sicherheitsrats können sich Entwürfen anschließen – ein Schritt mit vor allem symbolischer Wirkung.
Amelie Schmidt
Trump ermutigt Öltanker die Straße von Hormus zu durchfahren
Trotz des Kriegs in Iran hat US-Präsident Donald Trump Ölkonzerne zur Durchfahrt der Straße von Hormus ermutigt. „Ich glaube, sie sollten das machen“, sagte er in Washington auf die Frage eines Journalisten. Er glaube nicht, dass Iran die Meeresenge vermint habe.
Zuvor hatte Trump in Aussicht gestellt, durchfahrende Schiffe zu versichern und zur Not per Marine zu eskortieren. Irans Militärführung machte derweil deutlich, dass jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der Straße von Hormus ein legitimes Ziel von Angriffen sei.
CNN berichtete, Iran habe in den vergangenen Tagen rund ein Dutzend Minen in der Straße von Hormus platziert. Der Sender stützt sich dabei auf Aussagen von ungenannten Quellen. Trump hatte daraufhin gesagt, ihm lägen keine entsprechenden Informationen vor. Wenig später verkündete er, die US-Streitkräfte hätten mehrere Minenleger versenkt.
G7 wollen Schifffahrt durch Straße von Hormus absichern
Die G-7-Staaten wollen die Straße von Hormus wieder für die Handelsschifffahrt befahrbar machen, indem sie Öltanker und Frachtschiffe von Kriegsschiffen begleiten lassen. Um solche Eskorten zu gewährleisten, sei die Koordination mehrerer Marinen und eine mehrwöchige Vorarbeit nötig, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, nach einer von ihm geleiteten Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der G-7-Staaten zu den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs. „Die Voraussetzungen dafür sind derzeit nicht gegeben. Die Meerenge ist ein Kriegsschauplatz, aber diese Arbeit muss organisiert werden. Das haben wir vorgeschlagen, parallel dazu eine Zusammenarbeit mit Reedereien, Transportunternehmen und Versicherern.“
Des Weiteren sagte Macron, er hoffe, dass die Freigabe der Ölreserven zur Beruhigung der Lage beitrage. 400 Millionen Barrel seien ein sehr starkes Signal und historisch. Die Freigabe werde schrittweise erfolgen und den Markt stabilisieren.
Frankreich hat derzeit den Vorsitz der wichtigsten Industriestaaten. Zu den G-7-Staaten gehören Deutschland, die USA, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Italien. Macron ergänzte, dass die militärischen Fähigkeiten Irans durch die amerikanischen und israelischen Angriffe „nicht auf Null reduziert“ seien. Er forderte US-Präsident Donald Trump auf, seine Ziele und seinen Zeitplan zu erläutern. Eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland, etwa um von dort wieder und Gas importieren zu können, lehnte Macron strikt ab.
Wadephul hilft gestrandeten deutschen Touristen bei der Heimreise
Außenminister Johann Wadephul nutzt seinen Krisenbesuch in Katar, um deutschen Touristen eine Heimreise zu ermöglichen. Das kündigte der CDU-Politiker bei seinem Besuch in Doha an, der Hauptstadt des Golf-Emirats. Unter den deutschen Staatsangehörigen, die in der Militärmaschine der Bundeswehr vom Typ A400M mit Wadephul nach Riad reisen, sind drei Familien mit Kindern. Sie waren wegen des Iran-Kriegs in der Region gestrandet.
Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, insgesamt werde eine niedrige zweistellige Zahl von deutschen Staatsangehörigen mit der Delegation des Außenministers in die saudische Hauptstadt fliegen. An Bord waren zehn Touristen und ein Bundeswehrangehöriger, der sich dienstlich in der Region aufhielt. Von Riad aus soll die Gruppe mit einem von der Bundesregierung organisierten Sonderflug weiter nach Deutschland fliegen. Eine genaue Zahl, wie viele Deutsche festsitzen, gibt es nicht.
Das Auswärtige Amt hatte in den vergangenen Tagen alle in Katar gestrandeten deutschen Staatsangehörige kontaktiert, die den Wunsch nach einer Ausreiseunterstützung geäußert hatten. Insgesamt konnte demnach bereits eine vierstellige Zahl deutscher Staatsangehöriger Katar verlassen. In den vergangenen Tagen hatte das kommerzielle Flugangebot aus der Region zugenommen. Reisende könnte auch den Landweg nach Saudi-Arabien nehmen, um dort Flüge nach Deutschland zu nehmen. Eine Busfahrt von Doha nach Riad gilt allerdings als beschwerlich, sie dauert etwa 14 Stunden.
Medienbericht: US-Angriff auf Mädchenschule war Zielfehler anhand veralteter Daten
Vorläufige Untersuchungen des US-Militärs haben ergeben, dass die USA möglicherweise selbst für den tödlichen Tomahawk-Raketenangriff am 28. Februar auf eine iranische Mädchenschule in Minab verantwortlich ist. Das berichtet die New York Times basierend auf Interviews mit US-Beamten, die mit der Untersuchung vertraut sind. Den Angaben zufolge sei es ein Zielfehler des US-Militärs gewesen: Die Angriffe sollten den benachbarten iranischen Marinestützpunkt treffen, zu der das Schulgebäude der Schajareh-Tayebeh-Schule früher gehört hatte. Offiziere des US-Zentralkommandos hatten die Zielkoordinaten für den Angriff anhand veralteter Daten erstellt, die vom militärischen Nachrichtendienst zur Verfügung gestellt wurden, so die New York Times.
US-Beamte betonten, dass es sich um vorläufige Ergebnisse handele. Offen sei, warum die veralteten Informationen nicht doppelt überprüft wurden. Iranischen Angaben zufolge waren bei dem Angriff auf die Grundschule 175 Menschen ums Leben gekommen, die meisten davon Kinder.
Die Schule in der Stadt Minab befindet sich im selben Block wie Gebäude, die von der Marine der Islamischen Revolutionsgarde Irans genutzt werden, einem Hauptziel der US-Militärschläge. Der Standort der Schule war ursprünglich Teil des Stützpunkts. Das Gebäude soll nicht immer als Schule genutzt worden sein. Es ist jedoch unklar, wann die Schule an diesem Standort eröffnet wurde.
WHO: Angriffe auf Gesundheitszentren in Iran und Libanon - hunderttausende Flüchtlinge
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat seit Beginn des Nahost-Krieges 18 Angriffe auf das Gesundheitswesen alleine in Iran nachgewiesen. Dabei seien acht Beschäftigte getötet worden, teilte die WHO mit. "Diese Angriffe kosten nicht nur Leben, sondern nehmen den Gemeinden die Versorgung, wenn sie sie am dringendsten benötigen. Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Patienten und Gesundheitseinrichtungen müssen nach dem humanitären Völkerrecht immer geschützt werden."
Im selben Zeitraum seien bei 25 Angriffen auf Gesundheitszentren in Libanon 16 Menschen getötet und 29 verletzt worden, teilte die WHO weiter mit. Dort wurden laut WHO 49 primäre Gesundheitszentren und fünf Krankenhäuser aufgrund von Evakuierungsanordnungen des israelischen Militärs geschlossen. Dadurch werde die Verfügbarkeit von lebenswichtigen Dienstleistungen verringert, während zugleich der medizinische Bedarf steige.
Der Krieg habe eine große Fluchtbewegung ausgelöst, erklärte die WHO weiter. Schätzungen zufolge seien in Iran mehr als 100 000 Menschen vertrieben worden. In Libanon seien es bis zu 700 000 Menschen. Viele von ihnen fänden in überfüllten Gebäuden mit nur geringem Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen Unterschlupf. Solche Bedingungen erhöhten das Risiko für den Ausbruch von Atemwegs- und Durchfallerkrankungen, warnte die WHO. Besonders gefährdet seien Frauen und Kinder.
IEA gibt Rekordmenge an Ölreserven frei
Die 32 Mitgliedsstaaten der Internationalen Energieagentur (IEA) gaben am Mittwoch einstimmig ihre Zustimmung zur Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl. Der Chef der in Paris ansässigen Organisation, Fatih Birol, erklärte in einer Pressekonferenz, dies sei die größte Menge, die jemals freigegeben wurde.
Die IEA habe bisher fünf Mal Ölreserven freigegeben, zuletzt nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022. Damals waren es 182 Millionen Barrel. Die Mitgliedsstaaten horten insgesamt 1,2 Milliarden Barrel Rohöl, teilte die Organisation mit. Außerdem halte die Industrie weitere 600 Millionen an staatlich verordneter Reserve vor.
Nach Einschätzung von Experten könnte diese Menge für 124 Tage reichen, sollte gar kein Nachschub mehr aus der umkämpften Region im Nahen Osten kommen. Auch die Gruppe der führenden Industriestaaten, die G7, beriet am Mittwoch über die Freigabe von Ölreserven, auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Paris führt derzeit den G-7-Vorsitz.
EU verhängt weitere Iran-Sanktionen
Die EU verhängt neue Sanktionen wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen in Iran. Betroffen seien 19 Vertreter und Einrichtungen der iranischen Führung, teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mit. Vertreter der Mitgliedstaaten hätten die Pläne gebilligt. Kallas erklärte, die EU wolle auch während des Krieges die Verantwortlichen für die Repressionen in Iran zur Rechenschaft ziehen. Zugleich mache man deutlich, dass Irans Zukunft nicht auf Unterdrückung beruhen könne.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Zahl der im Januar im Zuge der Massendemonstrationen von der iranischen Führung getöteten Menschen am Vormittag auf mehr als 17 000 beziffert. „Anfang des Jahres gingen Hunderttausende junge Iranerinnen und Iraner auf die Straße, um eine bessere Zukunft zu fordern“, sagte sie. Die Antwort auf diese Proteste sei brutale Repression gewesen.
Die EU-Sanktionen im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen in Iran umfassen unter anderem Reiseverbote für Einzelpersonen und das Verbot, denjenigen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Zudem müssen in der EU vorhandene Vermögenswerte von Einzelpersonen und Organisationen eingefroren werden. Zuletzt waren von den Sanktionen rund 250 Personen und 50 Einrichtungen betroffen. Darunter sind etwa die iranische Sittenpolizei, das Korps der Revolutionsgarden (IRGC) sowie mehrere Minister und Abgeordnete des Parlaments.
