Kampfhandlungen in der Nacht

Die iranischen Streitkräfte haben Israel und die Golfstaaten erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. In Israel wurden die Raketen entweder abgefangen oder sie trafen unbewohnte Gebiete, wie die Zeitung The Times of Israel berichtete. Die der iranischen Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim sprach von der heftigsten Angriffswelle seit Beginn des Krieges.



Bei der 37. Welle von Raketen seien Ziele in Beer Jaakov südöstlich von Tel Aviv attackiert worden, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Revolutionsgarde. Dabei seien ballistische Raketen mit Mehrfachsprengköpfen zum Einsatz gekommen. Außerdem seien US-Ziele in Erbil und Bahrain angegriffen worden.



Das saudi-arabische Verteidigungsministerium teilte mit, in verschiedenen Regionen des Landes seien sieben ballistische Raketen und sieben Drohnen abgefangen worden. In Kuwait wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums vier Drohnen abgefangen, eine weitere stürzte demnach in offenem Gelände ab. Auch in Bahrain wurde Luftalarm ausgelöst.



Die israelischen Streitkräfte griffen derweil erneut Stellungen der Hisbollah-Miliz in Libanon an. Ziel der Attacken sei die Infrastruktur der proiranischen Islamisten in den als Dahija bekannten Vororten im Süden der Hauptstadt Beirut, teilte das Militär mit. Der Bezirk gilt als Hochburg der schiitischen Hisbollah. Zudem sei am Montag ein Drohnenteam im Westen Irans von der israelischen Luftwaffe „ausgeschaltet“ worden, kurz bevor es unbemannte Flugkörper in Richtung Israel abfeuern konnte. Das Militär wolle laut eigener Aussage iranische Infrastruktur für den Abschuss ballistischer Raketen zerstören und damit den Umfang der Angriffe auf israelisches Gebiet verringern.