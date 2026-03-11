Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israel greift im Stadtzentrum von Beirut an
Israel verlegt Truppen von Gaza an Grenze zu Libanon
Kampfhandlungen in der Nacht
Macron beruft G-7-Krisengipfel zu Iran und Energiepreisen ein
Bericht: IEA plant größte Ölreserven-Freigabe ihrer Geschichte
Deutschland gibt wegen Iran-Kriegs Teil der Ölreserven frei
Deutschland wird sich an einer international koordinierten Freigabe von Erdöl und Öl-Produkten aus nationalen Reserven beteiligen, um die Preisanstiege an den internationalen Märkten seit Beginn des Iran-Kriegs zu dämpfen. Dies kündigte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Mittwoch in Berlin an.
Berichte: Chamenei nach Angriffen leicht verletzt
Der neue Oberste Führer Irans, Modschtaba Chamenei, ist nach Einschätzung israelischer Geheimdienste bei gemeinsamen Angriffen Israels und der USA leicht verletzt worden. Dies sei der Grund, warum er nicht in der Öffentlichkeit gesehen werde, sagte ein hochrangiger israelischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.
Trump: Iran bei der WM "willkommen"
US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des Fifa-Präsidenten Gianni Infantino zugesichert, dass die iranische Fußball-Nationalmannschaft trotz des anhaltenden Krieges im Nahen Osten bei der WM im Sommer antreten darf. Iran sei „willkommen“, habe Trump betont, wie der Präsident des Weltverbands am Mittwoch berichtete.
Israel greift im Stadtzentrum von Beirut an
Bei israelischen Luftangriffen im Zentrum der libanesischen Hauptstadt Beirut sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Das sagte der zuständige Behördenvertreter gegenüber Journalisten. Libanesische Medien zeigten mehrere zerstörte Stockwerke des Wohngebäudes nach dem Angriff am frühen Morgen. Das libanesische Gesundheitsministerium berichtete zunächst von vier Verletzten.
Israels Armee teilte mit, sie habe erneut Ziele im Süden von Beirut beschossen. Ziel seien Kommandozentren der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz sowie Einrichtungen in dem Vorort Dahije in denen die Hisbollah Waffen lagerte, hieß es in einer Mitteilung.
Auch im Süden des Landes sowie in der östlichen Bekaa-Ebene gingen die Angriffe nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur NNA weiter. In der Bekaa-Ebene wurden nach offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen getötet und 18 weitere verletzt. Die Hisbollah-Miliz teilte mit, sie habe gestern Abend und in der Nacht mehrmals israelische Truppen im südlichen Libanon mit Raketen angegriffen. Das Militär hat nach eigenen Angaben auch Angriffswellen auf Iran gestartet.
Nach einem israelischen Luftangriff steigt Raum über einem südlichen Vorort von Beirut auf. AP/Hassan Ammar
Drei Schiffe in Straße von Hormus von Projektilen getroffen
Bei Angriffen in der wichtigen Straße von Hormus sind drei Schiffe von unbekannten Projektilen getroffen worden. Dies teilen maritime Sicherheitsbehörden und Insider mit. Auf einem der Schiffe brach ein Feuer aus, woraufhin der Großteil der Besatzung in Sicherheit gebracht werden musste. Zwei Insidern zufolge wurde der unter thailändischer Flagge fahrende Massengutfrachter Mayuree Naree etwa elf Seemeilen nördlich von Oman getroffen und beschädigt. Zuvor war das unter japanischer Flagge fahrende Containerschiff One Majesty von einem unbekannten Projektil getroffen worden.
Der Vorfall ereignete sich 25 Seemeilen nordwestlich von Ras al-Chaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein drittes Schiff, der Massengutfrachter Star Gwyneth, wurde Sicherheitsfirmen zufolge etwa 50 Meilen nordwestlich von Dubai getroffen. Das unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Schiff sei am Rumpf beschädigt worden, teilt die auf maritime Risiken spezialisierte Firma Vanguard mit. Die Besatzung sei unversehrt.
Israel verlegt Truppen von Gaza an Grenze zu Libanon
Angesichts des fortwährenden Konflikts mit der libanesischen Hisbollah-Miliz verlegt die israelische Armee Truppen aus dem Gazastreifen an die Grenze zu Libanon. Nach einer Lagebewertung habe Generalstabschef Ejal Zamir die Verstärkung des Nordkommandos angeordnet. Die Golani-Brigade soll daher vom Süden in den Norden verlegt werden. In Libanon herrscht die Sorge vor einer größeren Bodenoffensive Israels in dem Land.
Die israelische Armee gehe entschlossen gegen die Hisbollah vor, nachdem diese sich entschieden habe, Israel im Auftrag Irans gezielt anzugreifen, hieß es weiter in der Mitteilung. Die mit Teheran verbündete Hisbollah hatte vor rund einer Woche im Zuge des Iran-Kriegs neue Angriffe auf Israel gestartet.
Israelische Panzer an der Grenze zu Libanon am Dienstag. Die Truppen in dem Gebiet sollen nun verstärkt werden. Amir Cohen/Reuters
Personal aus deutschem Konsulat in Erbil abgezogen
Deutschland zieht wegen des Iran-Kriegs nach dem Personal der deutschen Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad auch die Mitarbeiter des Generalkonsulats in Erbil ab. Das Personal sei aus der Stadt im Nordosten des Landes temporär verlegt worden, hieß es am Rande des Besuchs von Außenminister Johann Wadephul (CDU) in der saudischen Hauptstadt Riad aus dem Auswärtigen Amt. Die Erreichbarkeit des Generalkonsulats sei weiterhin gewährleistet.
Das Personal der Botschaft in Bagdad war am Montag außer Landes gebracht worden. Am Samstag hatte das Auswärtige Amt bereits die Mitarbeiter der deutschen Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran nach erneut schweren Angriffen der USA und Israels vorübergehend im Ausland in Sicherheit gebracht.
Zwei weitere iranische Fußballspielerinnen nehmen Asylangebot an
Zwei weitere Mitglieder des iranischen Frauenfußball-Nationalteams haben in Australien Asyl erhalten. Eine der beiden ist eine Spielerin, die andere eine Betreuerin. Mithilfe der australischen Bundespolizei wurden sie von der restlichen Gruppe getrennt und in Sicherheit gebracht, teilte die australische Regierung mit.
Polizei und Beamte der Einwanderungsbehörde hätten weder auf die beiden Frauen noch auf die anderen Teammitglieder Druck ausgeübt, sagte Innenminister Tony Burke am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Canberra.
„Australiens Ziel war es nicht, Menschen zu einer bestimmten Entscheidung zu zwingen; so eine Nation sind wir nicht.“
„Als Australier sollten wir stolz darauf sein, so ein Land zu sein“, sagte Burke laut der auf der Webseite des Ministeriums im Wortlaut veröffentlichten Mitschrift der Pressekonferenz. Australien habe allen Frauen des Teams Asyl angeboten. Eine Reihe von ihnen habe nach Telefonaten mit ihren Familien in Iran ihre individuellen Entscheidungen getroffen. Mehdi Tadsch, der Präsident des iranischen Fußball-Verbandes, hatte davon gesprochen, dass in Australien Druck auf die Spielerinnen ausgeübt worden sei.
Die ersten fünf Spielerinnen hatten Asyl erhalten, nachdem sie sich beim Vorrundenspiel gegen Südkorea geweigert hatten, die Nationalhymne mitzusingen. Das wurde im iranischen Staatsfernsehen als „Verrat“ gewertet. Das iranische Team schied nach der Niederlage gegen Südkorea aus dem Turnier aus. Die übrige Mannschaft verließ Australien am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit Zwischenstopp in Kuala Lumpur in Richtung Iran.
Wie Burke am Mittwoch weiter mitteilte, hat unterdessen eine der sieben Iranerinnen „ihre Meinung geändert“. Sie wolle nun doch die Heimreise antreten und sei dazu motiviert worden, „sich an die iranische Botschaft zu wenden“.
Irans Militärführung erklärt Banken zu legitimen Zielen
Nach einem Luftangriff auf eine iranische Bank hat Irans Militärführung Vergeltung angedroht. Mit dieser „illegitimen und unüblichen Handlung im Krieg“ habe der Feind wirtschaftliche Zentren und Banken der USA und Israels selbst zum Ziel erklärt, berichtete der staatliche iranische Rundfunk unter Berufung auf die Militärführung.
„Die Amerikaner sollen auf unsere Gegenmaßnahme und unsere schmerzhafte Antwort warten“, hieß es in der Erklärung des zentralen Hauptquartiers „Chatam Al-Anbija“, das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. „Die Menschen in der Region sollen sich nicht im Umkreis von einem Kilometer um Banken aufhalten“, hieß es weiter.
Laut Staatsfernsehen kam es in der Nacht zu einem israelischen Angriff in der Hauptstadt Teheran auf eine Bankfiliale. Dabei seien mehrere Mitarbeiter ums Leben gekommen.
Kampfhandlungen in der Nacht
Die iranischen Streitkräfte haben Israel und die Golfstaaten erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. In Israel wurden die Raketen entweder abgefangen oder sie trafen unbewohnte Gebiete, wie die Zeitung The Times of Israel berichtete. Die der iranischen Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim sprach von der heftigsten Angriffswelle seit Beginn des Krieges.
Bei der 37. Welle von Raketen seien Ziele in Beer Jaakov südöstlich von Tel Aviv attackiert worden, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Revolutionsgarde. Dabei seien ballistische Raketen mit Mehrfachsprengköpfen zum Einsatz gekommen. Außerdem seien US-Ziele in Erbil und Bahrain angegriffen worden.
Das saudi-arabische Verteidigungsministerium teilte mit, in verschiedenen Regionen des Landes seien sieben ballistische Raketen und sieben Drohnen abgefangen worden. In Kuwait wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums vier Drohnen abgefangen, eine weitere stürzte demnach in offenem Gelände ab. Auch in Bahrain wurde Luftalarm ausgelöst.
Die israelischen Streitkräfte griffen derweil erneut Stellungen der Hisbollah-Miliz in Libanon an. Ziel der Attacken sei die Infrastruktur der proiranischen Islamisten in den als Dahija bekannten Vororten im Süden der Hauptstadt Beirut, teilte das Militär mit. Der Bezirk gilt als Hochburg der schiitischen Hisbollah. Zudem sei am Montag ein Drohnenteam im Westen Irans von der israelischen Luftwaffe „ausgeschaltet“ worden, kurz bevor es unbemannte Flugkörper in Richtung Israel abfeuern konnte. Das Militär wolle laut eigener Aussage iranische Infrastruktur für den Abschuss ballistischer Raketen zerstören und damit den Umfang der Angriffe auf israelisches Gebiet verringern.
Macron beruft G-7-Krisengipfel zu Iran und Energiepreisen ein
Der französische Präsident Emmanuel Macron wird an diesem Mittwoch eine Telefonkonferenz der Gruppe der Sieben (G 7) einberufen, um über den Iran-Krieg und die steigenden Energiepreise zu beraten, wie sein Büro mitteilte.
Die Gespräche finden statt, während die G-7-Regierungen überlegen, wie sie auf den starken Anstieg der Ölpreise reagieren sollen, der durch den Krieg ausgelöst wurde. Die G-7-Energieminister konnten sich am Dienstag nicht auf eine Freigabe strategischer Ölreserven einigen. Stattdessen baten sie die Internationale Energieagentur (IEA), zunächst die Lage zu bewerten.
Die Ölpreise waren am Montag auf ein Fast-Vierjahreshoch gestiegen. Am Dienstag stürzten sie jedoch um elf Prozent ab, nachdem US-Präsident Donald Trump vorhergesagt hatte, der Krieg im Nahen Osten könnte bald enden.
Die US-Regierung prüft zudem Maßnahmen, um den Ölfluss durch die Straße von Hormus aufrechtzuerhalten. Dazu gehören Marinebegleitschutz für Handelsschiffe und die Absicherung von Kriegsrisikoversicherungen für Tanker. Washington will damit Reedereien beruhigen und weitere Störungen der globalen Energieversorgung verhindern.
Der G 7 gehören die USA, Kanada, Japan, Italien, Großbritannien, Deutschland und Frankreich an. Frankreich führt derzeit den Vorsitz der Gruppe.
Bericht: IEA plant größte Ölreserven-Freigabe ihrer Geschichte
Die Internationale Energieagentur (IEA) erwägt die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte, um die wegen des US-israelischen Krieges mit Iran gestiegenen Rohölpreise zu senken. Die geplante Freigabe würde die 182 Millionen Barrel übertreffen, die IEA-Mitgliedstaaten 2022 nach Russlands Invasion der Ukraine auf den Markt brachten, berichtete das Wall Street Journal am Dienstag. Deutschland gehört zu den 31 IEA-Mitgliedstaaten, die strategische Ölreserven für Krisenfälle vorhalten.
Großbritannien: Schiff in Straße von Hormus durch Beschuss beschädigt
Das Maritime Handelsoperationszentrum des Vereinigten Königreichs (UKMTO) berichtet von einem Schiff, das in der Straße von Hormus angegriffen und beschädigt worden sei. Der Kapitän eines Containerschiffs habe gemeldet, dass das Schiff durch ein mutmaßliches, aber unbekanntes Projektil beschädigt worden sei. Das Ausmaß des Schadens sei unbekannt und wird von der Besatzung untersucht. Der Kapitän habe außerdem bekannt gegeben, dass alle Besatzungsmitglieder wohlauf sind. Schiffe wurden gebeten, die Durchfahrt mit Vorsicht zu gestalten und verdächtige Aktivitäten der UKMTO zu melden, solange die Behörden den Vorfall untersuchten.
Israel erhöht Verteidigungshaushalt
Israel will seine Ausgaben für Verteidigung um etwa 40 Milliarden Schekel (11 Milliarden Euro) erhöhen, um den Krieg gegen Iran zu finanzieren. Die Erhöhung entspricht zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das teilen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Finanzminister Bezalel Smotrich in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Kabinett sollte am Dienstagabend den Kriegshaushalt billigen. Auch das Parlament muss den Ausgaben zustimmen. Smotrich sagte: „Dies ist keine Ausgabe, es ist eine Investition.“ Netanjahu zufolge belegen Zahlen, dass die israelische Wirtschaft trotz der seit mehr als zwei Jahren andauernden Kriege sehr robust sei.
„Dieser Krieg kostet viel Geld“, sagte Netanjahu in einer aufgezeichneten Videobotschaft am späten Dienstag. „Deshalb benötigen wir einen Sonderhaushalt in Höhe von mehreren zehn Milliarden Schekeln, um die Verteidigungsausgaben zu erhöhen“, fügte er hinzu.
Finanzminister Smotrich kündigte zudem an, ein höchst umstrittener Gesetzesentwurf, der ultra-orthodoxe Männer vom Militärdienst befreit, würde zunächst auf Eis gelegt. Die ultra-orthodoxen Parteien, die einen großen Teil von Netanjahus Koalition ausmachen, hatten ihre Unterstützung für den Haushalt zuvor an die Bedingung geknüpft, dass die Regierung diesem Gesetzentwurf zustimmt.
