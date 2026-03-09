Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Medien: US-Flugkörper traf Ziel nahe Mädchenschule
Selenskij: Ukraine schickt Drohnen zum Schutz von US-Basen nach Jordanien
Israel greift erneut Iran und Libanon an
USA ordnen Ausreise von Diplomaten aus Saudi-Arabien an
Ölpreis schießt über Marke von 100 US-Dollar
Iran ernennt Sohn des getöteten Ayatollahs Chamenei zum Nachfolger
In Iran ist Modschtaba Chamenei zum neuen geistlichen Oberhaupt der Islamischen Republik ernannt worden. Modschtaba ist ein Sohn des bisherigen Oberhaupts, Ayatollah Ali Chamenei, der bei den Angriffen der USA und Israels auf Iran vor rund einer Woche getötet worden war.
Die Entscheidung für Modschtaba wurde am Sonntagabend im staatlichen Fernsehen bekannt gegeben. Das iranische Volk wurde zur Einheit und zur Treue gegenüber dem neuen geistlichen Führer aufgerufen.
Schon Stunden vorher hatte sich die Entwicklung abgezeichnet. Hosseinali Eshkevari, ein Mitglied des geistlichen Rates, der mit der Wahl beauftragt war, hatte in einem in iranischen Medien veröffentlichten Video gesagt, die Wahl sei abgeschlossen. "Der Name Khamenei wird weiterbestehen", hatte er hinzugefügt, ohne aber Modschtaba beim Namen zu nennen. Dieser war zuvor bereits als wahrscheinlichster Nachfolger bezeichnet worden.
Die Entscheidung für Modschtaba wurde am Sonntagabend im staatlichen Fernsehen bekannt gegeben. Das iranische Volk wurde zur Einheit und zur Treue gegenüber dem neuen geistlichen Führer aufgerufen.
Schon Stunden vorher hatte sich die Entwicklung abgezeichnet. Hosseinali Eshkevari, ein Mitglied des geistlichen Rates, der mit der Wahl beauftragt war, hatte in einem in iranischen Medien veröffentlichten Video gesagt, die Wahl sei abgeschlossen. "Der Name Khamenei wird weiterbestehen", hatte er hinzugefügt, ohne aber Modschtaba beim Namen zu nennen. Dieser war zuvor bereits als wahrscheinlichster Nachfolger bezeichnet worden.
Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff auf Israel
Die israelische Luftabwehr kann weiterhin nicht jedes Geschoss aus Iran abfangen. Bei einem neuen Raketenangriff auf Israel sind nach Angaben von Sanitätern zwei Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, bei dem Angriff im Großraum Tel Aviv sei ein etwa 40-jähriger Mann getötet worden. Ein weiterer Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes Zaka wurde er später für tot erklärt. Ein aus Iran abgefeuertes Geschoss sei auf einer Baustelle eingeschlagen, bei den Betroffenen handele es sich um Bauarbeiter. Es habe auch an anderen Orten im Großraum Tel Aviv Einschläge gegeben.
Medien: US-Flugkörper traf Ziel nahe Mädchenschule
Investigativjournalisten haben Zweifel an der Behauptung von US-Präsident Donald Trump, Iran selbst sei für die Bombardierung einer Mädchenschule mit etwa 170 Toten verantwortlich. Rechercheteams von New York Times und der Plattform Bellingcat haben den Vorfall unabhängig voneinander untersucht. Ein am Sonntag von der iranischen Nachrichtenagentur Mehr veröffentlichtes Video zeigt demnach den Einschlag eines US-Flugkörpers in der Nähe der Schule in der Stadt Minab im Süden des Landes.
In dem nur wenige Sekunden langen Clip sei zu sehen, wie ein US-Tomahawk-Marschflugkörper am 28. Februar eine Einrichtung der iranischen Revolutionsgarde treffe, schreibt Bellingcat. Das von den Journalisten überprüfte Videomaterial zeige zudem, wie Rauch aus der Nähe der Mädchenschule aufsteige.
Die New York Times gibt an, der US-Marschflugkörper habe einen Marinestützpunkt neben der Schule getroffen. „Das US-Militär ist die einzige an dem Konflikt beteiligte Streitkraft, die Tomahawks einsetzt“, so die Zeitung.
Eine Untersuchung von Satellitenbildern, Social-Media-Beiträgen und weiteren Videos deutet nach Angaben der New York Times darauf hin, dass die Schäden an der Mädchenschule in etwa zur gleichen Zeit verursacht wurden, zu der die nun im Clip gezeigten Angriffe auf den Marinestützpunkt stattfanden. Am 28. Februar feuerte die US-Marine nach Aussagen von Verteidigungsminister Pete Hegseth Marschflugkörper des Typs Tomahawk auf iranische Streitkräfte.
In dem nur wenige Sekunden langen Clip sei zu sehen, wie ein US-Tomahawk-Marschflugkörper am 28. Februar eine Einrichtung der iranischen Revolutionsgarde treffe, schreibt Bellingcat. Das von den Journalisten überprüfte Videomaterial zeige zudem, wie Rauch aus der Nähe der Mädchenschule aufsteige.
Die New York Times gibt an, der US-Marschflugkörper habe einen Marinestützpunkt neben der Schule getroffen. „Das US-Militär ist die einzige an dem Konflikt beteiligte Streitkraft, die Tomahawks einsetzt“, so die Zeitung.
Eine Untersuchung von Satellitenbildern, Social-Media-Beiträgen und weiteren Videos deutet nach Angaben der New York Times darauf hin, dass die Schäden an der Mädchenschule in etwa zur gleichen Zeit verursacht wurden, zu der die nun im Clip gezeigten Angriffe auf den Marinestützpunkt stattfanden. Am 28. Februar feuerte die US-Marine nach Aussagen von Verteidigungsminister Pete Hegseth Marschflugkörper des Typs Tomahawk auf iranische Streitkräfte.
Wer hat wo angegriffen?
Selenskij: Ukraine schickt Drohnen zum Schutz von US-Basen nach Jordanien
Die Ukraine schickt auf Bitten der USA Abfangdrohnen und Drohnenexperten nach Jordanien, um dort US-Militärstützpunkte zu schützen, sagt Präsident Wolodimir Selenskij in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Zeitung New York Times. Dem Bericht zufolge baten die USA am Donnerstag um Hilfe, woraufhin das ukrainische Team am nächsten Tag abgereist sei und in Kürze im Nahen Osten erwartet werde.
Benzin in Teheran rationiert
Nach den israelischen Angriffen auf Öldepots in der iranischen Hauptstadt Teheran rationieren Tankstellen den Verkauf von Benzin stark. Autofahrerinnen und Autofahrer können aktuell pro Tankvorgang nur noch zehn Liter Sprit kaufen, wie Bewohner der Millionenmetropole berichteten. An den Tankstellen bildeten sich Kilometer lange Autoschlangen mit stundenlangen Wartezeiten.
Am Wochenende hatte Israels Luftwaffe Öldepots in Teheran bombardiert und in Flammen gesetzt. Dichter, schwarzer, toxischer Rauch verdunkelt seitdem den Himmel. Auf viele Dächer der Metropole regnete Öl herab.
Am Wochenende hatte Israels Luftwaffe Öldepots in Teheran bombardiert und in Flammen gesetzt. Dichter, schwarzer, toxischer Rauch verdunkelt seitdem den Himmel. Auf viele Dächer der Metropole regnete Öl herab.
Rauchschwaden stehen am wolkenverhangenen Himmel über Teheran. Vahid Salemi/AP/dpa
Israel greift erneut Einrichtungen der iranischen Führung an
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut Ziele der Führung in Iran angegriffen, darunter in der Stadt Isfahan. Die Angriffe in Iran galten einer Mitteilung zufolge Kommandozentren von Behörden für innere Sicherheit und der Basidsch-Milizen. Diese sind besonders für ihr hartes Vorgehen gegen die Proteste im eigenen Land bekannt. Außerdem seien Raketenabschussrampen und eine Produktionsanlage für Raketentreibwerke in Iran beschossen worden. Zudem habe man erneut Infrastruktur der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.
In der Nacht und am Morgen habe es auch wieder iranische Raketenangriffe auf Israel gegeben, teilte die Armee mit. Am Morgen und in der Nacht heulten in Israel erneut die Warnsirenen, darunter auch im Großraum Tel Aviv. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom wurden bei den iranischen Raketenangriffen etwa 20 Menschen verletzt. Einige davon seien gestürzt, als sie in Schutzräume rannten.
In der Nacht und am Morgen habe es auch wieder iranische Raketenangriffe auf Israel gegeben, teilte die Armee mit. Am Morgen und in der Nacht heulten in Israel erneut die Warnsirenen, darunter auch im Großraum Tel Aviv. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom wurden bei den iranischen Raketenangriffen etwa 20 Menschen verletzt. Einige davon seien gestürzt, als sie in Schutzräume rannten.
Bahrain meldet Dutzende Verletzte bei iranischem Drohnenangriff
Der Golfstaat Bahrain ist erneut zum Ziel eines Angriffs des iranischen Militärs geworden. Das Innenministerium des kleinen Inselstaats im Persischen Golf meldete in der Nacht 32 Verletzte, darunter Kinder und mehrere Schwerverletzte. Alle Opfer seien Zivilisten und Bürger des Landes. Nach Angaben des Ministeriums war die südlich der Hauptstadt Manama gelegene Insel Sitra Ziel einer Drohnenattacke. Mehrere Häuser seien beschädigt worden.
Zuvor hatte Iran bereits eine Anlage zur Wasser-Entsalzung mit einem Drohnenangriff beschädigt, wie das Ministerium am Sonntagvormittag mitteilte. Es handle sich um eine "iranische Aggression, die sich willkürlich gegen zivile Ziele" richte.
Zuvor hatte Iran bereits eine Anlage zur Wasser-Entsalzung mit einem Drohnenangriff beschädigt, wie das Ministerium am Sonntagvormittag mitteilte. Es handle sich um eine "iranische Aggression, die sich willkürlich gegen zivile Ziele" richte.
Philippinen ordnen Energiesparen wegen Nahost-Krise an
Wegen der steigenden Energiepreise infolge des Iran-Kriegs führen die Philippinen vorübergehend eine Vier-Tage-Woche für viele staatliche Behörden ein. Die Regierung in Manila reagiert damit auf die wirtschaftlichen Folgen der Eskalation zwischen Israel, den USA und Iran, die zu höheren Ölpreisen geführt hat. Die Regelung gilt jedoch nicht für wichtige Dienste wie Polizei, Feuerwehr und andere Notfallkräfte.
Präsident Ferdinand Marcos Jr. ordnete auch an, dass alle staatlichen Behörden ihren Strom- und Treibstoffverbrauch um zehn bis 20 Prozent senken sollen. Nicht zwingend notwendige Dienstreisen und Aktivitäten - etwa Studienreisen oder Treffen, die online stattfinden können - sollen vorübergehend ausgesetzt werden. Der südostasiatische Inselstaat ist stark von Energieimporten abhängig. "Wir sind Opfer eines Kriegs, den wir uns nicht ausgesucht haben", teilte Marcos Jr. mit.
Präsident Ferdinand Marcos Jr. ordnete auch an, dass alle staatlichen Behörden ihren Strom- und Treibstoffverbrauch um zehn bis 20 Prozent senken sollen. Nicht zwingend notwendige Dienstreisen und Aktivitäten - etwa Studienreisen oder Treffen, die online stattfinden können - sollen vorübergehend ausgesetzt werden. Der südostasiatische Inselstaat ist stark von Energieimporten abhängig. "Wir sind Opfer eines Kriegs, den wir uns nicht ausgesucht haben", teilte Marcos Jr. mit.
Israel greift erneut Iran und Libanon an
Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele in Iran und Libanon fort. Die Luftwaffe habe eine neue Welle an Attacken gegen Infrastruktur der iranischen Führung im Zentrum des Landes begonnen, teilte die Armee in der Nacht mit. Zudem sei erneut Infrastruktur der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden. Derweil gab die Armee Entwarnung für die eigene Bevölkerung, nachdem Iran zuvor erneut Raketen auf Israel gefeuert hatte.
USA ordnen Ausreise von Diplomaten aus Saudi-Arabien an
Die USA haben angesichts von Sicherheitsrisiken wegen des Iran-Kriegs einen Teil ihres Botschaftspersonals in Saudi-Arabien angewiesen, das Land zu verlassen. Das US-Außenministerium ordnete die Ausreise des nicht für Notfälle benötigten Personals sowie der Angehörigen von Botschaftsmitarbeitern an, erklärte die Behörde. Damit verschärfte sie eine vorige Empfehlung: Seit vergangener Woche hatte es schon eine Erlaubnis für diese Personengruppen zur Ausreise gegeben.
Saudi-Arabien wurde seit dem Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche bereits mehrmals Ziel iranischer Gegenangriffe. Vor ein paar Tagen war auch die US-Botschaft in der Hauptstadt Riad von zwei Drohnen angegriffen worden. Es sei ein "begrenztes Feuer" ausgebrochen, aber nur geringer Sachschaden entstanden, teilte ein Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums auf der Plattform X mit.
Die US-Botschaft empfahl ihren Landsleuten in dem Königreich, sich sofort in Sicherheit zu bringen und die Botschaft bis auf Weiteres zu meiden, da es zu einem Angriff auf die Einrichtung gekommen sei.
Saudi-Arabien wurde seit dem Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche bereits mehrmals Ziel iranischer Gegenangriffe. Vor ein paar Tagen war auch die US-Botschaft in der Hauptstadt Riad von zwei Drohnen angegriffen worden. Es sei ein "begrenztes Feuer" ausgebrochen, aber nur geringer Sachschaden entstanden, teilte ein Sprecher des saudi-arabischen Verteidigungsministeriums auf der Plattform X mit.
Die US-Botschaft empfahl ihren Landsleuten in dem Königreich, sich sofort in Sicherheit zu bringen und die Botschaft bis auf Weiteres zu meiden, da es zu einem Angriff auf die Einrichtung gekommen sei.
Katars Premier ruft Iran zu Deeskalation auf
Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hat zur Deeskalation im Iran-Krieg aufgerufen. "Wir werden weiterhin mit den Iranern sprechen und uns um eine Deeskalation bemühen", sagte Al Thani in einem Interview mit dem Sender Sky News. Was geschehen sei, habe das Vertrauen in die Beziehungen zu Iran erheblich erschüttert.
"Die Fehleinschätzung der Iraner, die Golfstaaten anzugreifen, hat alles zerstört", sagte der Ministerpräsident. Er rief auch die USA auf, zu deeskalieren. Diplomatie sei nach wie vor der einzige gangbare Weg aus der Krise, sagte er.
"Die Fehleinschätzung der Iraner, die Golfstaaten anzugreifen, hat alles zerstört", sagte der Ministerpräsident. Er rief auch die USA auf, zu deeskalieren. Diplomatie sei nach wie vor der einzige gangbare Weg aus der Krise, sagte er.
Israels Armee meldet weitere Raketenangriffe aus Iran
Auch mehr als eine Woche nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf Iran schießt die Islamische Republik weiter auf Israel. In der Nacht meldete die israelische Armee wiederholt Raketenangriffe aus Iran. In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten in der Nacht wieder die Sirenen. Die Luftabwehr war erneut im Einsatz, wie das Militär auf Telegram mitteilte.
Ölpreis schießt über Marke von 100 US-Dollar
Der Ölpreis ist infolge des Iran-Kriegs erstmals seit Jahren wieder auf über 100 US-Dollar angestiegen. Der Preis für die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent stieg zeitweise um knapp 19 Prozent auf fast 110 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Unmittelbar zuvor war zum Handelsbeginn in Chicago die in den USA bestimmende Sorte West Texas Intermediate (WTI) über die Marke von 100 Dollar gesprungen - ein Preisniveau, das es zuletzt 2022 gegeben hatte.
Am Freitagnachmittag war Brent-Rohöl zur Lieferung im Mai noch erstmals seit April 2024 mit über 90 US-Dollar gehandelt worden. Vor Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche lag der Preis noch um die 70 Dollar pro Barrel. Auch die Spritpreise sind seither deutlich angestiegen.
Die Angst vor einer längeren Sperrung der Straße von Hormus bleibt ein bestimmendes Thema auf dem Ölmarkt. Seit den amerikanisch-israelischen Angriffen auf Iran passieren kaum noch Schiffe die Meerenge am Persischen Golf. Durch diese wird in Friedenszeiten täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert.
Am Freitagnachmittag war Brent-Rohöl zur Lieferung im Mai noch erstmals seit April 2024 mit über 90 US-Dollar gehandelt worden. Vor Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche lag der Preis noch um die 70 Dollar pro Barrel. Auch die Spritpreise sind seither deutlich angestiegen.
Die Angst vor einer längeren Sperrung der Straße von Hormus bleibt ein bestimmendes Thema auf dem Ölmarkt. Seit den amerikanisch-israelischen Angriffen auf Iran passieren kaum noch Schiffe die Meerenge am Persischen Golf. Durch diese wird in Friedenszeiten täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert.
Weiterer US-Soldat gestorben – Zahl steigt damit auf 7
Das US-Militär teilt mit, ein weiterer Angehöriger der Streitkräfte sei an den Folgen seiner Verletzungen gestorben, die er vor einer Woche bei den ersten Gegenangriffen Irans erlitten habe. Der Soldat sei am 1. März bei einem Angriff auf US-Truppen in Saudi-Arabien schwer verletzt worden. Damit steige die Zahl der bislang in dem Krieg getöteten US-Soldaten auf sieben.