Medien: US-Flugkörper traf Ziel nahe Mädchenschule

Investigativjournalisten haben Zweifel an der Behauptung von US-Präsident Donald Trump, Iran selbst sei für die Bombardierung einer Mädchenschule mit etwa 170 Toten verantwortlich. Rechercheteams von New York Times und der Plattform Bellingcat haben den Vorfall unabhängig voneinander untersucht. Ein am Sonntag von der iranischen Nachrichtenagentur Mehr veröffentlichtes Video zeigt demnach den Einschlag eines US-Flugkörpers in der Nähe der Schule in der Stadt Minab im Süden des Landes.



In dem nur wenige Sekunden langen Clip sei zu sehen, wie ein US-Tomahawk-Marschflugkörper am 28. Februar eine Einrichtung der iranischen Revolutionsgarde treffe, schreibt Bellingcat. Das von den Journalisten überprüfte Videomaterial zeige zudem, wie Rauch aus der Nähe der Mädchenschule aufsteige.



Die New York Times gibt an, der US-Marschflugkörper habe einen Marinestützpunkt neben der Schule getroffen. „Das US-Militär ist die einzige an dem Konflikt beteiligte Streitkraft, die Tomahawks einsetzt“, so die Zeitung.



Eine Untersuchung von Satellitenbildern, Social-Media-Beiträgen und weiteren Videos deutet nach Angaben der New York Times darauf hin, dass die Schäden an der Mädchenschule in etwa zur gleichen Zeit verursacht wurden, zu der die nun im Clip gezeigten Angriffe auf den Marinestützpunkt stattfanden. Am 28. Februar feuerte die US-Marine nach Aussagen von Verteidigungsminister Pete Hegseth Marschflugkörper des Typs Tomahawk auf iranische Streitkräfte.