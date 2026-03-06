Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Verteidigungsminister Hegseth: Keine Ausweitung der Militärziele geplant - Einsatz „so lange wie nötig“
Nato erhöht wegen Iran Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr
Irans Streitkräfte melden Angriff auf US-Flugzeugträger
Trump will bei Chamenei-Nachfolge mitentscheiden
Irans Militär greift kurdische Gruppen im Irak an
Israels Luftwaffe bombardiert Teheran und Beirut
Israels Luftwaffe greift in der Nacht erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran und in mehreren Vororten von Beirut an. In Teheran habe man eine „großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes" gestartet, gab die Armee bekannt. Nähere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Israels Generalstabschef Ejal Zamir hatte zuvor eine neue Phase der Angriffe gegen den Erzfeind angekündigt. „In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen“, sagte Zamir laut Militärangaben. Er kündigte demnach nicht näher benannte „weitere Überraschungen“ an.
Nach einem Fluchtaufruf für einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut griff Israel dort ebenfalls an. Die Armee habe „Hisbollah-Infrastruktur“ ins Visier genommen, teilte das israelische Militär mit. Einwohner berichteten von lauten Explosionen und aufsteigendem schwarzem Rauch nach einem Angriff in dem Viertel Haret Hreik. Auch aus anderen Gegenden der Stadt gab es Berichte über zerborstene Fensterscheiben aufgrund der heftigen Explosionen.
Israels Armee hatte die Bewohner mehrerer Gegenden, darunter Haret Hreik, am Nachmittag dazu aufgefordert, diese zu verlassen. Es war das erste Mal, dass das israelische Militär eine Warnung für ein Gebiet dieser Größe in der Gegend ausgab. Bisher bezogen sich derartige Aufrufe auf bestimmte Wohnhäuser oder deutlich kleinere Gebiete in den Vororten. Augenzeugen zufolge versuchten viele Menschen, panisch die Gegend zu verlassen.
Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der proiranischen Hisbollah-Miliz. Sie sind aber auch dicht besiedelte Wohngebiete.
- Die Angriffe gegen Iran gehen weiter. Israel meldet den Beginn einer groß angelegten Angriffswelle auf Teheran. Auch Hisbollah-Einrichtungen im libanesischen Beirut werden attackiert.
- Iran greift seinerseits Israel erneut mit Raketen an, auch aus anderen Ländern der Region werden iranische Attacken gemeldet, etwa aus Aserbaidschan. Einen Angriff auf das Nato-Mitglied Türkei vom Vortag bestreitet Irans Militär allerdings.
- Die Revolutionsgarden geben an, sie hätten einen Tanker im Norden des Persischen Golfs beschossen, das Schiff stehe in Brand.
- In Frankfurt ist ein erster Evakuierungsflug der Bundesregierung für in Nahost gestrandete Deutsche gelandet. Außenminister Wadephul kündigt weitere Flüge an.
- Medienberichte, wonach die USA kurdische Gruppen bewaffnen, um sie für eine Bodenoffensive gegen Iran einzusetzen, dementiert das Weiße Haus.
- Italien, Spanien, Frankreich und die Niederlande wollen Kriegsschiffe nach Zypern schicken, um dort die Luftverteidigung zu verstärken.
Gebäude in Bahrain getroffen - keine Todesopfer
Ein Hotel und zwei Wohngebäude wurden am Donnerstag in Bahrain Ziel eines Angriffs des iranischen Militärs, wie Behördenvertreter mitteilten. Das Innenministerium von Bahrain bestätigte den Angriff auf ein Gebäude in der Hauptstadt Manama in einem Beitrag auf X.
„Die iranische Aggression richtete sich gegen ein Hotel und zwei Wohngebäude in Manama“, hieß es in dem Beitrag. „Es wurden keine Todesopfer gemeldet. Die Zivilschutzbehörde löschte einen Brand in einer Wohnung in einem der beiden Gebäude“, teilte das Innenministerium mit.
Bahrain ist ein strategisch wichtiger US-Stützpunkt im Nahen Osten. Vom Stützpunkt südöstlich der Hauptstadt überwachen die USA den Schiffsverkehr im Persischen Golf, Arabischen Meer und Roten Meer.
Ukraine soll bei Abwehr iranischer Kamikaze-Drohnen helfen
Die Ukraine will die USA bei der Abwehr iranischer Drohnen unterstützen. Man habe eine entsprechende Anfrage aus Washington erhalten, erklärt Präsident Wolodimir Selenskij auf der Plattform X. Er habe die Entsendung von Spezialisten und Ausrüstung angeordnet, um beim Schutz vor „Schahed“-Drohnen zu helfen. Einem Insider zufolge sollen die ukrainischen Experten in den kommenden Tagen ihre Arbeit aufnehmen. Die Ukraine hat im Abwehrkampf gegen Russland umfangreiche Erfahrungen mit den iranischen Kamikaze-Drohnen gesammelt. Selenskyj hat einen Tausch von ukrainischen Abfangdrohnen gegen Patriot-Luftabwehrraketen angeregt.
Blatt: VAE erwägen Einfrieren iranischer Vermögenswerte
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erwägen einem Bericht des Wall Street Journal zufolge, iranische Vermögenswerte in Milliardenhöhe einzufrieren. Die Zeitung beruft sich dabei auf mit den Gesprächen vertraute Personen.
Verteidigungsminister Hegseth: Keine Ausweitung der Militärziele geplant - Einsatz „so lange wie nötig“
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erteilt einer Ausweitung der militärischen Ziele der USA im Iran eine Absage. Es gebe keinerlei Ausweitung der Ziele, man wisse genau, was man im Iran erreichen wolle, sagte Hegseth. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, die USA müssten bei der Auswahl der nächsten Führungsperson des Landes mithelfen. Hegseth fügte hinzu, Trump rede angesichts der laufenden Militäroperation bereits „ein gewichtiges Wort mit“, wer den Iran regiere. Dem Pentagon zufolge zielt die Militäraktion darauf ab, die Offensivraketen, die Raketenproduktion und die Marine des Iran zu zerstören. Zudem soll Teheran am Bau einer Atombombe gehindert werden.
Gleichzeitig betonte Hegseth: „Wir haben keinen Mangel an Munition.“ Die Vorräte an offensiven und defensiven Waffen ermöglichten es, die Kampagne „so lange aufrechtzuerhalten, wie es nötig ist“. Er trat damit Befürchtungen einiger Demokraten entgegen, die sich zuletzt besorgt über die große Menge Munition gezeigt hatten, die die USA in dem Krieg einsetzen. Die Regierung im Iran habe sich verkalkuliert, wenn sie davon ausgehe, dass Washington den Einsatz nicht langfristig durchhalten könne, sagte Hegseth an Teheran gewandt. „Das ist eine sehr üble Fehleinschätzung“.
Ob das so stimmt, ist offen. Gegenüber der BBC bestätigte das Weiße Haus, dass Vertreter der Trump-Regierung am Freitag mit Führungskräften der US-Rüstungsindustrie zusammentreffen wollen, um über die Waffenproduktion zu sprechen. Laut Reuters werden Unternehmen wie Lockheed Martin und RTX, die Muttergesellschaft von Raytheon, daran teilnehmen. Demnach soll es bei den Gesprächen unter anderem um die Beschleunigung der Waffenproduktion gehen, da das Pentagon nach den Angriffen auf den Iran und mehreren anderen Militäreinsätzen daran arbeite, seine Vorräte wieder aufzufüllen.
Kriegsminister Pete Hegseth. AFP
Trump: Großteil der iranischen Raketen ist zerstört
Die Luftabwehr und die Raketen des Irans sind nach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump bereits ganz oder in großen Teilen zerstört. „Sie haben also keine Luftwaffe mehr, sie haben keine Luftabwehr mehr. Alle ihre Flugzeuge sind weg“, sagte Trump in Washington. Zudem seien ihre Raketen zu 60 und ihre Abschussvorrichtungen zu 64 Prozent ausgeschaltet, sagte er. „Sobald sie eine Rakete abschießen, wird die Abschussrampe innerhalb von vier Minuten getroffen.“
Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Neben dem Nuklearprogramm und der Marine hatte die US-Regierung das Raketenprogramm des Irans zuvor als wichtigstes Kriegsziel genannt.
Der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom), Admiral Brad Cooper, sagte in einer parallelen Pressekonferenz, der Iran feuere mittlerweile deutlich weniger Raketen ab. „Wenn ich auf die letzten 24 Stunden des Einsatzes zurückblicke, sind im Vergleich zum Beginn die Angriffe mit ballistischen Raketen um 90 Prozent zurückgegangen.“ Zudem habe es deutlich weniger Drohnenangriffe gegeben.
USA: Über 30 iranische Schiffe versenkt
Die US-Streitkräfte haben im Krieg gegen Iran nach eigenen Angaben bislang über 30 Schiffe versenkt. Darunter befinde sich auch ein Drohnenschiff, teilte das Militär mit. Die Zahl der iranischen Angriffe mit ballistischen Raketen sei seit Kriegsbeginn um 90 Prozent zurückgegangen, sagte der Oberbefehlshaber des US-Zentralkommandos (Centcom), Admiral Brad Cooper.
Bericht: Mädchenschule in Iran während US-Angriffen getroffen
Die Bombardierung einer Mädchenschule in Iran am ersten Kriegstag ist einem US-Bericht zufolge während US-Angriffen auf eine nahegelegene Militäranlage erfolgt. Eine Auswertung der New York Times von Satellitenbildern, verifizierten Videos und Beiträgen in den sozialen Medien habe ergeben, dass das Schulgebäude durch einen präzisen Schlag, der zeitgleich mit Angriffen auf einen angrenzenden Marinestützpunkt stattgefunden habe, schwer beschädigt worden sei. Der Stützpunkt werde von Irans Revolutionsgarden betrieben.
Offizielle Erklärungen, wonach US-Streitkräfte Marineziele nahe der Straße von Hormus angegriffen haben, wo sich der Marinestützpunkt befindet, „legen nahe, dass sie den Angriff höchstwahrscheinlich ausgeführt haben“, heißt es in der Analyse. Die New York Times legt sich in ihrem Bericht jedoch nicht fest, dass der Angriff tatsächlich von US-Streitkräften ausgeführt wurde. Die Regierung habe den Angriff weder dementiert noch bestätigt, hieß es weiter.
Bei dem Angriff in Minab im Süden des Landes waren nach iranischen Angaben am Samstagmorgen mindestens 168 Schülerinnen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren, 26 Lehrerinnen sowie vier Eltern ums Leben gekommen. Vertreter des israelischen Militärs hatten gesagt, ihnen seien keine Angriffe zu dem Zeitpunkt in der Region bekannt. Sie wollten die Berichte ebenso wie die Amerikaner prüfen. Das UN-Menschenrechtsbüro hatte am Dienstag eine umfassende Untersuchung verlangt. Nach Angaben einer Sprecherin könne es sich um ein Kriegsverbrechen handeln.
Iran: Raketen mit Streumunition auf Israel abgefeuert
Irans Luftstreitkräfte haben in zwei neuen Wellen Raketen auf Israel gefeuert. Dabei seien auch Gefechtsköpfe mit Streumunition zum Einsatz gekommen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. „Raketenregen auf dem Weg nach Tel Aviv“, betitelte der Rundfunk ein Video, das Leuchtspuren der sogenannten Clustermunition zeigen soll. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst. In der Küstenmetropole Tel Aviv waren laute Explosionsgeräusche zu hören. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.
Der Einsatz von Streumunition ist international weitgehend geächtet, weil sie große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist. Israels Armee hatte Iran bereits zuvor vorgeworfen, Streubomben auf Israel abgeschossen zu haben.
Nato erhöht wegen Iran Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr
Wegen des iranischen Raketenbeschusses auf die Türkei erhöht die Nato die Alarm- und Einsatzbereitschaft ihrer ballistischen Abwehrsysteme. Die Maßnahme sei vom Befehlshaber des Nato-Luftstreitkräftekommandos angeordnet worden, teilte der Sprecher des militärischen Nato-Hauptquartiers im belgischen Mons am Abend mit. Dieser habe zudem empfohlen, die Bereitschaft der Nato auf diesem erhöhten Niveau zu belassen, bis die Bedrohung durch Irans anhaltende wahllose Angriffe in der Region nachlasse.
Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte in Europa habe sich dieser Empfehlung angeschlossen, fügte Sprecher Martin L. O’Donnell hinzu. Bei einer Sitzung mit den Vertretern der Mitgliedstaaten sei zudem starke und einstimmige Unterstützung für die Maßnahme zum Ausdruck gebracht worden. Die Anpassung erlaube es, das Bündnis angesichts der aktuellen Bedrohung zu verteidigen.
Am Mittwoch hatten Nato-Kräfte eine ballistische Rakete auf dem Flug in Richtung Türkei abgefangen. Die Regierung in Ankara bestellte daraufhin den iranischen Botschafter ein. Die Nato verurteilte den Angriff auf ein Partnerland und betonte, das Militärbündnis stehe fest an der Seite seiner Alliierten. Wo die iranische Rakete hätte einschlagen sollen, wurde zunächst nicht bekannt. Die Türkei verhält sich im Krieg gegen Iran eigentlich neutral und hat sich lange um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht. In der Türkei sind aber auch US-Soldaten stationiert. Iran versichert, die Türkei nicht angegriffen zu haben. Es sei keine Rakete in Richtung Türkei abgeschossen worden.
Irans Streitkräfte melden Angriff auf US-Flugzeugträger
Irans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen US-Flugzeugträger attackiert. Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln sei von Kampfdrohnen der Marine der Revolutionsgarden getroffen worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. Nachdem sich das Schiff nur wenige Hundert Kilometer der iranischen Küste genähert habe, sei es attackiert worden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier Chatam Al-Anbija, das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. Für die Angaben gab es von US-Seite zunächst keine Bestätigung.
Israels UN-Botschafter: Zu früh für Diplomatie
Israel ist derzeit nicht bereit für Verhandlungen über ein Ende des Konflikts mit Iran. Für Diplomatie sei es noch zu früh, sagte der israelische UN-Botschafter Danny Danon in New York. „Wir müssen den Job zu Ende bringen. Wir müssen die Terrormaschine zerschlagen.“ Das werde „Tage oder Wochen“ dauern, aber nicht Monate, so der Diplomat. Wenn die Führung in Iran „weitermacht“, sei es nur eine Frage der Zeit, bis man wieder an den gleichen Punkt käme.
Israels erklärtes Ziel in Iran ist es, das iranische Raketen- und Atomprogramm zu zerstören. Israel sieht darin eine existenzielle Bedrohung. Das Land setzt zudem auf einen Umsturz der Führung in Iran durch die iranische Bevölkerung im Zuge der Angriffe.
Bahrain: Iranischer Angriff trifft Öl-Anlage
Iran hat nach Angaben des Innenministeriums von Bahrain eine Öl-Anlage in dem Golfstaat angegriffen und dort einen Brand ausgelöst. Die Anlage in Maameer südlich der Hauptstadt Manama sei Ziel von „iranischer Aggression“ geworden, teilte das Innenministerium mit. Opfer habe es nicht gegeben, das Feuer sei unter Kontrolle. Im Internet kursierten Videos, die den Angriff zeigen sollen. Darin ist zu sehen, wie ein Geschoss an der Anlage einschlägt und eine Explosion auslöst.
Trump will bei Chamenei-Nachfolge mitentscheiden
US-Präsident Donald Trump besteht dem Nachrichtenportal Axios zufolge darauf, persönlich an der Auswahl des nächsten iranischen Staatsoberhaupts beteiligt zu werden. "Ich muss an der Ernennung beteiligt sein, wie bei Delcy (Rodriguez) in Venezuela", sagt Trump mit Verweis auf die Nachfolge des gestürzten Präsidenten Nicolás Maduro. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet das unter Berufung auf ein Telefonat mit Trump ebenfalls.
Trump habe bestätigt, dass Modschtaba Chamenei der wahrscheinlichste Nachfolger seines getöteten Vaters sei, dieses Ergebnis jedoch als inakzeptabel bezeichnet, so Axios. Der 56-jährige Sohn des am Samstag bei einem Luftangriff getöteten Ayatollah Ali Chamenei gilt als Hardliner mit engen Verbindungen zu den Revolutionsgarden.
Trump wird das „Venezuela-Szenario“ nur schwer umsetzen können, kommentiert SZ-Nahost-Korrespondent Tomas Avenarius:
