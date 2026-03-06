Nach Drohnenangriff: Zypern strebt Nato-Beitritt an

Angesichts des Drohnenangriffs auf Zypern wird in der EU-Inselrepublik ein Beitritt zur Nato diskutiert. "Wenn es möglich wäre, würden wir sogar morgen einen Antrag einreichen", sagte Präsident Nikos Christodoulidis dem griechischen Sender "Skai". Er sagte, dass Zypern bereits Vorbereitungen für einen möglichen Nato-Beitritt treffe. Auf militärischer, operativer und administrativer Ebene werde daran gearbeitet, damit das Land handeln könne, "sobald die politischen Bedingungen dies zuließen".



Christodoulidis betonte jedoch, dass ein solcher Schritt derzeit nicht umgesetzt werden könne. Grund sei die Haltung des Nato-Mitglieds Türkei, die einen Beitritt Zyperns ablehnt. Über neue Mitglieder entscheidet das Bündnis einstimmig. Der Konflikt zwischen Zypern und der Türkei besteht seit der Teilung der Insel infolge der türkischen Invasion Zyperns 1974. Im Norden der Insel, der von türkischen Truppen besetzt ist, gibt es die nur von Ankara anerkannte Türkische Republik Nordzypern. Ankara erkennt die Republik Zypern nicht an und weigert sich, solange es keine Lösung der Zypernfrage gibt, über einen Nato-Beitritt zu reden.



Auslöser der aktuellen Diskussion über einen zyprischen Antrag zum Nato-Beitritt ist ein Drohnenangriff auf den britischen Militärstützpunkt nahe der zyprischen Hafenstadt Limassol in der Nacht zum Montag. Nach Angaben der Regierung in London entstand geringer Sachschaden an einem Hangar. Zyprische Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Drohnen könnten aus Libanon gestartet worden sein. Die Menschen auf Zypern sind seitdem besorgt.



Nach dem Angriff hatte die zyprische Regierung dem Auswärtigen Amt zufolge bilateral einzelne Staaten um Hilfe gebeten. Die EU-Beistandsklausel habe es aber nicht ausgelöst. "Griechenland hat zwei Fregatten und Kampfflugzeuge bereitgestellt, die sind auch bereits in Zypern angekommen", erklärte ein Sprecher. Frankreich verlege eine Fregatte in zyprische Hoheitsgewässer und habe die Entsendung eines Flugzeugträgers in Aussicht gestellt. "Insofern ist die Lage da ... nicht so dramatisch." Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums betont, dass Deutschland derzeit keine zusätzlichen militärischen Fähigkeiten für Zypern plane. Der deutsche Fokus liege weiterhin auf militärischen Beiträgen an der Ost- und Nordflanke der Nato.