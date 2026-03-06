Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israel greift unterirdischen Militärbunker von Chamenei an
Nach Drohnenangriff: Zypern strebt Nato-Beitritt an
Schätzung: US-Angriff auf Iran kostet jetzt schon Milliarden
Israels Luftwaffe bombardiert Teheran und Beirut
Verteidigungsminister Hegseth: Keine Ausweitung der Militärziele geplant - Einsatz „so lange wie nötig“
Neue israelische Angriffe auf Vorstädte Beiruts
Die südlichen Vorstädte Beiruts sind am Vormittag zum Ziel erneuter israelischer Angriffe geworden. Auch aus Libanon flogen wieder Raketen in Richtung Israel. Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in der libanesischen Küstenstadt Sidon kamen nach Angaben von Behörden in Libanon fünf Menschen ums Leben, sieben weitere wurden demnach verletzt. Bei einem der Toten soll es sich nach Angaben von Sicherheitskreisen um ein Hamas-Mitglied gehandelt haben.
In Aufnahmen waren dicke Rauchschwaden über den südlichen Vorstädten Beiruts zu sehen. Die dicht besiedelten Viertel gelten als Hochburg der mit Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah. Deren Infrastruktur sei Ziel der Attacken, teilte das israelische Militär kurz vor Beginn der neuen Angriffswelle mit. Die Hisbollah bekannte sich unterdessen zu dem Raketenbeschuss auf den Norden Israels. Aus Kreisen der UN-Friedensmission Unifil wurde die Zahl der in Richtung Israel abgegebenen Geschosse auf etwa 250 beziffert. Berichte über Tote oder Verletzte von dort gab es zunächst keine.
Bereits in der Nacht war es zu schweren israelischen Angriffen aus der Luft auf Beiruts Vororte gekommen. Berichten zufolge hatten viele Tausende Menschen die Viertel in den vergangenen Tagen verlassen, nachdem Israels Armee weiträumige Evakuierungsaufforderungen veröffentlicht hatte. Dem örtlichen Katastrophenschutz zufolge suchten knapp 100 000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften. Die Zahl der Geflohenen dürfte jedoch höher sein, da viele Menschen auch ohne Dach über dem Kopf in anderen Teilen Beiruts Schutz suchten, hieß es demnach. Manche fanden in Hotels und Ferienwohnungen Unterschlupf.
Die Lage im Überblick
- Die Angriffe gegen Iran gehen weiter. Israel meldet den Beginn einer groß angelegten Angriffswelle auf Teheran. Auch Hisbollah-Einrichtungen im libanesischen Beirut werden attackiert.
- Iran greift seinerseits Israel erneut mit Raketen an, auch aus anderen Ländern der Region werden iranische Attacken gemeldet, etwa aus Aserbaidschan. Einen Angriff auf das Nato-Mitglied Türkei vom Vortag bestreitet Irans Militär allerdings.
- Die Revolutionsgarden geben an, sie hätten einen Tanker im Norden des Persischen Golfs beschossen, das Schiff stehe in Brand.
- In Frankfurt ist ein erster Evakuierungsflug der Bundesregierung für in Nahost gestrandete Deutsche gelandet. Außenminister Wadephul kündigt weitere Flüge an.
- Medienberichte, wonach die USA kurdische Gruppen bewaffnen, um sie für eine Bodenoffensive gegen Iran einzusetzen, dementiert das Weiße Haus.
- Italien, Spanien, Frankreich und die Niederlande wollen Kriegsschiffe nach Zypern schicken, um dort die Luftverteidigung zu verstärken.
SZ-Grafik
Amelie Schmidt
Israel greift unterirdischen Militärbunker von Chamenei an
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge den unterirdischen Militärbunker des getöteten Staatsoberhaupts und Religionsführers Ali Chamenei angegriffen. Der unterirdische Komplex befinde sich unter iranischen Regierungsgebäuden im Zentrum der Hauptstadt Teheran, teilte das israelische Militär mit.
Irans Staatsoberhaupt wurde vor fast einer Woche bei den israelischen und US-Luftangriffen in Iran getötet. Sein nun von rund 50 israelischen Kampfjets angegriffener Bunker sei von hochrangigen Vertretern der iranischen Führung genutzt worden. Er habe der Regierung „als Basis für militärische Aktivitäten“ gedient, teilte Israels Armee weiter mit. Der Bunker soll sich den Angaben zufolge unterhalb mehrerer Straßen erstreckt und zahlreiche Eingänge gehabt haben. Der Angriff auf den Komplex schwäche „die Führungs- und Kontrollfähigkeiten des Regimes“ weiter, erklärte das israelische Militär.
In Teheran berichteten Augenzeugen von heftigen Explosionen und Erschütterungen, die in vielen Wohnungen zu spüren waren. Es gab zunächst keine Angaben zu Opfern. Israels Luftwaffe hatte in den vergangenen Tagen auch wichtige Regierungsgebäude, die oberhalb des Bunkers liegen sollen, angegriffen.
Nach Drohnenangriff: Zypern strebt Nato-Beitritt an
Angesichts des Drohnenangriffs auf Zypern wird in der EU-Inselrepublik ein Beitritt zur Nato diskutiert. "Wenn es möglich wäre, würden wir sogar morgen einen Antrag einreichen", sagte Präsident Nikos Christodoulidis dem griechischen Sender "Skai". Er sagte, dass Zypern bereits Vorbereitungen für einen möglichen Nato-Beitritt treffe. Auf militärischer, operativer und administrativer Ebene werde daran gearbeitet, damit das Land handeln könne, "sobald die politischen Bedingungen dies zuließen".
Christodoulidis betonte jedoch, dass ein solcher Schritt derzeit nicht umgesetzt werden könne. Grund sei die Haltung des Nato-Mitglieds Türkei, die einen Beitritt Zyperns ablehnt. Über neue Mitglieder entscheidet das Bündnis einstimmig. Der Konflikt zwischen Zypern und der Türkei besteht seit der Teilung der Insel infolge der türkischen Invasion Zyperns 1974. Im Norden der Insel, der von türkischen Truppen besetzt ist, gibt es die nur von Ankara anerkannte Türkische Republik Nordzypern. Ankara erkennt die Republik Zypern nicht an und weigert sich, solange es keine Lösung der Zypernfrage gibt, über einen Nato-Beitritt zu reden.
Auslöser der aktuellen Diskussion über einen zyprischen Antrag zum Nato-Beitritt ist ein Drohnenangriff auf den britischen Militärstützpunkt nahe der zyprischen Hafenstadt Limassol in der Nacht zum Montag. Nach Angaben der Regierung in London entstand geringer Sachschaden an einem Hangar. Zyprische Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Drohnen könnten aus Libanon gestartet worden sein. Die Menschen auf Zypern sind seitdem besorgt.
Nach dem Angriff hatte die zyprische Regierung dem Auswärtigen Amt zufolge bilateral einzelne Staaten um Hilfe gebeten. Die EU-Beistandsklausel habe es aber nicht ausgelöst. "Griechenland hat zwei Fregatten und Kampfflugzeuge bereitgestellt, die sind auch bereits in Zypern angekommen", erklärte ein Sprecher. Frankreich verlege eine Fregatte in zyprische Hoheitsgewässer und habe die Entsendung eines Flugzeugträgers in Aussicht gestellt. "Insofern ist die Lage da ... nicht so dramatisch." Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums betont, dass Deutschland derzeit keine zusätzlichen militärischen Fähigkeiten für Zypern plane. Der deutsche Fokus liege weiterhin auf militärischen Beiträgen an der Ost- und Nordflanke der Nato.
Amelie Schmidt
Iran meldet Angriff auf Öltanker in "US-Besitz"
Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Öltanker angegriffen. Das Schiff „in US-Besitz“ sei vor der Küste Kuwaits attackiert worden und stehe in Flammen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier „Chatam Al-Anbija“, das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.
Außerdem seien wieder Ziele in Israel und US-Stellungen in den Golfstaaten mit fortschrittlichen Raketen angegriffen worden, hieß es in einem Bericht des Rundfunks. Dabei sei auch die Rakete vom Typ Chorramshahr 4 mit einem Zwei-Tonnen-Gefechtskopf zum Einsatz gekommen.
Schätzung: US-Angriff auf Iran kostet jetzt schon Milliarden
Der Militäreinsatz der USA mit Luftangriffen auf Iran hat allein in den ersten 100 Stunden nach unterschiedlichen Schätzungen bereits mehrere Milliarden Dollar gekostet – die Bandbreite der angenommenen Kosten ist allerdings groß. So geht das Institut Center for Strategic and International Studies (CSIS) mit Sitz in Washington von 3,7 Milliarden Dollar (knapp 3,2 Milliarden Euro) in den ersten vier Tagen aus. Es stützt sich dabei auf die wenigen Details, die das US-Verteidigungsministerium bisher offengelegt hat.
Das Wall Street Journal schreibt von fast elf Milliarden Dollar in den ersten vier Tagen und beruft sich dabei auf Elaine McCusker, die in der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump im Pentagon für den Verteidigungsetat zuständig war. Diese Kosten umfassen dem Zeitungsbericht zufolge auch die Stationierung von mehr als zwölf Schiffen und 100 Flugzeugen im Nahen Osten seit Dezember.
Das Pentagon hat laut McCusker wahrscheinlich Abfangraketen im Wert von rund 5,7 Milliarden US-Dollar zur Abwehr iranischer ballistischer Raketen und Drohnen eingesetzt, schreibt das Wall Street Journal. Weitere 3,4 Milliarden US-Dollar entfielen auf Bomben und andere Raketentypen. Die Kostenschätzung beinhalte weder Gehälter, Ausbildung noch den Einsatz nationaler Ressourcen in der Region.
„Die Umstellung der US-Streitkräfte auf kostengünstigere Munition und der starke Rückgang iranischer Drohnen- und Raketenstarts werden die Kosten senken“, heißt es in der Analyse der Denkfabrik CSIS. „Die zukünftigen Kosten werden jedoch maßgeblich von der Intensität der Operationen und der Wirksamkeit iranischer Vergeltungsmaßnahmen abhängen.“ Das Institut verwies darauf, dass Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth angedeutet hätten, der Konflikt könnte noch „Wochen“ andauern.
UN-Menschenrechtskommissar besorgt wegen israelischer Evakuierungsbefehle
UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk äußert sich besorgt über die umfassenden israelischen Evakuierungsaufforderungen für Südlibanon und die südlichen Vororte von Beirut. Diese pauschalen Anordnungen zur Umsiedlung beträfen Hunderttausende Menschen, sagt Türk. Dies werfe ernste Fragen im Hinblick auf das humanitäre Völkerrecht auf, insbesondere wenn es um Zwangsumsiedlungen gehe.
Universitäten in Iran stellen Betrieb ein
In Iran sind die Universitäten wegen des Kriegs bis auf Weiteres geschlossen worden. Der Betrieb sei vollständig eingestellt worden, berichtete das Onlineportal Eslahat-News, das der Reformbewegung nahesteht, unter Berufung auf das Wissenschaftsministerium. Weder Unterricht in Präsenz noch Online-Lehre werde stattfinden, hieß es.
Bahrain: Iranische Angriffe treffen Hotel und Wohngebäude
Bei mutmaßlich iranischen Angriffen auf Bahrain sind mehrere zivile Gebäude beschädigt worden. Wie das Innenministerium des Golfstaats mitteilte, wurden zwei Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama zum Ziel „iranischer Aggression“. In einem der Gebäude sei ein Wohnungsbrand gelöscht worden. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben.
Der Inselstaat Bahrain im Persischen Golf fing nach eigenen Angaben seit Beginn des Iran-Kriegs Dutzende iranische Raketen und mehr als 120 iranische Drohnen ab. Neben Wohngebäuden wurden dort auch eine Öl-Anlage und ein wichtiger US-Marinestützpunkt zum Ziel iranischer Angriffe. Ein Mensch wurde bei den Angriffen bisher getötet.
Auch aus Saudi-Arabien wurde erneut ein Angriff gemeldet. Wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Riad mitteilte, wurde eine Drohne im Nordosten der Stadt abgefangen und zerstört.
Israels Luftwaffe bombardiert Teheran und Beirut
Israels Luftwaffe hat in der Nacht erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran und in mehreren Vororten von Beirut angegriffen. In Teheran habe man eine „großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes" gestartet, gab die Armee bekannt. Nähere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Israels Generalstabschef Eyal Zamir hatte zuvor eine neue Phase der Angriffe gegen den Erzfeind angekündigt. „In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen“, sagte Zamir laut Militärangaben. Er kündigte demnach nicht näher benannte „weitere Überraschungen“ an. Irans Streitkräfte feuerten eigenen Angaben zufolge eine neue Welle an Raketen auf Israel ab. Dort wurde Raketenalarm ausgelöst.
Israel griff auch die Hauptstadt Beirut an. Die Armee habe „Hisbollah-Infrastruktur“ ins Visier genommen, teilte das israelische Militär mit. Einwohner berichteten von lauten Explosionen und aufsteigendem Rauch nach einem Angriff in dem Viertel Haret Hreik. Auch aus anderen Gegenden der Stadt gab es Berichte über zerborstene Fensterscheiben aufgrund der heftigen Explosionen.
Israels Armee hatte vor ihren Angriffen die Bewohner mehrerer Gegenden, darunter Haret Hreik, am Donnerstagnachmittag dazu aufgefordert, diese zu verlassen. Es war das erste Mal, dass das israelische Militär eine Warnung für ein Gebiet dieser Größe in der Gegend ausgab. Augenzeugen zufolge versuchten viele Menschen panisch, die Gegend zu verlassen. Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der proiranischen Hisbollah-Miliz. Sie sind aber auch dicht besiedelte Wohngebiete.
Gebäude in Bahrain getroffen - keine Todesopfer
Ein Hotel und zwei Wohngebäude wurden am Donnerstag in Bahrain Ziel eines Angriffs des iranischen Militärs, wie Behördenvertreter mitteilten. Das Innenministerium von Bahrain bestätigte den Angriff auf ein Gebäude in der Hauptstadt Manama in einem Beitrag auf X.
„Die iranische Aggression richtete sich gegen ein Hotel und zwei Wohngebäude in Manama“, hieß es in dem Beitrag. „Es wurden keine Todesopfer gemeldet. Die Zivilschutzbehörde löschte einen Brand in einer Wohnung in einem der beiden Gebäude“, teilte das Innenministerium mit.
Bahrain ist ein strategisch wichtiger US-Stützpunkt im Nahen Osten. Vom Stützpunkt südöstlich der Hauptstadt überwachen die USA den Schiffsverkehr im Persischen Golf, Arabischen Meer und Roten Meer.
Ukraine soll bei Abwehr iranischer Kamikaze-Drohnen helfen
Die Ukraine will die USA bei der Abwehr iranischer Drohnen unterstützen. Man habe eine entsprechende Anfrage aus Washington erhalten, erklärt Präsident Wolodimir Selenskij auf der Plattform X. Er habe die Entsendung von Spezialisten und Ausrüstung angeordnet, um beim Schutz vor „Schahed“-Drohnen zu helfen. Einem Insider zufolge sollen die ukrainischen Experten in den kommenden Tagen ihre Arbeit aufnehmen. Die Ukraine hat im Abwehrkampf gegen Russland umfangreiche Erfahrungen mit den iranischen Kamikaze-Drohnen gesammelt. Selenskyj hat einen Tausch von ukrainischen Abfangdrohnen gegen Patriot-Luftabwehrraketen angeregt.
Blatt: VAE erwägen Einfrieren iranischer Vermögenswerte
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erwägen einem Bericht des Wall Street Journal zufolge, iranische Vermögenswerte in Milliardenhöhe einzufrieren. Die Zeitung beruft sich dabei auf mit den Gesprächen vertraute Personen.
Verteidigungsminister Hegseth: Keine Ausweitung der Militärziele geplant - Einsatz „so lange wie nötig“
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erteilt einer Ausweitung der militärischen Ziele der USA im Iran eine Absage. Es gebe keinerlei Ausweitung der Ziele, man wisse genau, was man im Iran erreichen wolle, sagte Hegseth. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, die USA müssten bei der Auswahl der nächsten Führungsperson des Landes mithelfen. Hegseth fügte hinzu, Trump rede angesichts der laufenden Militäroperation bereits „ein gewichtiges Wort mit“, wer den Iran regiere. Dem Pentagon zufolge zielt die Militäraktion darauf ab, die Offensivraketen, die Raketenproduktion und die Marine des Iran zu zerstören. Zudem soll Teheran am Bau einer Atombombe gehindert werden.
Gleichzeitig betonte Hegseth: „Wir haben keinen Mangel an Munition.“ Die Vorräte an offensiven und defensiven Waffen ermöglichten es, die Kampagne „so lange aufrechtzuerhalten, wie es nötig ist“. Er trat damit Befürchtungen einiger Demokraten entgegen, die sich zuletzt besorgt über die große Menge Munition gezeigt hatten, die die USA in dem Krieg einsetzen. Die Regierung im Iran habe sich verkalkuliert, wenn sie davon ausgehe, dass Washington den Einsatz nicht langfristig durchhalten könne, sagte Hegseth an Teheran gewandt. „Das ist eine sehr üble Fehleinschätzung“.
Ob das so stimmt, ist offen. Gegenüber der BBC bestätigte das Weiße Haus, dass Vertreter der Trump-Regierung am Freitag mit Führungskräften der US-Rüstungsindustrie zusammentreffen wollen, um über die Waffenproduktion zu sprechen. Laut Reuters werden Unternehmen wie Lockheed Martin und RTX, die Muttergesellschaft von Raytheon, daran teilnehmen. Demnach soll es bei den Gesprächen unter anderem um die Beschleunigung der Waffenproduktion gehen, da das Pentagon nach den Angriffen auf den Iran und mehreren anderen Militäreinsätzen daran arbeite, seine Vorräte wieder aufzufüllen.
Kriegsminister Pete Hegseth. AFP
Trump: Großteil der iranischen Raketen ist zerstört
Die Luftabwehr und die Raketen des Irans sind nach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump bereits ganz oder in großen Teilen zerstört. „Sie haben also keine Luftwaffe mehr, sie haben keine Luftabwehr mehr. Alle ihre Flugzeuge sind weg“, sagte Trump in Washington. Zudem seien ihre Raketen zu 60 und ihre Abschussvorrichtungen zu 64 Prozent ausgeschaltet, sagte er. „Sobald sie eine Rakete abschießen, wird die Abschussrampe innerhalb von vier Minuten getroffen.“
Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Neben dem Nuklearprogramm und der Marine hatte die US-Regierung das Raketenprogramm des Irans zuvor als wichtigstes Kriegsziel genannt.
Der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom), Admiral Brad Cooper, sagte in einer parallelen Pressekonferenz, der Iran feuere mittlerweile deutlich weniger Raketen ab. „Wenn ich auf die letzten 24 Stunden des Einsatzes zurückblicke, sind im Vergleich zum Beginn die Angriffe mit ballistischen Raketen um 90 Prozent zurückgegangen.“ Zudem habe es deutlich weniger Drohnenangriffe gegeben.
