In einer seiner letzten öffentlichen Reden warnte Ali Laridschani die USA, sie sollten ja nicht glauben, sie könnten das System der Islamischen Republik Iran als Ganzes durch die Tötung ihrer Führer destabilisieren. Wenige Tage später ist der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats selbst getötet worden, bei einem gezielten Angriff, so die israelische Armee. Das iranische Regime hat Laridschanis Tod am Dienstagabend bestätigt, auf dem offiziellen X-Account war zuvor eine handgeschriebene Nachricht erschienen, die den iranischen Soldaten dankt.
IranWas Laridschanis Ende für das Regime bedeuten könnte
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Israel und auch Iran vermelden den Tod des Generalsekretärs des iranischen Sicherheitsrats. Das dürfte die Macht der Revolutionsgarde vergrößern und Verhandlungen über ein Kriegsende erschweren.
Von Bernd Dörries, Kairo
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