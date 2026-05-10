Trotz einer geltenden Waffenruhe ist der kleine Golfstaat Kuwait von mutmaßlich iranischen Drohnen angegriffen worden. Die Streitkräfte hätten dort heute früh „mehrere feindliche Drohnen“ im eigenen Luftraum entdeckt und darauf reagiert, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Mehr Details wurden nicht genannt. Vor der Küste Katars wurde ein Frachtschiff bei einem mutmaßlich iranischen Angriff getroffen. Ein „unbekanntes Geschoss“ habe den Massengutfrachter getroffen, teilte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mit. Daraufhin sei ein „kleines Feuer“ an Bord ausgebrochen, das mittlerweile gelöscht sei. Opfer habe es nicht gegeben. Katars Verteidigungsministerium bestätigte Details zum offenbar selben Vorfall. Ein aus Abu Dhabi kommendes Handelsschiff sei von einer Drohne angegriffen worden, woraufhin an Bord ein Feuer ausgebrochen sei, teilte das Ministerium mit. Der Brand sei unter Kontrolle und das Schiff habe seine Fahrt zu einem Hafen in Nähe der katarischen Hauptstadt Doha fortgesetzt. Der wichtige Schifffahrtsweg durch die Meerenge von Hormus wird im Zuge des Kriegs seit Wochen von Iran blockiert. Die Folgen für die Weltwirtschaft sind erheblich. Die USA haben ihrerseits eine Blockade iranischer Häfen verhängt.