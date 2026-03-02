Zum Hauptinhalt springen

Israel gegen IranWenn’s nach Netanjahu geht, darf der Krieg länger dauern

Luftalarm während der Beerdigung von zwei Frauen, die durch iranische Raketen getötet wurden: Besucher einer Trauerfeier in Beit Schemesch gehen in Deckung.
Luftalarm während der Beerdigung von zwei Frauen, die durch iranische Raketen getötet wurden: Besucher einer Trauerfeier in Beit Schemesch gehen in Deckung. (Foto: Amir Cohen/REUTERS)

Israels Premier muss hoffen, dass sich Donald Trump diesmal nicht zu früh aus den gemeinsamen Angriffen gegen Iran herauszieht. Denn er sieht die Gelegenheit, neben dem Regime in Iran auch andere Feinde zu beseitigen.

Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Als die ersten Hisbollah-Raketen am Sonntagabend in Nordisrael einschlugen, dürfte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nach einem kurzen Schreckmoment innegehalten haben. Der zu diesem Zeitpunkt unerwartete Angriff der libanesischen Schiiten-Miliz bedroht Israel und seine Bürger im Norden zweifelsohne. Aber er bietet dem Regierungschef zugleich einen Hebel, den israelisch-amerikanischen Krieg gegen Iran auszuweiten und die USA tiefer in den Konflikt zu verstricken. Denn eines fürchtet Netanjahu am meisten: dass US-Präsident Donald Trump zu früh aus dem Krieg aussteigt. Dann könnte die Islamische Republik Iran mitsamt ihren Bundesgenossen wie der Hisbollah erneut davonkommen.

