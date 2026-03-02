Als die ersten Hisbollah-Raketen am Sonntagabend in Nordisrael einschlugen, dürfte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nach einem kurzen Schreckmoment innegehalten haben. Der zu diesem Zeitpunkt unerwartete Angriff der libanesischen Schiiten-Miliz bedroht Israel und seine Bürger im Norden zweifelsohne. Aber er bietet dem Regierungschef zugleich einen Hebel, den israelisch-amerikanischen Krieg gegen Iran auszuweiten und die USA tiefer in den Konflikt zu verstricken. Denn eines fürchtet Netanjahu am meisten: dass US-Präsident Donald Trump zu früh aus dem Krieg aussteigt. Dann könnte die Islamische Republik Iran mitsamt ihren Bundesgenossen wie der Hisbollah erneut davonkommen.