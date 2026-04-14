Die Stille kostet. Gleich am ersten Tag des Iran-Kriegs, am 28. Februar, blockierte das Regime der Islamischen Republik landesweit das Internet. Nur noch wenige kommen seither ins Netz, meistens geht es nur mit einem verbotenen und teuren Starlink-Zugang. Andere sind dank ihrer Beziehungen zum Regime online oder schlicht deshalb, weil sie selbst zum Apparat gehören.