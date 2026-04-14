Die Stille kostet. Gleich am ersten Tag des Iran-Kriegs, am 28. Februar, blockierte das Regime der Islamischen Republik landesweit das Internet. Nur noch wenige kommen seither ins Netz, meistens geht es nur mit einem verbotenen und teuren Starlink-Zugang. Andere sind dank ihrer Beziehungen zum Regime online oder schlicht deshalb, weil sie selbst zum Apparat gehören.
Krieg in NahostWas sich hinter Irans Fassade der Stärke abspielt
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Das iranische Regime glaubt, dass es sich im Krieg gegen die USA und Israel behauptet hat. Zugleich will es mit der Trump-Regierung über einen Frieden verhandeln – und macht ein erstaunliches Angebot.
Von Raphael Geiger, Istanbul
Verhandlungen zwischen USA und Iran:„Man wird im Nahen Osten keine dauerhafte Ordnung gegen Iran schaffen“
Im Nahen Osten herrscht eine Pause der Gewalt – mehr aber auch nicht, sagt der frühere Diplomat Andreas Reinicke. Ein Gespräch über die Chance auf politische Stabilität in der Region, die Schlüsselrolle Irans und den hohen Preis, den Deutschland für seine Nahostpolitik zahlt.
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