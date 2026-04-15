Die europäischen Planungen für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus nehmen langsam Gestalt an. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lädt am Freitag die Partner zu Beratungen darüber nach Paris. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird zu dem Treffen in die französische Hauptstadt reisen, wie ein Regierungssprecher der Süddeutschen Zeitung am Mittwoch bestätigte. Erwartet wurden außerdem der britische Premierminister Keir Starmer und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Weitere Regierungschefs sollen zugeschaltet werden. Ziel der Beratungen ist eine politische Verständigung auf Grundzüge der als in vielerlei Hinsicht heikel geltenden Mission.
Iran-KriegEuropäer beraten über Hormus-Einsatz ohne die USA
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Kanzler Merz reist am Freitag zu einem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron und weiteren Partnern nach Paris. Die Hürden für einen Schutz der wichtigen Meerenge bleiben hoch.
Von Daniel Brössler und Hubert Wetzel, Berlin, Brüssel
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