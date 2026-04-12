Markus Söder nötigen diese Tage der Einkehr einiges an Disziplin ab. Schweigen, kaum kommunizieren, sondern intern stundenlang verhandeln – es steht für die Koalition nämlich gerade viel auf dem Spiel. Doch so ganz kann er es nicht lassen. Und so postet der CSU-Chef am Sonntagmorgen ein Bild von sich am Tegeler See, dazu schreibt er: „Nochmal durchatmen. Heute wichtiger Tag in Berlin …“
BundesregierungKoalition sucht Auswege aus ihrer Krise
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Am Tegeler See kommen die Spitzen von CDU, CSU und SPD zusammen, um den Streit über die hohen Spritpreise beizulegen und ein Reformpaket auf den Weg zu bringen. Doch bei vielen Fragen liegt man immer noch weit auseinander.
Von Daniel Brössler und Georg Ismar, Berlin
Bundesregierung:Koalition sucht bei Treffen Lösung für hohe Spritpreise und Reformen
Vizekanzler gegen Kanzler gegen Wirtschaftsministerin: Die Bundesregierung ist uneins, wie sie mit den hohen Benzinkosten umgehen soll. Nun kommt es zu Verhandlungen an besonderem Ort.
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