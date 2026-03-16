In Europa gibt es keine Bereitschaft, der Forderung von US-Präsident Donald Trump an die Nato nachzukommen und Kriegsschiffe bereitzustellen, um die Meerenge von Hormus für die Durchfahrt von Öltankern zu öffnen. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul wies den Vorstoß Trumps am Montag bei einem Treffen mit seinen europäischen Kolleginnen und Kollegen in Brüssel klar zurück. Er sehe nicht, „dass die Nato zuständig werden könnte“, so Wadephul. Ähnlich ablehnend äußerten sich ranghohe französische Diplomaten.
IranStraße von Hormus: Europäer stellen sich gegen Trump
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Der US-Präsident droht der Nato mit „schlechten“ Folgen, sollten die Verbündeten den USA nicht bei der Sicherung der Meerenge helfen. Die Antwort folgt umgehend – und sie wird Trump nicht gefallen.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
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