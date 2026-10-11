In der Straße von Hormus ist Berichten zufolge abermals ein Tankschiff beschossen worden. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) berichtete, ist die Besatzung in Sicherheit. Das Schiff sei von einem unidentifizierten Projektil getroffen worden. Auch iranische Medien berichteten über einen Vorfall in der Meerenge.

Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Iran und den USA geworden. In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Meerenge kam es zuletzt wieder regelmäßig zu Beschuss.

Iran blockiert seit Beginn des Krieges Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert.