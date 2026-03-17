USAWie J. D. Vance versucht, gleichzeitig für und gegen den Krieg zu sein
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Der Vizepräsident soll Donald Trump vom Krieg gegen Iran abgeraten haben. Nun verteidigt er den Einsatz, gerät aber zunehmend in Erklärungsnot. Das zeigt sich bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Präsidenten.
Von Charlotte Walser, Washington
USA:Trump könnte sich in Iran verschätzt haben
Der Krieg wird unter Amerikanern immer unpopulärer, auch bei konservativen Meinungsmachern. Offenbar hatte der US-Präsident Warnungen vor iranischen Reaktionen wie der Blockade der Straße von Hormus in den Wind geschlagen.
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