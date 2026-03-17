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USAWie J. D. Vance versucht, gleichzeitig für und gegen den Krieg zu sein

Lesezeit: 4 Min.

US-Vizepräsident J. D. Vance ist beim Thema Iran-Krieg in einer politischen Zwickmühle.
US-Vizepräsident J. D. Vance ist beim Thema Iran-Krieg in einer politischen Zwickmühle. Kylie Cooper/REUTERS

Der Vizepräsident soll Donald Trump vom Krieg gegen Iran abgeraten haben. Nun verteidigt er den Einsatz, gerät aber zunehmend in Erklärungsnot. Das zeigt sich bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Präsidenten.

Von Charlotte Walser, Washington

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SZ PlusVon Peter Burghardt

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