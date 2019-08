1. August 2019, 18:26 Uhr Iran-Konflikt Sieg der Falken

Nichts als ein PR-Gag: Die USA verhängen Sanktionen gegen Irans Außenminister - der kann sich sogar freuen.

Von Paul-Anton Krüger

Jetzt haben die USA doch noch Sanktionen gegen Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif verhängt. Jüngst waren sie von dem Plan noch einmal abgerückt. Die kühleren Köpfe hätten sich durchgesetzt, man habe es als "nicht unbedingt hilfreich" angesehen, erläuterten US-Diplomaten, nachdem Finanzminister Steven Mnuchin den Schritt zuvor schon öffentlich angekündigt hatte.

Daran hat sich nichts geändert. Die Wirkung dieser Sanktion ist gleich null, außer dass die Iran-Falken in Washington einen PR-Gag feiern können. Sarif werden sie nicht schaden, im Gegenteil. Die Hardliner in Teheran haben immer versucht, ihn als zu Amerika-freundlich zu diskreditieren. Bedenklich ist, dass die weniger kühlen Köpfe in Washington gerade einmal zwei Wochen gebraucht haben, um sich doch noch durchzusetzen.

Besorgniserregend ist dies vor allem, weil sich in dieser Entscheidung nochmals manifestiert, dass entgegen allen öffentlichen Bekundungen bis hinauf zu Präsident Trump echte Bereitschaft zu Gesprächen mit Iran in Washington derzeit nicht existiert. Damit sinken die Chancen, dass Vermittlungsbemühungen der Europäer Erfolg zeitigen, die derzeit vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unternimmt. Stattdessen wächst weiter die Gefahr einer Eskalation in der Golf-Region.