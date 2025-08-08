Mehr als sechs Wochen nach dem israelischen Angriff auf Irans berüchtigtes Evin-Gefängnis bringt die Justiz Inhaftierte zurück in die Strafanstalt. Die Rückführung der vorübergehend in anderen Gefängnissen untergebrachten Inhaftierten habe am Freitag begonnen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Misan. Auch sei ein Großteil der Schäden an den Gebäudekomplexen repariert worden, hieß es weiter. Im Krieg mit Iran hatte die israelische Luftwaffe Ende Juni mehrere Bereiche der Haftanstalt in der iranischen Hauptstadt Teheran bombardiert – nach israelischer Darstellung ein symbolischer Schlag gegen Irans Regierung. Aktivisten und ehemalige Insassen reagierten mit Kritik: Der Angriff gefährde das Leben politischer Gefangener. Bei der Bombardierung wurden laut iranischer Justiz mindestens 71 Menschen getötet.