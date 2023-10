Nach ihrem Tod ist die junge Iranerin Armita Garawand beigesetzt worden. Die Schülerin wurde am Sonntag in der Hauptstadt Teheran beerdigt, wie das Nachrichtenportal Eslahatnews auf Telegram berichtete. Am Samstag hatten Staatsmedien ihren Tod gemeldet. Garawand war vor rund einem Monat nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit den islamischen Sittenwächtern gestürzt und ins Koma gefallen. Videos in den sozialen Medien zeigten in schwarz gekleidete Menschen, die sich auf dem Zentralfriedhof Behescht-e Sahra im Süden Teherans versammelten und am Grab vor Trauer schrien und weinten. "Liebe Armita, leb wohl", rief ein Mann in einem Video.