Im Iran ist Berichten zufolge eine junge Frau nach einem angeblichen Zusammenstoß mit Sicherheitskräften für hirntot erklärt worden. Bei der 16-jährigen Armita Geravand, die vor drei Wochen ins Koma gefallen war, sei dieser Zustand festgestellt worden, berichteten Staatsmedien am Sonntag. Menschenrechtsgruppen hatten Anfang Oktober erklärt, Geravand sei in der U-Bahn von Teheran bei einer Auseinandersetzung mit Kontrolleuren über einen Verstoß gegen islamische Verschleierungsvorschriften verletzt worden und ins Koma gefallen. Die Behörden hatten diese Darstellung zurückgewiesen. Der Fall weckt Erinnerungen an den Tod einer jungen Frau nach einer Auseinandersetzung mit der Sittenpolizei über die Einhaltung von Bekleidungsvorschriften, der 2022 landesweite Proteste ausgelöst hatte. Die 22-jährige Mahsa Amini war nach einer Festnahme in Polizeigewahrsam im September vorigen Jahres gestorben.