Die in Iran eingesperrte italienische Journalistin Cecilia Sala ist wieder frei. Sie sei aus dem Gefängnis entlassen worden, teilte das Büro der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch mit und befinde sich auf dem Weg in die Heimat. Sala war im Dezember in Teheran festgenommen worden, obwohl sie über ein Journalistenvisum verfügt haben soll. Iranischen Angaben zufolge hat sie gegen „die Gesetze der Islamischen Republik“ verstoßen. Salas Festnahme erfolgte kurz nach der Verhaftung des iranischen Geschäftsmanns Mohammad Abedini in Mailand. Abedini wurde aufgrund eines US-Haftbefehls in Gewahrsam genommen. Er soll Drohnenteile geliefert haben.