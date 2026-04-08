Es dauerte nur wenige Minuten, bis die Bewohner im Süden von Libanon merkten, dass der Waffenstillstand nicht für sie gilt. Kurz nachdem sich die USA und Iran unter Vermittlung von Pakistan auf einen Waffenstillstand geeinigt hatten, schlug in einem Café in Saida im Süden des Landes eine israelische Rakete ein, mindestens acht Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein, darunter ein Soldat der libanesischen Armee, die gar kein Teil dieses Konfliktes ist. Wenig später folgten weitere Angriffe, eine israelische Drohne zerstörte ein Auto auf einem Highway nahe Qasmiyeh, in Shabriha wurde ein Gebäude in die Luft gejagt.
Israels Angriffe auf LibanonIsrael setzt Angriffe auf Libanon fort – und gefährdet den Waffenstillstand
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Die Hisbollah hatte verkündet, die Attacken auf Israel einzustellen. Netanjahu aber lässt weiter angreifen. Die Frage, ob die Vereinbarung zwischen den USA und Iran auch für Libanon gilt, wird nun Trump klären müssen.
Von Bernd Dörries, Kairo
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