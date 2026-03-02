Der Krieg gegen Iran, den Israel und die Vereinigten Staaten am Samstag begonnen haben, entwickelt sich zu einem Konflikt, der weite Teile des Nahen Ostens umfasst und bis nach Europa reicht. Während Israel eine neue Front gegen die Hisbollah in Libanon eröffnete, feuerte Teheran Raketen und Drohnen auf Israel, die Golfstaaten und wohl auch auf einen britischen Stützpunkt auf Zypern ab. An den Finanzmärkten löste die Eskalation heftige Bewegungen aus. In Iran kamen nach Angaben des Roten Halbmonds bei den Bombardements mindestens 555 Menschen ums Leben.