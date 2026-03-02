Zum Hauptinhalt springen

NahostDer Krieg gegen Iran weitet sich aus

Lesezeit: 3 Min.

Nach einem israelischen Luftangriff steigt Rauch über einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut auf.
Nach einem israelischen Luftangriff steigt Rauch über einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut auf. (Foto: Ibrahim Amro/AFP)

In Libanon flammen die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah wieder auf. Teheran attackiert Ziele in den Golfstaaten. Und US-Präsident Trump kündigt weitere Angriffe an.

Von Thomas Kirchner

Der Krieg gegen Iran, den Israel und die Vereinigten Staaten am Samstag begonnen haben, entwickelt sich zu einem Konflikt, der weite Teile des Nahen Ostens umfasst und bis nach Europa reicht. Während Israel eine neue Front gegen die Hisbollah in Libanon eröffnete, feuerte Teheran Raketen und Drohnen auf Israel, die Golfstaaten und wohl auch auf einen britischen Stützpunkt auf Zypern ab. An den Finanzmärkten löste die Eskalation heftige Bewegungen aus. In Iran kamen nach Angaben des Roten Halbmonds bei den Bombardements mindestens 555 Menschen ums Leben.

