Maymon Arzoan war einfach nicht schnell genug. Der 65-Jährige hatte getrödelt nach dem ersten Aufheulen der Sirene, wollte den Hund nicht in der Wohnung zurücklassen. Jetzt liegt Arzoan im Krankenhaus, geborgen aus den Trümmern seiner Hauses. Seine Frau Zehava, die in der Nacht in den nahen Bunker am Straßenrand gerannt war, steht am Sonntagmorgen vor der Ruine, zeigt Fotos ihres Mannes im Klinikbett. „Die Sicherheitskräfte sagten mir anfangs, dass sie in den Trümmern nur den Hund gefunden hätten und das Telefon meines Mannes. Da habe ich denen gesagt, dass Maymon das Tier nie allein gelassen hätten, nie! Also sind sie noch mal rein. Da haben sie ihn dann gefunden.“