Das iranische Regime hat für den Tod des Hamas-Anführers Ismail Hanija in Teheran Rache geschworen. Aber wie gefährlich sind Irans Streitkräfte überhaupt?

Von Raphael Geiger, Istanbul

Die Gefahr im Nahen Osten rühre vor allem daher, dass eine Seite sich verkalkulieren könnte, so schrieb es diese Woche der ehemalige Pentagon-Experte William Wechsler. Sie drohe „weniger von einer Absicht“. Niemand will einen Krieg, soll das heißen, nicht einmal jetzt nach dem Tod von Ismail Hanija in Teheran. Nur beginnen Kriege eben manchmal auch dann, wenn niemand sie wollte.