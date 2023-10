Aus Sicht Irans hat der Überfall der Hamas die Balance im Nahen Osten zum eigenen Vorteil verändert: pro-palästinensische Demonstration in Teheran.

Sucht Iran im Konflikt um Gaza die Eskalation? Was dafür und dagegen spricht, dass Teheran den großen Krieg gegen Israel will - und wie es weitergehen könnte.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Ein Wort fällt immer wieder in diesen Tagen, in Gesprächen, in Artikeln, das Wort ist überall: Abschreckung. Es ist ein wenig wie während des Kalten Krieges, als es darum ging, dass die Gegenseite die Konsequenzen ihres eigenen Angriffs fürchtet. Damals ging es um Russland, heute, im Nahen Osten, geht es um Iran.