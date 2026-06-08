Iran hat Israel angegriffen, zum ersten Mal seit Beginn der Waffenruhe vor zwei Monaten. Die Attacke zeigt, wie selbstbewusst das iranische Regime geworden ist. Fängt jetzt der Krieg aufs Neue an?

Die iranischen Staatsmedien zeigen am Sonntagabend jubelnde Menschen. Mit Flaggen sind die Anhänger des Regimes, die mächtige Minderheit im Land, auf die Straßen gegangen, wie jeden Abend seit Kriegsbeginn. In Solidarität mit der islamistischen Führung. Nun sehen sie leuchtende Punkte am Nachthimmel. Sie verstehen gleich, worum es sich handelte. Es sind einige der ballistischen Raketen, die die Islamische Republik an diesem Abend auf Israel abfeuert.