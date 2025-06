In Schweden kennt sie jeder: Rawa Majid alias „Kurdischer Fuchs“ und Simail Abdo, Spitzname „Erdbeere“. Die beiden Bandenchefs haben sich in den vergangenen zwei Jahren einen geradezu absurd brutalen Krieg geliefert. Schulkinder wurden als Killer angeheuert, nicht nur die Mitglieder der jeweils anderen Gang wurden angegriffen, sondern auch deren Familienangehörige.

Seltsam war dann aber, dass die Handlanger der beiden Bosse von Ende 2023 an plötzlich auch Attentate gegen israelische Einrichtungen verübten. Dank einer meisterhaft recherchierten Doku-Serie des schwedischen Fernsehsenders SVT weiß man nun, warum. Und wie das Eine, nämlich die skrupellose Familienfehde, mit diesen atypischen Anschlägen auf Botschaften und auf eine Rüstungsfirma zusammenhängt.

Nachdem der schwedisch-türkische Dealer Ismail Abdo 2022 anfing, seinem ehemaligen Chef, dem schwedisch-kurdisch-iranischen Paten Rawa Majid, auf dem Drogenmarkt Konkurrenz zu machen, brach ein Krieg los. Der war selbst für schwedische Verhältnisse beispiellos, nahezu täglich gab es Anschläge, Bomben sprengten ganze Hausfassaden weg, Dagens Nyheter recherchierte, dass allein zwischen Januar und September 2023 weit über 100 Außenstehende von der Gewalt betroffen waren. Premierminister Ulf Kristersson erwog, das Militär gegen die Banden einzusetzen.

Teherans Schutz für den Bandenchef hat seinen Preis

Als Majid dann Abdos Mutter ermorden ließ, schickte dieser mehrere Auftragsmörder in die Türkei: Majid hat sich 2018 an die Schwarzmeerküste abgesetzt und durch einen Immobiliendeal die türkische Staatsbürgerschaft erkauft. Majid verschickte von dort seine Aufträge und Todeslisten, die Türkei weigerte sich, ihn auszuliefern, obwohl er längst auch von Interpol gesucht wurde. Als dann aber Abdos Killer kamen, floh Majid Ende 2023 nach Iran, wo er festgenommen wurde. Das Regime muss ihn dann erpresst haben: Haft oder kriminelle Kooperation. Einer seiner Vertrauten sagt in der Dokumentation: „Majid erhält im Gegenzug Schutz von Iran. Er hat nichts zu verlieren, weil er nirgendwo anders hingehen kann.“

Im Januar 2024 der erste Anschlag: Eine Handgranate wurde auf das Gelände der israelischen Botschaft in Stockholm geworfen. Sie detonierte nicht, aber es gab viel Aufmerksamkeit in den Medien. Das, so sagt es eine der Quellen, war genau, was Iran wollte: Verunsicherung und Angst. Majid muss sich durch diesen Auftrag freigekauft haben. Es gab danach sechs weitere Anschläge von Majids Leuten gegen israelische Einrichtungen, die alle dilettantisch ausgeführt waren. Auf die Botschaft in Brüssel wurde eine Softair-Granate geworfen, auf die in Stockholm wurde geschossen, vor der in Kopenhagen fand die Polizei zwei Handgranaten. In Göteborg wurde ein 13-Jähriger unter Drogen gesetzt und schoss vor den Augen zweier Polizisten auf den Eingang der Rüstungsfirma Elbit.

Irans Oberster Führer : Stur, autoritär und ängstlich Ali Chamenei will die Islamische Republik um jeden Preis erhalten. Dazu nahm er schon viele Hundert Tote in Kauf. Nun hat er Anlass, um das eigene Leben zu fürchten. SZ Plus Von Raphael Geiger ...

Der israelische Mossad und die schwedische Sicherheitspolizei Säpo hatten mehrmals auch den Verdacht geäußert, dass die Leute um Ismail Abdo einige der Anschläge ausgeführt hätten. Einer der Vertrauten von Abdo sagt zwar, sie seien von iranischen Geheimdienstleuten unter Druck gesetzt worden, hätten sich aber geweigert, weil sie „nicht auch noch einen Krieg gegen Israel“ beginnen wollten. Ein anderer Mittelsmann aus Abdos Clan gibt aber zu, dass sie angesetzt worden seien auf Iran International, eine regimekritische persischsprachige Nachrichtenseite mit Sitz in London. Der Auftrag habe gelautet, die Redaktion „in die Luft zu sprengen oder zu töten“, aber auch, Anschläge zu verüben „gegen alles, was mit Israel zu tun hat, egal in welchem Land“.

Iran nutzt länger schon europaweit kriminelle Netzwerke

Iran wollte ganz offensichtlich, dass die Anschläge in diesem Sommer fortgesetzt werden: Am Ende der Dokumentation hört man einen der Männer um Abdo sagen, es gebe „jetzt Jobs in Deutschland, Belgien, Großbritannien. Überall. Sie benutzen uns als Strohmänner“.

Dieser Auftragsterrorismus ist keine schwedisch-iranische Besonderheit, Iran nutzt länger schon europaweit kriminelle Netzwerke für seine Zwecke. 2015 und 2015 wurden niederländische Gangster vom iranischen Geheimdienst dafür bezahlt, zwei Niederländer iranischer Abstammung zu exekutieren. In Frankreich plante eine Zelle rund um einen Drogenhändler 2023 vier Brandanschläge auf Firmen, die Israelis gehörten und spionierte die Kanzlei eines jüdischen Anwalts aus. Und in den USA wurde Anfang 2024 einem iranischen Drogenhändler der Prozess gemacht, weil er zwei Landsleute ermorden ließ, die in Maryland lebten.

Dass es Iran dabei nahezu egal ist, wer die Taten ausführt, belegt wiederum ein Beispiel aus Schweden: Als dort im Frühjahr und Sommer 2023 mehrmals Korane verbrannt wurden, verschickten Hacker des iranischen Geheimdienstes an 15 000 Handys in ganz Skandinavien eine SMS mit der Aufforderung, „Rache zu nehmen“ an allen, die es wagen, das heilige Buch zu schänden.