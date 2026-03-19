Eine Attacke der israelischen Streitkräfte auf die größte Erdgasanlage Irans namens „South Pars“ am Mittwoch hat sowohl im Nahen Osten als auch weltweit große Sorgen ausgelöst. Iran reagierte sogleich mit Angriffen auf die größte Flüssigerdgas-Förderanlage der Welt in Katar sowie weitere Energiestandorte in Kuwait, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Preis für Erdgas stieg am Donnerstagmorgen in Europa noch einmal um mehr als 30 Prozent. Auch Öl verteuerte sich weiter.
IranIm Nahen Osten droht ein Energiekrieg
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Israel greift Irans größtes Erdgasfeld an, Teheran attackiert Energieanlagen seiner Nachbarn. Wichtige Förderstätten könnten lange ausfallen, die Märkte reagieren hochnervös – und US-Präsident Trump kritisiert Israel scharf.
Von Thomas Hummel
Krieg im Nahen Osten:Katar: Größtes Gasfeld der Welt betroffen
Mehrere Tausend Ziele haben die USA und Israel bisher in Iran und Libanon getroffen, schon jetzt gibt es Tausende Tote. Iran und seine Verbündeten antworten mit Angriffen auf die Nachbarländer. Die aktuelle Lage in Karten, Satellitenbildern und Videos – täglich aktualisiert.
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