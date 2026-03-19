Eine Attacke der israelischen Streitkräfte auf die größte Erdgasanlage Irans namens „South Pars“ am Mittwoch hat sowohl im Nahen Osten als auch weltweit große Sorgen ausgelöst. Iran reagierte sogleich mit Angriffen auf die größte Flüssigerdgas-Förderanlage der Welt in Katar sowie weitere Energiestandorte in Kuwait, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Preis für Erdgas stieg am Donnerstagmorgen in Europa noch einmal um mehr als 30 Prozent. Auch Öl verteuerte sich weiter.