Es war der zweite iranische Angriff auf Israel in diesem Jahr, und er sollte mehr sein als nur ein symbolischer Schlag. In der iranischen Führung sehen sie, dass Israel gerade die Hisbollah überflügelt – das können sie nicht hinnehmen.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Von der „lange erwarteten Vergeltung“ schrieben sie am Dienstagabend in den iranischen Medien, also den Kanälen des Regimes, als wäre Irans Angriff auf Israel etwas zum Entgegenfiebern gewesen. Und das nicht erst seit dem Tod des Hisbollah-Anführers Hassan Nasrallah in Beirut vergangene Woche, nein, das iranische Regime verkündete, es habe mit seinen Raketen auch noch Ismail Hanijah rächen wollen.