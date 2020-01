Nach dem iranischen Vergeltungsangriff auf US-Soldaten im Irak hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem Ende der Gewalt aufgerufen. "Der Gebrauch von Waffen muss jetzt aufhören, um Raum für Dialog zu schaffen", sagte sie nach einer Sondersitzung der EU-Kommission zur Irankrise. Alle seien dazu aufgerufen, Gespräche wieder aufleben zu lassen. "Und davon kann es nicht genug geben."

Iran hatte in der Nacht US-Stützpunkte im Irak mit mehr als einem Dutzend Raketen angegriffen. Das irakische Militär spricht von 22 Raketen, die auf irakisches Gebiet abgeschossen worden seien: 17 auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Assad und fünf auf den Stützpunkt in Erbil in der Kurdenregion im Nordirak. Irans geistliches Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei nannte den Angriff einen "Schlag ins Gesicht" für die USA. Die US-Truppen müssten die Region verlassen, forderte er.

Die Vergeltungsschläge schüren die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Nahost-Krise. Zu einer Deeskalation aber könne die EU könne auf ihre ganz eigene Weise beitragen, sagt von der Leyen. Man habe bewährte Beziehungen zu vielen Akteuren in der Region und darüber hinaus. "Die aktuelle Krise betrifft nicht nur die Region, sondern uns alle."

Das Kollegium der EU-Kommissare habe analysiert, welche Konsequenzen sich aus den aktuellen Spannungen für die EU ergäben - etwa in den Bereichen Verkehr, Energie und Migration, aber auch bei Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung und Stabilisierung der Region, an der die EU beteiligt sei. Die EU sei dort sehr engagiert und deshalb werde ihre Stimme gehört. Zudem machte von der Leyen deutlich, dass die EU an dem stark gefährdeten Atomabkommen mit Iran von 2015 festhalten will.

Die Lage am Persischen Golf ist extrem angespannt, seit die USA den iranischen Top-General Ghassem Soleimani vergangene Woche bei einem Drohnenangriff in der irakischen Hauptstadt Bagdad gezielt töteten. US-Präsident Donald Trump drohte den Iranern danach mit drastischen Konsequenzen im Falle eines Gegenangriffs.

Der irakische Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi warnt vor einer gefährlichen Krise, die zu einem "zerstörerischen umfassenden Krieg" im Irak, in der Region und in der Welt führen könne. Über Opfer unter den irakischen Soldaten oder denen der US-geführten Koalition in den angegriffenen Stützpunkten habe Mahdi keine Berichte erhalten, erklärt ein Sprecher des Regierungschefs.

Aus vielen Staaten kommen nun Aufrufe zur Deeskalation und weitere Reaktionen: