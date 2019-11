Ihren Einbruch in die irakische Filiale eines "deutschen Kulturinstitutes" bewerkstelligten die Agenten noch ohne größere Probleme. In den Büros der Institution selbst aber - gemeint ist wohl das Goethe-Institut in Erbil - lief die Operation des iranischen Geheimdienstes dann nicht so wie geplant: Den Agenten waren die falschen Codes mitgegeben worden, die Safes des Institutes jedenfalls ließen sich mit ihnen nicht öffnen.