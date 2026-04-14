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Krieg in NahostWas sich hinter Irans Fassade der Stärke abspielt

Lesezeit: 4 Min.

Sieger-Botschaft: In der Hauptstadt stellt ein riesiges Propagandabild es so dar, als ob in der Straße von Hormus alles in Irans Netz geht.
Sieger-Botschaft: In der Hauptstadt stellt ein riesiges Propagandabild es so dar, als ob in der Straße von Hormus alles in Irans Netz geht. ATTA KENARE/AFP

Das iranische Regime glaubt, dass es sich im Krieg gegen die USA und Israel behauptet hat. Zugleich will es mit der Trump-Regierung über einen Frieden verhandeln – und macht ein erstaunliches Angebot.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Die Stille kostet. Gleich am ersten Tag des Iran-Kriegs, am 28. Februar, blockierte das Regime der Islamischen Republik landesweit das Internet. Nur noch wenige kommen seither ins Netz, meistens geht es nur mit einem verbotenen und teuren Starlink-Zugang. Andere sind dank ihrer Beziehungen zum Regime online oder schlicht deshalb, weil sie selbst zum Apparat gehören.

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