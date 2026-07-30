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ProtesteIrans Volk lässt sich nicht zum Schweigen bringen

Lesezeit: 4 Min.

In Iran – hier auf einem Bild vom Januar – wird weiter gegen das Regime demonstriert.
In Iran – hier auf einem Bild vom Januar – wird weiter gegen das Regime demonstriert. AP/AP

Während das iranische Regime Krieg gegen die USA führt, unterdrückt es Proteste und lässt Demonstranten hinrichten. Trotzdem leisten manche Menschen Widerstand – sogar im Todestrakt.

Von Raphael Geiger, Istanbul

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Es ist eines der Handyvideos, die es aus dem Gefängnis in die sozialen Medien geschafft haben. Am neunten Tag des Hungerstreiks in Ghezel Hesar, dem größten Knast der Islamischen Republik Iran, westlich von Teheran. Ein Mann ruft: „Hört unsere Stimmen, bevor es zu spät ist!“ Niemand wird erfahren, wie das Video nach draußen gelangt ist. Dank dieser Videos erfährt die iranische Öffentlichkeit gerade von dem Streik, von dem Protest am unwahrscheinlichsten Ort: im Todestrakt. Sie sitzen auf dem Boden, die Gefangenen, sie halten Pappschilder in den Händen: Nein zu den Hinrichtungen.

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