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Krieg in Nahost„Gaza-Modell“: Israel legt Südlibanon in Schutt und Asche

Lesezeit: 3 Min.

Kriegsführung mit dem Bagger: Israel lässt Häuser eines libanesischen Dorfes in der Nähe der Grenze abreißen.
Kriegsführung mit dem Bagger: Israel lässt Häuser eines libanesischen Dorfes in der Nähe der Grenze abreißen. Shir Torem/REUTERS

Die israelische Armee vertreibt Hunderttausende, bombardiert Krankenhäuser und walzt ganze Dörfer platt. Was will Israel im Nachbarland erreichen?

Von Bernd Dörries, Kairo

Anfang März warfen israelische Kampfflugzeuge Flugblätter über den südlichen Vororten von Beirut ab, auf denen die Hisbollah für den neuen Krieg verantwortlich gemacht wurde. Zu Zehntausenden segelten die grünen Blätter vom Himmel. Auf ihnen stand: dass nach dem „großen Erfolg in Gaza auch in Libanon eine neue Realität bevorsteht“. Einen Monat später ist die neue Realität eingetreten, sieht vor allem Südlibanon immer mehr aus wie der Gazastreifen.

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