Anfang März warfen israelische Kampfflugzeuge Flugblätter über den südlichen Vororten von Beirut ab, auf denen die Hisbollah für den neuen Krieg verantwortlich gemacht wurde. Zu Zehntausenden segelten die grünen Blätter vom Himmel. Auf ihnen stand: dass nach dem „großen Erfolg in Gaza auch in Libanon eine neue Realität bevorsteht“. Einen Monat später ist die neue Realität eingetreten, sieht vor allem Südlibanon immer mehr aus wie der Gazastreifen.